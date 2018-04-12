Сон в новогоднюю ночь

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:22

Tinка Просмотров: 196 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 09:22 by

Доброй ночи! Немного предыстории. Это был второй новый год, который мы праздновали в новом доме. Праздник праздником, а день был рабочий. В обед нас поздравило руководство, был фуршет, подарки. Несмотря на то, что уже что-то было приготовлено и куплено на стол, много еще чего оставалось доделать. Когда сели за стол, шампанское и чувство выполненного долга меня разморили окончательно. До переезда мы жили в квартире и после боя курантов было традицией поорать с окна, пожелав всем счастья в новом году!А тут частный сектор. Выбежали с дочкой на улицу, посмотреть фейерверк. На тот момент у нас было два кота. Один с нами переехал, Пушарик, а второй от соседей перебежал, Кузя. В прошлом году, перед фейерверком, котов закрывали в ванной комнате, а в этом, в суете дня, забыли. Когда начали обмениваться подарками, а котам я тоже покупаю подарки, обнаружила, что моего квартирного кота нет. К испорченному настроению, по собственной глупости, еще и дождь со снегом пошёл. Искали, кискали и в доме, и на улице, не нашли. В тревожном состоянии, с надеждой, что где-то надёжно спрятался, придет, легли спать.И вот сам сон...Лежу, якобы в полудреме, прыгает ко мне на кровать кто-то. Открываю глаза, вижу, что не мой кот, а белая кошка с красивыми голубыми глазами, потом еще одна, рыжая. Причем я точно знаю ,что это кошки. Та, что белая, молоденькая. А рыжая, старая кошка. Ложатся по бокам от меня. Несмотря на мое недоумение, от кошек идет такое спокойствие и ощущение заботы. Мой разум мне твердит, что двух котов нам достаточно, больше мы никого оставлять у себя не будем, надо встать и посмотреть, пришел ли мой кот. А еще у меня железное правило, если проснулась посреди ночи не по нужде, значит не просто так, надо проверить дом, как спит дочь. Но это тема для отдельной истории. Я встаю и, как бы паря в воздухе, заплываю в комнату дочери, вижу в деталях обстановку, как ёлка переливается огоньками, поправляю ей одеяло. Когда понимаю, что все хорошо, почему-то спиной возвращаюсь к кровати и ложусь. Кошки лежат рядом. Собираюсь закрыть глаза и вижу, как из комнаты дочери в сторону кухни проплывает мимо меня старуха (комнаты паровозом расположены). Лица, деталей не вижу, кроме косынки на голове. Она как тёмное пятно на фоне всего остального.Проплывая, она мне говорит: "Вставай, иди, там твой кот пришел. Неужели ты его не слышишь? Ты же всегда слышишь когда он приходит."Тут я просыпаюсь. Бегу открывать дверь, и правда, сидит под дверью, весь мокрый, дрожит.Спасибо за внимание! Есть некоторые домыслы, но хотелось бы услышать мнение специалистов моего любимого сайта.

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