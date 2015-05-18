МотяЗдравствуйте, уважаемые читатели. Это первая моя история на этом сайте, поэтому не судите строго. Хотелось бы сказать, что мистические события случались в моей жизни с некоторой периодичностью, поэтому - что такое плохое предчувствие знаю, так же как и то, что его нельзя недооценивать.
Расскажу немного о себе: родом я из небольшого городка Калужской области О., там я выросла, прожила всю жизнь, там же и вышла замуж. Так случилось, что по долгу службы мужа перевели работать в другой город, за 1500 км. от родного дома. Ну что поделать, надо так надо. Я, попрощавшись с горячо любимой мамой и не многочисленными подругами, поехала вслед за супругом покорять большой город.
Приехали, сняли уютную квартиру в центре города и зажили. Все бы ничего, но тоска по маме и отсутствие подруг вдали от дома давили с невероятной силой. Видео звонки, конечно, немного сглаживали положение, но особо не спасали. Я очень тосковала. Муж, видя всю картину, недолго думая принёс домой щенка. Маленького, белого, с умными глазками. Радости моей не было предела. Иметь собаку было давней мечтой, но в своё время мама была против, и я убила в себе надежду завести питомца ещё в школьные годы.
Собаку мы назвали Мотей. Это была любовь с первого взгляда. Мотя рос умным, добрейшим псом, дарил всю свою собачью ласку. Он стал нам верным и преданным другом. В общем, жизнь заиграла новыми красками с момента его появления.
События, о которых я расскажу - недельной давности. Можно сказать, это произошло на днях.
В одну ночь я очень плохо спала. Сначала просто не могла уснуть, а когда заснула, увидела странный, неприятный сон. Я увидела, что стою рядом со своим родным домой, а передо мной стоит гроб. При том, что кроме гроба я ничего не видела, просто знала, что он рядом с моим домом. Я видела все детали: деревянную крышку, еловые ветки, траурный венок. Когда я начала к нему подходить во сне, наяву почувствовала, как меня кто-то резко кусает за руку. По ощущениям будто кот. Отчетливо ощущались два маленьких клыка, впившихся в руку. От этого укуса я проснулась, резко отдёрнула руку и стала вглядываться в темноту. Честно признаться, на тот момент я не испугалась, больше удивилась .Естественно никакого кота не было. Рядом мирно спал муж, Мотя храпел за дверью. Я посмотрела на время, на часах было 2.40 ночи. Недолго покрутилась и заснула.
Рано утром, когда мы пошли с Мотей гулять, вспомнились события минувшей ночи, и тревога стала нарастать. Я сразу позвонила маме, рассказать об этом инциденте. Буквально сразу мама ответила на звонок и, перебив меня, поведала свою историю, далее с ее слов: «Ты представляешь, что сегодня было. Я сплю, ночь, и тут кто-то начинает звонить в дверь. Ну, думаю, шутит кто, не стала открывать. А в дверь все звонят и звонят, так настойчиво, не успокаиваются. Ну, думаю, может, случилось что. Встала, подхожу к входной двери и спрашиваю кто там? Звонок резко замолкает, и тишина, я смотрю в глазок, а там никого! В 3 часа ночи, кто будет ходить по квартирам?»
Волны тревоги накатили с новой силой. У меня очень суеверная семья, и все приметы я знаю от и до. А это очень и очень плохая примета. Насколько я знаю, если открыть дверь непременно случится что-то ужасное. Маленькая надежда, на то, что мама всё-таки не открыла дверь, и несчастье, может, обойдёт стороной, сидела в моей голове. Но, увы.
Спустя неделю после вышеизложенных событий, мы засобирались в отпуск. Благо, море в 4х часах от нас. В машине, на полпути, абсолютно здоровый, ничем не болеющий до этого, Мотя стал странно себя вести, не мог улечься, скулил. В какой-то момент он потерял сознание. Мы нашли ближайшую ветеринарную клинику, но когда приехали, врачи не смогли помочь - сердечный приступ. Мотя умер у меня на руках. Вот так быстро, буквально за час.
Я до сих пор не понимаю. Эти события связаны? Мой верный друг спас нас, взяв смерть на себя? Или это просто совпадение. Но разве такое бывает?
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:55 by LiwoodsПросмотров: 614Комментарии: 7
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