То ли девушка, а то ли виденье

Летяга Просмотров: 1 158 Комментарии: 13 +21 Вчера, 20:07 by

Хотите верьте, хотите - нет. Сам не верю в произошедшее. Предновогодняя суета, помчался в ТК за подарками, кругом очереди, народу тьма. Кинул машину на паркинге, бегу ко входу, вдруг чувствую взгляд спиной, аж мурашки по коже, поворачиваюсь, а на меня смотрит она.Высокая худая девушка, ноги на ширине плеч, в руках ничего, длинные прямые волосы, платье, колготки, туфли на высоком каблуке и расстегнутая красивая шуба чуть выше колена, дышит часто-часто, смотрит не мигая, хищным, холодным взглядом исподлобья. Я не мог пошевелиться, дар речи потерял, очнулся в тот момент, когда мне уже сигналила машина, которой я мешал проехать. Девушка пропала. У меня шок. Ноги ватные, добрел до кофейни, перевел дух. В магазине парфюмерии повторилось, почувствовал взгляд, повернулся, она стоит на расстоянии полуметра от меня. Зеленые необыкновенные глаза как у кошки, а взгляд как у загнанного в угол зверя, который готов вот-вот кинуться. Красивые скулы, искусанные грубы в кровь. Смотрит не мигая, сжимая челюсти. Красивая. Резко повернула голову вправо и я туда же повернулся интуитивно. Вдруг меня как по голове ударили…В себя пришел лежа на полу, вокруг меня куча народу. Потерял сознание. Попросил у охраны взглянуть на видео с камер наблюдения, так как у меня якобы пропал телефон. Господи, на видео никакой девушки не было… я стоял в зале и смотрел в пустое место… Ледяной пот прошиб. Волосы дыбом встали, во рту пересохло, земля из-под ног ушла. Решил за руль не садиться, вызвал такси. Вышел из лифта, а на коврике около моей квартиры сидит кошка черная, думал снова в обморок рухну, пытался ее ногой отогнать, но она оказалась куда ловчее меня, извернулась и юркнула в квартиру. Смело побежала в спальню и запрыгнула на комод, я закрыл дверь в спальню и пошел на кухню, чтобы налить себе чего-нибудь покрепче… проходя мимо гостиной, заметил, что большая деревянная маска, которую мне в подарок привезла бывшая девушка из отпуска, лежит треснувшая пополам на полу…Сижу за закрытой дверью на кухне, во всей квартире повключал свет, попросил друга приехать. Когда он прибыл, я ему рассказал про кошку, показал маску, про события в магазине решил не рассказывать, пошли в спальню, чтобы выгнать наглое животное, а ее в комнате не оказалось… Кошка исчезла, обыскали всю квартиру, абсолютно всю, ее словно не было… Мой страх словами не описать, я, сорокалетний мужик, уехал к маме ночевать! В квартиру вернусь только со священником.Автор неизвестен.

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