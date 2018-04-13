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Истории из жизни

То ли девушка, а то ли виденье

Хотите верьте, хотите - нет. Сам не верю в произошедшее. Предновогодняя суета, помчался в ТК за подарками, кругом очереди, народу тьма. Кинул машину на паркинге, бегу ко входу, вдруг чувствую взгляд спиной, аж мурашки по коже, поворачиваюсь, а на меня смотрит она.
Высокая худая девушка, ноги на ширине плеч, в руках ничего, длинные прямые волосы, платье, колготки, туфли на высоком каблуке и расстегнутая красивая шуба чуть выше колена, дышит часто-часто, смотрит не мигая, хищным, холодным взглядом исподлобья. Я не мог пошевелиться, дар речи потерял, очнулся в тот момент, когда мне уже сигналила машина, которой я мешал проехать. Девушка пропала. У меня шок. Ноги ватные, добрел до кофейни, перевел дух. В магазине парфюмерии повторилось, почувствовал взгляд, повернулся, она стоит на расстоянии полуметра от меня. Зеленые необыкновенные глаза как у кошки, а взгляд как у загнанного в угол зверя, который готов вот-вот кинуться. Красивые скулы, искусанные грубы в кровь. Смотрит не мигая, сжимая челюсти. Красивая. Резко повернула голову вправо и я туда же повернулся интуитивно. Вдруг меня как по голове ударили…

В себя пришел лежа на полу, вокруг меня куча народу. Потерял сознание. Попросил у охраны взглянуть на видео с камер наблюдения, так как у меня якобы пропал телефон. Господи, на видео никакой девушки не было… я стоял в зале и смотрел в пустое место… Ледяной пот прошиб. Волосы дыбом встали, во рту пересохло, земля из-под ног ушла. Решил за руль не садиться, вызвал такси. Вышел из лифта, а на коврике около моей квартиры сидит кошка черная, думал снова в обморок рухну, пытался ее ногой отогнать, но она оказалась куда ловчее меня, извернулась и юркнула в квартиру. Смело побежала в спальню и запрыгнула на комод, я закрыл дверь в спальню и пошел на кухню, чтобы налить себе чего-нибудь покрепче… проходя мимо гостиной, заметил, что большая деревянная маска, которую мне в подарок привезла бывшая девушка из отпуска, лежит треснувшая пополам на полу…

Сижу за закрытой дверью на кухне, во всей квартире повключал свет, попросил друга приехать. Когда он прибыл, я ему рассказал про кошку, показал маску, про события в магазине решил не рассказывать, пошли в спальню, чтобы выгнать наглое животное, а ее в комнате не оказалось… Кошка исчезла, обыскали всю квартиру, абсолютно всю, ее словно не было… Мой страх словами не описать, я, сорокалетний мужик, уехал к маме ночевать! В квартиру вернусь только со священником.


Автор неизвестен.
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Вчера, 20:07 by ЛетягаПросмотров: 1 158Комментарии: 13
+21

Ключевые слова: Торговый комплекс взгляд девушка обморок кошка маска

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Вчера, 20:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 190
Прям как в кино))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: Славянин777
Вчера, 20:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (553|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 391
Здравствуйте!
За Историю Плюс!
Очень эмоциональная!
Всё чётко, без лишнего пафоса. Адреналин у Автора на пределе!
Ни кто не забыт, ни что не забыто?!
"Тени" из прошлого ворвались в жизнь Автора?!)
Подожду мнения Наших Экспертов.)
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#3 написал: ebegen31
Вчера, 20:41
+6
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 300
Описанное больше похоже на фантазию, чем на историю из жизни.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:31
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11667|-4)
Публикаций: 977
Комментариев: 9 544
Цитата: ebegen31
Описанное больше похоже на фантазию, чем на историю из жизни.

Мне больше на начало шизофрении показалось похожим. Или даже не начало.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#5 написал: Сабелька
Вчера, 21:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 169
Ни в коем случае не хочу обидеть автора, но появление столь ярких галлюцинаторных вспышек вкупе с обмороками и тем физическим состоянием, что описывает автор, с большой долей вероятности является проявлением вялотекущей формы шизофрении. Наверняка автор страдает и паническими атаками.

Цитата: ebegen31
Описанное больше похоже на фантазию, чем на историю из жизни.

Вы, как врач, должны понимать, почему описанное больше похоже на бредовую фантазию.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#6 написал: NEMO 1
Вчера, 23:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 483
А мне нравится))) Всё как в кино, осталось дождаться продолжения....... кстати о шизофрении, покажите здоровых людей, без отклонений...... как говорил один знакомый, в чистых озёрах, нет рыбы.
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#7 написал: Talisha
Сегодня, 06:13
+2
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Репутация: (1900|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 991
Ну, тут два варианта: либо как уже написали выше - что-то с головой либо...не привозите из Африки и подобных стран их культовые маски. Это небезопасно, они зачастую с начинкой. Такой, что и священник не справится. Хотя, возможно, кошка (а то и девушка) - к добру. Черные коты видят этих существ и шастают по параллельным измерениям. И дома чистят неплохо. Может быть, она пришла к нему в квартиру для этого? А девушка попыталась с этой сущностью его связь разорвать, вырубив сознание?
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 10:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 835
Вот это я понимаю, мужчина кому-то понравился. Бегала за ним повсюду, в магазине парфюмерии нервы не выдержали, и она ударила его по голове.
Ну а потом ещё без проблем овладела его жилой территорией. И более того, скорее всего она там теперь так и живет. Просто в другом виде.
Да, я бы тоже квартиру ладаном окурила..
Плюс
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: Luminary
Сегодня, 12:00
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 558
Больше похоже на творческую, но про маски всяких древних племен, которые привозят из за границы, слышала, что могут негатив нести.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:23
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 145
Девушка из тех, которые пишут первыми)))
Просто мечта!)))
А в конце истории от безымянного автора, было : И тут, я проснулся!)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:46
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Комментариев: 6 529
А нечего жить в одиночку такому дяде satisfied. Лакомый кусок даже для нечисти.
Цитата: NEMO 1
А мне нравится))) Всё как в кино, осталось дождаться продолжения....... кстати о шизофрении, покажите здоровых людей, без отклонений...... как говорил один знакомый, в чистых озёрах, нет рыбы.

Отклонение отклонению рознь.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#12 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:00
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 983
Такой чувствительный сорокалетний мужик что ли из Европы? Чуть что, друга пригласил в гости... .
Ха-ха-ха. От красивой девицы сразу плюхнулся в обморок. Наверное, думал, что она его хорошо отшлёпает.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#13 написал: Jako tako
Сегодня, 14:05
0
Онлайн
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Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 835
Цитата: Eifersucht
Такой чувствительный сорокалетний мужик что ли из Европы?

Не смогла удержаться. Вы специалист по мужикам из Европы?
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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