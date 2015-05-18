Мотя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Liwoods Просмотров: 614 Комментарии: 7 +12 Вчера, 20:55 by

Здравствуйте, уважаемые читатели. Это первая моя история на этом сайте, поэтому не судите строго. Хотелось бы сказать, что мистические события случались в моей жизни с некоторой периодичностью, поэтому - что такое плохое предчувствие знаю, так же как и то, что его нельзя недооценивать.Расскажу немного о себе: родом я из небольшого городка Калужской области О., там я выросла, прожила всю жизнь, там же и вышла замуж. Так случилось, что по долгу службы мужа перевели работать в другой город, за 1500 км. от родного дома. Ну что поделать, надо так надо. Я, попрощавшись с горячо любимой мамой и не многочисленными подругами, поехала вслед за супругом покорять большой город.Приехали, сняли уютную квартиру в центре города и зажили. Все бы ничего, но тоска по маме и отсутствие подруг вдали от дома давили с невероятной силой. Видео звонки, конечно, немного сглаживали положение, но особо не спасали. Я очень тосковала. Муж, видя всю картину, недолго думая принёс домой щенка. Маленького, белого, с умными глазками. Радости моей не было предела. Иметь собаку было давней мечтой, но в своё время мама была против, и я убила в себе надежду завести питомца ещё в школьные годы.Собаку мы назвали Мотей. Это была любовь с первого взгляда. Мотя рос умным, добрейшим псом, дарил всю свою собачью ласку. Он стал нам верным и преданным другом. В общем, жизнь заиграла новыми красками с момента его появления.События, о которых я расскажу - недельной давности. Можно сказать, это произошло на днях.В одну ночь я очень плохо спала. Сначала просто не могла уснуть, а когда заснула, увидела странный, неприятный сон. Я увидела, что стою рядом со своим родным домой, а передо мной стоит гроб. При том, что кроме гроба я ничего не видела, просто знала, что он рядом с моим домом. Я видела все детали: деревянную крышку, еловые ветки, траурный венок. Когда я начала к нему подходить во сне, наяву почувствовала, как меня кто-то резко кусает за руку. По ощущениям будто кот. Отчетливо ощущались два маленьких клыка, впившихся в руку. От этого укуса я проснулась, резко отдёрнула руку и стала вглядываться в темноту. Честно признаться, на тот момент я не испугалась, больше удивилась .Естественно никакого кота не было. Рядом мирно спал муж, Мотя храпел за дверью. Я посмотрела на время, на часах было 2.40 ночи. Недолго покрутилась и заснула.Рано утром, когда мы пошли с Мотей гулять, вспомнились события минувшей ночи, и тревога стала нарастать. Я сразу позвонила маме, рассказать об этом инциденте. Буквально сразу мама ответила на звонок и, перебив меня, поведала свою историю, далее с ее слов: «Ты представляешь, что сегодня было. Я сплю, ночь, и тут кто-то начинает звонить в дверь. Ну, думаю, шутит кто, не стала открывать. А в дверь все звонят и звонят, так настойчиво, не успокаиваются. Ну, думаю, может, случилось что. Встала, подхожу к входной двери и спрашиваю кто там? Звонок резко замолкает, и тишина, я смотрю в глазок, а там никого! В 3 часа ночи, кто будет ходить по квартирам?»Волны тревоги накатили с новой силой. У меня очень суеверная семья, и все приметы я знаю от и до. А это очень и очень плохая примета. Насколько я знаю, если открыть дверь непременно случится что-то ужасное. Маленькая надежда, на то, что мама всё-таки не открыла дверь, и несчастье, может, обойдёт стороной, сидела в моей голове. Но, увы.Спустя неделю после вышеизложенных событий, мы засобирались в отпуск. Благо, море в 4х часах от нас. В машине, на полпути, абсолютно здоровый, ничем не болеющий до этого, Мотя стал странно себя вести, не мог улечься, скулил. В какой-то момент он потерял сознание. Мы нашли ближайшую ветеринарную клинику, но когда приехали, врачи не смогли помочь - сердечный приступ. Мотя умер у меня на руках. Вот так быстро, буквально за час.Я до сих пор не понимаю. Эти события связаны? Мой верный друг спас нас, взяв смерть на себя? Или это просто совпадение. Но разве такое бывает?

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