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Истории из жизни

Ну вот и продолжение истории "Как это объяснить"

Доброе утро, посетители сайта 4stor.ru.

Хочу поделиться продолжением истории про нашу квартиру и обо всем, что в ней происходит.

В прошедшую пятницу, вроде бы даже уже казалось, все было спокойно в квартире, отпечатков не было на зеркале, свет не включался. Думаю, ну все, все хорошо...

Вечером, уложив детей спать, посмотрела телевизор, почитала сообщения в телефоне, навела порядок в квартире, собралась пойти спать в нашу спальню. Муж сидел за компьютером, что-то смотрел или играл. Остался спать в зале. Обычно одна я сплю ну очень редко.

Погода хорошая, окно открыто, тишина из нашего окна, так как оно выходит во двор.

Легла, уснула... сплю.

Чувствую, что рядом со мной кто-то лежит, небольшой теплый и такой хороший по ощущениям, близко так к моей спине и как будто калачиком.

Я повернулась обняла, честно подумала, что дочь пришла, хотя ни разу она не приходила, всегда спит на своем месте. Даже я удивилась этому ночью, но спокойно спала.

В итоге ночью пришел муж и лег спать, я проснулась, дочери со мной рядом не было и она не приходила, спала сладко на совей кровати.

Что это было, я так и не поняла. Может кто сталкивался с таким? Поделитесь кто что знает.

Спасибо за внимание.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40 by VologodskayaПросмотров: 321Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Ночь дочь тишина кто-то на кровати авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:58
+1
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 967
И по прошлой истории было ясно, что вы одна спите ну очень редко. При такой внешности. Конечно. Это естественно, чтобы супруг к вам пришёл и нежно обнял. Не понял, почему историю заминусили. Я плюсану, пожалуй. Тут уже понятно, что в тот раз ваши изумительные уши зажимал вам любимый вами муж и в радостном предрасположении бежал обратно в кровать и в надежде вас там ждал... .
Сбросьте, пожалуйста, на мой адрес свою фотку - это только ради того, чтобы удостоверится мне, что я угадал - вы обворожительны и неотразимы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Йожык
Сегодня, 10:37
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Комментариев: 78
Домовой это. Разогнал всю нечесть, теперь охраняет вас.
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