Ты уже помолился...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:28

Саша Хоффманн Просмотров: 306 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 08:28 by

У моего дяди есть друг, Андрей, немного постарше возрастом. Он рассказал одну историю, которая произошла с ним где-то в 70-х годах. Устроился Андрей работать на автобазу, а диспетчером там была одна очень симпатичная девушка, в которую он и влюбился. Да так, что ни спать, ни есть не мог, а она только смеялась над ним, все ухаживания отвергала, цветы демонстративно выбрасывала. Подкатывал Андрей к ней несколько месяцев, и все безуспешно.Один из коллег, который наблюдал эту ситуацию, отвел парня в сторону и рассказал, что недалеко от Загорска (сейчас Сергиев Посад) есть деревня, там живет одна бабка, у которой в доме есть чудотворная икона. Если этой иконе помолиться, то она стопроцентно поможет в любовных делах. Мол, поезжай, бабка не откажет, пустит к иконе, а меня потом на свадьбу пригласишь. И адрес назвал. Андрей был обычным советским парнем, комсомольцем, из обычной советской атеистической семьи, в церкви ни разу не был, и икон "живьем" не видел. Но, видно, мозги совсем переклинило, потому что поехал он в ту деревню.Нашел бабку, сказал, что ему рассказали об ее иконе, попросил пустить помолиться, очень надо. Бабка - чистенькая такая старушка лет 80 - и правда, пустила. Завела в дом, икону, занавешенную тряпочкой, открыла. Икона маленькая, темная, видно, что старинная, на ней какой-то седой мужик с бородой изображен (в святых Андрей, понятное дело, не разбирался). "А как молиться?" - спрашивает.Бабка ответила, что просто опиши, что тебе надо, и попроси помощи. Как захочешь, своими словами. Сама вышла из комнаты.Ну Андрей, как мог, помолился, а когда вышел, бабка ему и говорит: "Ты не святому молился, а господину. Теперь уже дело сделано, он поможет, но только надо подтвердить молитву. Пойди снова к иконе и положи под нее монету, хоть 1 копейку, тогда все сбудется, о чем просил. А если не подтвердишь - не только ту девушку потеряешь, но и жизни лишишься в течение двух месяцев". Андрей тогда знатно офигел, сказал что-то типа того, что "ты сумасшедшая старуха, не буду я ничего подтверждать, иди в пень". Другими словами, конечно, но суть та. Старуха ответила: "Ну, как знаешь, только ты уже помолился, смотри". Плюнул Андрей, ушел, жалел, что поверил и выходной зря потратил.Подошел на работе к тому коллеге, спросил, зачем тот его к психически больной отправил. А коллега говорит, что вообще не понимает, о чем речь, никуда он его не отправлял, какие, на фиг, бабки, какие иконы, ты сам-то в своем уме, ничего не болит? То ли врал, то ли черт знает что.А через две недели та девушка уволилась и уехала в другой город. Еще где-то через месяц Андрей попал под машину прямо на работе. Москвич-"каблучок" без водителя на ровном месте покатился задом и придавил его к стене, сломал ему бедренную кость и ребра. Благо, это быстро заметили, машину откатили, вызвали "скорую". После выхода из больницы и больничного Андрей сам тоже уволился и перешел в другую организацию.Потом, когда уже религия "вышла из подполья", и Андрей смог увидеть много разных икон, он понял, что на той, которой он молился, у святого не было нимба, и что бабка, открыв икону, и сама не перекрестилась, и ему не предложила это сделать.Но, в целом, все закончилось хорошо, друг дяди еще два года назад был жив, и все у него было в порядке.

Ключевые слова: Икона СССР молитва сатанизм старуха авторская история

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