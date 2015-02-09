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Истории из жизни

Ночное происшествие напугало меня и кота

Никогда не задумывалась о том, что в доме может жить домовой, думаю, сказки все это.
Но одно ночное происшествие меня напугало и озадачило.

Как-то в выходной легла почитать, возле меня спал кот. Вдруг он вскочил на диване, весь напрягся, на спине прямо шерсть дыбом встала. Я сначала подумала, что котам тоже снятся кошмары, но кот никак не мог успокоиться, навострил уши в сторону кухни и сердито махал хвостом.
Я пошла на кухню, подумала, что, может, птица какая залетела, и он почуял, но там все было тихо. Когда вернулась, кота на месте уже не было, лег под диваном. Решила, что все-таки коту приснился плохой сон, еще и посмеялась над ним.

Ночью проснулась от шума, как будто кто бил об пол посуду на кухне. Я вся замерла от страха, еще надеясь, что это кот продолжает хулиганить, но Васька был в комнате. Я включила лампу, шум стих.
До утра я так и не смогла уснуть, все не могла понять, что это было, уж настроилась на то, что в кухне одни осколки от тарелок остались. Но все было на своих местах. Только кот даже есть не хотел идти туда, пришлось его миску поставить в коридоре. Что это было, я не знаю. Может, и у меня живет домовой и сердится, что я его не угощаю? Думаю, что кот его еще днем учуял, поэтому и вел себя так странно.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 377Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Кот шум страх домовой

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 15:06
+3
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Комментариев: 1 863
Может, и у меня живет домовой и сердится, что я его не угощаю?

Конечно, нужно угостить домового молоком и печеньками! Можно и конфеток положить. А то он от голода уже типа посуду бьёт)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Talisha
Сегодня, 18:46
+1
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Комментариев: 2 516
Не факт, что домовой. Как что, так сразу домовой...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:55
+1
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Репутация: (502|0)
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Комментариев: 2 174
Цитата: Talisha
Не факт, что домовой

Вот именно. Нечто залетное, пролетное может. А может и кикимора прицепилась
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:53
+2
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Репутация: (1118|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 198
Может бяка залетная, а вы ее печенями кормить будете. Слишком буйный для домового, да еще и коту не нравится. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: conjure one
Сегодня, 20:40
+2
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4123|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 863
Цитата: Tigger power
Может бяка залетная, а вы ее печенями кормить будете. Слишком буйный для домового, да еще и коту не нравится. +


Мож, эта бяка залётная траванётся ентими печеньками ) stuck_out_tongue_closed_eyes Опять же польза от кондитерских изделий)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 21:07
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 198
Цитата: conjure one
бяка залётная траванётся ентими печеньками

Это точно, нынешним печеньем только бяк травить)). Ну серьезно, мне плохо представляется домовой-истеричка бьющий посуду из-за отсутствия угощений).
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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