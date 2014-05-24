Кладбищенская магия: следы магического обряда на могиле прадеда. Что это было?

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:20

WiccanWolf Просмотров: 865 Комментарии: 9 +13 Вчера, 09:19 by

Всё началось со сна бабушки. Странный сон. Ей приснился покойный муж (мой дед, царствие ему небесное). Сон был связан с деньгами, перевязанными какой-то резинкой, и какими-то незнакомыми людьми... После этого сна мы решили съездить на кладбище, посетить могилу деда, а заодно и других усопших сродников, проверить всё, деревья полить...В общем, приехали мы на могилку к прадеду, на старое кладбище. (Не к тому, который приснился, к другому.) И обнаружили, что на могиле кто-то совершил магический ритуал! Возможно, на порчу, или переклад болезни, хотя точно не знаю... хочу выяснить, что это было, для чего, и какие меры предпринять...На могиле обнаружено следующее:1. Тонкие свечи, похожие на церковные, перекрученные в сложной форме, наподобие крестов и узоров. Темно-коричневого или черного цветов, а также светлые и красного оттенка. Некоторые жженые, некоторые почти нетронутые. На самой могиле и на плитке рядом.2. Пепел от какой-то бумажки или фотографии, непонятно. В общем, что-то жгли: или фото или бумажку с заклинанием...3. Монета.4. Сушёный красный перец.5. Переплетенные черные нитки и какой-то мусор.6. За оградкой рядом валялось куриное яйцо, разбитое, политое черным или коричневым воском...В общем, видок на могиле как из фильма ужасов... И мистическое ощущение негатива...Могила старая, 70х годов, но памятник и плитку обновили недавно, внимание привлекает. Из родственников и знакомых про эту могилу знают очень мало людей, но есть предположение на одну старую женщину, но не факт...После обнаружения, родственник лопатой сгреб все эти артефакты и выкинул в сторону. Руками ничего не трогали. Возможно, надо было сжечь, но поторопились и не стали, просто скинули в сторону старых заброшенных могил.После я зажег круглую свечу и оставил на могиле, и прочел Православные молитвы , Иисусову молитву , Отче наш, и специальную молитву от колдовства.Подскажите, что может значить подобный набор артефактов и на что именно обряд? Предположения есть, но хотелось бы знать мнение опытных магов и эзотериков.Этот обряд на чужих людей, или имеет отношение к нашей семье? Просто возможно случайно подвернулась могила нашего прадеда колдуну или колдунье, или цыганке (там ходит много цыган), или имя покойника совпало с тем, которое нужно, знаю такие обряды есть...Но все же хочется знать Ваше мнение.И что предпринять дальше? Какие действия? Чтоб негатив не затронул нас.Надеюсь на Ваши советы и помощь.

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