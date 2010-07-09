Жуткие звуки на ночь

Evan Cold Просмотров: 167 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 13:55 by

Я человек взрослый и давно не верю во всякую мистику и паранормальщину, к никаким религиям себя тоже не отношу. Но бывают случаи, которые даже я немогу объяснить самому себе. Они со мной редко случаются, но иногда даже волосы на голове шевелятся.Один такой случай я расскажу сегодня.История короткая, но странная.Живу я в квартире, на первом этаже. Так что часто шум-гам со всех сторон и сверху от активной жизни моих соседей слышен через не очень толстые стены нашего дома. Я к нему привык, и порой они мне вместо будильника как по часам, и даже как асмр на ночь (разные звуки, разговоры - убаюкивает).Но вот иногда с 1:00 квартиру покрывает полная тишина, так как все соседи уже так или иначе позасыпали.Стоит уточнить, что я активный пользователь смартфона. Он у меня перед сном и после пробуждения - в руках. Кладу я его на тумбочку возле моей двухместный кровати.И бывают дни, например выходные от работы, когда я засыпаю в 1:00 или даже 3:00 ночи, предварительно, конечно же, обследовав все свои соцсети, мессенджеры и видеохостинги в телефоне.Так вот, последние несколько дней я подсознательно слышал странные скрипы в районе моей кровати - тумбочек по бокам (они соединены в одну мебель), когда откладывал телефон на тумбочку и поправлял подушку, заваливаясь животом вниз спать. Мне всегда казалось, что это скрип кровати, так как я резко двигался и потом в результате тишины слышал как мебель якобы возвращалась в прежнюю форму со слегка слышным скрипом. Слышал я её одним ухом, так как вторым я всегда сплю в подушку. Скрип при этом всегда продлевался ещё на минуты две-три, и потом прекращался. Ну или я засыпал уже.Для меня это была норма, так как я четко знал (я так думал на тот момент) в чём дело.Но в последнюю ночь всё прояснилось.Вечер был такой же как и все. Поклацав по экрану смартфона, я как всегда положил его рядом на тумбочку и стал заваливаться спать. В гробовой тишине ночной квартиры и спящих этажей скрип в моей комнате от моей кровати повторился.В этот раз я решил прислушаться.Звук был интервальным.Одним ухом я начал ради интереса улавливать откуда именно шёл этот звук. Мне всегда он слышался где-то рядом.И вдруг у меня шевельнулись волосы уже даже не на голове, а на руках.Скрип был не от кровати...И вообще это был не скрип.Это был стук!Явное постукивание, и чем дольше я прислушивался, тем чётче понимал что это стук, который звучит от тумбочки, находящейся плотным соединением к моей постели. По факту меньше метра от головы.Постукивания были по смартфону, а точнее по экрану, лежащим вверх.Первая мысль была, что смартфон после активной пользовательской работы остывает и издает такие звуки.Но звуки были явными постукиваниями по экрану. Это было слышно. Когда я поднял голову в полной тьме, то представьте как звук который вы слышите на 50%, резко становится на 100%, за счёт моего открытого второго уха. Между ними были интервалы в 5-7 секунд, и постукивания были по 2-3 раза очень быстро и подряд. И как только я поднял голову, я услышал этот стук уже в полной детализации в расстоянии меньше метра от моей головы, по экрану моего смартфона.А теперь самое жуткое.Описание звука: это звучало не так, как если бы стучали пальцем. И даже не ноготком, так как человеческий ноготь туповат, и соответственно звук тоже звучит более глухо. А этот звук был острым и тонким.Таким, как будто стучали скорее коготком. При чём маленьким, как у собачки или кота, но длинным. Не знаю почему у меня такие аналогии, но в тот момент мне эти стуки такими и показались.Я в глубине души обомлел, но в жизни, имея почти двухметровое мышечное тело - не пальцем деланный.Да и вообще давно перестал верить в чертовщину.В пару мгновений вспомнил все байки моей бабушки, которая говорила, что современные технологии, особенно телефоны - это место обитания демонов. И чем больше мы им уделяем внимания, тем больше бесы радуются и довольствуются нами.В ту ночь как будто все звёзды сошлись в ряд после этих мыслей.Но я не мог поверить, что в таком возрасте (почти 25) я струхну от каких-то звуковых галлюцинаций, которых, возможно, и нет. И вообще, вдруг это у меня в голове щёлкает, после полуночных засиделок в интернете.Я резким движением руки по воздуху сверху гаджета, опасаясь при этом наткнуться на чью-то черную костлявую руку с длинными животными когтями (так я себе представил) взял телефон и прижал к себе. И ожидаемо постукивания прекратились, что по неволе подтвердили мои жуткие воображения.Спал я в ту ночь с кастетом в одной руке (у меня есть такой, на первом этаже живу всё-таки), и с серебряным крестиком на шее, который мама когда-то подарила.Телефон я все-таки положил обратно на тумбочку, опять экраном вверх. Меня так просто этим не возьмёшь.Но с историей этой я решил с вами поделиться.

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