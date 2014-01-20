Я постоянно натыкаюсь на «героев сказок» в своей жизни

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:21

Eniisi Просмотров: 59 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:21 by

Уж не знаю, почему так происходит, но я тот человек, который постоянно попадает в приключения пусть и не с волшебством, но с очень похожими явлениями. Они ещё ни разу не навредили мне, но много раз вызвали улыбку и просто скрасили мою не самую весёлую жизнь. Могу сказать, что после всех этих случаев твёрдо начал верить в чудеса.Сейчас мне двадцать один год. Когда я был ещё трёхлетним малышом, я пережил несколько операций, от которых чуть было не умер, меня чудом спасли. После операций, однако, были сильные беды со здоровьем и никакие врачи не могли их поправить. Моя мать рассказала мне, что она, отчаявшись, обратилась за помощью к какой-то женщине, которая, по слухам, обладала силой исцелять людей. Я сам, разумеется, не могу ничего помнить, поэтому дальше со слов матери:«Когда эта женщина вошла к нам в квартиру, я сразу сказала ей, что, несмотря на просьбу о помощи, не верю в волшебные исцеления, предсказания и тому подобное, а она одним взмахом руки заставила меня потерять равновесие и сесть в кресло... Тогда все мои сомнения как ветром сдуло. Женщина подошла к тебе и начала исцеление, а когда закончила, сказала, что ты будешь везучим и счастливым человеком». Далее мать сказала, что мои беды со здоровьем на время прекратились, а потом опять начали проявляться, и можно было бы сказать, что это было просто самовнушение или везение, если бы не факт того, что здоровье моё после семи лет стало просто железным, несмотря на то, что врачи обещали мне диеты и запреты на спорт до конца жизни, даже инвалидность была некоторое время. Сейчас я являюсь полностью здоровым человеком как телесно, так и душевно - мне можно есть и пить всё, кроме чистого жидкого молока (а я его и не люблю), и заниматься любыми видами спорта. Так я в первый раз столкнулся с, сказалось бы, героиней какой-нибудь сказки - целительницей.Не могу сейчас точно вспомнить, были ещё подобные случаи до 2019 года или нет, но однажды в октябре 2019 года мне позвонили в дверь. Я вообще не любитель, когда незнакомые люди звонят мне в дверь, и если уверен, что никто сегодня прийти не собирался, то в большинстве случаев просто отмалчиваюсь, благо жил я тогда один и мог себе это позволить... Но в дверь настойчиво звонили, и мне пришлось спросить, что им нужно. За дверью какая-то женщина начала мне говорить о том, что была у меня в квартире и кое-что забыла, но я честно говорю, что её голос я слышал впервые, да и она меня явно не знала. Она не хотела уходить, пока я не открыл дверь, никакие уговоры не помогали. Когда я открыл дверь, она взглянула на прихожую и, извинившись, ушла, ничего не объяснив. Я бы забыл об этом случае, если бы утром не позвонили снова и не сказали то же самое, только в этот раз в дверях стоял мужчина - алкоголик без ботинка на ноге. Он сказал, что был в моей квартире, пил здесь алкоголь и забыл ботинок, показывая босую ногу, но когда заглянул в прихожую, тоже ушёл, ничего больше не сказав. Стоит ли говорить, что я его тоже видел впервые в жизни? Вот и думай теперь, что это было: призраки, чья-то шутка?.. Если так, то с какой целью они придумывали все эти хитрости с ботинком и уговаривали меня показать прихожую, даже не пытаясь войти в саму квартиру?.. Если действительно перепутали, почему тогда не пытались войти в другие квартиры, а сразу уходили из подъезда?Следующая моя встреча с необычной личностью произошла не так давно - в марте 2021 года. Тогда я очень переживал из-за одной своей беды, не знал, как с ней справиться, и помочь было некому. Не спал из-за этого многие ночи - настолько всё было плохо - и думал, что, может, меня кто-то проклял. И как на заказ: через неделю я из-за одного человека вынужден был идти пешком домой несмотря на то, что хотел воспользоваться транспортом, и шёл через парк, где меня заметила очень низкая старушка (никогда не видел ещё настолько низких старушек). Она была одна и не замечала других людей, а ко мне сразу подошла и озвучила мне мою беду. Я, надо сказать, удивился только от неожиданности её появления и задал довольно - таки глупый вопрос, больше ничего в голову не пришло: «Откуда вы знаете?». Я уже не помню, как она ответила, но помню её слова, что на мне лежит порча, поэтому я и не могу с бедой никак справиться, и что она теперь её снимет, сделала несколько взмахов руками и сказала, что я буду жить долго и счастливо, как в какой-нибудь детской сказке. Не могу сказать, что после этого мне удалось разрешить свою беду полностью, но стало значительно легче, всё равно что нестерпимую головную боль сделали вполне себе терпимой. Не знаю, помогла мне та женщина (сама назвавшаяся знахаркой) или нет, но я благодарен, что она хотя бы помогла мне не сдаться в то нелёгкое время и убедила, что проблема рано или поздно сойдёт на нет.Ну и сегодняшнее происшествие окончательно «добило» меня. Я просто сидел дома вечером и читал этот сайт, потому что давно здесь не был. Тут позвонили в домофон и сначала, из-за помех, я не расслышал, чего от меня хотят, и хотел уже положить трубку, подумав, что ошиблись, но в итоге выяснилось, что это человек из службы газа пришёл на проверку. Когда этот человек вошёл, я сразу почувствовал какое-то веяние радости и добра. Мужчина в итоге, не отрываясь от работы, начал спрашивать, где я учусь, а потом сказал то, что у него 5 образований от разных техникумов, что он зарабатывает большие деньги простым трудом, любит жизнь, ни на что не жалуется и вообще показался мне слишком замечательным для нашего мира, где такие работники, как он, часто еле сводят концы с концами. Потом он добавил, что у него «ещё есть хобби и если я хочу, он мне его покажет». Для этого потребовался ноутбук и его флэшка, на которой было несколько видео. Я открыл то, которое он попросил открыть, и вижу этого мужчину в костюме Деда Мороза, со счастливым лицом бегущего по улицам, сияющего от радости и танцующего, как ребёнок. Когда он находился рядом, всем своим видом и энергетикой сообщал о том, что передо мною необычный человек, а потом «добил» своим видео. И хотя он сказал, что украшать город и играть роль Деда Мороза в канун Нового года - лишь его хобби, я полностью уверен, что по-другому настоящий Дед Мороз просто не может выглядеть - лучшего человека на эту роль просто не найти.Так вот я постоянно, не по своей воле, попадаю на сказочных персонажей. Повторю, что всё сказанное полностью правдиво, в чём я готов поклясться. Всем счастья! Вокруг нас больше чудес, чем мы считаем.

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