Кто это был?

mila kurteeva Просмотров: 803 Комментарии: 16 +20 Вчера, 09:40 by

Это случилось в примерно 2013, если не ошибаюсь. В то время я жила одна - старший сын отдавал долг Родине в горах Абхазии, младший учился в школе-интернате и приезжал только на каникулы. Украшали мое одиночество кошка Муся и собака Жужа.Было лето, кошка гуляла сама по себе, то есть дома появлялась только покушать. Жужа ходила за мной хвостом, спала в ногах и плакала, когда я уходила на работу. Но вернёмся к истории.Увлекаюсь страшилкам уже не первый год, смотрю фильмы, читаю истории. С появлением телефона и интернета страшилки только читаю. Как-то прочитала, как узнать есть ли дома домовой. Там было написано что-то про бумагу и карандаши, я уже не помню. С карандашами мне было возиться лень. И я просто спросила в тишине дома:- Домовой, а ты есть? Покажись! Хоть знак подай!Естественно, ответом мне была тишина. Мысленно обозвав себя Дурой (именно с большой буквы), я выбросила все из головы.До ночи.И вот ночь.Сплю, никого не трогаю. Сквозь сон слышу посторонний звук: будто что-то непрерывно по кругу катается по полу и слегка постукивает. Спала я на животе, проснулась и прислушалась. Звук шел из под дивана. Прямо под мной. Но стоило мне только поднять голову, как звук прекратился. Я прислушивалась, но было тихо. Решила продолжить сон. Только я положила голову обратно на подушку, как кто-то провел по пальцам ног рукой (почему я решила что рукой, не знаю, так решила). С перепугу подпрыгнула, села на диване и поджала ноги. Ночь была светлая, в комнате все было видно. Моя собака, лежавшая в ногах, тоже проснулась, но в отличии от меня не испугалась. Я решила, что мне все приснилось. Но не тут-то было - Жужа свесила голову с дивана и весело махала хвостом, кого-то увидев. Спрыгивать, очевидно, побаивалась.Но тут шарик покатился по новой. Покатился под диваном, по коридору и остановился где-то на кухне. Воцарилась тишина. Собачка моя улеглась и решила продолжить свой сон, не обращая на меня внимания. Я решила последовать ее примеру.Только на этом все не закончилось.По вечерам Жужа стала выглядывать в коридор и весело махать хвостиком. Стоит, перебирает лапками, поглядывает на меня и, судя по всему, ей было весело. Часто бегала в темной кухне, играла с кем-то, прыгала, повизгивая. Меня это напрягало. Страшновато как-то. В конце концов мне надоело бояться, и я просто громко, строгим голосом сказала:- Будешь меня пугать, приведу батюшку и освящу квартиру.После этого ночью стало тихо. Жужа перестала играть на кухне.А пластиковый шарик я потом нашла. Под кухонным столом лежал глаз от пластмассовой советской куклы. Происхождение глаза осталось для меня тайной-оба сына в куклы никогда не играли.А ноги я на всякий случай с тех пор кутаю в одеяло. Ну его. Так спокойней.

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