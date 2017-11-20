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Истории из жизни

Кто это был?

Это случилось в примерно 2013, если не ошибаюсь. В то время я жила одна - старший сын отдавал долг Родине в горах Абхазии, младший учился в школе-интернате и приезжал только на каникулы. Украшали мое одиночество кошка Муся и собака Жужа.

Было лето, кошка гуляла сама по себе, то есть дома появлялась только покушать. Жужа ходила за мной хвостом, спала в ногах и плакала, когда я уходила на работу. Но вернёмся к истории.

Увлекаюсь страшилкам уже не первый год, смотрю фильмы, читаю истории. С появлением телефона и интернета страшилки только читаю. Как-то прочитала, как узнать есть ли дома домовой. Там было написано что-то про бумагу и карандаши, я уже не помню. С карандашами мне было возиться лень. И я просто спросила в тишине дома:

- Домовой, а ты есть? Покажись! Хоть знак подай!

Естественно, ответом мне была тишина. Мысленно обозвав себя Дурой (именно с большой буквы), я выбросила все из головы.

До ночи.

И вот ночь.

Сплю, никого не трогаю. Сквозь сон слышу посторонний звук: будто что-то непрерывно по кругу катается по полу и слегка постукивает. Спала я на животе, проснулась и прислушалась. Звук шел из под дивана. Прямо под мной. Но стоило мне только поднять голову, как звук прекратился. Я прислушивалась, но было тихо. Решила продолжить сон. Только я положила голову обратно на подушку, как кто-то провел по пальцам ног рукой (почему я решила что рукой, не знаю, так решила). С перепугу подпрыгнула, села на диване и поджала ноги. Ночь была светлая, в комнате все было видно. Моя собака, лежавшая в ногах, тоже проснулась, но в отличии от меня не испугалась. Я решила, что мне все приснилось. Но не тут-то было - Жужа свесила голову с дивана и весело махала хвостом, кого-то увидев. Спрыгивать, очевидно, побаивалась.

Но тут шарик покатился по новой. Покатился под диваном, по коридору и остановился где-то на кухне. Воцарилась тишина. Собачка моя улеглась и решила продолжить свой сон, не обращая на меня внимания. Я решила последовать ее примеру.

Только на этом все не закончилось.

По вечерам Жужа стала выглядывать в коридор и весело махать хвостиком. Стоит, перебирает лапками, поглядывает на меня и, судя по всему, ей было весело. Часто бегала в темной кухне, играла с кем-то, прыгала, повизгивая. Меня это напрягало. Страшновато как-то. В конце концов мне надоело бояться, и я просто громко, строгим голосом сказала:

- Будешь меня пугать, приведу батюшку и освящу квартиру.

После этого ночью стало тихо. Жужа перестала играть на кухне.

А пластиковый шарик я потом нашла. Под кухонным столом лежал глаз от пластмассовой советской куклы. Происхождение глаза осталось для меня тайной-оба сына в куклы никогда не играли.

А ноги я на всякий случай с тех пор кутаю в одеяло. Ну его. Так спокойней.

Вчера, 09:40 by mila kurteevaПросмотров: 803Комментарии: 16
+20

Ключевые слова: Домовой собака сон авторская история популярное

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Комментарии

#1 написал: слон и слоненок
Вчера, 10:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 59
О, домовые -это моя тема! Плюс поставила.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#2 написал: Talisha
Вчера, 11:22
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1980|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 128
Странно, ну зачем звать домового проявиться и просить знак, чтоб потом пугаться?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: ebegen31
Вчера, 13:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 360
"Жужа ходила за мной хвостом, спала в ногах и плакала, когда я уходила на работу".

"По вечерам Жужа стала выглядывать в коридор и весело махать хвостиком".

Может быть, собаке было бы лучше, если бы Вы не напугали домового обещанием позвать священника... blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
 
#4 написал: Jako tako
Вчера, 13:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (164|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 926
Согласна с Talisha.
Если бы я была домовым, тоже дождалась бы ночи и начала показывать, что я существую. Если собака виляет хвостом, значит это дружелюбное.
Под кухонным столом лежал глаз от пластмассовой советской куклы. Происхождение глаза осталось для меня тайной-оба сына в куклы никогда не играли
Достался от прежних хозяев. smile
Я вчера читала новость про то, как парень в Англии нашёл куклу с запиской в стене только что купленного дома. Куклы - это жутко.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: ericius
Вчера, 14:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
понравилась история, хоть и незамысловатая, добрая какая-то) плюс
Зарегистрирован: 24.02.2016
#6 написал: Nlo
Вчера, 17:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 756
Обычная нечисть, вот кто это был))
Неважно, каким именем вы называете призывамую сущность, и каким способом: столоверчением, заклинанием или обычной просьбой.
Важно, что вы подключаетесь к потусторонней информации, её полю. Не очень понятно, зачем это делать от балды, без осознанного волеизъявления.
Говорю как бывший спиритист;))
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#7 написал: Mandor
Вчера, 21:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 453
Да не... домовой ежели приходит, то простым глазом не отделаешься) Даже пластиковым. Даже под кроватью )
Да и тем более, священников то они особо не боятся... а вот ваше подсознание, особенно в ожидании чуда, это чудо очень даже часто преподнести и может)
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#8 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 753
Просили сами, вот и показался) А так думаю вы накрутили себя и сами же стали жертвой своих страхов. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#9 написал: marzzz
Вчера, 21:52
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (636|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 7 340
Отчаянная барышня! Видно, так одичала в компании собакина и вечно гуляющего самому по себе кота, что решила расширить компашку на одну энергетическую единицу за счет домОвой нечисти? crazy Ну, это дело неблагодарное! Вон, в фильмах и на сайтах люди со спиритическими досками балуются! Хорошо, до этого не дошло.... 453 А то есть любители на все руки от скуки.

Я просто примеряю ситуевину себя. Правду говорят: меньше знаешь - лучше спишь! В прямом смысле! Понятия не имею, есть у меня домовой, но как-то совсем не хочется приступать к практическим действиям и устраивать проверку. Пусть мелкая домОвая и безобидная, но всё-таки нечисть! Хрен знает, откроешь не ту "дверцу", и поползет через нее всякая хня, теряющая кукольные глаза, ноги-руки, щупальца и иные запчасти yahh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#10 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:20
+1
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Репутация: (104|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 739
Классная история) Запугали Кузю) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#11 написал: daytaler
Вчера, 23:45
+1
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Репутация: (89|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 166
Воцарилась тишина. Собачка моя улеглась и решила продолжить свой сон, не обращая на меня внимания. Я решила последовать ее примеру.

Домой хочу к Нафане!
Выведите меня скорее отсюдова!
Тише, её нельзя будить.
Подожди до весны.
Это как - до весны? На таких-то харчах - до весны?
А ты впадай с нами.
Ку-куда это - впадай?
Ясное дело - в спячку.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#12 написал: daytaler
Сегодня, 00:37
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Репутация: (89|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 166
Цитата: marzzz
Хрен знает, откроешь не ту "дверцу", и поползет через нее всякая хня, теряющая кукольные глаза, ноги-руки, щупальца и иные запчасти


От них не скрыться, не убежать, о них принято молчать, но Они есть — Зодчие теней.
Эмиссары материальных миров. Скрытые и явные наблюдатели за нашим ростом разумения. Они же формируют декорации, создают костюмы, и пишут роли. Все игра мыслей в сознании, все. Здесь кто кого переубедит, или они тебя убеждают в том, что ТЫ — материальный клон эго, или ТЫ убеждаешься сам(а) при помощи разума в том, что здесь твоя жизнь (игра) — это жизнь (говорильня) твоих мыслей, да и твоих ли, мыслей.
Мы только комбинируем и ставим запятые, а вот кто же нам их подсовывает так ловко, это уже самый интересный вопрос.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#13 написал: daytaler
Сегодня, 01:15
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Репутация: (89|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 166
Цитата: Talisha
Странно, ну зачем звать домового проявиться и просить знак, чтоб потом пугаться?

Так в этом и весь кайф. Так хоть какие-то приключения да эмоции, а то что, все одна, да одна, питомцы не в счет.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#14 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 02:29
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 318
И на кой надо было просить появиться? Вдруг бы какая-нибудь неведомая хня за пятки трогала?
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#15 написал: ..Lenochka..
Сегодня, 03:31
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 82
Цитата: Jako tako
Я вчера читала новость про то, как парень в Англии нашёл куклу с запиской в стене только что купленного дома. Куклы - это жутко.

Шуточка от строителей)))
Зарегистрирован: 3.02.2021
#16 написал: daytaler
Сегодня, 03:32
0
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Репутация: (89|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 166
Цитата: Nlo
Говорю как бывший спиритист;))

Бывших спиритистов не бывает, как и бывших милиционеров.
У Вас какой пояс, спиритист? “Кия!”
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
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