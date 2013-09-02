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Истории из жизни

Вот что это было?

Ну, раз опять про домовых тема проскочила, то внесу свои пять копеек. На прошлой неделе случилось. До сих в пор в раздумьях...

Мы с сыном вдвоём дома две недели были, жена на сессии - в Ярославль укатила.
С работы пришёл, пожрать приготовил. Уроки с вечера сделали с ребёнком, естественно, не без мандюлей (кто знает, тот поймёт).
Легли спать по своим комнатам, всё чин чинарём.

С утра просыпаюсь, иду в прихожую, а там бедлам с большой буквы: у обувницы (шкафчик такой, с тремя закрывающимися секциями) верхняя секция с "мясом" вырвана и лежит посередине прихожки, а вся обувь по всему полу валяется. Один сапог вообще у кошки в лотке на противоположной стороне прихожки был...
К слову сказать, чтобы вырвать полку, надо приложить неимоверные усилия. Сам потом экспериментировал, даже если сильно дёрнуть, то весь шкаф на пол падает, так как мебель качественная. Но самое интересное - ни я, ни сын не слышали никакого шума (двери из комнат в прихожую выходят и были открыты), хотя, по идее, грохот соседей всех перебудил бы.

Во что это было, и главное - КАК?! Входная дверь была закрыта на два замка, так что в квартиру априори никто проникнуть не мог, а сын бы тоже не смог такое учудить - силёнок не хватило бы.

P. S. Лунатизмом не страдаю. Спать ложился трезвым, так как с утра за руль... Кошка тоже не смогла бы такое вытворить, потому что это как минимум тигром надо быть...
Да... задумаешься и на самом деле жутко становится...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:08
Вчера, 20:08 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 328Комментарии: 12
+13

Ключевые слова: Шкаф обувница странное прихожая авторская история

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Вчера, 20:28
+2
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Комментариев: 1 114
Странно, домовые как правило не любят срач.
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#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:32
+3
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Комментариев: 2 241
Знаем и понимаем, хотя ещё рановато.
Мне же похоже одной ночевать. Зачем я это прочла?
А сколько лет сыну? Не мог ли он полтергейст спровоцировать
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 20:44
+3
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Комментариев: 812
Цитата: зелёное яблочко
Знаем и понимаем, хотя ещё рановато.
Мне же похоже одной ночевать. Зачем я это прочла?
А сколько лет сыну? Не мог ли он полтергейст спровоцировать

Сыну десять, но пока он может спровоцировать только срач в своей комнате)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:55
+2
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Может ваш домовой празднует свободу так?)) Вам то за ребенком приглядывать, а он в отрыв, а может наоборот - грусть тоска. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:01
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Цитата: alex.kuzmenko2017
срач в своей комнате)))

Это все умеют. Это святое)
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Летяга
Вчера, 21:41
+1
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Действительно, что это было? Больше не повторялось?
Что-то я даже не знаю, что можно предположить.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#7 написал: Эвиллс
Вчера, 21:46
+1
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Комментариев: 3 234
Похоже на бесчинства неупокоенного духа. Впечатляет. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#8 написал: Balzac
Вчера, 21:54
+2
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 51
Если это и домовой, то большой шутник)
Плюс.
Зарегистрирован: 22.05.2016
#9 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:13
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Публикаций: 19
Комментариев: 812
Цитата: Летяга
Действительно, что это было? Больше не повторялось?
Что-то я даже не знаю, что можно предположить.
+++

Слава Богу больше не повторялось.... И вообще, вроде странного ни чего больше не происходило (кроме того, как пульт от ТВ два дня искал, а обнаружил в морозильнике под пельменями)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#10 написал: Ахма
Вчера, 22:29
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Комментариев: 281
Цитата: alex.kuzmenko2017
Цитата: зелёное яблочко
Знаем и понимаем, хотя ещё рановато.
Мне же похоже одной ночевать. Зачем я это прочла?
А сколько лет сыну? Не мог ли он полтергейст спровоцировать

Сыну десять, но пока он может спровоцировать только срач в своей комнате)))

И комната именуется "сынарник".

Скорее склоняюсь к версии о полтергейсте.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#11 написал: conjure one
Вчера, 22:36
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Комментариев: 1 897
История - сплошной знак вопроса... Как будто торнадо пронеслось в прихожей. Потустороннее... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#12 написал: Ernesta
Вчера, 23:54
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Публикаций: 102
Комментариев: 950
Иногда полезно крепче спать, чтоб меньше знать, здоровее будешь.
Заодно возник вопрос: "А чья обувь на полочке была? Тоесть чью полочку-то с мясом вырвало?"
Жду ответ, а пока от меня +
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
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