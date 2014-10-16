Только что ушел Он

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 721 Комментарии: 5 +13 Вчера, 14:18 by

Как-то давненько, живя несколько месяцев в деревне, я был практически свидетелем интересного случая. А дело было так.Собрался съездить к родным на выходные, а с хозяйкой в пятницу заговорили об ее доме. Мне хотелось купить его. Дом был старый, деревянный, построенный девяносто лет назад крестьянином, построенный на две семьи. Очень ладный, как говорят — «бревно к бревну». Внутри, несмотря на возраст, пахло хвоей, и бревна были розоватые, ровненькие, гладкие.Дом был необычный. Частенько по ночам было слышно, как будто кошки вдруг разом карабкаются по стене или другие различные звуки. Выйду на мост, по лестнице заберусь на потолок, а там кошек нет, да и не могло быть (мост — это такой пол между двором и жилыми помещениями). Кошки в тех местах не водились, не выживали. Были две у хозяйки, да и те от нас ни на шаг. Пройду по мосту во двор, там также тишина и покой. И было ощущение, что кто-то невидимый смотрит с улыбкой или, по крайней мере, дружелюбно.Мне такие игры нравились, проверял лишь для того, чтобы убедиться, и еще для того, а вдруг что увижу интересное. Люблю, когда в доме по ночам что-то происходит.И вот, заговорили мы о купле продаже. Но хозяйка сразу предупредила, что дом уже продала под дачу и взяла задаток. Я предложил ей, чтобы она расторгла договоренность, а дом продала мне. И ей выгоднее, не надо будет торопиться с отъездом. Но она посовестилась расторгать договоренность. На этом разговор закончился, и я после работы поехал к своим.В понедельник возвращаюсь к пяти утра к дому, вижу, что входные двери из двух половинок распахнуты настежь и ветром их двигает, хлопают они. Испугался, не случилось ли чего. Быстро побежал внутрь. Смотрю – навесной замок раскрыт и лежит на полу. Засов, такой поперечный брус – тоже. Прошел в дом к хозяйке, а она лежит в страшном испуге и говорит:– А, это вы или нет? Только что ушел Он.Далее, с ее слов.«Закрыла на висячий (амбарный) замок дверь. Положила поперечный брус в петли и пошла спать. Сплю, а сквозь сон слышу, как кто-то очень тяжелый, топая ногами, прошел со двора через мост и направляется вовнутрь. Проснулась, затаила дыхание, лежу ни жива, ни мертва, глаза боюсь раскрыть. Резко распахнулась дверь, и со страшным сипением, дыханием, стуча ногами (казалось, что пол проломится) Он подошел к изголовью. Затем сильно, со злостью начал трясти кровать. Потом, как бы повернулся и так же страшно пошел к выходу. Разом с грохотом распахнулись входные двери, и было слышно, как сильно хрустит снег под его ногами. Затем слышу, как кто-то бежит, к счастью, это были вы».И хотя мне необходимо было выспаться перед работой, но сон как «ветром сдуло». Стали с хозяйкой обсуждать происшедшее. Она сразу сказала, качая головой: «Все, это ушел домовой. Ему, видимо, не понравился будущий хозяин дома. Он, видимо, надеялся, что я продам его вам и поэтому еще столько жил здесь. Но я же дала слово и задаток взяла»!Когда я пришел после работы, то последствия ухода домового сразу бросились в глаза. Дом как-то сразу весь «постарел», «осунулся». Вся загадочность его помещений исчезла. И даже во дворе ночью ничего не ощущалось. Все шумы и трески пропали. По ночам стояла мертвая тишина. А месяца через два-три я уехал.Что меня больше всего удивило, так это то, как Он одним махом раскрыл без ключа замок и вынул засов. Брус ложился поперек дверей в стальные скобы, которые были с секретом.Автор - Серж.

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