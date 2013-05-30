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Истории из жизни

Браслет

Пишу на сайте впервые. Так уж сложилась жизнь моего близкого друга, что мистики в ней больше, чем бы было правдоподобно. В зависимости от наличия свободного времени буду предоставлять эти невероятные мистические истории на суд читателей этого необычного сайта. Сегодня первая история. Друг мне это разрешил, к удовольствию читателей. Писать буду от первого лица. Так будет максимально легко передать суть и колорит каждого повествования. Ну что ж... Начну, пожалуй.

Моя мама очень активная и общительная женщина. Сколько её помню, всегда принимала участие в каких-то коллективных делах и исполняла какие-то общественные поручения. На этот раз она принимала участие в организации похорон своей очень дальней родственницы по материнской линии. Женщина умерла в преклонных годах и в этом не было ничего необычного. Маме дали ключи от её квартиры и она исполняла взятое добровольно поручение родни очень дотошно и тщательно... До одного момента: ей попался на глаза красивый браслет из желтого металла, и вот, бывает же такое, она захотела его взять, решив для успокоения совести, что вещь не особо ценная и вряд ли кто -то про неё вспомнит и отметит, как оставшееся немногочисленное имущество после покойной тёти Зои, проживавшей на улице Фестивальной в г. Шуя, Ивановской области. И вот, рассуждая таким образом, мама надела браслет на руку и полюбовавшись им непосредственно на руке, что закрепило окончательно её решение взять вещицу себе, отправилась восвояси.

Дома ждала семья. Я, отец и карело-финская рыжая лайка Вета. Похороны прошли нормально. Впереди 9 и 40 дней.
Так вот, в одну из ночей до девяти дней по сроку после похорон маминой родственницы, чей браслет теперь лежал в ящике шкафа в самой большой комнате нашей квартиры, мама иногда там ночевала, когда папа был не трезв, я проснулся от странных звуков, напоминающих какое-то не то цоканье, не то песнь сверчка (зимой-то?) Проснувшись, я решил сходить в туалет, встал, вышел в коридор и наткнулся на бледную маму, которая стояла в ночной сорочке в дверном проёме комнаты, где спала этой ночью.

Не дожидаясь вопроса от меня по поводу странных звуков, она вдруг заявила:

- Браслет покойной т. Зои цокает, я пойду спать к отцу, - и совершенно спокойно прошла мимо меня в комнату, где спал нетрезвый отец вместе с Ветой.
Я остался в тёмном коридоре... и почувствовал, как все волосы на моём одиннадцатилетнем теле встали дыбом. В туалет мне вмиг расхотелось, я зашёл к себе и лёг в постель, с ужасом вслушиваясь в темноту, но всё стало тихо. Заснул я под утро. До сих пор обижен на маму за эти жуткие минуты моей жизни. Почему она оставила меня в коридоре и спокойно ушла спать к отцу и собаке? Ну да ладно. Дело прошлое.

От браслета она избавилась. Закопала его в лесочке за домом, попросив прощение у покойной т. Зои за то, что без спросу присвоила вещь, о которой почти ничего не знала.

Спустя некоторое время мне снится сон: будто вижу, как небольшие женские руки разрывают землю, берут браслет, (а он был в форме подковы - кольцо не замкнутое) и, обхватив его наподобие кастаньеты, смыкая свободные края производят цокающие звуки, и слышу слова: «Бабушка мне его подарила».

Вчера, 18:15 by ПоставленнаяПросмотров: 473Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Похороны поручение странные звуки браслет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 18:30
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (88|-6)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 146
да уж. Как-то жутко стало после прочтения. Почему-то присутствует разорванность в рассказе. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 18:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|-2)
Публикаций: 16
Комментариев: 907
Зачетная история.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:34
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 700
Сон, наверное, из-за впечатления. А чужие вещи без спроса присвоить вообще не айс
А почему мама оставила в коридоре? Думаю, спросонья не осознала, каково ребёнку будет.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Tinка
Вчера, 21:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 26
Поздравляю с первой публикацией! Интересная история из жизни вашего друга.Особенно впечатлил сон.Пишите еще) +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#5 написал: _TA_4TO_
Вчера, 22:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Плюс.Жуткая история!До мурах!???
Соглашусь с Зелёным Яблочком,что мама не осознавала,сонная.Но реально страшно представить,как страшно было ребенку(((
Я б только из суеверного ужаса от покойного ничего не взяла.Если можно от такого держаться по дальше,то к лучшему.
Зарегистрирован: 17.02.2021
#6 написал: marinaF
Сегодня, 02:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
А адрес вы тут оставили, чтобы родственники наказали маму друга за воровство?)
Зарегистрирован: 12.07.2019
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