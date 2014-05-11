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Истории из жизни

"Он молится!"

Во времена бурной молодости довелось мне дружить с парнем, который готовился к поступлению в семинарию, читал "утренние и вечерние правила", молился перед едой и после, и все такое. А я не то чтобы атеист, но агностик как минимум. Жил он один, и у него можно было классно потусить компанией почти всегда - с пивом и Раммштайном в двухсотваттных колонках. Он был очень гостеприимным + схожие музыкальные вкусы + дал обет целомудрия, в общем - вписка мечты для девичника, особенно когда тебе до 20, еще и бесплатно.

Как-то пришли к нему с маринованным мясом и двумя приятельницами, ни одна из которых не была с ним знакома, и вообще не слышали о нём - кто он, чем увлекается и т.д.
Да, тут надо сделать отступление: свою религиозность он скрывал от малознакомых людей, иконы, стоящие на подоконнике, закрывал шторами, лампадку постоянно в шкаф убирал, молился при посторонних людях про себя, в уме, что называется, крестик носил на очень длинной веревочке и строго под одеждой. То есть если никого не посвящать - никто и не догадается, только близкие знали.

Приехали мы к нему, дело было летом, в доме кондиционера не было, решили посидеть во дворе - шашлык-машлык и все прочее. Девчонок оставила в беседке, сама пошла за ним в дом. Цинично, зато как есть - должен же был кто-то мангал нам развести, колонки с музыкой во двор вынести, ну и вообще, составить компанию (парень был разносторонне развит, и с ним действительно было интересно проводить время).
Он открывает и показывает мне на часы. Я понимаю, что у него скоро время вечерней молитвы, и мы немного не вовремя. Киваю понимающе и удаляюсь к девчонкам в беседку (как-то старалась не нарушать его ритм жизни, какое-то уважение присутствовало). Все это без слов, на уровне жестов, и мы - вне поля зрения моих подруг.
Девчонкам сказала, что он немного занят, но минут через 20-30 выйдет к нам. Мы решили даже пиво не открывать, а подождать его. Я сижу, сожалею в уме, что в такой неурочный час пришла, и понимаю, что он не сможет сейчас читать своё вечернее правило вслух, нараспев, как он делает без посторонних людей - будет молиться молча, в уме. Без лампадки и курения ладана. Ну да что поделаешь, уже пришли.

Мы сидели, болтали, но минут через 10 Иру (одну из приятельниц) начинает корежить (самое, пожалуй, подходящее слово) - она резко меняется в лице, смотрит на меня так серьезно и говорит: "Он молится!" Мы с Вероникой (второй подругой): "Ир, ты о чём?" Вероника ржет, а мне как-то не по себе. "Он молится, понимаете? Он молится прямо за этой стеной! Скажите ему, чтобы перестал молиться!" Напротив беседки была глухая стена дома, как раз стена той комнаты, в которой у него иконостас был. Но ничего не было слышно (да и не стал бы он при посторонних во дворе читать молитвы вслух).
Продолжалось это минут 15-20. Она не могла переключиться на другую тему, просто умоляла меня сходить и попросить его перестать, и все время ерзала на лавочке в этой беседке, как будто не могла усидеть на месте.
Закончилось все так же внезапно, как и началось. Он вышел, мы пили пиво и жарили шашлык.

Позже я рассказала ему об этой ситуации, но только после того, как услышала от него про "нехорошую бесинку в глазах Иры".
И да, её просьбы перестать молиться он тоже не мог слышать - слишком большое расстояние от беседки до дома + глухая стена.
Такая вот то ли мистика, то ли не пойми, что это было вообще.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:06 by BlackSeaПросмотров: 466Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Молитва дом друзья авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Вчера, 22:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 502
Интересная история, но вот бесит эта недосказанность, ну а расспросить Иру о том, что не так, поговорить? И в истории это написать, наконец))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#2 написал: BlackSea
Вчера, 22:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 59
Цитата: Eulalia
Интересная история, но вот бесит эта недосказанность, ну а расспросить Иру о том, что не так, поговорить? И в истории это написать, наконец))

Да, извините, надо было добавить. Мы недолго были знакомы, как до, так и после этой ситуации (она приезжала на сезон из Курска к нам на море на подработку официанткой), и она вообще отказывалась говорить об этом после. А я как-то и не настаивала.
Зарегистрирован: 8.01.2020
#3 написал: Paul_ket
Вчера, 22:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Интересная история. Плюс
Зарегистрирован: 13.05.2021
#4 написал: Eulalia
Сегодня, 00:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 502
Цитата: BlackSea
Цитата: Eulalia
Интересная история, но вот бесит эта недосказанность, ну а расспросить Иру о том, что не так, поговорить? И в истории это написать, наконец))

Да, извините, надо было добавить. Мы недолго были знакомы, как до, так и после этой ситуации (она приезжала на сезон из Курска к нам на море на подработку официанткой), и она вообще отказывалась говорить об этом после. А я как-то и не настаивала.

Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы сидели тогда, увидели ее такую реакцию, вы интересовались именно на тот момент, когда ее колбасить начало, что с ней?) Что она тогда отвечала? Неужели просто тряслась со словами "он молится?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#5 написал: Luminary
Сегодня, 00:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 522
Ведьма однозначно))) ++
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#6 написал: BlackSea
Сегодня, 01:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 59
Цитата: Eulalia
Цитата: BlackSea
Цитата: Eulalia
Интересная история, но вот бесит эта недосказанность, ну а расспросить Иру о том, что не так, поговорить? И в истории это написать, наконец))

Да, извините, надо было добавить. Мы недолго были знакомы, как до, так и после этой ситуации (она приезжала на сезон из Курска к нам на море на подработку официанткой), и она вообще отказывалась говорить об этом после. А я как-то и не настаивала.

Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы сидели тогда, увидели ее такую реакцию, вы интересовались именно на тот момент, когда ее колбасить начало, что с ней?) Что она тогда отвечала? Неужели просто тряслась со словами "он молится?

На тот момент я испытывала дискомфорт - и от того, что не вовремя пришла с гостями, и от того, что не могу Ирине признаться в том, что знаю, что он действительно молится - знала же, что он не афиширует. Мне было дико не по себе. Какие-то двойственные чувства: и её понимала, и его, и лукавить не хотела. Я не умею лицемерить, то есть умеет каждый, при желании и необходимости, но я сильно не люблю это. Я понимала, что она каким-то боком действительно чувствует происходящее, но я бы не смогла тогда "включить дурочку" и искренне поинтересоваться, что с ней происходит. И её не трясло, нет. Она просто как будто не находила себе места, нервничала, её сильно волновал этот вопрос - не знаю, как передать это все правильно и доступно, простите.
Зарегистрирован: 8.01.2020
#7 написал: stahlratte
Сегодня, 01:38
+2
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 371
да какая ведьма...там похоже одержимость самая настоящая
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#8 написал: Karine Ahmadova
Сегодня, 01:49
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Бесноватая . Интересно как она вообще переступила порог его двора, ведь наверняка "намоленая" обстановка у парня.
Зарегистрирован: 5.09.2019
#9 написал: BlackSea
Сегодня, 01:56
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 59
Цитата: Karine Ahmadova
Бесноватая . Интересно как она вообще переступила порог его двора, ведь наверняка "намоленая" обстановка у парня.

Ого, не задумывалась об этом никогда. Двор общий на четыре дома-квартиры (южный вариант), может, это как-то смягчило? Ну и парень, Сергей его имя (мы его называли Сергий), не помню, чтобы молился во дворе. Двор был для вечеринок больше, да и дом, в принципе, тоже, исключая его отдельную комнату, в которой он только спал, молился и музицировал на фортепиано.
Зарегистрирован: 8.01.2020
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