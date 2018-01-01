Страшная ночь после похорон отца

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 302 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 12:37 by

После похорон отца я долго не могла уснуть, к тому же неспокойно спал и мой пятилетний сын. Кроме горя на меня накатывал страх, было ощущение чьего-то чужого присутствия.Я разбудила мужа, пожаловалась, но он отмахнулся, сказал, что это я начиталась про то, что души умерших не уходят до 40 дней, вот мне и мерещатся кошмары. И снова уснул. Я не сердилась, для всех нас это был тяжелый день, все устали, даже мама спала. А вот я не могла избавиться от странного ощущения, казалось, что время остановилось, и даже воздух вокруг меня стал плотнее. Еще и ребенок всхлипывал во сне.Вдруг в коридоре включился свет, я обрадовалась, что мама встала и окликнула ее, но никто не отозвался. Я встала и пошла сама к ней, чтобы поговорить и развеять страх и тоску. Но в коридоре никого не было, дверь в мамину комнату была закрыта. Я уже хотела постучаться к ней, как свет погас сам собой. Я дико закричала, в коридор выбежали муж и мама, заспанные и перепуганные. Муж включил свет, а я не могла вымолвить и слова. Пошли на кухню, муж выпил стопку коньяка, а мы с мамой успокоительное. Так и просидели до утра на кухне, разговаривая и удивляясь, что такое может происходить.Прошло три года, а я до сих пор не могу избавиться от ощущения, что в ту ночь душа отца или астральное тело, как говорят специалисты, была рядом. Может, он пришел еще раз нас увидеть и попрощаться, но тогда почему было так тяжело? Ведь он не мог причинить нам зла, особенно мне и моему ребенку. Он нас очень любил при жизни.Автор - Ната.

Ключевые слова: Похороны отца кошмары свет душа

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