"Он молится!"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

BlackSea Просмотров: 466 Комментарии: 9 +14 Вчера, 21:06 by

Во времена бурной молодости довелось мне дружить с парнем, который готовился к поступлению в семинарию, читал "утренние и вечерние правила", молился перед едой и после, и все такое. А я не то чтобы атеист, но агностик как минимум. Жил он один, и у него можно было классно потусить компанией почти всегда - с пивом и Раммштайном в двухсотваттных колонках. Он был очень гостеприимным + схожие музыкальные вкусы + дал обет целомудрия, в общем - вписка мечты для девичника, особенно когда тебе до 20, еще и бесплатно.Как-то пришли к нему с маринованным мясом и двумя приятельницами, ни одна из которых не была с ним знакома, и вообще не слышали о нём - кто он, чем увлекается и т.д.Да, тут надо сделать отступление: свою религиозность он скрывал от малознакомых людей, иконы, стоящие на подоконнике, закрывал шторами, лампадку постоянно в шкаф убирал, молился при посторонних людях про себя, в уме, что называется, крестик носил на очень длинной веревочке и строго под одеждой. То есть если никого не посвящать - никто и не догадается, только близкие знали.Приехали мы к нему, дело было летом, в доме кондиционера не было, решили посидеть во дворе - шашлык-машлык и все прочее. Девчонок оставила в беседке, сама пошла за ним в дом. Цинично, зато как есть - должен же был кто-то мангал нам развести, колонки с музыкой во двор вынести, ну и вообще, составить компанию (парень был разносторонне развит, и с ним действительно было интересно проводить время).Он открывает и показывает мне на часы. Я понимаю, что у него скоро время вечерней молитвы, и мы немного не вовремя. Киваю понимающе и удаляюсь к девчонкам в беседку (как-то старалась не нарушать его ритм жизни, какое-то уважение присутствовало). Все это без слов, на уровне жестов, и мы - вне поля зрения моих подруг.Девчонкам сказала, что он немного занят, но минут через 20-30 выйдет к нам. Мы решили даже пиво не открывать, а подождать его. Я сижу, сожалею в уме, что в такой неурочный час пришла, и понимаю, что он не сможет сейчас читать своё вечернее правило вслух, нараспев, как он делает без посторонних людей - будет молиться молча, в уме. Без лампадки и курения ладана. Ну да что поделаешь, уже пришли.Мы сидели, болтали, но минут через 10 Иру (одну из приятельниц) начинает корежить (самое, пожалуй, подходящее слово) - она резко меняется в лице, смотрит на меня так серьезно и говорит: "Он молится!" Мы с Вероникой (второй подругой): "Ир, ты о чём?" Вероника ржет, а мне как-то не по себе. "Он молится, понимаете? Он молится прямо за этой стеной! Скажите ему, чтобы перестал молиться!" Напротив беседки была глухая стена дома, как раз стена той комнаты, в которой у него иконостас был. Но ничего не было слышно (да и не стал бы он при посторонних во дворе читать молитвы вслух).Продолжалось это минут 15-20. Она не могла переключиться на другую тему, просто умоляла меня сходить и попросить его перестать, и все время ерзала на лавочке в этой беседке, как будто не могла усидеть на месте.Закончилось все так же внезапно, как и началось. Он вышел, мы пили пиво и жарили шашлык.Позже я рассказала ему об этой ситуации, но только после того, как услышала от него про "нехорошую бесинку в глазах Иры".И да, её просьбы перестать молиться он тоже не мог слышать - слишком большое расстояние от беседки до дома + глухая стена.Такая вот то ли мистика, то ли не пойми, что это было вообще.

Ключевые слова: Молитва дом друзья авторская история

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