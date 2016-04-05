Гуляя в парке, встретили странных женщин. Они выглядели механическими

Eifersucht Просмотров: 137 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 21:37 by

Странный случай, которому я до сих пор не могу найти объяснения, произошёл со мной в 2010 году в Сормовском парке в Нижнем Новгороде.В тот день я гулял там со своей девушкой. Стояла прекрасная погода. Мы шли не спеша, а потом свернули на одну отдаленную живописную аллею, густо заросшую деревьями. Она выглядела как небольшой лес, и там практически не было прохожих. Мы шли в уединении и о чём-то болтали. Когда дошли до полянки, то заметили, как справа из-за деревьев, просто ниоткуда, вышли две женщины. Их неожиданное появление заставило сразу обратить на себя внимание. Сами они тоже выглядели как-то странно и даже неестественно.Женщины вышли на дорожку и стали двигаться нам навстречу. Они приближались, и с каждым шагом мы могли их всё лучше рассмотреть. Одна из женщин была пожилая, а вторая помоложе, примерно лет сорока. Обе они были одеты в похожие платья тёмных тонов и вообще были похожи. В какой-то момент они подошли совсем близко и тут... мы были просто ошарашены. Весь их вид, взгляд, движения были не просто неестественными, они были как будто механическими. Женщины выглядели совершенно бездушно. Они прошли мимо нас словно две огромные куклы, которые изо всех сил пытались выдать себя за людей, рассчитывая на то, что никто ничего не заметит.Мы были в полном недоумении. Переглянулись, остановились и стали наблюдать, куда они пойдут дальше. И что вообще происходит?Других прохожих на дорожке не было. Женщины продолжали свой путь, как ни в чём не бывало, не оглядываясь. Они прошли ещё метров тридцать, и тут я заметил, что воздух перед ними заколыхался, образовывая небольшие волны. Ещё через мгновенье, женщины, не сбавляя шаг, вошли в этот воздух и растворились в нём.Мы замерли от удивления. Я не понимал, как такое возможно? Подруга толкнула меня в бок и сказала:- Куда они делись? Сходи, посмотри, что там произошло?На ватных ногах я стал подходить ближе. Воздух в том месте всё ещё колыхался, и этот участок был отчетливо виден. Он имел форму яйца, примерно метра два в высоту.Я хотел подойти ещё ближе, но, не доходя метров 10 почувствовал, что мне трудно передвигаться. Каждое моё движение стало требовать неимоверных усилий, как будто меня сковывала какая-то жидкость, которая сгущалась с каждым моим шагом. Далее я почувствовал головокружение и необъяснимо откуда взявшийся страх. В следующую секунду я уже в панике побежал обратно. Отбежав несколько метров, я успокоился, а страх куда-то улетучился. Я оглянулся. Яйцеобразный портал исчез, и уже ничего не напоминало о нём.Моя девушка, которая наблюдала со стороны, спросила у меня, что произошло, и почему я побежал обратно? В тот момент я и сам ничего не понимал, и объяснить ничего не мог. Мы поскорее ушли с той аллеи.На следующий день, дома, когда я заговорил об этом происшествии со своей девушкой, оказалось, что она ничего не помнит. Вообще не помнит о том, чтобы мы встречали что-то необычное вчера в парке. Этот эпизод нашей прогулки просто стёрся из её памяти.Вот такая история. До сих пор гадаю, что это было?Автор - transformer ferrari.

Ключевые слова: Парк механические женщины портал встреча

Другие, подобные истории: