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Истории из жизни

Три Наташки и Серёжка

Почти про каждую историю здесь можно спорить, есть в ней мистика или нет. Мы, реалисты, при желании почти все можем объяснить просто: показалось, померещилось, приснилось, байки, сказки, а в особо сложных случаях - шизофрения или массовый гипноз... И кстати, чаще всего так оно и бывает: реалисты оказываются правы, а "потустороннее", если и существует, идёт на контакт гораздо реже, чем его описывают в историях. Тем не менее, веря в истории или не веря, мы слушаем и читаем их с большим удовольствием. Потому что для нас главное - атмосфера рассказа, а зависит она от того, как сами очевидцы истории воспринимали происходящее, видели ли они в нём мистику, насколько были удивлены и напуганы. Как сказал один очень уважаемый человек на этом сайте, "главное, что было страшно".

Для трёх Наташек в этой истории все было очень серьезно и страшно и, конечно, была мистика!

Три Наташки - это я, моя лучшая подруга Наташка (мы со второго класса вместе, и до сих пор) и ещё одна Наташка, на пару лет постарше. А нам по 11 лет. Отдыхали мы тогда в пионерском лагере и втроём жили в одной комнате.

Лагерь располагался прямо на окраине леса, недалеко от Волги. Ах, эти волжские леса! В них и по сей день можно встретить кабанов, лис, волков и даже медведей (на левом берегу, да, точно! несколько раз переплывали по реке и бродили по нашему городу). А по ночам, наверное, ещё и керемети выглядывают из деревьев, и огненные вереселени вылетают из леса и носятся над полями и жилищами людей, насылая на них беды и болезни...

И вот одним утром просыпаемся мы от странного звука, тихого, но пронзительного, будто кто-то настойчиво елозит стеклом о стекло. Подошли к открытому окну, а на подоконнике... лежит малюсенький голенький розово - серый человечек. Я его первая обнаружила и закричала! Описываю, как запомнила.

Размером с полмизинчика, с большой вытянутой головой, ручки, ножки, пальчики на ножках в растопырку - все, как положено. Вполне человеческое дитя, только уж очень маленькое. И мы все трое как - то сразу поняли, что это инопланетянин. Да и лагерь носил вполне подходящее название для тесных инопланетных контактов - "Орбита". Сказать, что мы были удивлены - ничего не сказать. Мы решили его вырастить и научить говорить, а потом обо всем расспросить, кто и зачем его сюда послал, и "'первыми сделать научное открытие"! Но только все это должно быть тайно!!! Моя Наташка - она теперь математик - быстренько прикинула в голове пропорцию и сообщила, что во взрослом состоянии существо будет весить около 30 грамм. Наташка - большая выразила по этому поводу сомнение, заявив, что существо, возможно, уже взрослое. Однако, его беспомощность доказывала, что перед нами - чье-то дитя.

Для начала мы назвали человечка Сережкой. Нам всем там один парень нравился, Серёжка, поэтому решение было единогласным. Большая Наташка сбегала к старшим ребятам за спичечной коробкой, куда и поселили маленького инопланетянина. Несколько часов мы носили Серёжку в коробке, опасаясь помять. Но на нашем пути возникло серьёзное препятствие. Мы не знали, чем питаются такие человечки. Никак не могли его накормить. Серёжка есть отказывался и к полудню заметно ослаб, пищал уж еле слышно. А вскоре и совсем затих. Потрясенные внезапным поворотом дела, мы похоронили Серёжку в клумбе на заднем дворе. Вечером, когда все были на дискотеке, мы вырыли неглубокую ямку и закопали коробку. Оставшийся день и следующий мы ходили, подавленные произошедшим. Нас очень интересовал вопрос, какая кара ждёт за то, что мы стали невольными виновниками смерти небесного посланника.

Помню, что следующая ночь выдалась беспокойной. Было очень ветрено, и полночи брехал лагерный барбос. А наутро третьего дня мы вновь услышали знакомый уже звук! Серёжка вновь лежал на нашем подоконнике!!! Через три минуты мы уже стояли возле его опустевшей могилки. Серёжка исчез вместе с коробкой! Стало ясно как день: он решил преследовать нас! А может даже мстить....

Мы вернулись в комнату, предварительно выпросив у мальчишек увеличительное стекло. Тогда все мальчишки носили их в карманах, "чтобы в походах добывать огонь". Не спеша мы разглядывали Серёжку. Он заметно подрос и стал значительно темнее... Через увеличительное стекло отчётливо было видно маленькую шёрстку. По бокам головы просматривались круглые нашлепки (вживленные наушники для приема информации из космоса). Теперь мы уже отчётливо разглядели неземные однопалые ручки, на которые был накинут серый плащ. Моя Наташка быстренько прикинула в голове геометрическую прогрессию и выдала новую информацию: если Серёжка будет увеличиваться такими же темпами, то к концу смены он будет весить около 4 кг и будет размером с кота. В этом случае его уже будет затруднительно прятать от окружающих и он вполне может быть опасен для людей.

Совет Трёх Наташек принял решение: общаться с воскресшим пришельцем мы не готовы... Пришлось нам с Серёжкой расстаться. Мы осторожно взяли его, отнесли в лес и "передали добрым кереметям": положили куда-то на дерево и больше никогда не видели. Наверное, он стартовал в новое космическое путешествие.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31 by СабелькаПросмотров: 1 086Комментарии: 31
+2

Ключевые слова: Лагерь подружки пришелец авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ель
Сегодня, 10:08
+7
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 151
Такое придумать....
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: Talisha
Сегодня, 10:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1922|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 026
Хочу в тот лагерь! Чудные дела там творятся, или воздух чем-то пропитан...вдохновляющим:))

и больше никогда не видели. Наверное, он стартовал в новое космическое путешествие.


Или остался на земле и вырос в огромного бессмертного йети
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: Сабелька
Сегодня, 10:41
-1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: Ель
Такое придумать....


Это не выдумка. Самая реальная история.
Кто прочтет повнимательнее, сразу найдет очень простое объяснение, что это был за человечек, откуда он взялся и почему "вернулся" после смерти. Я в сети потом находила его фото. Конечно, наш Серёжка не выжил... Но его братья жили на земле, прожили лет по 5- 10, только выросли не в йети...
Но тогда мы про это не знали и воспринимали простую историю именно так, как я описала.

Вот такие у нас на сайте " критики" и чудо- комментаторы.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#4 написал: Сабелька
Сегодня, 11:05
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Бонус от Сабельки тому, кто первый напишет разгадку. И каждому, кто найдет в описании детали, дающие ключ к разгадке (их несколько)
Зарегистрирован: 5.04.2016
#5 написал: Lami
Сегодня, 11:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
Инопланетянин похож на кыштымского карлика Алешенку. Его собрат.
Крутая история!
Зарегистрирован: 16.12.2019
#6 написал: Сабелька
Сегодня, 11:26
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: Lami
Инопланетянин похож на кыштымского карлика Алешенку. Его собрат.
Крутая история!

Нет)))) ответ неверный, но повеселил....
Сейчас ещё раз посмотрела на него.... Знаете.. если бы нам тогда показали карлика, мы вполне могли бы предположить, что примерно таким вырастит Серёжка...
Зарегистрирован: 5.04.2016
#7 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1421|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 004
Вот и не знаю, что сказать, я сейчас в растерянности полнейшей))). Автор явно вменяема и описала всё подробно, интересно. Но разгадку найти мне не удается.. Послежу за комментами)). Пока без оценки.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 028
Всё просто. Серёжка от Серёжки, которого носили в коробке, опасаясь, чтобы не выкинуть. Чем кормить - удивились, что ничем, на дискотечном вечере Серёжка, от которого Серёжка, должного внимания не оказывал, значит точно кормить нечем, решили ребёночка похоронить в коробке. Ходили после этого унылые, ведь грех то какой - избавиться от ребёночка. Если Серёжка, от которого Серёжка, был безмолвен, то взяли увеличительное стекло у других мальчишек, надеясь, что они более ответственные, чем Серёжка, от которого Серёжка, потому что в походах добывали огонь, значит, и могли дать еды для прокорма. Получилось, с помощью мальчишек оказалось проросла маленькая шёрстка. Да ещё Серёжка, уж не от того ли Серёжки, начал проявлять важность и деловитость. Он получал информацию из космоса, значит, верняк, что не от Серёжки, а из космоса. Но от людей Серёжку, хоть он и не от Серёжки, а из космоса, всё равно надо прятать, чтобы не дай бог.... . Потому решили вернуть его туда, от кого именно он.
ЭЭЭЭх, девушки, вы такие прекрасные, что не обращаете никакого внимания на Колю с Витей, которые в вас влюблены, а именно на Серёжку, которому вы с вашим ребёночком не нужны.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#9 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:52
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 146
Кто это? Крот или ёж?)
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#10 написал: Arhip
Сегодня, 13:59
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1785|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 679
Это корень мандрагоры был
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#11 написал: слон и слоненок
Сегодня, 17:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 50
Наверное, это был младенчик крота. Только почему он на подоконнике оказывался? Может, мальчишки развлекались.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#12 написал: Nlo
Сегодня, 17:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (58|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 706
Не представляю! ogo Химера, плод научных экспериментов, подброшенный из лаборатории?
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#13 написал: lv.love
Сегодня, 17:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.
Зарегистрирован: 14.03.2021
#14 написал: Сабелька
Сегодня, 17:33
-5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

Цитата: слон и слоненок
Наверное, это был младенчик крота. Только почему он на подоконнике оказывался? Может, мальчишки развлекались.


Это близко)))) но не крот)))
Зарегистрирован: 5.04.2016
#15 написал: daytaler
Сегодня, 17:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 829
То ли «Мальчик-с-пальчик» пришел пьяный после дискотеки, то ли Homunkulus созданный Вагнером.Есть еще версия, это может быть Дюймвовочка.Наташки у колдуньи-пионервожатой похитили ячменное зерно, и посадили его на растущую луну в горшок.Вот и вырос человечек.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#16 написал: lv.love
Сегодня, 18:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.


Ахаха!!! Чудище без глаз и губ! Если рассуждать по твоей "логике". Передам твои слова Крису Хармсу, хотя ему глубоко плевать на тебя и твоё мнение. Лучше угомонись и смирись с тем, что не всем может зайти твоя история, которая вообще не относится к тематике сайта, и перестань кидаться на внешность людей. Если тебе не повезло в жизни с внешностью, то другие люди в этом не виноваты.
Зарегистрирован: 14.03.2021
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 18:47
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2746|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 729
Детеныш летучей мыши? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#18 написал: Сабелька
Сегодня, 19:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: Tigger power
Детеныш летучей мыши? +

Да!!!!!

Над нашим окном находилось гнездо летучей мыши. И однажды детёныш упал к нам. Он не выжил. Через несколько дней, после ветренной ночи, к нам упал его брат, а мы подумали, что это Серёжка вернулся, и были всерьез напуганы. А могилка Серёжки была разрушена, скорее всего, лагерным псом.
Я описала наше детское восприятие этой простой реальной истории , которая показалось нам очень таинственной и страшной.

Цитата: lv.love
Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.


Ахаха!!! Чудище без глаз и губ! Если рассуждать по твоей "логике". Передам твои слова Крису Хармсу, хотя ему глубоко плевать на тебя и твоё мнение. Лучше угомонись и смирись с тем, что не всем может зайти твоя история, которая вообще не относится к тематике сайта, и перестань кидаться на внешность людей. Если тебе не повезло в жизни с внешностью, то другие люди в этом не виноваты.

В таком случае пожалей о своем времени, которое ты потратил специально на то, чтобы зарегистрироваться на этом сайте и написать мне два своих хамских коммента. Ну а подходит этот рассказ под тематику сайта или нет- уже решили модераторы..
Или ты хочешь сказать, что умнее модераторов?
Зарегистрирован: 5.04.2016
#19 написал: Сабелька
Сегодня, 19:32
-3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: lv.love
Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.


Ахаха!!! Чудище без глаз и губ! Если рассуждать по твоей "логике". Передам твои слова Крису Хармсу, хотя ему глубоко плевать на тебя и твоё мнение. Лучше угомонись и смирись с тем, что не всем может зайти твоя история, которая вообще не относится к тематике сайта, и перестань кидаться на внешность людей. Если тебе не повезло в жизни с внешностью, то другие люди в этом не виноваты.


И мне мне очень неприятно видеть под своим рассказом чудака, который в качестве аватара ставит фото гея. Гомосексуализм в России нынче не приветствуется, тебе на другой сайт.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#20 написал: holsten
Сегодня, 20:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 506
История хрень, автор неадекват. Расходимся.
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#21 написал: Estellan
Сегодня, 20:23
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2118|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 2 819
Сабелька
А давайте, администрация сама разберется в вопросах аватарок.
Все, что запрещено - указано в правилах. Оскорбление пользователей, кстати, там присутствует.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#22 написал: Arhip
Сегодня, 20:36
-1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1785|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 679
Цитата: Сабелька
И мне мне очень неприятно видеть под своим рассказом чудака, который в качестве аватара ставит фото гея. Гомосексуализм в России нынче не приветствуется, тебе на другой сайт.


Как вы нежно называете пидарасов - ГЕИ. У вас такая любовь к ним? Не надейтесь - они не ответят вам взаимностью.
А Гей - так назывался самолет, который сбросил бомбу на Хиросиму. Наверное оттуда и пошло это название.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#23 написал: Сабелька
Сегодня, 20:43
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: Estellan
Сабелька
А давайте, администрация сама разберется в вопросах аватарок.
Все, что запрещено - указано в правилах. Оскорбление пользователей, кстати, там присутствует.


А оскорбления авторов у вас допустимы?

Цитата: Arhip
Цитата: Сабелька
И мне мне очень неприятно видеть под своим рассказом чудака, который в качестве аватара ставит фото гея. Гомосексуализм в России нынче не приветствуется, тебе на другой сайт.


Как вы нежно называете пидарасов - ГЕИ. У вас такая любовь к ним? Не надейтесь - они не ответят вам взаимностью.
А Гей - так назывался самолет, который сбросил бомбу на Хиросиму. Наверное оттуда и пошло это название.


Гей- это английское слово для обозначения гомосексуалистов. А слово, которые написали вы, считается неприличным.
А зачем мне надеяться на взаимность геев? Слава богу, я замужем уже 30 лет)))
Зарегистрирован: 5.04.2016
#24 написал: Estellan
Сегодня, 20:44
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2118|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 2 819
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#25 написал: Сабелька
Сегодня, 21:11
-1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.

Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.


Посетители, тем более только зарегистрированные, у вас будут. А вот с авторами дело обстоит гораздо хуже. У вас УЖЕ осталось мало авторов, в основном идет копипаста с других ресурсов. Вы действительно не заметили, что персонаж пришел на сайт специально, чтобы оскорбить меня? Я знаю цену своим рассказам и под категорию "бред" они ни в коем случае не попадают. Какую ответную реакцию он мог ожидать?

Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.

Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.


Посетители, тем более только зарегистрированные, у вас будут. А вот с авторами дело обстоит гораздо хуже. У вас УЖЕ осталось мало авторов, в основном идет копипаста с других ресурсов. Вы действительно не заметили, что персонаж пришел на сайт специально, чтобы оскорбить меня? Я знаю цену своим рассказам и под категорию "бред" они ни в коем случае не попадают. Какую ответную реакцию он мог ожидать?

Цитата: holsten
История хрень, автор неадекват. Расходимся.

Сходила почитала ваши истории, все три, что выжали из себя 8 лет назад. Вот действительно хрень и автор не адекват.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#26 написал: daytaler
Сегодня, 21:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 829
Цитата: Arhip
Гей - так назывался самолет, который сбросил бомбу на Хиросиму

6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay под командованием Пола Тиббетса сбросил бомбу «Малыш» на Хиросиму.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#27 написал: Estellan
Сегодня, 21:21
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2118|0)
Публикаций: 242
Комментариев: 2 819
Цитата: Сабелька
Посетители, тем более только зарегистрированные, у вас будут. А вот с авторами дело обстоит гораздо хуже. У вас УЖЕ осталось мало авторов, в основном идет копипаста с других ресурсов. Вы действительно не заметили, что персонаж пришел на сайт специально, чтобы оскорбить меня? Я знаю цену своим рассказам и под категорию "бред" они ни в коем случае не попадают. Какую ответную реакцию он мог ожидать?

Насколько я знаю личную неприязнь, обычно стараются отметиться целенаправленно во всех публикациях пользователя, высказав свое мнение. Чаще - именно негативное.
Если вы уверены, что пользователь - тролль, не проще проигнорировать?

За сим предлагаю дискуссию свернуть.


Дальнейшие комментарии не по теме, от всех участников конфликта, будут расценены как игнорирование предупреждения.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#28 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 21:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (1421|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 004
Цитата: Сабелька
Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.

Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.


Посетители, тем более только зарегистрированные, у вас будут. А вот с авторами дело обстоит гораздо хуже. У вас УЖЕ осталось мало авторов, в основном идет копипаста с других ресурсов. Вы действительно не заметили, что персонаж пришел на сайт специально, чтобы оскорбить меня? Я знаю цену своим рассказам и под категорию "бред" они ни в коем случае не попадают. Какую ответную реакцию он мог ожидать?

Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.

Цитата: Estellan
Arhip
Материться тоже запрещено. Напоминаю.

Сабелька
Цитата: lv.love
Сожалею о потраченном времени на чтение этого бреда.

Цитата: Сабелька
Ахаха!!!! Парень с накрашенными глазами! Ты лучше пожалей о потраченном времени у своих парикмахера и стилиста.

То, что вижу я. Первое обращение на ты, как и первый выпад - с вашей стороны.
Первый комментатор лишь высказал свое мнение о истории. Т.е. по теме.
Если пересажать в бан всех, кому не нравятся чьи-то истории, то людей на сайте не останется.


Посетители, тем более только зарегистрированные, у вас будут. А вот с авторами дело обстоит гораздо хуже. У вас УЖЕ осталось мало авторов, в основном идет копипаста с других ресурсов. Вы действительно не заметили, что персонаж пришел на сайт специально, чтобы оскорбить меня? Я знаю цену своим рассказам и под категорию "бред" они ни в коем случае не попадают. Какую ответную реакцию он мог ожидать?

Цитата: holsten
История хрень, автор неадекват. Расходимся.

Сходила почитала ваши истории, все три, что выжали из себя 8 лет назад. Вот действительно хрень и автор не адекват.

Подводя для себя итоги скажу так: как за творческую историю, основанную на реальных событиях, несомненно, ставлю вам, автор, плюс. А сыр-бор вышел из-за того, что творческая история попала в иж.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#29 написал: daytaler
Сегодня, 21:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 829
Цитата: Arhip
Как вы нежно называете пидарасов - ГЕИ

Цитата: Estellan
Материться тоже запрещено.


ПЕДЕРАСТ

(греч. paiderastes; син. урнинг) мужчина, подверженный гомосексуализму; различают П., выполняющего при гомосексуальном половом акте активную роль (педикатор) и П., выполняющего пассивную роль (андрофил, кинедон, патикус).
Медицинские термины.

Считается, что слово “gay” появилось в Английском языке еще в 12 веке как производное от старофранцузского ‘gai’. Изначально, слово означало “joyful” (веселый), “carefree”(беззаботный), “full of mirth” (полный веселья).
В 19 веке слово gay относилось к женщине, которая была проституткой, а также к мужчине, который с этими проститутками спал в большом количестве. А выражение “gay man” уже означало не только мужчину, который спал со всеми подряд, но и мужчину, который спал с мужчинами. Бытовало еще и “gay cat” – гомосексуальный мальчик.


К 1955 году слово «гей» официально приобрело определение, означающее « гомосексуальный мужчина».

Уранизм (по имени греч. бога Урана) — мужская гомосексуальность. Этот термин был предложен в 1870-х годах для обозначения однополой любви у мужчин ганноверским адвокатом, журналистом и писателем Карлом Генрихом Ульрихсом (K. H. Ulrichs, 1825–1895), который был первым исследователем гомосексуальности в Германии. После введения термина «гомосексуальность» (М. Бенкерт, 1869), термин «уранизм» постепенно вышел из употребления.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#30 написал: Сабелька
Сегодня, 21:36
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 201
Цитата: Estellan
Цитата: Сабелька
Посетители, тем более только зарегистрированные, у вас будут. А вот с авторами дело обстоит гораздо хуже. У вас УЖЕ осталось мало авторов, в основном идет копипаста с других ресурсов. Вы действительно не заметили, что персонаж пришел на сайт специально, чтобы оскорбить меня? Я знаю цену своим рассказам и под категорию "бред" они ни в коем случае не попадают. Какую ответную реакцию он мог ожидать?

Насколько я знаю личную неприязнь, обычно стараются отметиться целенаправленно во всех публикациях пользователя, высказав свое мнение. Чаще - именно негативное.
Если вы уверены, что пользователь - тролль, не проще проигнорировать?

За сим предлагаю дискуссию свернуть.


Дальнейшие комментарии не по теме, от всех участников конфликта, будут расценены как игнорирование предупреждения.



Я предполагаю конкретных лиц, которые стоят именно за этим троллем. Передайте администрации сайта мое мнение, что + и- стоит сделать не безымянными, если есть такая техническая возможность.
Станет гораздо меньше " срача" , и в комментариях в том числе, ситуация постепенно выровнится, однозначно.
Я не публиковалась уже несколько месяцев, но наблюдаю, как целенаправленно, методично гнобят некоторых авторов. Если вы здесь давно, сами сравните психологическую ситуацию на сайте несколько лет назад и сейчас. Что - то идёт не так... Вы же должны анализировать ситуацию на своем сайте...
Зарегистрирован: 5.04.2016

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