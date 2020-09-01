Чёртов мост Ракотцбрюке







































Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:45 by

Мост Ракотцбрюке (Rakotzbrucke), также известный как Чёртов мост, находится в немецком парке Кромлау (Габленц, Саксония).Эта надводная базальтовая дуга была построена в 1860 году и по сей день поражает многих своей дьявольской точностью и живописным окружением. Мост вместе со своим отражением, при необходимом уровне воды, образует чёткую окружность, независимо от точки наблюдения.По легенде, один малоуспешный архитектор заключил сделку с нечистым духом, который обещал помочь ему создать необычный мост, но взамен требовал душу первого, кто пройдёт по свежепостроенной переправе на другой берег. Нечистый вселился в человека и помог ему построить желаемое.Когда мост был завершён, злой дух вышел из тела и стал ждать свою "плату". Хитрый архитектор пустил по мосту собаку. От негодования нечисть бросилась в воду и её больше никто не видел.Согласно другому преданию, тот, кто в полнолуние проплывёт на лодке под Чёртовым мостом сможет открыть в себе скрытые способности. При этом строго-настрого запрещается смотреть на своё отражение или касаться воды.Среди некоторых исследователей мистических явлений бытует мнение, что мост является порталом в другие миры. В 1983 году на территории парка бесследно пропало два шведских туриста, которых последний раз видели неподалёку от таинственного моста.Автор - Лейла Мурад.

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