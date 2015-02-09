Ночное происшествие напугало меня и кота

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 377 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 14:18 by

Никогда не задумывалась о том, что в доме может жить домовой, думаю, сказки все это.Но одно ночное происшествие меня напугало и озадачило.Как-то в выходной легла почитать, возле меня спал кот. Вдруг он вскочил на диване, весь напрягся, на спине прямо шерсть дыбом встала. Я сначала подумала, что котам тоже снятся кошмары, но кот никак не мог успокоиться, навострил уши в сторону кухни и сердито махал хвостом.Я пошла на кухню, подумала, что, может, птица какая залетела, и он почуял, но там все было тихо. Когда вернулась, кота на месте уже не было, лег под диваном. Решила, что все-таки коту приснился плохой сон, еще и посмеялась над ним.Ночью проснулась от шума, как будто кто бил об пол посуду на кухне. Я вся замерла от страха, еще надеясь, что это кот продолжает хулиганить, но Васька был в комнате. Я включила лампу, шум стих.До утра я так и не смогла уснуть, все не могла понять, что это было, уж настроилась на то, что в кухне одни осколки от тарелок остались. Но все было на своих местах. Только кот даже есть не хотел идти туда, пришлось его миску поставить в коридоре. Что это было, я не знаю. Может, и у меня живет домовой и сердится, что я его не угощаю? Думаю, что кот его еще днем учуял, поэтому и вел себя так странно.

Ключевые слова: Кот шум страх домовой

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