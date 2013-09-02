Вот что это было?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:08

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 328 Комментарии: 12 +13 Вчера, 20:08 by

Ну, раз опять про домовых тема проскочила, то внесу свои пять копеек. На прошлой неделе случилось. До сих в пор в раздумьях...Мы с сыном вдвоём дома две недели были, жена на сессии - в Ярославль укатила.С работы пришёл, пожрать приготовил. Уроки с вечера сделали с ребёнком, естественно, не без мандюлей (кто знает, тот поймёт).Легли спать по своим комнатам, всё чин чинарём.С утра просыпаюсь, иду в прихожую, а там бедлам с большой буквы: у обувницы (шкафчик такой, с тремя закрывающимися секциями) верхняя секция с "мясом" вырвана и лежит посередине прихожки, а вся обувь по всему полу валяется. Один сапог вообще у кошки в лотке на противоположной стороне прихожки был...К слову сказать, чтобы вырвать полку, надо приложить неимоверные усилия. Сам потом экспериментировал, даже если сильно дёрнуть, то весь шкаф на пол падает, так как мебель качественная. Но самое интересное - ни я, ни сын не слышали никакого шума (двери из комнат в прихожую выходят и были открыты), хотя, по идее, грохот соседей всех перебудил бы.Во что это было, и главное - КАК?! Входная дверь была закрыта на два замка, так что в квартиру априори никто проникнуть не мог, а сын бы тоже не смог такое учудить - силёнок не хватило бы.P. S. Лунатизмом не страдаю. Спать ложился трезвым, так как с утра за руль... Кошка тоже не смогла бы такое вытворить, потому что это как минимум тигром надо быть...Да... задумаешься и на самом деле жутко становится...

Ключевые слова: Шкаф обувница странное прихожая авторская история

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