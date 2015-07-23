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Истории из жизни

Реинкарнация. Некоторые животные являются кем-то большим, чем просто братьями нашими меньшими

В мае 2012 года, в нашем дворе появилась очень ласковая молодая кошечка, примерно 2-х месяцев от роду, к людям она буквально на руки прыгала, в отличие от её диких собратьев.
Я назвала её Мартой, так как по моим приблизительным подсчетам, родилась она в марте, скорее всего, в подвале соседнего дома, где уличные кошки ночуют. Подросла и выбежала к людям уже в мае. Подумывала назвать её Майей, но лучше, прижилось имя (или кличка) Марта. Я часто подкармливаю кошек во дворе и как-то раз забрала Марту к себе домой, накормила и решила сама ненадолго прилечь отдохнуть. Кошечка запрыгнула ко мне на диван и улеглась рядом. И вот, находясь в просоночном состоянии (без сонного паралича), с закрытыми глазами, я лежу и вижу комнату, вижу котёнка рядом с собой, то есть, всё находилось на своих местах. Не знаю, как это точно можно назвать - астралом или границей между сном и явью.

Тут кошечка подняла голову, посмотрела на меня и... начала говорить. Голосом молодой девушки. Я лежу в той же позе, спокойно смотрю на неё и думаю, откуда звук-то идёт, ведь рот у неё не открывается. В то же мгновение я вижу крупным планом её лоб и понимаю, что "звук" исходит у неё из головы, где третий глаз обычно рисуют, и этот разговор, как обмен мыслями, ментальный или телепатический (об этом, я уже потом прочитала, так как раньше знать ничего не знала, что это такое и как это назвать).

В это время, кошечка вовсю продолжала делиться со мной информацией. Рассказывала она почему-то о женской одежде, то есть, какая одежда, по её мнению, красивая, что-то про платья и юбки, давала мне ещё девичьи советы, что-то о том, как общаться с противоположным полом, потом говорит: кстати, меня зовут Марина. Ответить ей я ничего не успела, просто слушала и не перебивала, а она, болтала без умолку. Прошло не больше 5-ти минут, я уже открыла глаза на самом деле, в нашей "реальности". Кошечка так же лежала рядом со мной, вокруг было всё то же самое, без изменений. Я всё помнила, о чём мне говорила Марта, но так как я это не записала, то со временем забыла, всё же, это были незначительные и банальные вещи.

Потом я уехала жить в другой город, а моя соседка по этажу, забрала Марту с улицы жить к себе. Назвала, она, кстати, её Машкой (Марта-Марина-Мария, как много однокоренных имён). Живя в другом городе, я завела себе кошечку - обычную, не породистую, тоже полосатую, как и Марта. За все эти годы моя кошка так ни разу со мной и не заговорила, как бы мне того не хотелось, хотя спит всегда рядом со мной. Наверно, у неё обычная животная душа, и не умеет делать такие вещи, как Марта.
По приезду хотела выпытать инфу у соседки, по поводу возможных странностей её кошки, та только отмахнулась, ответив, что ей постоянно снятся красочные, удивительные сны, и она их даже не запоминает. У соседки проблемы со слухом, но она заботится не только о себе: очень любит животных, постоянно берет их с улицы и приводит в порядок, чистит от паразитов, моет, пристраивает в добрые руки. Ради эксперимента, я попыталась воссоздать ту же ситуацию и, когда Марта возвращалась домой с уличной прогулки, позвала её к себе, но моя кошка всё испортила. за закрытой дверью спальни она донимала Марту (моя кошка довольно дикая, с сильно выраженными хищными инстинктами, и абсолютно всех чужаков сразу пытается прогнать со своей территории, в шутку называю её "убийцей всего живого", так как она убивает птиц, мышей, а так же пытается "убить" мои ноги и руки, так что укусы и царапины до крови у нас обычное дело), просовывала лапы под дверь, загребая снизу когтями, орала и вела себя агрессивно, в итоге, думаю, Марта не могла думать ни о чём ином, кроме как поскорее покинуть квартиру с враждебной кошкой и уйти к себе домой.

Я проснулась, когда Марта мяукала перед дверью и просилась выйти. Я её выпустила на лестничную площадку и мне, естественно, ничего в тот раз не привиделось. Может, когда-нибудь у меня вновь получится пообщаться с этой кошкой, только уже в спокойной обстановке. Моё мнение таково, что индусы в своей религии были ближе всех к истине, веря в реинкарнацию души. Маленькие дети, кстати, частенько помнят свою прошлую жизнь, ошарашивая подобными заявлениями своих родителей. Насчёт того, может ли человек реинкарнировать в дерево или в камень, точно не скажу, но вот в кошку - вполне возможно. Ведь как объяснить то, что кошка назвалась человеческим именем и рассказывала про человеческие вещи. Да, можно предположить, что кошку назвали Мариной и жила она, в прошлой жизни с людьми, и многое запомнила, но опять же, странно это всё. Моё воображение рисует то, что Марта в прошлой жизни была молодой девушкой по имени Марина, но прожила недолго и умерла рано, поэтому весь её рассказ сводится к "шмоткам" и к свиданиям с противоположным полом, что обычно на уме у молодых девчонок. Мне ещё любопытно то, почему она запомнила только ту жизнь, ведь согласно буддийским догмам, перевоплощений может быть множество.

Интересно узнать на этот счёт, мнение других людей, может, кто-нибудь ещё сталкивался с подобным.

P.S.: Однажды, прочитала на просторах интернета статью о 10-летней девочке из Подмосковья, которая наяву умеет понимать и общаться с животными. С её слов, большинство животных, думает и говорит о банальных, простых вещах, типа: "Хочу есть", "хочу пойти гулять", "холодно", "жарко", "больно" и т.д. Думаю, это может быть правдой. Ссылка на эту статью: https://www.google.com/amp/s/www.m24.ru/amp/articles/obshchestvo/28112018/154147


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:06 by Alisha134Просмотров: 258Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Реинкарнация кошки душа перевоплощение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 21:09
+1
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Комментариев: 2 813
Насколько я помню, у индусов тут все весьма конкретно: если ты реинкарнировал в животное, то, во-первых, человеком ты был так себе, и, во-вторых, в человека тебе больше не вернуться, следовательно, от нирваны ты отстранен навсегда. Дальше путь только по наклонной.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 21:46
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Комментариев: 1 291
Много читала про реинкарнацию, но пока твердой уверенности нет. Все еще в сомнениях. По поводу Вашего случая -- Возможно все-таки это был сон ???????? Но тема интересная и плюс.+
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#3 написал: Arhip
Сегодня, 01:32
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Комментариев: 1 672
Историю плюсанул.
Когда-то у меня при похожих обстоятельствах был похожий "разговор" с моей птичкой. Она мне рассказала, что раньше была человеком. Плохим человеком, который грабил и убивал людей. Точнее изымал у них денежные средства, используя различные незаконные методы. А убивал по приказу начальства. Вроде как он состоял в какой-то преступной группировке. Потом его самого убили, причем по указке его же боссов. После смерти он стал галкой.
А один из его "клиентов", которого он когда-то лишил квартиры, каким-то образом узнал его и чуть не убил.

Честно говоря, могу предположить что это мне приснилось, но сон тогда был очень реальным. Мне такие сны редко снятся. Даже думал написать историю сюда, но передумал. Для ИЖ слишком бредово, для творческих слишком скучно. Вот теперь в комментариях написал, прочитав данную историю.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: ulianojka
Сегодня, 04:23
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Комментариев: 78
У меня был случай однажды. Бывала часто в гостях, там пёс был не агрессивный, свободно ходил по участку частного дома. Как то пришла туда снова, а пёс весь подранный, через забор в соседскую свору собак прыгнул (как потом оказалось не впервые).
Я решила ему помочь (у пса куска уха не было, и вообще, у него были кровоточащие раны), ёдным раствором начала обрабатывать ему раны, и приговаривала что то вроде-" ну как ты как?","зачем ты туда прыгнул?","их много а ты один,загрызут насмерть". И как-то мысленно мне от пса пришёл ответ, что ему противно жить в собачьем теле, собачьей жизнью. Так же мысленно я задала ему вопрос "почему?", увидела картинку- каких-то молодых бандитов, машины, огнестрельное оружие.
Потом через некоторое время,хозяева собаки сказали мне, что пёс нечаянно удавился.Им нужно было ворота подержать открытыми, какое-то время, посадили пса на привязь, и за 10-15 минут, пёс нашёл возможность удавится на этой верёвке, непонятно как. Я столько видела разных животных за всю свою жизнь, но ничего подобного ранее не встречала.
Зарегистрирован: 24.02.2011
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