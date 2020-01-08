В день похорон

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:49

kvmillv Просмотров: 1 002 Комментарии: 4 +11 Вчера, 11:49 by

Хочу поведать вам об одном случае.Когда мой дедушка скончался после непродолжительной борьбы с раком, его не забирали в морг, как положено вызвали милицию и скорую, констатировали смерть. Благо это был февраль и мы жили в доме, до момента похорон не топили печь. Когда все занимались организационными моментами, в доме никаких странностей не наблюдалось.И вот, когда настал день похорон, перед тем как ехать на кладбище, осталось обмыть тело. Это происходило в закрытой комнате, а все родственники и близкие ждали в передней части дома, на кухне, в коридоре. Я стояла рядом со своими сёстрами в коридоре и все мы в тишине ждали. В коридоре на старом комоде была лежанка дедушкиного кота, и в этот момент Васька, как обычно, крепко спал на своём местечке. И тут Васька поднимает сонную морду и смотрит куда-то наверх, чуть выше наших голов, он садится и начинает громко и раздельно мяукать. Каждое его «мяу» шло в такт кивка его головы, а головой он кивал наверх и по направлению от комнаты, где обмывали тело до двери, ведущей на улицу. Промяукал он так раз пять, проводил взглядом «это» до двери, и в этот момент открывают двери комнаты с телом и дедушку выносят. Наблюдать это на самом деле, было как минимум странно, никаких мух и летающих насекомых в начале февраля быть не могло, да и вообще там не было ничего, что могло бы привлечь такое внимание. Уже позже моя фантазия нарисовала светлый фантом дедушки, проплывающий от комнаты по коридору ко входной двери. А почему светлый, потому что за пару дней до его кончины моей тёте привиделся светлый силуэт, проплывший мимо окна в сторону калитки ворот. И в последние свои дни, дедушка будто куда-то торопился, он бредил, что за ним приехала машина, что он опаздывает на поезд, а ещё говорил, что за ним пришла мама.Мне не довелось быть свидетелем множества паранормальных явлений (за исключением случая из детства, который я изложила ранее на этом сайте), поэтому этот случай я отнесу к «необычному», что случалось лично со мной.

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