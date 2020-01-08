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Истории из жизни

В день похорон

Хочу поведать вам об одном случае.

Когда мой дедушка скончался после непродолжительной борьбы с раком, его не забирали в морг, как положено вызвали милицию и скорую, констатировали смерть. Благо это был февраль и мы жили в доме, до момента похорон не топили печь. Когда все занимались организационными моментами, в доме никаких странностей не наблюдалось.

И вот, когда настал день похорон, перед тем как ехать на кладбище, осталось обмыть тело. Это происходило в закрытой комнате, а все родственники и близкие ждали в передней части дома, на кухне, в коридоре. Я стояла рядом со своими сёстрами в коридоре и все мы в тишине ждали. В коридоре на старом комоде была лежанка дедушкиного кота, и в этот момент Васька, как обычно, крепко спал на своём местечке. И тут Васька поднимает сонную морду и смотрит куда-то наверх, чуть выше наших голов, он садится и начинает громко и раздельно мяукать. Каждое его «мяу» шло в такт кивка его головы, а головой он кивал наверх и по направлению от комнаты, где обмывали тело до двери, ведущей на улицу. Промяукал он так раз пять, проводил взглядом «это» до двери, и в этот момент открывают двери комнаты с телом и дедушку выносят. Наблюдать это на самом деле, было как минимум странно, никаких мух и летающих насекомых в начале февраля быть не могло, да и вообще там не было ничего, что могло бы привлечь такое внимание. Уже позже моя фантазия нарисовала светлый фантом дедушки, проплывающий от комнаты по коридору ко входной двери. А почему светлый, потому что за пару дней до его кончины моей тёте привиделся светлый силуэт, проплывший мимо окна в сторону калитки ворот. И в последние свои дни, дедушка будто куда-то торопился, он бредил, что за ним приехала машина, что он опаздывает на поезд, а ещё говорил, что за ним пришла мама.

Мне не довелось быть свидетелем множества паранормальных явлений (за исключением случая из детства, который я изложила ранее на этом сайте), поэтому этот случай я отнесу к «необычному», что случалось лично со мной.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:49
Вчера, 11:49 by kvmillvПросмотров: 1 002Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Похороны кот фантом авторская история

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Комментарии

#1 написал: BlackSea
Вчера, 14:38
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 67
Очень теплая и светлая история, хоть и грустная. Коты - они явно видят больше, чем мы, это факт. Про опоздание на поезд перед смертью - интересный момент. Мне, бывает, снится, что опаздываю на поезд, успеваю заскочить, а потом так же внезапно спрыгиваю с него, зная, что мне не надо до конечной, и сразу просыпаюсь. Просыпаюсь от удушья (сердце прихватывает во сне). Теперь вот, после вашего рассказа задумалась, а опаздываю ли я на этот поезд, или лучше пропустить его в следующем сне?) За историю безусловный плюс!
Зарегистрирован: 8.01.2020
#2 написал: Talisha
Вчера, 15:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1961|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 110
Светлая история. Коты видят духов, фантомы и вообще всё то, чего не видят люди. Проводил кот дедушку:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Jako tako
Вчера, 16:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (151|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 907
Большой плюсище. Я тоже думаю, что кот своего хозяина увидел. По поводу видений дедушки. У меня бабушке очень часто были сны, как кто-либо из умерших родственников вместе с бабушкой куда-то должны ехать. А бабушка в последний момент не успевает сесть вместе с ними на поезд, например. Просыпаясь, она всегда рассказывала нам такие сны и говорила, что в этот раз ее не забрали. Удивительно, что такие сны совпадали с настоящим на тот момент или будущим ее недомоганием (сильной простудой или подобным).
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: BlackSea
Вчера, 16:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 67
Цитата: Talisha
Светлая история. Коты видят духов, фантомы и вообще всё то, чего не видят люди. Проводил кот дедушку:)

Меня очень долго убеждали такие же котолюбы, как я (только скептики) что видят коты каких-то мошек, мушек, тени и прочие вполне объяснимые явления, итд итп. Я уже было почти смирилась с этим и приняла тот факт, что "ок, я себе накручиваю, никакой мистики".
Ровно до вчерашнего дня.
Вчера сидим на веранде, я и Рысь, ждем мужа. Рысь лежит на спинке дивана, на веранде горит мини-торшер, в доме свет выключен, время близится к полуночи. Внезапно в пустом доме хлопает дверца тумбочки. Спинка дивана, на которой возлегает Рыська, примыкает к окну в Ту-Самую-Комнату-В-Которой-Тумбочки. Она услышала этот звук и поставила вверх свои висячие уши. Мне не по себе, но за кошкой я наблюдаю. Дверца тумбочки хлопает второй раз. Рысь начинает заглядывать в окно, а мне еще больше становится неуютно. Дверца хлопает третий раз. Кошка с безумным взглядом поворачивает голову ко мне и как бы говорит: "Ты только посмотри, что там творится!" Разумеется, я не повернулась к окну. Духа у меня сильно меньше, чем у моей кошки. Но в дом мы с ней не заходили, пока супруг не приехал. Хоть дверца больше и не хлопала.

Цитата: Jako tako
Большой плюсище. Я тоже думаю, что кот своего хозяина увидел. По поводу видений дедушки. У меня бабушке очень часто были сны, как кто-либо из умерших родственников вместе с бабушкой куда-то должны ехать. А бабушка в последний момент не успевает сесть вместе с ними на поезд, например. Просыпаясь, она всегда рассказывала нам такие сны и говорила, что в этот раз ее не забрали. Удивительно, что такие сны совпадали с настоящим на тот момент или будущим ее недомоганием (сильной простудой или подобным).

Ну вот, ещё одно подтверждение, что надо мне научиться в ОС и перестать стремиться успеть на поезд...
Зарегистрирован: 8.01.2020
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