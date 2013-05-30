Ну вот и продолжение истории "Как это объяснить"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:40

Vologodskaya Просмотров: 321 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:40 by

Доброе утро, посетители сайта 4stor.ru.Хочу поделиться продолжением истории про нашу квартиру и обо всем, что в ней происходит.В прошедшую пятницу, вроде бы даже уже казалось, все было спокойно в квартире, отпечатков не было на зеркале, свет не включался. Думаю, ну все, все хорошо...Вечером, уложив детей спать, посмотрела телевизор, почитала сообщения в телефоне, навела порядок в квартире, собралась пойти спать в нашу спальню. Муж сидел за компьютером, что-то смотрел или играл. Остался спать в зале. Обычно одна я сплю ну очень редко.Погода хорошая, окно открыто, тишина из нашего окна, так как оно выходит во двор.Легла, уснула... сплю.Чувствую, что рядом со мной кто-то лежит, небольшой теплый и такой хороший по ощущениям, близко так к моей спине и как будто калачиком.Я повернулась обняла, честно подумала, что дочь пришла, хотя ни разу она не приходила, всегда спит на своем месте. Даже я удивилась этому ночью, но спокойно спала.В итоге ночью пришел муж и лег спать, я проснулась, дочери со мной рядом не было и она не приходила, спала сладко на совей кровати.Что это было, я так и не поняла. Может кто сталкивался с таким? Поделитесь кто что знает.Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Ночь дочь тишина кто-то на кровати авторская история

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