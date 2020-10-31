Необычное рядом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Brunka Просмотров: 1 223 Комментарии: 11 +17 Вчера, 19:05 by

Добрый день, уважаемые 4stor-вцы. Читаю истории этого сайта довольно давно, около 9 лет. Знали бы вы, сколько раз я создавала Word-ские документы, что бы всё описать, рассказать, но никогда не отправляла, да и даже не могла написать концовки. Не знала, как правильно донести, что чувствовала тогда и что чувствую до сих пор... Не знаю почему. Сейчас же, нашла свой старый аккаунт, всё-таки решилась и хочу поделиться пережитым.В 2012 г. умерла моя единственная бабушка, по маминой линии. Причина – рак. Стоит ли говорить, как страшно осознавать, что дорогой тебе человек постепенно забывается и уже почти не узнает родных ему людей. Как тяжело по ночам слышать крики с просьбой подойти того или иного человека, когда к ней подходили, то она ничего не понимала и не узнавала. Нет, конечно, были моменты, когда она приходила в себя, говорила, чего она хочет, понимала кто с ней рядом. Первый такой момент помню – лето, на улице ясная погода, время было 17:00 – 18:00, мама как раз только вернулась с работы. Честно, уже подзабыла зачем я тогда зашла к ней в комнату и что хотела спросить, но когда зашла, она посмотрела на меня и спросила: «Кто это?». Не злобно, без истерик. Она очень удивилась, видимо на самом деле забыла. Я ей ответила: «Бабушка, ты че, это я – Лена». Вышла из комнаты, сказала маме, что бабушка меня не узнала. Позже мама зашла к ней, бабушка сказала: «Я была на похоронах». На каких, у кого – ничего не известно, тогда мама ее успокоила, что всё хорошо, она дома. Здесь нет мистики, она начнется немного позже. Помню, она сказала, что полежит ещё три дня и уйдет. Так и случилось. В августе 2012 года её не стало.В период, когда бабушка болела, мне снился сон. Я пыталась защитить бабушку от девушки. Опишу немного девушку – она была холодного серого цвета, длинные волосы, пола не касалась, скорее парила над ним. Длинная рубашка (может знаете, были раньше такие ночные рубашки с длинным рукавом и почти до пят), совершенно умиротворённая, очень спокойное лицо (точно его описать уже не смогу), от нее не исходила какая то злоба, но я понимала, что ничего хорошего она бабушке не сделает. Я крепко сжимала руку бабушки и отчаянно бегала по квартире, по всем комнатам, но где бы мы не появились – она была там. Последнее помню, заплакала и начала бить в стену, громко кричала, чтобы та уходила, и она появилась из стены, прошла сквозь нее - я отскочила и тут же проснулась. Подушка была вся мокрая, слезы катились ручьем из глаз, и на душе было очень тяжело.Также бабушка, еще при жизни, в последний раз очень хотела съездить на дачу – за Каму, в деревню. Там прошло всё моё детство. Можно рассказывать вечно, как там прекрасно. Без всякой мистики. Просто очень много теплых, душевных, светлых моментов с этим местом связано. После её смерти я больше туда не ездила. К сожалению, побывать в последний раз ей там не удалось. Как её не стало, периодически мне сняться сны, как я нахожусь там (в деревне) и никак не могу вернуться домой (в город). Паром (водный транспорт, на котором люди ездят на свои дачные участки через Каму) всегда тонул. Точнее, я никогда не умирала, не тонула на нём, но как только он подходил к берегу, то просто тонул. Было, конечно, что я добиралась до дома, но сквозь волны, ветер, страх. Снов и развитий сюжетов много, но суть и ощущения те же.Прошло какое-то время после её смерти, и был случай, когда мой МЧ (теперь уже муж) ушел на работу в ночь, родители тогда были на даче. Когда он уходил в ночные смены, я не ложилась спать, ждала его до утра. Так вот, проводив его, я устроилась поудобнее у компьютера, натащила себе вкуснях, включила фильм и ждала, когда наступит утро. Около трех ночи было, в раковине лежали не помытые тарелки и кружки. И с кухни раздался звук. Постараюсь объяснить, что за звук. Если поставить на тарелку кружку и начать немного наклонять, то при падении она издаст такой характерный звук, как скрежет. Он был не сильный, но четкий. Я выглянула в коридор, чтобы посмотреть, что там за звук. Вместо этого я увидела раскачивающийся на подсвечнике лапоть. У нас в коридоре висело зеркало, под ним стояла мягкая тумба, а по бокам висели подсвечники и на них лапти, так вот один из них плавно раскачивался, не сильно. Первая мысль была – кошка, мало ли играла и задела, но нет, она спала в моей комнате на кровати, даже виду не подала, что что-то было. Испугалась я прилично, но больше ничего не было. На утро я не стала дожидаться МЧ с работы, тем более он позвонил и сказал, что задержится. Оделась и пулей вылетела из квартиры, пришла к нему на работу и рассказала о небольших ночных приключениях. Я думаю, что домовой выходил. Сделал замечание – посуду надо мыть сразу, а не оставлять на потом.В мае 2016 года мы взяли собачку, русско-европейскую лайку. Так вот, пока пёсаль был еще маленьким, нам пришлось убрать ковры. Нет, конечно, он молодец и ходил по своим делам на улицу, но бывало, что промахивался. В тот день мама и папа пришли с работы на обед. Папа, как обычно, обедал на кухне, а мама в зале, телевизор смотрела. Я вышла из своей комнаты в зал к маме, села на диван (она сидела в кресле) мы о чем-то поговорили, и я обратила внимание на два масляных пятна на полу. Подошла ближе и увидела следы, два довольно приличных следа. Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. Сначала подумали, что это пёсик, но представьте лапку четырехмесячного щенка. И они были как масляные, как я и описала выше, даже после того как пол помыли они еще какое-то время виднелись. Да и представьте, как эти, похожие на звериные следы могли оказаться в квартире, на втором этаже... Наверное — это как раз тот случай, когда видишь, что-то необычное хватай камеру и фотографируй, потому что в другой раз запечатлеть что-то такое – просто не получиться. Фотографии я сделала, показываю на ваш суд. Сразу скажу – здесь фотошопа нет, пошутить тоже никто не мог. Папа и мама существование мистики допускают, муж – скептик, а я люблю всё необычное.Все выше описанные события происходили в 4-х комнатной квартире, в которой умерла бабушка. Еще могу добавить, что иногда по ночам (редко) было холодно, точнее, только около лица. Вот достанешь руку из-под одеяла – тепло, а около лица – холод. Ощущаешь его губами и носом, просто холод. А мама иногда слышала шарканье по полу. Будто кто-то в тапочках, шаркая по линолеуму, шел на кухню. Так делала бабушка по ночам, выйдет из своей комнаты, сходит на кухню и обратно к себе, тихонько шаркая по полу.В этом же году мы переехали. Временно жили в двухкомнатной квартире, в деревянном доме. И около трех лет назад мама и папа купили себе квартиру, планировкой похожей на старую. Всё это время мы с мужем кочевали вместе с родителями, на съёмке жить не хотела, не знаю почему, но не люблю съёмное жильё (не в обиду никому). А у нас с мужем жилье еще готово не было, наследство - процесс очень долгий и муторный.Так вот, примерно за день-два до переезда, мы поехали на квартиру, чтобы прибраться там. Помыли полы, окна, перевезли некоторые вещи, убрали мусор. И когда папа и муж уехали, чтобы перевезти еще кое-что, мы с мамой нашли в зале - в обоях, на стене и в косяке иголки, потом еще нашли у входной двери в косяке иголку. Очень удивились, списали потом это всё на то, что предыдущая хозяйка занималась рукоделием. Мало ли воткнула да и забыла. Потом, спустя какое время, мы уже переехали, обосновались, в процессе занимались ремонтом. Родители были на работе, мы с мужем дома. Включили ютуб, улеглись на кровати, немного погодя я встала к компьютеру, подвинуть компьютерный стул, он немного закрывал экран, развернула спинку и прямо за стулом в стене – иголка. Позвонила маме, сказала, что нашла опять иголку. Правда, я бы раньше её увидела, да и после прошлого раза мы все стены осмотрели на их наличие. Я еще подумала, может она как то вылезла, ну мало ли стул часто шоркал стену, и это поспособствовало её появлению, но она была с большим ушком на конце. Поэтому я не знаю, как её не смогли заметить сначала, и как она могла вылезти из обоев.Вытащив её, я начала осматривать стены в комнате, еще пошутила, сказав мужу: «Смотри, сейчас еще найду». И нашла. В том месте, откуда я убрала первую, я прильнула к стене и посмотрела вдоль нее и увидела опять иголку, в стене над кроватью. Также я обратила внимание, что на стенах была черная шерсть. Не волосы, а шерсть. Кошка у нас белая, правда у нее есть небольшое черное пятно на боку, но тут это шерсти было довольно много. Да и кошка по стенам не ползает, а пёсаль у нас на даче был. Фотографии я тоже сделала. Потом ночью снится сон, мы в одной комнате с родителями. Папа и муж спят, а мы с мамой нет. И в дверях стоит огромный силуэт, во весь проём. В комнате темно, а он еще темнее. Просто огромный черный силуэт, широкий, с большими руками. Виднелась часть головы и подбородок, шеи почти не было. Хочет войти в комнату, но не может и от него исходила жуткая злоба. Мы так с мамой сидели, смотрели на него, а он злился, что не может войти. Потом я проснулась.Ах, да, еще забыла, когда мы переезжали, я тогда была на работе. В переезде нам помогали друзья и папа моего мужа, когда я пришла с работы, некоторые из них уже немного отмечали переезд. Мы с мужем пошли в магазин, надо было что-нибудь купить на стол. Купили: колбаску, хлеб, мазик, банку маринованных помидор, сыр плавленый. Придя домой, пакет я разобрала. На кухне сидели папа моего мужа и друзья. Когда с кухни ушли в зал, я хотела немного перекусить, открыть помидоры (очень их люблю), сделать пару бутеров. Но банку с помидорами я нигде не нашла, думала, что мама поставила их на стол нашим помощникам. Потом, на утро, выяснилось, что мама помидоры даже не видела, на стол их не ставила. Да и банки пустой от них не было, но я точно помню, что мы покупали их, пакет-то ведь я разобрала и достала их. Вот так, возможно, кто-то утащил банку с помидорами.Также не знаю, совпадение это или нет, но когда бабушка уже была при смерти, мы с моим на тот еще момент МЧ, очень сильно поругались. В пух и прах. Помирились только после похорон. И потом, в 2014 году, мы тоже крупно поссорились, расстались, и у него умирает бабушка по папиной линии. После похорон тоже помирились.Благодарю всех за внимание!

Ключевые слова: Квартира иголки шерсть авторская история

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