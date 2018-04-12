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Истории из жизни / Сны

Сон в новогоднюю ночь

Доброй ночи! Немного предыстории. Это был второй новый год, который мы праздновали в новом доме. Праздник праздником, а день был рабочий. В обед нас поздравило руководство, был фуршет, подарки. Несмотря на то, что уже что-то было приготовлено и куплено на стол, много еще чего оставалось доделать. Когда сели за стол, шампанское и чувство выполненного долга меня разморили окончательно. До переезда мы жили в квартире и после боя курантов было традицией поорать с окна, пожелав всем счастья в новом году!

А тут частный сектор. Выбежали с дочкой на улицу, посмотреть фейерверк. На тот момент у нас было два кота. Один с нами переехал, Пушарик, а второй от соседей перебежал, Кузя. В прошлом году, перед фейерверком, котов закрывали в ванной комнате, а в этом, в суете дня, забыли. Когда начали обмениваться подарками, а котам я тоже покупаю подарки, обнаружила, что моего квартирного кота нет. К испорченному настроению, по собственной глупости, еще и дождь со снегом пошёл. Искали, кискали и в доме, и на улице, не нашли. В тревожном состоянии, с надеждой, что где-то надёжно спрятался, придет, легли спать.

И вот сам сон...

Лежу, якобы в полудреме, прыгает ко мне на кровать кто-то. Открываю глаза, вижу, что не мой кот, а белая кошка с красивыми голубыми глазами, потом еще одна, рыжая. Причем я точно знаю ,что это кошки. Та, что белая, молоденькая. А рыжая, старая кошка. Ложатся по бокам от меня. Несмотря на мое недоумение, от кошек идет такое спокойствие и ощущение заботы. Мой разум мне твердит, что двух котов нам достаточно, больше мы никого оставлять у себя не будем, надо встать и посмотреть, пришел ли мой кот. А еще у меня железное правило, если проснулась посреди ночи не по нужде, значит не просто так, надо проверить дом, как спит дочь. Но это тема для отдельной истории. Я встаю и, как бы паря в воздухе, заплываю в комнату дочери, вижу в деталях обстановку, как ёлка переливается огоньками, поправляю ей одеяло. Когда понимаю, что все хорошо, почему-то спиной возвращаюсь к кровати и ложусь. Кошки лежат рядом. Собираюсь закрыть глаза и вижу, как из комнаты дочери в сторону кухни проплывает мимо меня старуха (комнаты паровозом расположены). Лица, деталей не вижу, кроме косынки на голове. Она как тёмное пятно на фоне всего остального.

Проплывая, она мне говорит: "Вставай, иди, там твой кот пришел. Неужели ты его не слышишь? Ты же всегда слышишь когда он приходит."

Тут я просыпаюсь. Бегу открывать дверь, и правда, сидит под дверью, весь мокрый, дрожит.

Спасибо за внимание! Есть некоторые домыслы, но хотелось бы услышать мнение специалистов моего любимого сайта.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22 by TinкаПросмотров: 196Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Новый год поздравления коты пропажа сон возвращение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 09:24
0
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Публикаций: 39
Комментариев: 57
Незаконченная история, будто автор на середине остановилась и забыла, что писать дальше.
Зарегистрирован: 12.04.2018
 
#2 написал: daytaler
Сегодня, 09:31
0
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Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 064
Цитата: Kiria
Незаконченная история, будто автор на середине остановилась и забыла, что писать дальше.

Интригует...
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#3 написал: Йожык
Сегодня, 09:47
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 89
Очень за кота переживала. Хорошо, что вернулся)))
Зарегистрирован: 11.02.2019
#4 написал: daytaler
Сегодня, 09:53
-2
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Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 064
А еще у меня железное правило, если проснулась посреди ночи не по нужде, значит не просто так, надо проверить дом, как спит дочь.
Мы любим себя накручивать. Это все проделки нашего больного эго, оно такого навоображает, таких мыслей нашепчет, что не только посреди ночи вскакивать будешь, а и посреди дня, станешь метаться по городу в мыслях об утюге. Ему только дай волю.
«Йшов трамвай дев'ятий (9) номер» / Шел трамвай 9й номер / The Tram №9 Was Going
https://youtu.be/BSqARwNeyqw
6:08 минута
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#5 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:09
0
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Репутация: (1448|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 026
Интересный сон. Главное, что с котей всё в порядке в итоге, я тоже переживала! Но понятия не имею, почему именно кошки и почему старушка... Дом новый, или в нём жили раньше? Может, бывшая хозяйка дома и её кошки Вас таким образом успокаивали и предупреждали? В любом случае, плюс от меня.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 11:22
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Репутация: (143|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 893
котам я тоже покупаю подарки
Как это мило! Почему я сама до этого не догадалась!
Интересный сон. Нечто помогло, зная, какое место кошки занимают в жизни автора.
Плюсанула!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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