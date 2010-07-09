Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Жуткие звуки на ночь

Я человек взрослый и давно не верю во всякую мистику и паранормальщину, к никаким религиям себя тоже не отношу. Но бывают случаи, которые даже я немогу объяснить самому себе. Они со мной редко случаются, но иногда даже волосы на голове шевелятся.

Один такой случай я расскажу сегодня.

История короткая, но странная.
Живу я в квартире, на первом этаже. Так что часто шум-гам со всех сторон и сверху от активной жизни моих соседей слышен через не очень толстые стены нашего дома. Я к нему привык, и порой они мне вместо будильника как по часам, и даже как асмр на ночь (разные звуки, разговоры - убаюкивает).
Но вот иногда с 1:00 квартиру покрывает полная тишина, так как все соседи уже так или иначе позасыпали.

Стоит уточнить, что я активный пользователь смартфона. Он у меня перед сном и после пробуждения - в руках. Кладу я его на тумбочку возле моей двухместный кровати.
И бывают дни, например выходные от работы, когда я засыпаю в 1:00 или даже 3:00 ночи, предварительно, конечно же, обследовав все свои соцсети, мессенджеры и видеохостинги в телефоне.

Так вот, последние несколько дней я подсознательно слышал странные скрипы в районе моей кровати - тумбочек по бокам (они соединены в одну мебель), когда откладывал телефон на тумбочку и поправлял подушку, заваливаясь животом вниз спать. Мне всегда казалось, что это скрип кровати, так как я резко двигался и потом в результате тишины слышал как мебель якобы возвращалась в прежнюю форму со слегка слышным скрипом. Слышал я её одним ухом, так как вторым я всегда сплю в подушку. Скрип при этом всегда продлевался ещё на минуты две-три, и потом прекращался. Ну или я засыпал уже.
Для меня это была норма, так как я четко знал (я так думал на тот момент) в чём дело.

Но в последнюю ночь всё прояснилось.
Вечер был такой же как и все. Поклацав по экрану смартфона, я как всегда положил его рядом на тумбочку и стал заваливаться спать. В гробовой тишине ночной квартиры и спящих этажей скрип в моей комнате от моей кровати повторился.
В этот раз я решил прислушаться.
Звук был интервальным.
Одним ухом я начал ради интереса улавливать откуда именно шёл этот звук. Мне всегда он слышался где-то рядом.

И вдруг у меня шевельнулись волосы уже даже не на голове, а на руках.
Скрип был не от кровати...
И вообще это был не скрип.
Это был стук!

Явное постукивание, и чем дольше я прислушивался, тем чётче понимал что это стук, который звучит от тумбочки, находящейся плотным соединением к моей постели. По факту меньше метра от головы.

Постукивания были по смартфону, а точнее по экрану, лежащим вверх.
Первая мысль была, что смартфон после активной пользовательской работы остывает и издает такие звуки.
Но звуки были явными постукиваниями по экрану. Это было слышно. Когда я поднял голову в полной тьме, то представьте как звук который вы слышите на 50%, резко становится на 100%, за счёт моего открытого второго уха. Между ними были интервалы в 5-7 секунд, и постукивания были по 2-3 раза очень быстро и подряд. И как только я поднял голову, я услышал этот стук уже в полной детализации в расстоянии меньше метра от моей головы, по экрану моего смартфона.

А теперь самое жуткое.
Описание звука: это звучало не так, как если бы стучали пальцем. И даже не ноготком, так как человеческий ноготь туповат, и соответственно звук тоже звучит более глухо. А этот звук был острым и тонким.
Таким, как будто стучали скорее коготком. При чём маленьким, как у собачки или кота, но длинным. Не знаю почему у меня такие аналогии, но в тот момент мне эти стуки такими и показались.

Я в глубине души обомлел, но в жизни, имея почти двухметровое мышечное тело - не пальцем деланный.
Да и вообще давно перестал верить в чертовщину.
В пару мгновений вспомнил все байки моей бабушки, которая говорила, что современные технологии, особенно телефоны - это место обитания демонов. И чем больше мы им уделяем внимания, тем больше бесы радуются и довольствуются нами.
В ту ночь как будто все звёзды сошлись в ряд после этих мыслей.

Но я не мог поверить, что в таком возрасте (почти 25) я струхну от каких-то звуковых галлюцинаций, которых, возможно, и нет. И вообще, вдруг это у меня в голове щёлкает, после полуночных засиделок в интернете.

Я резким движением руки по воздуху сверху гаджета, опасаясь при этом наткнуться на чью-то черную костлявую руку с длинными животными когтями (так я себе представил) взял телефон и прижал к себе. И ожидаемо постукивания прекратились, что по неволе подтвердили мои жуткие воображения.

Спал я в ту ночь с кастетом в одной руке (у меня есть такой, на первом этаже живу всё-таки), и с серебряным крестиком на шее, который мама когда-то подарила.
Телефон я все-таки положил обратно на тумбочку, опять экраном вверх. Меня так просто этим не возьмёшь.
Но с историей этой я решил с вами поделиться.

Сегодня, 13:55 by Evan ColdПросмотров: 167Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Телефон ночь скрипы постукивания коготь экран авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kossilver
Сегодня, 14:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 47
А почему бы и нет? А как у тебя разблокируется телефон, у меня был, что по двойному тапу по тачскрину, разблокировался. Может бабайка, хочет поиграть или списаться со своими однокурсниками по школе монстров и не может разблокировать телефон? Положи рядом включенный калькулятор, пусть на нем клацает, на нем клавиши не будут тарахтеть)
Зарегистрирован: 9.07.2010
#2 написал: svv43
Сегодня, 14:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
Давно антивирусом пользовались?
Зарегистрирован: 1.02.2016
#3 написал: Ель
Сегодня, 14:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 150
Нет чтоб включить игрушку, убавить звук, пояснить правила игры для любознательного существа с длинными когтями и спокойно и блаженно спать, осознавая что сделал доброе дело....
Зарегистрирован: 19.05.2020
#4 написал: Alisha134
Сегодня, 16:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Эх, хотела бы я вас уверить в мистической составляющей данного явления, что это ваш домовой, решил повторить за вами клацание по экрану телефона, мол, хозяин так делает постоянно, чем я хуже smile Но, так как мы говорим о техническом устройстве, то всё гораздо прозаичнее. Это не мистика. Причин может быть несколько. Вирусы. Так как вы, являетесь активным пользователем интернета, то легко могли нахватать вирусов с разных сайтов на телефон. Решается проблема установкой мощного антивируса и чисткой телефона на предмет вирусов на нём. Прослушка. Вы можете быть не интересны спецслужбам, но сторонним шпионским ПО очень даже. Ваши банковские и иные, личные данные, ваши фото и переписки, так же составляют область интересов мошенников. Благодаря сторонним подключениям, ваш телефон, может передавать данные без вашего ведома и с выключенным экраном. А звук, который вы слышали в полудрёме, может быть нечем иным, как определенной частотой, издаваемой телефоном в процессе пассивной работы. Пока вы грешите на сущности тонкого мира, сущности материального мира, пользуясь дремучестью даже молодых людей, во всю воруют ваши данные smirk Решается проблема перепрошивкой, сбросом телефона до заводских настроек, установкой антивируса. Технические проблемы. Если не помогло всё вышеназванное, то возможны проблемы с sim-картой, аккумулятором, динамиком и в целом, с устройством. Из-за частого использования телефона, не удивительно его быстрое изнашивание, учитывая ещё то, что сборка многих телефонов и производство деталей, происходит в Китае, поэтому, надеяться на то, что ваш телефон прослужит вечность и перейдёт в наследство к правнукам, не представляется возможным smirk Телефон (как и другие технические устройства) может фонить, издавать треск, стук, шуршание, другие шумы, когда остывает после активного использования. Днём, эти звуки могут быть не слышны, их-за шума вокруг, а ночью, при абсолютной тишине, их можно услышать не напрягаясь. Попробуйте отнести в ремонт, пусть проверят «внутренности» телефона, возможно, нужно будет заменить детали.
Зарегистрирован: 18.04.2021
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.