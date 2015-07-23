Реинкарнация. Некоторые животные являются кем-то большим, чем просто братьями нашими меньшими

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alisha134 Просмотров: 258 Комментарии: 4 +4 Вчера, 21:06 by

В мае 2012 года, в нашем дворе появилась очень ласковая молодая кошечка, примерно 2-х месяцев от роду, к людям она буквально на руки прыгала, в отличие от её диких собратьев.Я назвала её Мартой, так как по моим приблизительным подсчетам, родилась она в марте, скорее всего, в подвале соседнего дома, где уличные кошки ночуют. Подросла и выбежала к людям уже в мае. Подумывала назвать её Майей, но лучше, прижилось имя (или кличка) Марта. Я часто подкармливаю кошек во дворе и как-то раз забрала Марту к себе домой, накормила и решила сама ненадолго прилечь отдохнуть. Кошечка запрыгнула ко мне на диван и улеглась рядом. И вот, находясь в просоночном состоянии (без сонного паралича), с закрытыми глазами, я лежу и вижу комнату, вижу котёнка рядом с собой, то есть, всё находилось на своих местах. Не знаю, как это точно можно назвать - астралом или границей между сном и явью.Тут кошечка подняла голову, посмотрела на меня и... начала говорить. Голосом молодой девушки. Я лежу в той же позе, спокойно смотрю на неё и думаю, откуда звук-то идёт, ведь рот у неё не открывается. В то же мгновение я вижу крупным планом её лоб и понимаю, что "звук" исходит у неё из головы, где третий глаз обычно рисуют, и этот разговор, как обмен мыслями, ментальный или телепатический (об этом, я уже потом прочитала, так как раньше знать ничего не знала, что это такое и как это назвать).В это время, кошечка вовсю продолжала делиться со мной информацией. Рассказывала она почему-то о женской одежде, то есть, какая одежда, по её мнению, красивая, что-то про платья и юбки, давала мне ещё девичьи советы, что-то о том, как общаться с противоположным полом, потом говорит: кстати, меня зовут Марина. Ответить ей я ничего не успела, просто слушала и не перебивала, а она, болтала без умолку. Прошло не больше 5-ти минут, я уже открыла глаза на самом деле, в нашей "реальности". Кошечка так же лежала рядом со мной, вокруг было всё то же самое, без изменений. Я всё помнила, о чём мне говорила Марта, но так как я это не записала, то со временем забыла, всё же, это были незначительные и банальные вещи.Потом я уехала жить в другой город, а моя соседка по этажу, забрала Марту с улицы жить к себе. Назвала, она, кстати, её Машкой (Марта-Марина-Мария, как много однокоренных имён). Живя в другом городе, я завела себе кошечку - обычную, не породистую, тоже полосатую, как и Марта. За все эти годы моя кошка так ни разу со мной и не заговорила, как бы мне того не хотелось, хотя спит всегда рядом со мной. Наверно, у неё обычная животная душа, и не умеет делать такие вещи, как Марта.По приезду хотела выпытать инфу у соседки, по поводу возможных странностей её кошки, та только отмахнулась, ответив, что ей постоянно снятся красочные, удивительные сны, и она их даже не запоминает. У соседки проблемы со слухом, но она заботится не только о себе: очень любит животных, постоянно берет их с улицы и приводит в порядок, чистит от паразитов, моет, пристраивает в добрые руки. Ради эксперимента, я попыталась воссоздать ту же ситуацию и, когда Марта возвращалась домой с уличной прогулки, позвала её к себе, но моя кошка всё испортила. за закрытой дверью спальни она донимала Марту (моя кошка довольно дикая, с сильно выраженными хищными инстинктами, и абсолютно всех чужаков сразу пытается прогнать со своей территории, в шутку называю её "убийцей всего живого", так как она убивает птиц, мышей, а так же пытается "убить" мои ноги и руки, так что укусы и царапины до крови у нас обычное дело), просовывала лапы под дверь, загребая снизу когтями, орала и вела себя агрессивно, в итоге, думаю, Марта не могла думать ни о чём ином, кроме как поскорее покинуть квартиру с враждебной кошкой и уйти к себе домой.Я проснулась, когда Марта мяукала перед дверью и просилась выйти. Я её выпустила на лестничную площадку и мне, естественно, ничего в тот раз не привиделось. Может, когда-нибудь у меня вновь получится пообщаться с этой кошкой, только уже в спокойной обстановке. Моё мнение таково, что индусы в своей религии были ближе всех к истине, веря в реинкарнацию души. Маленькие дети, кстати, частенько помнят свою прошлую жизнь, ошарашивая подобными заявлениями своих родителей. Насчёт того, может ли человек реинкарнировать в дерево или в камень, точно не скажу, но вот в кошку - вполне возможно. Ведь как объяснить то, что кошка назвалась человеческим именем и рассказывала про человеческие вещи. Да, можно предположить, что кошку назвали Мариной и жила она, в прошлой жизни с людьми, и многое запомнила, но опять же, странно это всё. Моё воображение рисует то, что Марта в прошлой жизни была молодой девушкой по имени Марина, но прожила недолго и умерла рано, поэтому весь её рассказ сводится к "шмоткам" и к свиданиям с противоположным полом, что обычно на уме у молодых девчонок. Мне ещё любопытно то, почему она запомнила только ту жизнь, ведь согласно буддийским догмам, перевоплощений может быть множество.Интересно узнать на этот счёт, мнение других людей, может, кто-нибудь ещё сталкивался с подобным.P.S.: Однажды, прочитала на просторах интернета статью о 10-летней девочке из Подмосковья, которая наяву умеет понимать и общаться с животными. С её слов, большинство животных, думает и говорит о банальных, простых вещах, типа: "Хочу есть", "хочу пойти гулять", "холодно", "жарко", "больно" и т.д. Думаю, это может быть правдой. Ссылка на эту статью: https://www.google.com/amp/s/www.m24.ru/amp/articles/obshchestvo/28112018/154147

Ключевые слова: Реинкарнация кошки душа перевоплощение авторская история

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