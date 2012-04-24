Садовод

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 772 Комментарии: 12 +14 Вчера, 21:19 by

Историю рассказал таксист, со слов своего коллеги. От его имени:Ехал как-то с заказа. Утро, паршивая дорога с остатками асфальта. Пригород, зато цена за поездку хорошая, да и пробок нет т.к. дорога через лес. Думал в город порожняком поеду, но на моё счастье мужика пожилого посреди пути подобрал. Довёз его до въезда в город, номерами обменялись т.к. мужик сказал, что частенько ездит в те края, и если я беру такие заказы, то будет звонить мне.Дальше все обыденно. Несколько раз этот мужик мне звонил, договаривались, и я его довозил от окраины города, до того места, где подобрал в первый раз. Но что-то меня во всем этом смущало. Я искренне думал, что это садовод и в том районе находятся сады, дачи или хотя бы какая-нибудь база отдыха т.к. до ближайшего города или посёлка это очень далеко, но на картах не было ничего кроме леса, по крайней мере, в шаговой доступности. Если это садовод, грибник или турист, то что-то у него с собой должно быть, а этот даже без сумки ездит. В лес уезжает на ночь, а забираю его по утрам. Что ночью в лесу делать?Очередной заказ от этого мужика. Во время поездки решил выспросить, куда, мол, ездит. А мужик так зыркнул недобро и молчит. Буркнул только, что не до разговоров, нога болит. Нога у него в этот раз действительно была перевязана, и на подходе к машине он сильно хромал, так и замолчали. Во время поездки ещё пару раз бросал взгляд на ногу и вот что интересно... Мужик темненький, а из под бинта какие-то светлые волосы торчат и какие-то необычные. Поймал себя на мысли, что это не нормально - разглядывать мужские ноги, да и пассажир в этот раз был каким-то нервным. Может, мои вопросы его так напрягли, я обычно-то вообще молча езжу, только радио тихонько слушаю.Доехали до места, он расплатился, молча вылез из машины и поковылял в лес. Не знаю, какой черт меня дёрнул проявить любопытство и пойти за ним. Развернулся, сделал вид, что уезжаю, сам припарковался на обочине и за ним. Удивило то, что даже тропинки там не было никакой. Все манипуляции с машиной были делом нескольких минут, а мужичок из-за травмы ноги перемешался медленно, поэтому я чётко шёл за ним, видя его спину.Минут 20 так прошло. Мне уже становилось не по себе т.к. в лесу почти стемнело, дорога и машина далеко позади, а я в лесу с каким-то странным мужиком, который идёт непонятно куда. В это время мужик дошёл до ближайших кустов, и я потерял его из виду. Это был самый напряжённый момент. Шли минуты, а из кустов никто не показывался. Заметил ли он меня и притаился? Что будет дальше? Теперь становилось совсем не смешно. Тут из кустов выбегает собака. Обычная облезлая дворняжка, хромающая на одну лапу. Светлая шерсть позволила хорошо её разглядеть, прежде чем она скрылась в лесу. Подождал ещё пару минут и обошёл кусты - никого, влез в самую глубь - пусто. Постарался свалить обратно как можно тише и быстрее. Без приключений добрался до машины и укатил в город, больше заказы от этого странного мужика не поступали.

Ключевые слова: Лес ночь собака авторская история

Другие, подобные истории: