Браслет

Поставленная Просмотров: 473 Комментарии: 6 +13 Вчера, 18:15 by

Пишу на сайте впервые. Так уж сложилась жизнь моего близкого друга, что мистики в ней больше, чем бы было правдоподобно. В зависимости от наличия свободного времени буду предоставлять эти невероятные мистические истории на суд читателей этого необычного сайта. Сегодня первая история. Друг мне это разрешил, к удовольствию читателей. Писать буду от первого лица. Так будет максимально легко передать суть и колорит каждого повествования. Ну что ж... Начну, пожалуй.Моя мама очень активная и общительная женщина. Сколько её помню, всегда принимала участие в каких-то коллективных делах и исполняла какие-то общественные поручения. На этот раз она принимала участие в организации похорон своей очень дальней родственницы по материнской линии. Женщина умерла в преклонных годах и в этом не было ничего необычного. Маме дали ключи от её квартиры и она исполняла взятое добровольно поручение родни очень дотошно и тщательно... До одного момента: ей попался на глаза красивый браслет из желтого металла, и вот, бывает же такое, она захотела его взять, решив для успокоения совести, что вещь не особо ценная и вряд ли кто -то про неё вспомнит и отметит, как оставшееся немногочисленное имущество после покойной тёти Зои, проживавшей на улице Фестивальной в г. Шуя, Ивановской области. И вот, рассуждая таким образом, мама надела браслет на руку и полюбовавшись им непосредственно на руке, что закрепило окончательно её решение взять вещицу себе, отправилась восвояси.Дома ждала семья. Я, отец и карело-финская рыжая лайка Вета. Похороны прошли нормально. Впереди 9 и 40 дней.Так вот, в одну из ночей до девяти дней по сроку после похорон маминой родственницы, чей браслет теперь лежал в ящике шкафа в самой большой комнате нашей квартиры, мама иногда там ночевала, когда папа был не трезв, я проснулся от странных звуков, напоминающих какое-то не то цоканье, не то песнь сверчка (зимой-то?) Проснувшись, я решил сходить в туалет, встал, вышел в коридор и наткнулся на бледную маму, которая стояла в ночной сорочке в дверном проёме комнаты, где спала этой ночью.Не дожидаясь вопроса от меня по поводу странных звуков, она вдруг заявила:- Браслет покойной т. Зои цокает, я пойду спать к отцу, - и совершенно спокойно прошла мимо меня в комнату, где спал нетрезвый отец вместе с Ветой.Я остался в тёмном коридоре... и почувствовал, как все волосы на моём одиннадцатилетнем теле встали дыбом. В туалет мне вмиг расхотелось, я зашёл к себе и лёг в постель, с ужасом вслушиваясь в темноту, но всё стало тихо. Заснул я под утро. До сих пор обижен на маму за эти жуткие минуты моей жизни. Почему она оставила меня в коридоре и спокойно ушла спать к отцу и собаке? Ну да ладно. Дело прошлое.От браслета она избавилась. Закопала его в лесочке за домом, попросив прощение у покойной т. Зои за то, что без спросу присвоила вещь, о которой почти ничего не знала.Спустя некоторое время мне снится сон: будто вижу, как небольшие женские руки разрывают землю, берут браслет, (а он был в форме подковы - кольцо не замкнутое) и, обхватив его наподобие кастаньеты, смыкая свободные края производят цокающие звуки, и слышу слова: «Бабушка мне его подарила».

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