Жизнь в деревне

N24 Просмотров: 99 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:38 by

Здравствуйте. Довольно длительное время периодически захожу на этот сайт и решила написать свои странные случаи из жизни. Не берусь утверждать, что во всем написанном будет присутствовать мистика, однако всё это чистая правда, в которой есть доля интересного.1) Самая настоящая мистика произошла со мной в детстве. Не зря говорят, что дети особо чувствуют другие миры.Всё своё детство я провела в деревне, мы жили впятером, папа, мама, бабушка (мамина мама), моя сестра и я в деревенском пятистенном доме. Родители ездили на работу в город, поэтому часто мы оставались с бабушкой. Скажу несколько слов о ней: бабушка была глубоко верующим человеком, молилась Богу, жила по совести и конечно нас, своих внучек, учила тому же. Однажды она поехала в храм, а мы почему-то остались дома с сестрой. Мне было года 3-4, сестре 7-8. Сначала всё было хорошо, мы с сестрой спокойно играли в комнате. На кухне у нас стоит печка. В какой-то момент там послышался какой-то шорох и раздался мужской размеренный голос, который позвал нас по имени: «Аня, Наташа, идите сюда». И так несколько раз. Мы стояли в оцепенении, сестра начала читать молитвы, которым научила нас бабушка и всё стихло. В доме быть никого не могло. Голос был громкий, четкий, мужской и именно с печки. Эту историю пишу больше со слов сестры, поскольку была еще маленькая и не помню деталей, помню только, что когда в следующий раз остались дома одни, мы боялись, и я предлагала ей спрятаться под одеяло))) Родители и родственники нам конечно же не поверили.2) Второй такой случай запомнился мне более отчетливо. Сестра уже ходила в школу, родители были на работе, а я осталась с бабушкой дома. Как всегда в доме было тихо и спокойно, мы с бабушкой поели, она почитала молитвы и пошла во двор в туалет. Помню, что я хотела выйти из комнаты на кухню и только сделала пару шагов, как опять-таки на печке послышался громкий отчетливый стук, как-будто кто-то сильно и быстро стучал кулаками по деревянной лежанке. Спустя пару секунд ко всему этому присоединился мужской громкий храп. Я очень испугалась и начала звать бабушку, но голос меня не слушался, я буквально онемела и только губами шевелила. Стала читать молитву, которой учила бабушка, путая слова. Тем не менее стук и храп резко стих. Где-то через минуту пришла бабушка, я ничего ей не стала говорить, мы полезли на печку и конечно никаких следов чего-то необычного там не было. Слава Богу, что я не осталась заикой. Об этой истории знает только моя сестра. Я до сих пор боюсь мужского храпа, а сестра боится спать с открытыми ногами, так как неоднократно чувствовала, как чьи-то руки касались её ног, тянули.3) Не знаю, можно ли назвать этот сон вещим, но тем не менее. Примерно в том же возрасте, когда произошли описанные истории, мне приснился сон, значение которого я долго не понимала. Сначала мне снилось, что я лежу дома на диване, рядом ходят мама и сестра, а по полу катаются маленькие вьюнки, как-будто это нечистая сила забавляется. Мне было страшно и я попросила, чтобы мы ушли из дома. Потом снится, что мы уже идем по улице, которая находится по пути к дому родителей папы. В этот момент мы понимаем, что с папой что-то случилось и нужно его искать. Затем снится, как я на этой же улице захожу первая в дом, за мной мама и сестра. Изображение во сне поблекшее, серое. В доме пустота, нет ни мебели, ни посуды, просто пустой дом, состоящий из одной комнаты, и я замечаю слева лестницу, состоящую из 4-5 ступеней, и эти ступени заканчиваются дверью. Я каким-то образом понимаю, что папа вошел в эту дверь, за которой неизвестно что, как-будто какая-то бесконечность, и мы теперь не сможем найти папу, как-будто он пропал навсегда. Я резко проснулась, беззвучно рыдая и с огромным облегчением увидела, как папа на кухне жарит картошку. Спустя 13 лет, когда мне было 18, мама с папой повздорили, он ушел, как мы думали к своему брату, так как такое уже бывало. Через два дня он не пришел, и мы стали беспокоиться, искать его у брата, там его не было. Папа умер в доме женщины, у которой он подрабатывал, на том момент она жила в городе, но у папы были ключи. Нашли его мы с сестрой. И только тогда я поняла значение сна. А дом, в котором он умер, снаружи точь-в-точь напоминает дом из сна.4) Сны также у меня были разные. Когда была совсем маленькая, приснилось, что идет сильная гроза, мелькает, на улице ночь, темнота. А я в это время стою над свежей могилой и понимаю, что там только что закопали сатану, и прошу у Бога: «Господи, прости его». Откуда такое было в подсознании маленького ребенка, мне непонятно)) Снилось и противоположное: очень яркие краски, синее небо, белоснежная церковь, на небе облака в виде блюда с фруктами, и иконы святых там же быстро сменяют друг друга.5) Непонятный случай произошел года два назад. Ночевали с мамой в деревне вдвоем. Она спала на своей кровати, я на диване, в одной комнате. Среди ночи чувствую, как ко мне на диван забирается кот со стороны ног. Идет по одеялу, я понимаю, что надо его выпустить в туалет. Встаю, идем на кухню, открываю ему дверь, он уходит, все это беззвучно. Ложусь на кровать и осознаю, что кота я уже выпускала, вечером. Мама спала крепко, не вставала, на улицу не выходила, запустить она его не могла. Да и кот обычно, когда хочет на улицу, начинает корябать диван. До сих пор интересно, что это было, может и правда я сама себя как-то убедила, что кота выпускала вечером, не знаю.6) Кто живет в деревенском доме, думаю, знает, что ночью в тишине звуки обостряются и как-будто сам дом оживает. Несколько раз ночью, сквозь сон, слышала как будто кто-то стучит с другой стороны потолка, на чердаке, однако, при сильном желании, это можно списать на кошачьи лапки. Также несколько раз ночью слышала, как на улице как будто кто-то колет топором дрова. Однажды разговорились с сестрой и она сказала, что тоже слышала такое и почему-то нам обеим этот стук напоминает о дедушке, который уже умер. Родственники рассказывали, как на третий или перед сороковым днем после смерти близких слышали стук в стены в виде ударов. Когда умерла моя бабушка, я и сама услышала. Мы с двоюродной сестрой спали на кровати, было раннее утро. Другие родственники спали кто где. Проснулась от того, что встала мама и ушла в огород. Я лежала, пытаясь заснуть, и услышала ни с того ни с сего сильный удар в стену под окном со стороны улицы. Нанести удар такой силы точно никто не мог. Надо сказать, что я даже не испугалась, не знаю почему, я очень любила бабушку и понимала, что ничего плохого она бы не сделала ни при жизни, ни после смерти. Также были весточки: перед тем, как умер мамин папа треснуло стекло на окошке, а перед тем, как умер папин папа в стенке каким-то образом упала и разбилась стеклянная полочка со стоявшей на ней посудой.7) Один интересный случай произошел на кладбище лет 5 назад. Мы пришли с мамой убираться на могилках родственников. Кладбище находится в лесу и внутри него растут преимущественно сосны. Я подгребала на могилках бабушки и дедушки, когда мама попросила меня убрать и располагавшуюся недалеко заброшенную могилу в ограде. На вопрос кто там, ответила, что какая-то знакомая бабушка. Мама пошла посмотреть, много ли листвы и иголок на других наших могилах, а я осталась подгребать. Воодушевленная добрым делом, я приговаривала что-то вроде: «вот, бабушка, сейчас и у вас будет чисто», и в этот момент совсем рядом с дерева упала довольно-таки большая сосновая ветка, при этом даже ветра не было. Я испугалась, ушла к маме. И только спустя 5 лет, кто-то покрасил там памятник и прикрепил фотографию мужчины.7) Ну и куда же в деревне без ведьм))) Нашей соседкой была пожилая женщина лет 80, жила она одна, к ней на выходные приезжала дочь, а мои родители иногда помогали ей по хозяйству, так как жили мы огород в огород без забора и постоянно были на виду. Со временем женщина эта заболела шизофренией и начала считать всех, в том числе и моих родителей, колдунами. Она ездила ко всяким бабушкам, делала какие-то заговоры, читала книги. Постоянно ходила, говорила что-то себе под нос, ругалась. Но суть не в этом. Мы стали замечать, что на открытой местности около леса время от времени появляются маленькие смерчи или торнадо, даже не знаю как описать. Завихрения воздуха, пыли, песка, листьев высотой 10-15 метров. Однажды мы с подругой играли на улице и попали в него, я не знаю, связано ли это как-то, но после этого заболела и умерла моя бабушка. В другой раз мы в соседнем огороде ворошили сено и ни с того, ни с сего образовался этот смерч огромной высоты, прошелся по огороду и также внезапно закончился. Еще было, я шла из школы, а эта моя соседка передо мной шла из магазина, меня она не видела. И вокруг нее было несколько маленький в пол метра таких завихрений. Мимо нее проехала машина и спустя метров 30 заглохла. Я не берусь утверждать, что это именно соседка что-то делала, но после её смерти таких смерчей больше мы не наблюдали.

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