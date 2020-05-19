Три Наташки и Серёжка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:31

Сабелька Просмотров: 1 086 Комментарии: 31 +2 Сегодня, 09:31 by

Почти про каждую историю здесь можно спорить, есть в ней мистика или нет. Мы, реалисты, при желании почти все можем объяснить просто: показалось, померещилось, приснилось, байки, сказки, а в особо сложных случаях - шизофрения или массовый гипноз... И кстати, чаще всего так оно и бывает: реалисты оказываются правы, а "потустороннее", если и существует, идёт на контакт гораздо реже, чем его описывают в историях. Тем не менее, веря в истории или не веря, мы слушаем и читаем их с большим удовольствием. Потому что для нас главное - атмосфера рассказа, а зависит она от того, как сами очевидцы истории воспринимали происходящее, видели ли они в нём мистику, насколько были удивлены и напуганы. Как сказал один очень уважаемый человек на этом сайте, "главное, что было страшно".Для трёх Наташек в этой истории все было очень серьезно и страшно и, конечно, была мистика!Три Наташки - это я, моя лучшая подруга Наташка (мы со второго класса вместе, и до сих пор) и ещё одна Наташка, на пару лет постарше. А нам по 11 лет. Отдыхали мы тогда в пионерском лагере и втроём жили в одной комнате.Лагерь располагался прямо на окраине леса, недалеко от Волги. Ах, эти волжские леса! В них и по сей день можно встретить кабанов, лис, волков и даже медведей (на левом берегу, да, точно! несколько раз переплывали по реке и бродили по нашему городу). А по ночам, наверное, ещё и керемети выглядывают из деревьев, и огненные вереселени вылетают из леса и носятся над полями и жилищами людей, насылая на них беды и болезни...И вот одним утром просыпаемся мы от странного звука, тихого, но пронзительного, будто кто-то настойчиво елозит стеклом о стекло. Подошли к открытому окну, а на подоконнике... лежит малюсенький голенький розово - серый человечек. Я его первая обнаружила и закричала! Описываю, как запомнила.Размером с полмизинчика, с большой вытянутой головой, ручки, ножки, пальчики на ножках в растопырку - все, как положено. Вполне человеческое дитя, только уж очень маленькое. И мы все трое как - то сразу поняли, что это инопланетянин. Да и лагерь носил вполне подходящее название для тесных инопланетных контактов - "Орбита". Сказать, что мы были удивлены - ничего не сказать. Мы решили его вырастить и научить говорить, а потом обо всем расспросить, кто и зачем его сюда послал, и "'первыми сделать научное открытие"! Но только все это должно быть тайно!!! Моя Наташка - она теперь математик - быстренько прикинула в голове пропорцию и сообщила, что во взрослом состоянии существо будет весить около 30 грамм. Наташка - большая выразила по этому поводу сомнение, заявив, что существо, возможно, уже взрослое. Однако, его беспомощность доказывала, что перед нами - чье-то дитя.Для начала мы назвали человечка Сережкой. Нам всем там один парень нравился, Серёжка, поэтому решение было единогласным. Большая Наташка сбегала к старшим ребятам за спичечной коробкой, куда и поселили маленького инопланетянина. Несколько часов мы носили Серёжку в коробке, опасаясь помять. Но на нашем пути возникло серьёзное препятствие. Мы не знали, чем питаются такие человечки. Никак не могли его накормить. Серёжка есть отказывался и к полудню заметно ослаб, пищал уж еле слышно. А вскоре и совсем затих. Потрясенные внезапным поворотом дела, мы похоронили Серёжку в клумбе на заднем дворе. Вечером, когда все были на дискотеке, мы вырыли неглубокую ямку и закопали коробку. Оставшийся день и следующий мы ходили, подавленные произошедшим. Нас очень интересовал вопрос, какая кара ждёт за то, что мы стали невольными виновниками смерти небесного посланника.Помню, что следующая ночь выдалась беспокойной. Было очень ветрено, и полночи брехал лагерный барбос. А наутро третьего дня мы вновь услышали знакомый уже звук! Серёжка вновь лежал на нашем подоконнике!!! Через три минуты мы уже стояли возле его опустевшей могилки. Серёжка исчез вместе с коробкой! Стало ясно как день: он решил преследовать нас! А может даже мстить....Мы вернулись в комнату, предварительно выпросив у мальчишек увеличительное стекло. Тогда все мальчишки носили их в карманах, "чтобы в походах добывать огонь". Не спеша мы разглядывали Серёжку. Он заметно подрос и стал значительно темнее... Через увеличительное стекло отчётливо было видно маленькую шёрстку. По бокам головы просматривались круглые нашлепки (вживленные наушники для приема информации из космоса). Теперь мы уже отчётливо разглядели неземные однопалые ручки, на которые был накинут серый плащ. Моя Наташка быстренько прикинула в голове геометрическую прогрессию и выдала новую информацию: если Серёжка будет увеличиваться такими же темпами, то к концу смены он будет весить около 4 кг и будет размером с кота. В этом случае его уже будет затруднительно прятать от окружающих и он вполне может быть опасен для людей.Совет Трёх Наташек принял решение: общаться с воскресшим пришельцем мы не готовы... Пришлось нам с Серёжкой расстаться. Мы осторожно взяли его, отнесли в лес и "передали добрым кереметям": положили куда-то на дерево и больше никогда не видели. Наверное, он стартовал в новое космическое путешествие.

Ключевые слова: Лагерь подружки пришелец авторская история

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