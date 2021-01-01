Соседка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:57

Estel_N Просмотров: 242 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:57 by

После того, как я получила свой диплом, я устроилась на работу в текстильную фабрику. Фабрика была в 50 км от моего дома, поэтому мне пришлось искать вариант для проживания, чтобы не мотаться туда-сюда.В нашем коллективе было много молодых и незамужних девушек, которые снимали жилье рядом с работой. Помотавшись из дома на работу примерно неделю, я, наконец, договорилась на съёмное жилье. Это была трёхкомнатная квартира. В каждой комнате располагались по две или три девушки. Мне досталась большая комната на троих. Спальное место на нижнем ярусе двухэтажной кровати. И вот, я переехала.Поначалу все было нормально, но одна из девушек из моей же комнаты, та, которая спала на верхней полке, меня не возлюбила, уж не знаю, почему. Она была красивая, похожа на азиатку, с длинными черными волосами.Я работала в дневную смену, но многие из нашей квартиры работали посменно. Подходили новогодние праздники. Тех, кто работал в день, отправляли на полные выходные, а тех, кто в смену - продолжали работать по графику. Я уехала на праздники домой к родителям. Вернулась на квартиру через несколько дней, поздно вечером. На моем месте спала соседка с верхней полки. От нее разило спиртным. Я не стала ее трогать и легла на её место. Вот тут-то ночью я и почувствовала, что мне как-то тяжело на груди. Открыла глаза, и вижу - черный силуэт сидит на мне. Было видно кисточку хвоста и глаза, желтоватые какие-то что ли. Сидит прям на мне своим задом, а лапами давит на центр груди. Я напугалась, закрыла глаза и подумала - надо перевернуться. Резко дернулась на правый бок - и мне стало так легко. Я осталась лежать на боку с закрытыми глазами.Когда переворачивалась, думала, что свалюсь вниз. Так тяжело было столкнуть этот ужас с себя. Я вспоминала все молитвы, какие знала на тот момент, проговаривала их про себя. Как уснула - не помню. Утром я проснулась, было все, как обычно. Единственное - это я увидела недовольное лицо черноволосой соседки, которая спала на моем месте. Она ещё имела наглость мне говорить, что я легла без разрешения на ее спальное место.За завтраком мы повздорили. Я ее обозвала ведьмой, мне хотелось поскорей съехать с этой квартиры. И в этот момент все девчонки, которые были за столом и пили чай, притихли, переглянулись. Видимо, они про нее что-то знали. Может поэтому именно на той кровати и сдавалось место, рядом с ней. Короче, днём я занялась поиском нового места жительства и на следующий день я съехала в другую трёхкомнатную квартиру. Но это уже будет другая история, более веселая. С тех пор я всегда с собой ношу святую воду, не сплю на чужом месте, выучила Отче Наш, завела себе в дом черную кошку.Автор - неизвестен.

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