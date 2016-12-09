Крипота и мистика в деревне

Летяга Просмотров: 281 Комментарии: 2 +7 Вчера, 22:26 by

Дело было летом году в 2006-2007 на западной Украине в селе Хотивель. Был у меня там друг Саня, мне лет 10, ему 13. Мы как обычные пацаны в деревне занимались то купанием на речке, то помощью старшим, то шарились по всей деревне в поисках приключений. В один день Саня сильно поругался с бабкой и дедом и заявил мне: "Я убегу в лес жить, раз я тут никому не нужен". Ну я посмеялся, сказал, что он дурак и говорит глупости. На том мы и разошлись по домам, дело уже было к вечеру. Дома меня уже ждали бабка с дедом и моя тётка, которая приехала погостить на пару дней. Мы все как положено сытно отужинали, взрослые потёрли языками пока всё убирали, ну и как итог разошлись спать.Ночь. Стук в дверь, тётка пошла открывать, проверить кто там, я в полудрёме пытаюсь понять, что вообще происходит. Тут залетает в комнату тётка, бабка и бабка Сани. Давай меня тормошить, ну я уже вроде проснулся, села рядом бабка Саши, вся заплаканная, спрашивает меня: "Ты Сашу не видел, вы ведь вместе вечером гуляли, он тебе ничего не говорил, с ним всё было в порядке??!" Я вообще опешил, типа "чего!? этот идиот реально убежал?!". Ну я рассказал, как всё было, кто-то скажет - сдал друга, но я скажу, что с такими вещами шутки плохи. Было принято решение выдвигаться на его поиски, меня, естественно, берут с собой, в поиске лишним не буду и горлопанить могу нормально.Сделаю отступление. Деревня выглядела как одна длинная улица, может километра полтора, и с одного конца был прямой выход на какие-то песочные дюны/кучи/холмы, и сразу за ними лес. Лес начинал окутывать деревню где-то с средины, если выходить от Сани на задний двор, то выходишь в лес прямиком.Вот мы все собрались, было принято решение начать поиски как раз с заднего двора Сани. На заднем дворе его никто не обнаружил и мы пошли дальше в лес. Ох и стрёмно мне тогда было, я ещё там какого-то ежа спугнул на входе в лес, чуть сам в обморок не упал. Зашли мы в лес, тропа там давно протоптана к Дюнам, идём кричим: "Саша, ты где?" "Саша, выходи, не обижайся". Не видно ничего, подсвечиваем дорогу фонариками, везде что-то трещит, детская фантазия уже придумала, как нас что-то сжирает, стрём одним словом. Пройдя половину тропы, бабушка Саши предложила разделиться, она останется дальше тут искать, а мы пойдём на Дюны. Ну ок, так и сделали. Всю дорогу я думал, что когда мы найдём этого болвана, я его тресну. В тоже время думал где он может быть.Вышли мы на дюны, Саню по дороге не обнаружили. Но я был рад выходу из леса. Дюны я знал как свои пять пальцев, как и любая детвора в селе. Тут уже главным в поисках стал я. Мы обошли все возможные нычки, обошли Дюны вдоль и поперёк, но Саню не нашли. Бабушкой было принято решение идти домой бабушке Саши, а там обсуждать, как быть дальше. Шли и обсуждали вариант подъёма на ноги всего села, а я думал как же ему влетит, даже жалко его стало. Мы уже дошли до входа в село и тут слышим с стороны Дюны "Я нашла его, идите сюда", это был голос Сашиной бабушки! Я сразу рванул обратно, но меня поймала бабушка и сказала "Туда нельзя идти!". Я второй раз за ночь "чего!?", я начал бунтовать: "Как это нет, там же Саша и бабушка Вера, нам надо к ним!!!" Моя бабушка всё таким же спокойным тоном: "Туда нельзя идти! Мы встретимся у них дома". Я в полном шоке и непонимании волочусь за бабушкой, которая держит меня за руку, а слова "Идите сюда, я его нашла" не переставали звучать с той стороны всё так же чётко и громко, хотя мы уже довольно отдалились. Пришли мы к Сашиному дому, я зол на бабушку и на тётку и не понимаю, почему мы их кинули там. Бабушка открывает мне дверь в хату, я захожу и кого я вижу?! Бабушка Саши сидит тут!!! Чееееего, блин!?? по тропе она нас не могла обогнать физически, ну вот совсем никак! Саши тоже нету, я ж давай задавать вопросы, как так, вы ж на куче?! И тут началась мистика.Бабушка Саши начала рассказывать:Как только вы ушли, я начала видеть, что кто-то ходит вокруг меня. Я ж начала просить: "Сашенька, не пугай бабушку, пошли домой. Прости, внучек, если обидели", - пока я его уговаривала, я поняла, что иду за ним и уже почти не понимаю где я, а он всё дальше уходит. И мне стало так страшно, мой страх стал сильнее чем беспокойство о внуке, я испугалась и просто побежала обратно! Я бежала, падала, вставала и опять бежала на сколько мне хватало сил. Я выбежала из леса не так далеко от нашего дома и просто упала. У меня уже не было сил и меня дико колотило, я всё так же полусидя развернулась к лесу и увидела силуэт человека, по росту как мальчишка, как Саша!! Он не вышел из лесу, я позвала его тихонько "Саша...", а он просто развернулся и начал уходить. Я встала и как могла дошла до дома, и вот я тут уже как минут 20.Мы с тёткой в шоке. А моя бабушка была само спокойствие, вроде как каждый день такое слышит. Я повернулся к ней и спросил: "А что это было на Дюнах?" Она спокойно ответила: "Я не знаю, но что-то внутри меня сказало мне, что туда нельзя. Я думаю, это сказал мне Бог" (моя бабушка очень религиозный человек). И всё, я больше ничего не хотел спрашивать, да и все в комнате молчали ещё минут 5, даже забыли, что Сашу мы не нашли ещё. Отрезвев после этого, решили будить односельчан и пошли на улицу. И тут бац! Стоит этот балбес, плачет, извиняется. Говорит, в сарае прятался, но ему стало там страшно и он решил вернуться. Всё хорошо, что хорошо кончается. Люлей он тогда не получил.Мне сейчас 22, а вспоминаю эту историю и мурашки по коже. Надеюсь у вас тоже) Всегда думаю: "А что, если б мы пошли туда, на Дюны?" Хотите верьте, хотите нет, но для меня это самое мистическое событие в жизни, и благодаря ему я верю в существование чего-то потустороннего. Пусть в вашей жизни мистика будет проявляться только с позитивной стороны. Спасибо, что прочитали)П.С. Схмека, что было проще понятьАвтор - XATA69.

Ключевые слова: Деревня друг бабушка поиски странные люди

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