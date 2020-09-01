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Страшно интересно / Легенды

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке


Мост Ракотцбрюке (Rakotzbrucke), также известный как Чёртов мост, находится в немецком парке Кромлау (Габленц, Саксония).

Эта надводная базальтовая дуга была построена в 1860 году и по сей день поражает многих своей дьявольской точностью и живописным окружением. Мост вместе со своим отражением, при необходимом уровне воды, образует чёткую окружность, независимо от точки наблюдения.

По легенде, один малоуспешный архитектор заключил сделку с нечистым духом, который обещал помочь ему создать необычный мост, но взамен требовал душу первого, кто пройдёт по свежепостроенной переправе на другой берег. Нечистый вселился в человека и помог ему построить желаемое.

Чёртов мост Ракотцбрюке


Когда мост был завершён, злой дух вышел из тела и стал ждать свою "плату". Хитрый архитектор пустил по мосту собаку. От негодования нечисть бросилась в воду и её больше никто не видел.

Согласно другому преданию, тот, кто в полнолуние проплывёт на лодке под Чёртовым мостом сможет открыть в себе скрытые способности. При этом строго-настрого запрещается смотреть на своё отражение или касаться воды.

Среди некоторых исследователей мистических явлений бытует мнение, что мост является порталом в другие миры. В 1983 году на территории парка бесследно пропало два шведских туриста, которых последний раз видели неподалёку от таинственного моста.

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке

Чёртов мост Ракотцбрюке


Автор - Лейла Мурад.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:45
Сегодня, 05:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ракотцбрюке мост парк легенда туристы архитектор собака нечисть

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