Вот что это было?Ну, раз опять про домовых тема проскочила, то внесу свои пять копеек. На прошлой неделе случилось. До сих в пор в раздумьях...
Мы с сыном вдвоём дома две недели были, жена на сессии - в Ярославль укатила.
С работы пришёл, пожрать приготовил. Уроки с вечера сделали с ребёнком, естественно, не без мандюлей (кто знает, тот поймёт).
Легли спать по своим комнатам, всё чин чинарём.
С утра просыпаюсь, иду в прихожую, а там бедлам с большой буквы: у обувницы (шкафчик такой, с тремя закрывающимися секциями) верхняя секция с "мясом" вырвана и лежит посередине прихожки, а вся обувь по всему полу валяется. Один сапог вообще у кошки в лотке на противоположной стороне прихожки был...
К слову сказать, чтобы вырвать полку, надо приложить неимоверные усилия. Сам потом экспериментировал, даже если сильно дёрнуть, то весь шкаф на пол падает, так как мебель качественная. Но самое интересное - ни я, ни сын не слышали никакого шума (двери из комнат в прихожую выходят и были открыты), хотя, по идее, грохот соседей всех перебудил бы.
Во что это было, и главное - КАК?! Входная дверь была закрыта на два замка, так что в квартиру априори никто проникнуть не мог, а сын бы тоже не смог такое учудить - силёнок не хватило бы.
P. S. Лунатизмом не страдаю. Спать ложился трезвым, так как с утра за руль... Кошка тоже не смогла бы такое вытворить, потому что это как минимум тигром надо быть...
Да... задумаешься и на самом деле жутко становится...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:08
Вчера, 20:08 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 328Комментарии: 12
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