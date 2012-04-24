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Истории из жизни

Садовод

Историю рассказал таксист, со слов своего коллеги. От его имени:
Ехал как-то с заказа. Утро, паршивая дорога с остатками асфальта. Пригород, зато цена за поездку хорошая, да и пробок нет т.к. дорога через лес. Думал в город порожняком поеду, но на моё счастье мужика пожилого посреди пути подобрал. Довёз его до въезда в город, номерами обменялись т.к. мужик сказал, что частенько ездит в те края, и если я беру такие заказы, то будет звонить мне.

Дальше все обыденно. Несколько раз этот мужик мне звонил, договаривались, и я его довозил от окраины города, до того места, где подобрал в первый раз. Но что-то меня во всем этом смущало. Я искренне думал, что это садовод и в том районе находятся сады, дачи или хотя бы какая-нибудь база отдыха т.к. до ближайшего города или посёлка это очень далеко, но на картах не было ничего кроме леса, по крайней мере, в шаговой доступности. Если это садовод, грибник или турист, то что-то у него с собой должно быть, а этот даже без сумки ездит. В лес уезжает на ночь, а забираю его по утрам. Что ночью в лесу делать?

Очередной заказ от этого мужика. Во время поездки решил выспросить, куда, мол, ездит. А мужик так зыркнул недобро и молчит. Буркнул только, что не до разговоров, нога болит. Нога у него в этот раз действительно была перевязана, и на подходе к машине он сильно хромал, так и замолчали. Во время поездки ещё пару раз бросал взгляд на ногу и вот что интересно... Мужик темненький, а из под бинта какие-то светлые волосы торчат и какие-то необычные. Поймал себя на мысли, что это не нормально - разглядывать мужские ноги, да и пассажир в этот раз был каким-то нервным. Может, мои вопросы его так напрягли, я обычно-то вообще молча езжу, только радио тихонько слушаю.

Доехали до места, он расплатился, молча вылез из машины и поковылял в лес. Не знаю, какой черт меня дёрнул проявить любопытство и пойти за ним. Развернулся, сделал вид, что уезжаю, сам припарковался на обочине и за ним. Удивило то, что даже тропинки там не было никакой. Все манипуляции с машиной были делом нескольких минут, а мужичок из-за травмы ноги перемешался медленно, поэтому я чётко шёл за ним, видя его спину.
Минут 20 так прошло. Мне уже становилось не по себе т.к. в лесу почти стемнело, дорога и машина далеко позади, а я в лесу с каким-то странным мужиком, который идёт непонятно куда. В это время мужик дошёл до ближайших кустов, и я потерял его из виду. Это был самый напряжённый момент. Шли минуты, а из кустов никто не показывался. Заметил ли он меня и притаился? Что будет дальше? Теперь становилось совсем не смешно. Тут из кустов выбегает собака. Обычная облезлая дворняжка, хромающая на одну лапу. Светлая шерсть позволила хорошо её разглядеть, прежде чем она скрылась в лесу. Подождал ещё пару минут и обошёл кусты - никого, влез в самую глубь - пусто. Постарался свалить обратно как можно тише и быстрее. Без приключений добрался до машины и укатил в город, больше заказы от этого странного мужика не поступали.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:19 by Юлия РысьПросмотров: 772Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Лес ночь собака авторская история

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Комментарии

#1 написал: WiccanWolf
Вчера, 21:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 66
Оборотень.
Таких историй много рассказывали старое поколение и деревенские жители
Зарегистрирован: 24.04.2012
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 22:26
+2
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Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 505
Да уж, чудны дела твои Господи. А возможно и не оборотень мужик был, собачек бездомных прикармливал...
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 00:45
+1
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Репутация: (22|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 423
Может это глупо и наивно, но я верю в оборотней. Чем больше слышу подобных историй от обычных людей,тем больше верю. Хотя понятия не имею, как это с биологической точки зрения.
407
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 01:06
+4
Группа: Посетители
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 401
Первое что на ум пришло- делянка у него там была, может грибы, и не на продажу, для себя болезного выращивал, ночь таращился, утром домой ехал. Но появление хромоногого облезлого кромфорлендера мне спутало все карты. Почему-то не верится в такого оборотня, в совпадение- да.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:46
0
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Комментариев: 1 290
Интересно почему в облезлую собачонку превратился, а не в кого-нибудь другого.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: VENDETTA
Сегодня, 09:01
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Репутация: (186|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 157
Хмммм.. все странное в этой истории.
Что могло послужить мотивом проследить за мужиком в лесу belay, понимаю что водитель сказал бы любопытство - но чего уж интересного то Оо Может свидание, а он за ним увязался))
А уж тем более про превращение с трудом верится. Велика радость: платить деньги, чтобы доехать до леса, чтобы там превратиться в дворнягу. На своих 4х может и не быстрее, но дешевле точно было бы
PS если собака-оборотень, например сломает себе хвост, то в превращении в мужчину, что у него будет перевязано?
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#7 написал: Йожык
Сегодня, 09:38
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Публикаций: 0
Комментариев: 89
Цитата: VENDETTA
PS если собака-оборотень, например сломает себе хвост, то в превращении в мужчину, что у него будет перевязано?


Наверно копчик болеть будет, сесть не сможет.

Не верится в историю. Одежду бы поискал что ли. Удостоверился бы, что точно мужик-оборотень.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#8 написал: daytaler
Сегодня, 10:01
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Комментариев: 2 064
Здесь может и нет никакой мистики, а то, что у дяденьки где-то неподалеку схрон (землянка), может быть правдой. Да и что, или кого он там прячет, это уже другая история. Надо подсмотреть у Лёни Каневского, может он уже и туда добрался?
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:30
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Публикаций: 123
Комментариев: 6 584
Цитата: VENDETTA
Хмммм.. все странное в этой истории.
Что могло послужить мотивом проследить за мужиком в лесу belay, понимаю что водитель сказал бы любопытство - но чего уж интересного то Оо Может свидание, а он за ним увязался))
А уж тем более про превращение с трудом верится. Велика радость: платить деньги, чтобы доехать до леса, чтобы там прерваться в дворнягу. На своих 4х может и не быстрее, но дешевле точно было бы
PS если собака-оборотень, например сломает себе хвост, то в превращении в мужчину, что у него будет перевязано?

А ведь вполне разумные суждения
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#10 написал: Jako tako
Сегодня, 11:16
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Комментариев: 893
У меня сначала была мысль, что это очередная история про катающегося на попутках покойника. Но нет.
Могу понять, почему дяденьку в ближайший лес довозили. Потому что по «правилам оборачивания» из интернета smile , оборотень должен перепрыгнуть через нож, воткнутый в пень. А лес тут приведён видимо для того, что спокойнее. Лишних глаз нет. Ну и пней до фига, ищи только по своему размеру. Как только он в своём преклонном возрасте это делал, остаётся загадкой.
Да и зачем в 21 веке оборачиваться? Ради бесплатной мясной еды, ради хобби поинтереснее рыбалки?
Но это не значит, что мне верится в правдивость истории.
Поддерживаю комментарий Vendetta.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#11 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 11:26
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Комментариев: 423
Интерес таксиста мне вполне понятен. Мужик на ночь уезжает в лес, в одно и тоже место, где судя по карте нет ничего и далеко до ближайшего населенного пункта, без вещей. Может и есть у него там какое самодельное жилье, но тогда он должен возить туда хотя бы какие никакие продукты. Знаю людей, которые в одиночку на ночь в лес уходят, но там рюкзак больше их самих, палатка, что-то поесть, термос в конце концов. Хотя даже из любопытства не пошла бы в ночную лесную глушь за каким-то мутным мужиком.
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#12 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:53
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Комментариев: 1 026
Странная история, вполне могло быть, но в оборотня не верю, конечно. Скорее всего, эта история имеет более прозаичное объяснение.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
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