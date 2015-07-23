Из детства

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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Стигандр Просмотров: 234 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 04:36 by

Жили мы рядом с родственниками. Жили одной большой дружной семьёй, папа, мама, бабушка, старший папин брат, его жена и дочь. Часто ездили за грибами в лес, причём всегда спонтанно и по инициативе брата папы.Примерно так это было: Рано утром в выходной день вбегает он в квартиру и кричит:- Так! Всё! Собирайтесь! Поехали быстрее.И выбегает из квартиры. И мы действительно быстро собираемся и едем. Могли мы находиться в лесу пару часов, либо весь день, пока он так же резко не начинал собирать всех в обратную дорогу. С приятной усталостью и улыбкой на лицах, мы ехали домой на его Запорожце, в который, что удивительно, помещались все, вместе с урожаем.Прошло время. Мы переехали в другой район и уже не стали ездить за грибами как раньше (по спонтанному решению брата отца). Папа приобрёл автомобиль Москвич. И как то раз, будто всё ещё по инерции, мы, правда, уже, только своей маленькой семьёй (мама, папа, я) из своей новой квартиры поехали в лес. Приехали, спокойно, пособирали что нашли, пообедали взятыми из дома бутербродами и чаем из термоса, и не спеша, стали возвращаться в город. Вроде всё как обычно, только без паники, иногда грубых и а иногда весёлых нецензурных шуток в исполнении дяди, и меньшим составом.Двигаясь на машине в сторону города, мы обратили внимание, что слева от нас, где тянулись провода на старых деревянных столбах (а именно - между проводов), появился прозрачный шар, словно зависший где то далеко-далеко, он переливался еле уловимыми цветами, как если бы во влажную чёткую окружность добавили немного бензина, только без цветового спектра. Первым заметил шар я. Сказал родителям посмотреть туда, между проводов, мама скептически отреагировала. Она заметила, но папа молчал, а шар всё не пропадал. Самое главное было для нас, чтобы папа заметил. И мама тоже на него посматривала, но уже по её лицу можно было догадаться, что примет она папину точку зрения, какой бы эта точка зрения не была. А было нам не ясно, заметил ли папа? Ведь он вёл машину и был сосредоточен. Но эта тема его, оказывается, привлекла. Он сказал, что да, видит этот зависший переливающийся шар. А потом шар резко исчез. Папа, не дав нам опомниться, сразу ответил, что видимо «они» поняли, что мы их заметили и улетели.Всё предельно ясно и по существу. Никакой паники, никаких больше вопросов.Однако, вечером, пребывая в постоянных раздумьях от увиденного, у меня случилась паника. Ощущение безнадёжности и неминуемой катастрофы захватило мой ум. Мама меня успокаивала, хотя не знала, что и как лучше сделать. Мы жили без понятия о Боге. Простоя фраза «Не бойся!» или «Всё будет хорошо!» на меня не действовала. Мне требовалось доказательство, что «хорошо» оно непременно будет! Но как оно может быть, если неизвестно кто или что появилось непонятно как и потом быстро исчезло, стоило лишь нам его заметить. Где наш непобедимый Советский Союз? Все заслуги красной армии, которая всех сильней в раз померкли.Мама пригласила папу поговорить со мной. И папа пришёл, сел на мою кровать и стал рисовать синей ручкой на тетрадном листе: Вот, наша планета - нарисовал он - а вот в космосе далеко инопланетный космический корабль. Он нарисовал подобие автомобиля без колёс и арок в крыльях. И от него – он показал - отлетают маленькие летающие тарелки к нам на землю, а потом с миссией возвращаются обратно на свой корабль. Он нарисовал люки в корабле, откуда и куда потом возвращаются маленькие летающие тарелки. Отлично! Это так он мне успокоил! Я бы хотел услышать, что этого ничего не существует! Что мне (что нам всем) померещилось! Или что-нибудь другое! Что это, какие-то сущности, которых, однако, не стоит нам бояться, потому что мы живём с Богом, и он не допустит, ведь он создал небо и землю и планеты и солнце… Кто ж его сильнее? А он всех нас любит!Увы, этого сказано не было, зато начался спор между родителями. Разговор перешёл в политику, о том, что народ живёт в нужде, тогда как чиновники и президент едят сосиски. Мама обвиняла правителей, что они допускают подобные полёты внеземных цивилизаций, а папа их защищал, объясняя, что у них другие приоритеты.– Да, ты будешь каждый день есть сосисочки, но ты и государством будешь управлять! – сказал он! Отсюда я понял, что в нашей семье имелся дефицит сосисок. Что ж!? Я стал думать теперь о сосисках! Я отвлёкся. И на том спасибо!Как-то раз умер брат моего отца. Последнее время, а именно лет двадцать, мы с ним не общались. Так уж вышло, что родители развелись, и он, что и понятно, переключил внимание на новую семью своего младшего брата. А старую его семью, там, где был я и моя мама, просто вычеркнул из своей жизни, впрочем, как и его брат – мой отец. Мама по инерции пыталась общаться с ними, ведь позади было только хорошее. Но брат отца просто перестал воспринимать нас и особенно мою маму, возможно, считая, её виновной в разрушении семьи. Вот только новой жене моего отца его брат со своей семьёй был совсем не нужен. Поэтому и их дружеские отношения не сложились, и наши прекратились.Небольшое отступление: В Советском Союзе не было культа недвижимости. Никто не гнался за жильём так, как в современном мире. Никто раньше шибко не продавал и не покупал квартиры. Продавать их было сложно, так как они были социальные. А если покупал кто-то, то к нему могли прийти люди из соответствующих органов и поинтересоваться, на какие такие не трудовые доходы он купил себе жильё? На кооператоров смотрели как на спекулянтов. И им несладко от этого жилось. Каждый стремился его обобрать. Продать что-то ему дороже! Ведь он кооператор, а значит, имеет больше денег, чем рядовой советский житель. Однако квартиры давали многим, нужно было заиметь на то свои причины и встать в очередь на жильё. Так в очереди на квартиру стояли мои мама с папой. Для этого человек должен был достойно трудиться и только. Мама встала в очередь на квартиру на своей работе, а папа на своей. Но потом выяснилось, что оба супруга стоять в очереди на жильё не могут. Один должен сняться. Двум сразу не дадут. Давали одной семье, а стоять в очереди мог кто угодно из супругов, но только один, у кого, в зависимости от служебной лестницы, было шансов быстрее получить квартиру. Мама и снялась, а папа получил, правда, когда уже они развелись. Зато он новую молодую жену смог привести в эту свою квартиру. «Зато» для папы и «к сожалению» для моей мамы. Хотя она потом перестала жалеть об этом. Ведь торговой жилки у неё не было и материальными благами мы не рассуждали. Могли только завидовать другим, у кого получилось. А жить с нелюбимым мужчиной пусть в новой квартире, это неправильно. Хотя если есть дети, то может быть стоит попробовать из-за них? Хотя…А вот у моих знакомых такая предприимчивая жилка была. Чтобы получить две квартиры, они развелись официально, а когда каждый из супругов получил - снова оформили через ЗАГС отношения. Другие знакомые пошли ещё круче. Они оформили одного из двух сыновей как дочь, благо имя его позволяло. Потому что разнополым детям полагалось по закону отдельная комната. Потом это недоразумение в бумагах они утрясли, а квартиру отнимать никто уже не посмел.Итак: я знал, что в этот день были похороны. Небо было ясное, мороз усиливался, зима мощно входила в свои права. На девятом этаже своей квартиры, я сидел спиной к не зашторенному окну, работая за компьютером, вспоминал всё, то хорошее, что было из детства, и что было связанно с братом моего отца и его семьёй. О том, как славно мы проводили время. Как возможно сложились бы наши жизни, будь всё немного по-другому? В этот момент раздался глухой, но чёткий стук в закрытое окно, я повернул голову и увидел синицу, она меня тоже увидела, ещё мгновение и улетела. Всё произошло так быстро и в тему, что мне подумалось, будто это душа моего умершего дяди прилетала проститься со мной. (Хотя при жизни, ведь он не был ни разу в этой квартире). Мне почему то верить в это захотелось. И сразу, образ этой маленькой птички растрогал меня до слёз. Мне стало её жалко - его жалко. Ведь мы были родственниками и раньше дружили семьями, а потом перестали общаться. И, что каким бы грубым и резким не был этот мужчина, что именно от этого человека я и не ждал ни встречного шага, ни звонка, ни какой поддержки, душа его, подобно маленькой птичке, сама прилетела в последний раз повидаться со мной. (До этого лишь мышь летучая однажды ночью залетала на мою лоджию, но чёрные бусинки её глаз тогда не тронули тех нот в моём сердце, что могли вызвать слёзы. Было круто, было страшно, но слёз умиления или жалости - нет, не было).На контрасте грубого, резкого человека при жизни, и этим маленьким существом на холоде, мне вспомнился старый фильм про Синдбада, где он сражался со злым бессмертным колдуном на саблях. Смертным было лишь сердце колдуна, который тот хранил в очень надёжном месте, которое всё же отыскали Синдбад и его товарищи. Это был финальный поединок, и хоть Синдбад переигрывал в схватке на саблях колдуна, несколько раз нанося смертельные раны, убить его всё же не мог. Колдун же, зная, что его сердце уязвимо (сейчас его держал очень эмоциональный старик), не мог прекратить поединок и только злился и эти поединком сдерживал горячего Синдбада, чтобы тот не добрался до сердца раньше, чем он. В очередной раз Синдбад проткнул грудь колдуна насквозь, оставив в ней своё оружие, и в гневе крикнул старику, чтобы тот убил сердце. Но старик держал его в ладонях словно птенца, боялся причинить вред. Старик подошёл к краю каменного балкончика, желая больше уйти от этой дуэли как от опасности, колдун шагнул к нему, не вынимая саблю из своей груди, Синдбад в последний раз прокричал, чтобы старик не медлил. Колдун замахнулся своей саблей на старика, старик со слезами дрожащими руками выронил сердце и видимо оно, упав на камни, разбилось, потому что колдун качнулся, его рука мягко опустилась, а по лезвию сабли торчащей из груди полилась кровь. Колдун погиб.Я спросил у своей мамы, почему этот дедушка не бросил сразу сердце? Она ответила, потому что ему было его жалко! Как же так!? - возмутился я! Ведь он же злой колдун. На что мама мне спокойно ответила, что он-то злой, а сердце не виновато, что к нему попало. Этим ответом, она как бы отделила бедное сердце от злого колдуна. (Ну и, видимо, старик, державший его, это тогда и понимал).И вот эта маленькая птичка, прилетевшая ко мне, увиделась мне ни чем иным как прощанием со мной души моего сегодня похороненного дяди. Этого грубого, очень резкого и несдержанного на язык человека, которого, во многом благодаря сильному контрасту этой птички, я вспомнил в тот день, и теперь вспоминаю, добрым словом...

Ключевые слова: НЛО душа похороны птичка воспоминания из детства авторская история

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