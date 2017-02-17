Кот

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:14

Юлия Рысь Просмотров: 461 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 09:14 by

Мы с мужем - жители городские, но вылазки на природу - наше общее хобби. В основном в осеннее время. Лес осенью особенно хорош, да и ходить интереснее - грибы, ягоды. Говорят, что с природой нужно общаться. Спрашивать разрешение на входе, благодарить за дары, мыслей дурных не допускать. Всегда этому придерживались, а в этот день с мужем сильно повздорили - собирались в поездку, а он с дружками загулял, все одно, что машину чинить в гараж отправился. Психанула, да и поехала одна. Место знакомое, сто раз там были. Жаль только время потеряла, собирались утром, а время уже к обеду, а ведь еще несколько остановок на электричке, а там пешком...С этими мыслями, в жутком раздражении, вышла из вагона, протопала несколько км по дороге и зашла в лес. Мысли были заняты конфликтом, поэтому привычного ритуала приветствия не последовало. Собирательством занималась машинально, без былого азарта. В основном просто ходила в раздумьях. Из раздумий вывел треск веток где-то поблизости. В зону видимости попало огромное животное бурого цвета, оно пронеслось с треском и ревом через ельник и скрылось из виду. Пролетела леденящая мысль - лось. Лоси в период гона достаточно опасны, и встреча с ними не сулит ничего хорошего. Пока соображала, куда идти и что делать, треск веток повторился. Что-то огромное неслось на большой скорости в моем направлении. Инстинкт дал команду - бежать. Бежала так, как никогда не бегала, не разбирая дороги. Выдохшись совсем, пришлось остановиться. Преследование прекратилось, было тихо. Оглядевшись, абсолютно не поняла, где нахожусь. Корзинку давно бросила, хорошо хоть телефон не выпал, но связи все равно не было. Время близилось к вечеру, а я все никак не могла найти выход из леса. Очень боялась снова напороться на лося. Ссора с мужем уже казалась мелкой неприятностью. Был бы он сейчас здесь... Что-то мелкое шмыгнуло прямо под ноги. От неожиданности, аж подпрыгнула. Под ногами самый обычный кот. Трется об ноги и мурлыкает. Откуда он здесь? Ухоженный, шерсть блестит, совсем не похож на потеряшку. Кот тем временем мяукнул и побежал вперед, пошла за ним в надежде, что он из ближайшего поселка и знает дорогу домой. Темнело быстро. Впереди мелькал пушистый хвост проводника. Боялась отстать, а он будто ждал и далеко не убегал. С ним было не так страшно, была уверенность, что обязательно выберемся. Деревья стали реже, выбрались к трассе. Счастью не было предела. В этот момент послышался шум приближающегося авто, и дорогу освятили фары. Водитель остановился. Начала договариваться, чтобы подвез, оказалось, что поблизости нет ни одного населенного пункта. Все это время кот ошивался у ног. Его не напугал ни шум автомобиля, ни свет фар, но стоило к нему потянуться, чтобы забрать с собой, он отскочил на несколько шагов, хотя до этого спокойно позволял себя гладить. Подошла ближе, зову, а он мяукнул, развернулся и пошел обратно в лес. Я за ним, не хотелось бросать своего спасителя одного в лесу. На всякий случай сфотографировала на телефон, мало ли хозяев искать придется. Вышел водитель помогать. Ходили, звали -бесполезно. В какой-то момент кот просто скрылся из виду. Делать нечего, уехали.Домой явилась глубокой ночью. В дверях встретила мужа, который уже собрал целый поисковый отряд из своих товарищей. Извинились друг перед другом. Проснулась уже в полдень. Стала рассказывать мужу историю своего спасения, хотела показать фото кота, а там пусто. Не то, что фото не удалось, а просто кота там не было, хотя фотографировала в упор. Лес, кусты, даже шишки на земле видно, а кота нет. Потом много раз ездили в те места. После события через день мужа уговорила на поиски поехать - бесполезно, кота не нашли.

Ключевые слова: Лес лось побег кот авторская история

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