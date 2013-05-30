Встреча с лешим?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:07

Talisha Просмотров: 562 Комментарии: 9 +4 Сегодня, 06:07 by

В первой половине августа мы с семьей были в горах.Я туда езжу не просто отдыхать, но и активно практиковать. Магия, энергопратики, не буду вдаваться в подробности. Расскажу о последних днях в Приэльбрусье.Место действия - пос. Терскол, лес у подножия горы Чегет. За пару дней до отъезда я нашла в этом лесу персональное место Силы, небольшая поляна недалеко от кромки леса и широкой тропы через него. Вроде и в глубине леса, но оттуда видно людей, идущих через лес по тропе. А сразу на окраине леса протекает река Баксан и недалеко мост, а рядом с ним, прямо на берегу, маленькая кофейня. Я там часто гуляла, достаточно глубоко в лесу, говорила с духами, с лешим, наслаждалась чудесными видами и находками: то скрытая от глаз лесом ярко цветущая поляна у самого склона Чегета, то бесшумно пасущиеся красивущие кони в густом березняке... А сколько раз находила отличные грибы, сорванные и лежащие то там, то здесь, на пнях и камнях!И вот в последний день я пришла в это чудесное место попрощаться, погуляла вокруг по лесу, нашла немного грибов. Моросил дождик, людей в такую рань, да ещё и в непогоду не было совсем. Я остановилась на своей поляне, попрощалась и пошла к выходу. И уже метрах в 10 от тропы увидела его. Мужчина в сером плаще с капюшоном (похожем на дождевой) стоял на тропе и смотрел в мою сторону. Я сначала смутилась, что мое уединение было прервано, но не остановилась, шла с улыбкой прямо к нему (в горах все всегда здороваются друг с другом, с незнакомцами и желают прекрасного дня). А потом что-то отвлекло мой взгляд, я опустила глаза, увидела чудесные маслята в траве прямо у тропы, очень крупные. Наклонилась, сорвала, а когда поднималась - увидела, как мужчина шагнул к выходу из леса, на секунду его скрыло толстое дерево. А вот потом я удивилась - из-за дерева он так и не вышел! Достаточно открытое пространство: ни кустов, ни зарослей, всё просматривается, как на ладони. Я прошла дальше по тропе, вышла из леса, оглядываясь, - никого. Закрытая кофейня, безлюдный мост и окрестности, моросит дождь. Пусто.Улыбнулась, поблагодарила лешего за угощение в виде грибов, и пошла домой.

Ключевые слова: Лес леший горы дух леса грибы авторская история

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