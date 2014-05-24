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Истории из жизни

Кладбищенская магия: следы магического обряда на могиле прадеда. Что это было?

Всё началось со сна бабушки. Странный сон. Ей приснился покойный муж (мой дед, царствие ему небесное). Сон был связан с деньгами, перевязанными какой-то резинкой, и какими-то незнакомыми людьми... После этого сна мы решили съездить на кладбище, посетить могилу деда, а заодно и других усопших сродников, проверить всё, деревья полить...

В общем, приехали мы на могилку к прадеду, на старое кладбище. (Не к тому, который приснился, к другому.) И обнаружили, что на могиле кто-то совершил магический ритуал! Возможно, на порчу, или переклад болезни, хотя точно не знаю... хочу выяснить, что это было, для чего, и какие меры предпринять...

На могиле обнаружено следующее:
1. Тонкие свечи, похожие на церковные, перекрученные в сложной форме, наподобие крестов и узоров. Темно-коричневого или черного цветов, а также светлые и красного оттенка. Некоторые жженые, некоторые почти нетронутые. На самой могиле и на плитке рядом.
2. Пепел от какой-то бумажки или фотографии, непонятно. В общем, что-то жгли: или фото или бумажку с заклинанием...
3. Монета.
4. Сушёный красный перец.
5. Переплетенные черные нитки и какой-то мусор.
6. За оградкой рядом валялось куриное яйцо, разбитое, политое черным или коричневым воском...

В общем, видок на могиле как из фильма ужасов... И мистическое ощущение негатива...

Могила старая, 70х годов, но памятник и плитку обновили недавно, внимание привлекает. Из родственников и знакомых про эту могилу знают очень мало людей, но есть предположение на одну старую женщину, но не факт...

После обнаружения, родственник лопатой сгреб все эти артефакты и выкинул в сторону. Руками ничего не трогали. Возможно, надо было сжечь, но поторопились и не стали, просто скинули в сторону старых заброшенных могил.

После я зажег круглую свечу и оставил на могиле, и прочел Православные молитвы , Иисусову молитву , Отче наш, и специальную молитву от колдовства.

Подскажите, что может значить подобный набор артефактов и на что именно обряд? Предположения есть, но хотелось бы знать мнение опытных магов и эзотериков.

Этот обряд на чужих людей, или имеет отношение к нашей семье? Просто возможно случайно подвернулась могила нашего прадеда колдуну или колдунье, или цыганке (там ходит много цыган), или имя покойника совпало с тем, которое нужно, знаю такие обряды есть...

Но все же хочется знать Ваше мнение.

И что предпринять дальше? Какие действия? Чтоб негатив не затронул нас.

Надеюсь на Ваши советы и помощь.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:20
Вчера, 09:19 by WiccanWolfПросмотров: 865Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Кладбище магия порча обряд ритуал сон могила свечи яйцо монета колдовство прадед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шахерезада
Вчера, 15:15
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 056
Подскажите, что может значить подобный набор артефактов и на что именно обряд?
Главный артефакт из всех найденных предметов это конечно же разбитое яйцо. Так как яйцо это символ жизни, то разбитое яйцо это 100% порча на смерть, причем внезапная в результате какого либо несчастного случая, н-р, авария, но еще возможно порча на внутриутробную смерть плода, т.е. на выкидыш.

Этот обряд на чужих людей, или имеет отношение к нашей семье?
Обычно не делают порчу человеку на могиле его же родича по причине того, что покойный родич, да и весь Род может встать на зищиту жертвы и жестко наказать злодея. Скорей всего искали именную могилу и при этом активную. И тем не менее к Вашей семье это имеет отношение в том плане, что осквернили могилу Вашего предка.
То, что родственник лопатой сгреб все эти артефакты, а не руками, это хорошо, ну вот, а то, что просто скинули в сторону старых заброшенных могил, это очень плохо и за это конечно прилетит. Так вот чтобы не прилетело, срочно уберите все, что скинули, в перчатках разумеется, весь мусор поместите в плотный полиэтиленовый пакет, туда же остатки воска, который соскребете с плитки, небольшой слой земли на котором лежало разбитое яйцо и другие предметы, залейте уксусом, плотно завяжите и выбросите в мусорный контейнер который находится на территории кладбища вместе с перчатками. Жечь такого рода негатив не всегда экологично, негатив может как унитожиться огнем, так и наоборот активироваться, а вот уксус все это сожжет, уничтожит моментально.
Могилу обильно окропить святой водой, особенно в тех местах где находились артефакты, с чтением молитв от колдовства и чародейства, злодею, тому, кто это сделал свечу за душевное здравие, вместо имени гововрите "Бог его имя знает".
Деду и прадеду свечи за упокой, а еще лучше сорокоусты за упокой, помин. Всем, кто был на кладбище в этот день - свечи за здравие, сорокоусты за здравие.
Чтобы вся эта история не коснулась всех вас как потомков прадеда, нужно заработать бонусы, а именно, приберитесь на заброшенных могилах, лучше всего на той территории, куда выбросили предметы, если нужно подправьте кресты, цветочки, помины оставьте на могиле, чем больше могил будут вами ухожены, тем лучше. Кладбище это территория мертвых, сакральное место, и совершенные Вами добрые поступки в этом месте, обязательно будут вознаграждены ВСилами. И соответсвтенно наоборот как Вы понимаете.

Всё началось со сна бабушки. Странный сон. Ей приснился покойный муж (мой дед, царствие ему небесное). Сон был связан с деньгами, перевязанными какой-то резинкой, и какими-то незнакомыми людьми...

Сны, где речь идет о деньгах, очень часто могут указывать на некий долг, который нужно оплатить, и если за покойным дедом или прадедом Ваша семья не знает никаких неоплаченных при жизни долгов, то в таком случае совершите пожертвование посильной суммы в любой благотворительный фонд.
Удачи Вам!

За историю +++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#2 написал: SAMIDARA
Вчера, 16:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|-1)
Публикаций: 25
Комментариев: 176
По описанию похоже на порчу или переклад.
Наверняка можно сказать только одно: делалось не на вас, а на чужих людей. Потому что просить у мертвых помощи чтобы они навредили своим же близким - это выстрел себе в ногу. Дадут по голове за такую глупость и наглость. Тут даже колдуном не надо быть, это логично само по себе. С дедом вашим тоже ничего плохого от этого не случится, он уже не совсем человек.

В любом случае, волноваться не стоит. Вас и ваших близких все это никак не касается и не коснется. Так что забудьте об этом и будьте спокойны.
Зарегистрирован: 1.06.2016
#3 написал: WiccanWolf
Вчера, 17:19
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 63
Цитата: Шахерезада
Подскажите, что может значить подобный набор артефактов и на что именно обряд?
Главный артефакт из всех найденных предметов это конечно же разбитое яйцо. Так как яйцо это символ жизни, то разбитое яйцо это 100% порча на смерть, причем внезапная в результате какого либо несчастного случая, н-р, авария, но еще возможно порча на внутриутробную смерть плода, т.е. на выкидыш.

Этот обряд на чужих людей, или имеет отношение к нашей семье?
Обычно не делают порчу человеку на могиле его же родича по причине того, что покойный родич, да и весь Род может встать на зищиту жертвы и жестко наказать злодея. Скорей всего искали именную могилу и при этом активную. И тем не менее к Вашей семье это имеет отношение в том плане, что осквернили могилу Вашего предка.
То, что родственник лопатой сгреб все эти артефакты, а не руками, это хорошо, ну вот, а то, что просто скинули в сторону старых заброшенных могил, это очень плохо и за это конечно прилетит. Так вот чтобы не прилетело, срочно уберите все, что скинули, в перчатках разумеется, весь мусор поместите в плотный полиэтиленовый пакет, туда же остатки воска, который соскребете с плитки, небольшой слой земли на котором лежало разбитое яйцо и другие предметы, залейте уксусом, плотно завяжите и выбросите в мусорный контейнер который находится на территории кладбища вместе с перчатками. Жечь такого рода негатив не всегда экологично, негатив может как унитожиться огнем, так и наоборот активироваться, а вот уксус все это сожжет, уничтожит моментально.
Могилу обильно окропить святой водой, особенно в тех местах где находились артефакты, с чтением молитв от колдовства и чародейства, злодею, тому, кто это сделал свечу за душевное здравие, вместо имени гововрите "Бог его имя знает".
Деду и прадеду свечи за упокой, а еще лучше сорокоусты за упокой, помин. Всем, кто был на кладбище в этот день - свечи за здравие, сорокоусты за здравие.
Чтобы вся эта история не коснулась всех вас как потомков прадеда, нужно заработать бонусы, а именно, приберитесь на заброшенных могилах, лучше всего на той территории, куда выбросили предметы, если нужно подправьте кресты, цветочки, помины оставьте на могиле, чем больше могил будут вами ухожены, тем лучше. Кладбище это территория мертвых, сакральное место, и совершенные Вами добрые поступки в этом месте, обязательно будут вознаграждены ВСилами. И соответсвтенно наоборот как Вы понимаете.

Всё началось со сна бабушки. Странный сон. Ей приснился покойный муж (мой дед, царствие ему небесное). Сон был связан с деньгами, перевязанными какой-то резинкой, и какими-то незнакомыми людьми...

Сны, где речь идет о деньгах, очень часто могут указывать на некий долг, который нужно оплатить, и если за покойным дедом или прадедом Ваша семья не знает никаких неоплаченных при жизни долгов, то в таком случае совершите пожертвование посильной суммы в любой благотворительный фонд.
Удачи Вам!

За историю +++++

Спасибо огромное за подробный ответ! Так и сделаем. Храни Вас Бог

Цитата: SAMIDARA
По описанию похоже на порчу или переклад.
Наверняка можно сказать только одно: делалось не на вас, а на чужих людей. Потому что просить у мертвых помощи чтобы они навредили своим же близким - это выстрел себе в ногу. Дадут по голове за такую глупость и наглость. Тут даже колдуном не надо быть, это логично само по себе. С дедом вашим тоже ничего плохого от этого не случится, он уже не совсем человек.

В любом случае, волноваться не стоит. Вас и ваших близких все это никак не касается и не коснется. Так что забудьте об этом и будьте спокойны.

Спасибо большое!
Зарегистрирован: 24.04.2012
#4 написал: Шахерезада
Вчера, 19:01
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 056
Цитата: WiccanWolf
Спасибо огромное за подробный ответ! Так и сделаем. Храни Вас Бог

Во Благо! Да поможет Вам Бог!
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#5 написал: максик83
Вчера, 20:10
-3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 746
Автор, ты реально думаешь что здесь есть маги, колдуны, ведьмы и изотерики?))) Давно я так не смеялся!)
Зарегистрирован: 26.08.2012
  
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 21:12
-2
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 066
Цитата: максик83
Автор, ты реально думаешь что здесь есть маги, колдуны, ведьмы и изотерики?))) Давно я так не смеялся!)

Я тоже с вами посмеялся. Браво.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Talisha
Вчера, 21:37
+1
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Репутация: (1944|0)
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Комментариев: 5 081
ЗАБЫТЬ! Выкинуть из головы. Всё убрали, а в мыслях продолжаете туда отдавать энергию. Какая вам разница кто, зачем и как? Вашей семьи это не касается, прадеда тоже, не вовлекайтесь в тему.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: Шахерезада
Вчера, 22:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 056
Цитата: Talisha
ЗАБЫТЬ! Выкинуть из головы. Всё убрали, а в мыслях продолжаете туда отдавать энергию. Какая вам разница кто, зачем и как? Вашей семьи это не касается, прадеда тоже, не вовлекайтесь в тему.

Если бы убрали, вернее утилизировали "мусор" правильно, но люди по незнанию выбросили его на территорию заброшенных могил, что не допустимо, или вы этого не знали, поэтому предлагаете ЗАБЫТЬ? Хороший совет ничего не скажешь. Те могилы, где были обнаружены следы колдовства подлежат очищению, так как это всегда не добрый знак для потомков и это не моя теория, а свод законов кладбищенской магии. Я отвечаю за свои слова, так как глубоко изучала эту тему, когда осквернили могилу свекра, и я очень благодарна тем практикам которые мне подсказали чем это чревато и каков алгоритм действий в таких случаях.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#9 написал: daytaler
Сегодня, 00:25
0
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Репутация: (82|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 056
Цитата: максик83
Автор, ты реально думаешь что здесь есть маги, колдуны, ведьмы и изотерики?

Нет никакой магии, а есть лишь движение силовых полей.
Чем по-вашему занимались троцкисты в институте мозга, карты таро рисовали?
https://mir24.tv/articles/16272043/alhimiya-revolyucii-chto-proizoshlo-v-oktyab
re-1917-goda


https://moskva-x.ru/mavzoley
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
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