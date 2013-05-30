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Истории из жизни

Встреча с лешим?

В первой половине августа мы с семьей были в горах.

Я туда езжу не просто отдыхать, но и активно практиковать. Магия, энергопратики, не буду вдаваться в подробности. Расскажу о последних днях в Приэльбрусье.

Место действия - пос. Терскол, лес у подножия горы Чегет. За пару дней до отъезда я нашла в этом лесу персональное место Силы, небольшая поляна недалеко от кромки леса и широкой тропы через него. Вроде и в глубине леса, но оттуда видно людей, идущих через лес по тропе. А сразу на окраине леса протекает река Баксан и недалеко мост, а рядом с ним, прямо на берегу, маленькая кофейня. Я там часто гуляла, достаточно глубоко в лесу, говорила с духами, с лешим, наслаждалась чудесными видами и находками: то скрытая от глаз лесом ярко цветущая поляна у самого склона Чегета, то бесшумно пасущиеся красивущие кони в густом березняке... А сколько раз находила отличные грибы, сорванные и лежащие то там, то здесь, на пнях и камнях!

И вот в последний день я пришла в это чудесное место попрощаться, погуляла вокруг по лесу, нашла немного грибов. Моросил дождик, людей в такую рань, да ещё и в непогоду не было совсем. Я остановилась на своей поляне, попрощалась и пошла к выходу. И уже метрах в 10 от тропы увидела его. Мужчина в сером плаще с капюшоном (похожем на дождевой) стоял на тропе и смотрел в мою сторону. Я сначала смутилась, что мое уединение было прервано, но не остановилась, шла с улыбкой прямо к нему (в горах все всегда здороваются друг с другом, с незнакомцами и желают прекрасного дня). А потом что-то отвлекло мой взгляд, я опустила глаза, увидела чудесные маслята в траве прямо у тропы, очень крупные. Наклонилась, сорвала, а когда поднималась - увидела, как мужчина шагнул к выходу из леса, на секунду его скрыло толстое дерево. А вот потом я удивилась - из-за дерева он так и не вышел! Достаточно открытое пространство: ни кустов, ни зарослей, всё просматривается, как на ладони. Я прошла дальше по тропе, вышла из леса, оглядываясь, - никого. Закрытая кофейня, безлюдный мост и окрестности, моросит дождь. Пусто.

Улыбнулась, поблагодарила лешего за угощение в виде грибов, и пошла домой.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:07
Сегодня, 06:07 by TalishaПросмотров: 562Комментарии: 9
+4

Ключевые слова: Лес леший горы дух леса грибы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:42
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Плюсанул. Мне понравилось.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Tinка
Сегодня, 09:37
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Комментариев: 16
Волшебно и по-доброму получилась встреча . Люблю истории про лес .+ от меня
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:06
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В нашу бы сушь кто одарил грибочками request
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 12:16
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Плюс за историю.
Плюс за горы (сама сейчас в горах живу и понимаю атмосферу истории).
Сама пробовала разговаривать с духами леса и гор, но слышу только звук, как будто дуют в трубочки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Talisha
Сегодня, 13:48
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Цитата: зелёное яблочко
В нашу бы сушь кто одарил грибочками request

забирайте наши горные дожди..А то сели сходят одна за другой..
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#6 написал: Kinigos
Сегодня, 14:28
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Вам марьяж выпадал с настоящим духом или кем он там был, а вы его на грибочки променяли.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 15:21
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Практика удалась) +
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#8 написал: NatLi
Сегодня, 16:55
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#9 написал: зелёное яблочко
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Цитата: Talisha
Цитата: зелёное яблочко
В нашу бы сушь кто одарил грибочками request

забирайте наши горные дожди..А то сели сходят одна за другой..

Сегодня минут на 6 прибыли lol
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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