Дети выбирают себе родителей до рождения

Alisha134 Просмотров: 491 Комментарии: 6 +3 Вчера, 20:19 by

Истрии разных людей о том, что помнят они и что им рассказывали дети...1) Я начал жить со своей женой, она забеременела, теща и её старшая сестра уговаривали жену сделать аборт, доводили её до слез, я их отгонял и жену успокаивал, и победил, родился сын, сейчас ему 19. Он мне в детстве рассказывал, что был во тьме, на него нападали монстры, а я его вытаскивал...Автор: Den Kuchner.2) Я спал в машине и вдруг услышал детский голос, который сказал "папа", это была девочка. Но у меня, на тот момент, были только сыновья. Я был в шоке, рассказал жене и забыл. Но вот, уже через год у меня родилась дочка. Я абсолютно в этом уверен. Моя дочка выбрала меня, я это абсолютно помню. Это был не сон. Я слышал этот голос реально. Я проснулся и даже несколько секунд не мог понять, кто ещё есть со мной в машине. Это правда, дети приходят к родителям до рождения.Автор: граф Монте-Кристо.3) Это на самом деле так! И моя старшая дочь, мне, года в три, говорила (она начала разговаривать предложениями в 10 месяцев): "Мамочка, ты самая, самая моя, я тебя выбрала!" - а когда поехали к моей маме, мы перебирали вещи в шкафу: "Ах, вот оно где спряталось! Это моё любимое платье!" Я приезжала в нем на день рождения мамы (7 ноября), дочь родилась 5 августа. Мама предложила немного его переделать, но за два дня мы не управились, и оно так и осталось у неё. А младшая дочь, тоже года в три, мне сказала: "Масенька, я прошу тебя родить мне братика, помнишь, когда Надюша попросила сестричку или братика, вот я и родилась!" На мой ответ, что я уже не смогу этого сделать, мне уже 44 года - на что она сказала: "Я же тебя выбрала и, может быть, ещё кто-то захочет..." У меня четверо прекрасных детей, они родились только благодаря усилиям замечательных врачей, и я благодарна Богу за то, что я узнала, что такое счастье!Автор: Елена Дерюгина.4) У меня исчезла кошка, звали её Марина, кошка была сибирской породы, очень серьёзная, я её долго искала, плакала за ней, но так и не нашла. Через 6 лет я родила девочку, третью, так она похожа была на ту девочку, которую я увидела во сне - копия, муж пошёл без меня в ЗАГС, надо было быстро записать, потому что девочка родилась с родовой травмой, ЦНС, перелом ключицы, травма шейного позвонка, дочку готовили на отправку в Республиканскую больницу, я побежала домой, за одеждой для этой девочки, приносит муж из ЗАГСа свидетельство о рождении, ну я развернула и обомлела: в метриках, красовалось имя Марина Юрьевна, вы представляете, что со мной было?! Истерика! Сейчас этой Марине Юрьевне 22 года уже будет, и учится она в Академии, факультет ветеринарная медицина. Вот так в жизни бывает.Автор: Наталия Кириллова.5) У одной моей знакомой дочка всё время играла в собачку и пыталась кушать, как собачка, и домик делала, как будку! Мы были очень удивлены, она с куклами играть не хотела! Сейчас она уже взрослая, выучилась на ветеринара, в Академии учится!Автор: Татьяна Анисимова.6) Мой сын сказал, когда только научился говорить, что Ангел, помогал ему на небе, чтобы сохранить и послать его ко мне, и как ему было трудно, чтобы подстроить ситуации, когда я ходила делать аборт (ужас). В первый раз, когда я ехала в такси, у машины колесо вывернуло, пока он чинил, я опоздала, во второй раз, у врача была "пересменка" - её попросили выйти во вторую смену, в третью попытку её вызвали на консилиум. Четвёртого раза уже не было: родился умный, красавец сын, сейчас ему 23. Рисует картины, одна картина находится в Buxton art gallery, в Англии. Что бы я делала без него? Мой сын научил меня быть мамой, ведь мне всегда было некогда, казалось, ещё рано заводить детей.Автор: B. W.7) Моя дочка, пришла ко мне во сне и спросила - это ты моя мама?! Случилось это на первых сроках беременности. Старшие у меня, два сына и, о чудо - дочка в 40 лет.Автор: Ангелина Владимирова.8) Мне мой сын рассказывал, когда ему было лет 5-6, что сам выбрал меня, потому что я добрая, и чтобы очистить мою душу. И он был около меня, ещё задолго до зачатия... Он говорил, что не все дети это помнят, но некоторым дано...Автор: Раска.9) Мой сын, иногда произносит выражения моей прабабушки. Я думаю, он её воплощение. Мы были очень близки. Теперь он со мной. И я приду к нему, возможно, в его внуках.Автор: Алена ООН.10) Мой сын, когда родился, вообще не плакал, внимательно нас рассматривал, как будто изучал, примерно в годик он начал говорить, что машина сгорела, мы вообще не понимали, про какую машину, он всё время говорит, а потом, как-то гуляла с ним по улице, ему примерно 2 года было, и вдруг он радостно мне говорит: "Я живой! Живой!" - я ему начинаю рассказывать, что да, мы все живые - и люди, и трава, и птички, но он меня перебивает и говорит: "Нет, я умер, сгорел в машине, а теперь, я живой!" Сейчас он, конечно, уже всё забыл, но я-то помню.Автор: Olga Krasnodar.11) Помню себя маленькой девочкой, часто пряталась под стол и плакала... На вопросы мамы, почему я плачу, отвечала, что хочу домой. Позже, мне всегда казалось, что это не мои родители... Искала глазами во всех женщинах свою Маму.Автор: Оксана Брюхова.12) Мне снилось, будто я со стороны, смотрю на мать, которой хотели сделать выкидыш вместо меня, и я упрашивала кого-то оставить меня, в этом сне мне её было ОЧЕНЬ жалко.Автор: my dghh.13) Моему брату 31 год. Мы жили в Казахстане. В те, тяжелые времена, у нас был черно-белый телевизор, который не работал. Так вот, когда брату было от 2-5 лет, он, ни с того, ни с сего, стал говорить, что наша мама - не его мама. Что у него есть родители другие, просто, когда на их планете началась война, его папа посадил на корабль и сказал: «Лети, у тебя на другой планете, будет другая мама». Так же он рассказывал какой у них был дворец, большие дикие кошки и прочее. Про телевизор я написала вначале, потому что он не мог этого увидеть по телевизору, рассказать ему тоже никто и ничего не мог. В садике, он стал говорить, что за мной придет мама - моя мама! Воспитатели были в недоумении, какая другая мама?? Мама расстраивалась. Перед самыми родами маме приснился сон, мальчик рыжий-рыжий, как солнышко, брат родился рыженьким. После 5 лет брат стал забывать всё это. Как жаль, что мы были бедные и не имели камер, чтобы это всё записать. Сейчас я врач и меня очень интересует эта тема...Автор: Донна Осень.14) В детстве я часто видела сны про свою прошлую жизнь. Знаю, что жила в Англии. Была мужчиной, главой какой-то крупной компании. Заседала во главе, за овальным, стеклянным столом, при мне всегда был черный дипломат, в офисе окна были от пола до потолка. Это был 1967 год. У нас тогда телевизора даже не было. Дипломат наяву я увидела лет через 15, не говоря уже о стеклянных столах. Во снах мне было лет 40... Шлепнули, наверно, резко. Реинкарнировалась быстро. Мама говорит, я была необычной лет до 7. Много очень спала и постоянно плакала. Рассуждала очень по-взрослому. Потом всё встало на свои места. Во снах, тех, которые помню до сих пор, ощущала реальную жизнь... Так что, никто меня не убедит, что реинкарнации нет.Автор: Ирэн.15) Мои трое внуков, каждый в своё время, от 2-х до 4 лет, рассказывали подобные вещи о том, как выбирали маму, и что с ними происходило в тот момент... А младший внук, в 4 года, услышав концерт Высоцкого, вдруг спросил: «О! Кто это поёт?» В ответ ему назвали: «Это поёт Высоцкий», - на что внук воскликнул: «Ого! Высоцкий!!! Это мой друг!»... Естественно, мы ещё спросили: «Разве ты знаешь Высоцкого? И когда ты его знал?» На что внук мой ответил: «Это когда я был большой. Давно» ... К сожалению, нас отвлекли, и больше ничего не удалось расспросить.Внучка, в возрасте 2,5 лет, рассматривала иконки дома и спрашивала о тех, кто изображен на иконах... Увидев иконку ангела хранителя, вдруг воскликнула, что у неё тоже есть ангел хранитель! Конечно же, мы спросили про то, есть ли ангелы хранители у нас? И малышка ответила, что ангелы хранители, есть у нас всех, а у дяди Андрюши (это мой младший сын), их три...Старший же внук, в возрасте 3 лет, говорил, что кроме того, как выбрал маму и спрашивал разрешения родиться именно у этой мамы, рассказал нам, кем мы приходились друг другу в прошлых жизнях... Оказалось, что я была ему подружкой.., а его мама, мамой и была... Я и моя дочь были настолько удивлены, и эти эпизоды остались в памяти. Сейчас рассказываем подросшим детям то, что они говорили нам и, естественно, дети нам не верят, смеются - сказки им сочиняем.Автор: Елена Максимова.Автор - указала каждого автора в отдельности, под каждым пунктом.

Ключевые слова: Дети прошлая жизнь реинкарнация комментарии

Другие, подобные истории: