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Истории из жизни

Необычное рядом

Добрый день, уважаемые 4stor-вцы. Читаю истории этого сайта довольно давно, около 9 лет. Знали бы вы, сколько раз я создавала Word-ские документы, что бы всё описать, рассказать, но никогда не отправляла, да и даже не могла написать концовки. Не знала, как правильно донести, что чувствовала тогда и что чувствую до сих пор... Не знаю почему. Сейчас же, нашла свой старый аккаунт, всё-таки решилась и хочу поделиться пережитым.

В 2012 г. умерла моя единственная бабушка, по маминой линии. Причина – рак. Стоит ли говорить, как страшно осознавать, что дорогой тебе человек постепенно забывается и уже почти не узнает родных ему людей. Как тяжело по ночам слышать крики с просьбой подойти того или иного человека, когда к ней подходили, то она ничего не понимала и не узнавала. Нет, конечно, были моменты, когда она приходила в себя, говорила, чего она хочет, понимала кто с ней рядом. Первый такой момент помню – лето, на улице ясная погода, время было 17:00 – 18:00, мама как раз только вернулась с работы. Честно, уже подзабыла зачем я тогда зашла к ней в комнату и что хотела спросить, но когда зашла, она посмотрела на меня и спросила: «Кто это?». Не злобно, без истерик. Она очень удивилась, видимо на самом деле забыла. Я ей ответила: «Бабушка, ты че, это я – Лена». Вышла из комнаты, сказала маме, что бабушка меня не узнала. Позже мама зашла к ней, бабушка сказала: «Я была на похоронах». На каких, у кого – ничего не известно, тогда мама ее успокоила, что всё хорошо, она дома. Здесь нет мистики, она начнется немного позже. Помню, она сказала, что полежит ещё три дня и уйдет. Так и случилось. В августе 2012 года её не стало.

В период, когда бабушка болела, мне снился сон. Я пыталась защитить бабушку от девушки. Опишу немного девушку – она была холодного серого цвета, длинные волосы, пола не касалась, скорее парила над ним. Длинная рубашка (может знаете, были раньше такие ночные рубашки с длинным рукавом и почти до пят), совершенно умиротворённая, очень спокойное лицо (точно его описать уже не смогу), от нее не исходила какая то злоба, но я понимала, что ничего хорошего она бабушке не сделает. Я крепко сжимала руку бабушки и отчаянно бегала по квартире, по всем комнатам, но где бы мы не появились – она была там. Последнее помню, заплакала и начала бить в стену, громко кричала, чтобы та уходила, и она появилась из стены, прошла сквозь нее - я отскочила и тут же проснулась. Подушка была вся мокрая, слезы катились ручьем из глаз, и на душе было очень тяжело.

Также бабушка, еще при жизни, в последний раз очень хотела съездить на дачу – за Каму, в деревню. Там прошло всё моё детство. Можно рассказывать вечно, как там прекрасно. Без всякой мистики. Просто очень много теплых, душевных, светлых моментов с этим местом связано. После её смерти я больше туда не ездила. К сожалению, побывать в последний раз ей там не удалось. Как её не стало, периодически мне сняться сны, как я нахожусь там (в деревне) и никак не могу вернуться домой (в город). Паром (водный транспорт, на котором люди ездят на свои дачные участки через Каму) всегда тонул. Точнее, я никогда не умирала, не тонула на нём, но как только он подходил к берегу, то просто тонул. Было, конечно, что я добиралась до дома, но сквозь волны, ветер, страх. Снов и развитий сюжетов много, но суть и ощущения те же.

Прошло какое-то время после её смерти, и был случай, когда мой МЧ (теперь уже муж) ушел на работу в ночь, родители тогда были на даче. Когда он уходил в ночные смены, я не ложилась спать, ждала его до утра. Так вот, проводив его, я устроилась поудобнее у компьютера, натащила себе вкуснях, включила фильм и ждала, когда наступит утро. Около трех ночи было, в раковине лежали не помытые тарелки и кружки. И с кухни раздался звук. Постараюсь объяснить, что за звук. Если поставить на тарелку кружку и начать немного наклонять, то при падении она издаст такой характерный звук, как скрежет. Он был не сильный, но четкий. Я выглянула в коридор, чтобы посмотреть, что там за звук. Вместо этого я увидела раскачивающийся на подсвечнике лапоть. У нас в коридоре висело зеркало, под ним стояла мягкая тумба, а по бокам висели подсвечники и на них лапти, так вот один из них плавно раскачивался, не сильно. Первая мысль была – кошка, мало ли играла и задела, но нет, она спала в моей комнате на кровати, даже виду не подала, что что-то было. Испугалась я прилично, но больше ничего не было. На утро я не стала дожидаться МЧ с работы, тем более он позвонил и сказал, что задержится. Оделась и пулей вылетела из квартиры, пришла к нему на работу и рассказала о небольших ночных приключениях. Я думаю, что домовой выходил. Сделал замечание – посуду надо мыть сразу, а не оставлять на потом.

В мае 2016 года мы взяли собачку, русско-европейскую лайку. Так вот, пока пёсаль был еще маленьким, нам пришлось убрать ковры. Нет, конечно, он молодец и ходил по своим делам на улицу, но бывало, что промахивался. В тот день мама и папа пришли с работы на обед. Папа, как обычно, обедал на кухне, а мама в зале, телевизор смотрела. Я вышла из своей комнаты в зал к маме, села на диван (она сидела в кресле) мы о чем-то поговорили, и я обратила внимание на два масляных пятна на полу. Подошла ближе и увидела следы, два довольно приличных следа. Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. Сначала подумали, что это пёсик, но представьте лапку четырехмесячного щенка. И они были как масляные, как я и описала выше, даже после того как пол помыли они еще какое-то время виднелись. Да и представьте, как эти, похожие на звериные следы могли оказаться в квартире, на втором этаже... Наверное — это как раз тот случай, когда видишь, что-то необычное хватай камеру и фотографируй, потому что в другой раз запечатлеть что-то такое – просто не получиться. Фотографии я сделала, показываю на ваш суд. Сразу скажу – здесь фотошопа нет, пошутить тоже никто не мог. Папа и мама существование мистики допускают, муж – скептик, а я люблю всё необычное.

Необычное рядом
Необычное рядом
Необычное рядом

Все выше описанные события происходили в 4-х комнатной квартире, в которой умерла бабушка. Еще могу добавить, что иногда по ночам (редко) было холодно, точнее, только около лица. Вот достанешь руку из-под одеяла – тепло, а около лица – холод. Ощущаешь его губами и носом, просто холод. А мама иногда слышала шарканье по полу. Будто кто-то в тапочках, шаркая по линолеуму, шел на кухню. Так делала бабушка по ночам, выйдет из своей комнаты, сходит на кухню и обратно к себе, тихонько шаркая по полу.
В этом же году мы переехали. Временно жили в двухкомнатной квартире, в деревянном доме. И около трех лет назад мама и папа купили себе квартиру, планировкой похожей на старую. Всё это время мы с мужем кочевали вместе с родителями, на съёмке жить не хотела, не знаю почему, но не люблю съёмное жильё (не в обиду никому). А у нас с мужем жилье еще готово не было, наследство - процесс очень долгий и муторный.

Так вот, примерно за день-два до переезда, мы поехали на квартиру, чтобы прибраться там. Помыли полы, окна, перевезли некоторые вещи, убрали мусор. И когда папа и муж уехали, чтобы перевезти еще кое-что, мы с мамой нашли в зале - в обоях, на стене и в косяке иголки, потом еще нашли у входной двери в косяке иголку. Очень удивились, списали потом это всё на то, что предыдущая хозяйка занималась рукоделием. Мало ли воткнула да и забыла. Потом, спустя какое время, мы уже переехали, обосновались, в процессе занимались ремонтом. Родители были на работе, мы с мужем дома. Включили ютуб, улеглись на кровати, немного погодя я встала к компьютеру, подвинуть компьютерный стул, он немного закрывал экран, развернула спинку и прямо за стулом в стене – иголка. Позвонила маме, сказала, что нашла опять иголку. Правда, я бы раньше её увидела, да и после прошлого раза мы все стены осмотрели на их наличие. Я еще подумала, может она как то вылезла, ну мало ли стул часто шоркал стену, и это поспособствовало её появлению, но она была с большим ушком на конце. Поэтому я не знаю, как её не смогли заметить сначала, и как она могла вылезти из обоев.

Вытащив её, я начала осматривать стены в комнате, еще пошутила, сказав мужу: «Смотри, сейчас еще найду». И нашла. В том месте, откуда я убрала первую, я прильнула к стене и посмотрела вдоль нее и увидела опять иголку, в стене над кроватью. Также я обратила внимание, что на стенах была черная шерсть. Не волосы, а шерсть. Кошка у нас белая, правда у нее есть небольшое черное пятно на боку, но тут это шерсти было довольно много. Да и кошка по стенам не ползает, а пёсаль у нас на даче был. Фотографии я тоже сделала. Потом ночью снится сон, мы в одной комнате с родителями. Папа и муж спят, а мы с мамой нет. И в дверях стоит огромный силуэт, во весь проём. В комнате темно, а он еще темнее. Просто огромный черный силуэт, широкий, с большими руками. Виднелась часть головы и подбородок, шеи почти не было. Хочет войти в комнату, но не может и от него исходила жуткая злоба. Мы так с мамой сидели, смотрели на него, а он злился, что не может войти. Потом я проснулась.

Необычное рядом
Необычное рядом
Необычное рядом

Ах, да, еще забыла, когда мы переезжали, я тогда была на работе. В переезде нам помогали друзья и папа моего мужа, когда я пришла с работы, некоторые из них уже немного отмечали переезд. Мы с мужем пошли в магазин, надо было что-нибудь купить на стол. Купили: колбаску, хлеб, мазик, банку маринованных помидор, сыр плавленый. Придя домой, пакет я разобрала. На кухне сидели папа моего мужа и друзья. Когда с кухни ушли в зал, я хотела немного перекусить, открыть помидоры (очень их люблю), сделать пару бутеров. Но банку с помидорами я нигде не нашла, думала, что мама поставила их на стол нашим помощникам. Потом, на утро, выяснилось, что мама помидоры даже не видела, на стол их не ставила. Да и банки пустой от них не было, но я точно помню, что мы покупали их, пакет-то ведь я разобрала и достала их. Вот так, возможно, кто-то утащил банку с помидорами.

Также не знаю, совпадение это или нет, но когда бабушка уже была при смерти, мы с моим на тот еще момент МЧ, очень сильно поругались. В пух и прах. Помирились только после похорон. И потом, в 2014 году, мы тоже крупно поссорились, расстались, и у него умирает бабушка по папиной линии. После похорон тоже помирились.

Благодарю всех за внимание!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:05 by BrunkaПросмотров: 1 223Комментарии: 11
+17

Ключевые слова: Квартира иголки шерсть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Katri32
Вчера, 19:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Как-то всё в одну кучу... Какая-то "каша в голове" от прочитанного.
Зарегистрирован: 31.10.2020
#2 написал: Brunka
Вчера, 20:40
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Katri32
Как-то всё в одну кучу... Какая-то "каша в голове" от прочитанного.

Здравствуйте, да, согласна. Получилось сумбурно. Если что-то не понятно - спрашивайте, я постараюсь объяснить.
Зарегистрирован: 11.01.2017
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:22
+6
Группа: Посетители
Репутация: (728|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 144
Здравствуйте, Елена!
Истории реальные и это главное!
Не хокку канеш)), да и мы не в Японии...

Про "серую девушку" скажу так - за стариками/больными приходят похоже...
Вам сон снился, я допустим в живую видел.
Дед мой, в прошлом году ушёл. Вообще был здоров, как бык. Кроме здравого ума, конечно. Зимой спал голый на полу в квартире и даже не кашлянул ни разу!
Я готовил и следил за ним каждый день и утром и вечером. Всё было нормально, пока не увидел тень/дым/ чёрный туман двигающийся по квартире. Несколько дней наблюдал ЭТО. Сразу понял, что за ним. Примерно через неделю, он слёг и больше не встал. Три недели уходил. Тень больше не появлялась. Но и так было уже понятно, назад дороги нет. То ли это "проводники" приходят за такими людьми, то ли ещё какие силы, но некоторым удаётся их заметить.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: слон и слоненок
Вчера, 21:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 49
Следы похожи на отпечатки ладошек.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#5 написал: Brunka
Вчера, 22:00
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: ПИК НИК
Здравствуйте, Елена!
Истории реальные и это главное!
Не хокку канеш)), да и мы не в Японии...

Про "серую девушку" скажу так - за стариками/больными приходят похоже...
Вам сон снился, я допустим в живую видел.
Дед мой, в прошлом году ушёл. Вообще был здоров, как бык. Кроме здравого ума, конечно. Зимой спал голый на полу в квартире и даже не кашлянул ни разу!
Я готовил и следил за ним каждый день и утром и вечером. Всё было нормально, пока не увидел тень/дым/ чёрный туман двигающийся по квартире. Несколько дней наблюдал ЭТО. Сразу понял, что за ним. Примерно через неделю, он слёг и больше не встал. Три недели уходил. Тень больше не появлялась. Но и так было уже понятно, назад дороги нет. То ли это "проводники" приходят за такими людьми, то ли ещё какие силы, но некоторым удаётся их заметить.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Добрый вечер! Я тоже думаю, что, когда приходит "тот час", родные и близкие, видят/предчувствуют.

Цитата: слон и слоненок
Следы похожи на отпечатки ладошек.

Возможно.
Зарегистрирован: 11.01.2017
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 22:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 262
Много загадочного, даже мистического. Не буду перечислять--одна пропавшая банка помидор чего стоит. Впечатлило всё. Добавляю плюс +.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#7 написал: акжана
Сегодня, 08:16
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 431
Впечатлил эпизод с иголками и последующим сном. Иголки чаще других предметов используют в качестве подклада, т.к. энергия магии проходит через ушко, далее закручивается вокруг его основания как бы образуя биополе, которое через острие воздействует на жертву. Судя по сну, магическое воздействие (во сне представляется в образе темной сущности) была нейтрализована, но все-таки не отправлена назад. Вот такое сложилось впечатление, хотя могу и ошибаться.
Эпизоды в целом все интересные, присутствует фотоотчет, поэтому все наглядно и достоверно. Автор плюс за историю+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:25
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2724|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 713
Следы на обезьяньи похожи, с пальчиками. А еще на мордочку собаки похож тот что ниже. Сон в ночь смерти бабули моей я тоже видела очень похожий, но там мы всей семьей убегали от Смерти классической, в черном одеянии. Очень памятный сон, до сих пор в красках помню. Иголки в стенах квартиры тоже были, мы священника звали, а потом выбросила все и не парилась больше. Истории интересны и правдивы, спасибо автор +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 15:06
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Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 833
Иголки всунул кто-то из «друзей», как вариант. Он же и банку с помидорами забрал.
Самое мистическое для меня здесь - иголки.
Вообще странно как-то, помощники сели отмечать переезд без самих хозяев.
не знаю почему, но не люблю съёмное жильё (не в обиду никому)
Ни одного человека не знаю, кому нравится жить на съемном жилье. Что как бы не удивительно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: Brunka
Сегодня, 15:25
0
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Jako tako
Иголки всунул кто-то из «друзей», как вариант. Он же и банку с помидорами забрал.
Самое мистическое для меня здесь - иголки.
Вообще странно как-то, помощники сели отмечать переезд без самих хозяев.
не знаю почему, но не люблю съёмное жильё (не в обиду никому)
Ни одного человека не знаю, кому нравится жить на съемном жилье. Что как бы не удивительно.

Почему без хозяев? И папа и мама были дома. За столом тоже сидели, просто не "отмечали". Про съёмное жилье, у меня есть знакомая, с которой раньше работали и они живут на съёмной квартире, т.к. кредит брать её муж не хочет, а своё купить пока возможности нет.
Зарегистрирован: 11.01.2017
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 15:48
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Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 833
Цитата: Brunka

Почему без хозяев? И папа и мама были дома. За столом тоже сидели, просто не "отмечали"


Насколько я поняла, это вы с мужем переезжали. Вас как хозяев я и имела в виду.

Цитата: Brunka
Про съёмное жилье, у меня есть знакомая, с которой раньше работали и они живут на съёмной квартире, т.к. кредит брать её муж не хочет, а своё купить пока возможности нет.


Ну так я о том же и писала, что съёмное жильё - это чаще всего вынужденная необходимость.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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