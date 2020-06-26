Нюхач

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:15

Скептик 2012 Просмотров: 255 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 10:15 by

Историю рассказала одна знакомая, в детстве мы дружили, потом она с родителями переехала, но мы до сих пор общаемся, хотя и не часто, зато продуктивно. Дальше буду рассказывать (точнее пересказывать) от первого лица.. Я уже проснулась, просто глаза не открыла. Лежу, слышу как муж встал с кровати, открыл дверь на балкон. Курить пошел. Открыл балконное окно (балкон застеклен), чиркнул зажигалкой, и... Чувствую с улицы кто-то, а точнее что-то запрыгнуло в комнату и, приземлившись на пол, затаилось. Слышу, муж закрыл балконную дверь, чтоб дым от его сигареты не попадал в комнату, видимо даже не заметил, что кого-то запустил в дом.Гость, поняв, что муж его не видит, в два прыжка преодолел расстояние до кровати (на которой еще нежусь или уже прислушиваюсь я). В один прыжок перепрыгнул спинку кровати (она сплошная деревянная высотой 80 см) и оказался над моей головой. Жуть меня сковала, еще минуту назад я перевернулась с боку на бок, а сейчас всё тело будто онемело. Теперь я уже боялась открыть глаза и увидеть ЭТО. А ОНО стало меня обнюхивать, прям в лицо. Казалось, наяву я слышала и даже чувствовала кожей его дыхание пока оно, склонившись надо мной, обнюхивало моё лицо, почти касаясь его.Я машинально начала отворачиваться от ЭТОГО, пытаясь, наверное, спрятаться, уткнувшись в подушку, которая лежала под моей головой. Но мои жалкие попытки не увенчались успехом. Страх сковывал, не смотря на то, что мой защитник был совсем рядом — на балконе. Кажется, никогда больше, ни до, ни после, я не чувствовала того, что ощущала в эти секунды, показавшиеся мне вечностью.Но в какой-то момент, когда открылась балконная дверь, и в комнату вошел муж, я смогла шевелиться. Оцепенение прошло, я уткнулась в подушку, и страх тут же исчез. Я уселась на кровати, пытаясь переварить произошедшее. Муж посмотрел на меня и спросил всё ли со мной в порядке, что-то я бледная.И я бы и не вспомнила эту историю, если бы не произошедшее недавно.. Так уж вышло, что ночевала я одна, муж работал в ночь (я не боюсь ночевать одна и ночую ночь через две). Я проснулась от какого-то страшного сна (обычно, проснувшись я понимаю, что это был всего лишь сон и, перевернувшись на другой бок, быстро засыпаю). Но не тут то было. По привычке глянула на часы, было около 2-х ночи. Перевернулась с боку на бок, не раз и не два, сходила попила воды, опять легла, в надежде уснуть. Но прокрутилась, провертелась еще несколько часов. Последний раз глянула на часы, было уже 5 утра. Все же решила закрыть глаза и попытаться уснуть.Слышу, как прошел первый автобус (балкон моей комнаты выходит на дорогу, по которой движется общественный транспорт). Где то заиграла музыка, у кого-то из соседей, как я думала (это позже я осознала, что звук был, будто музыка играла рядом со мной, не громко, но четко, внятно, не приглушенно, не как от соседей). Поет приятный мужской голос с хрипотцой, не на русском языке. Слов я не могу разобрать, от того, что язык мне не знаком, но ритм мне нравится. Я даже пытаюсь подпевать припев (так на уровне ля-ля-ля, на-на-на) и качать ногой, свисающей с кровати, под ритм песни. Слышу, опять автобус проехал, решила - тот же вернулся после разворота на конечной остановке (около моего дома находится предпоследняя остановка маршрута, следующая - конечная). В какой-то момент прислушалась и поняла, что со стороны балкона доносится какой-то звук, похожий на пошкрябывания по стеклу. Помню, еще задумалась: что может создавать такой звук. Вразумительного ответа не придумала. Песня закончилась, но я её еще напевала (знаете как бывает: услышишь песню, а после того как она закончится, мурлычешь её себе под нос).Тут чувствую, кто-то просунул руку мне под спину (лежу на спине), чуть ниже лопаток (вот как, когда спящего ребенка берут на руки, чтоб переложить на другое место, такое же чувство). И ощущение, что под моей спиной рука настолько реально, что даже её объем и тепло четко почувствовала. И тут же ЭТО склонилось надо мной. И как и в прошлый раз я ощутила ЕГО дыхание на своем лице. ОНО меня нюхало.Причем, если в прошлый раз было ощущение будто гость размером с кошку (не знаю, почему так решила, просто так почувствовала), то сейчас оно было гораздо больше, может размером с человека.И опять меня обуял непонятный страх, я не могла пошевелиться и боялась открыть глаза, боялась его увидеть. Слышала, как хлопнула входная дверь в квартиру. Потом открылась дверь в спальню (у меня привычка закрывать дверь на ночь, чтоб котэ не мешал спать). Ощущение кого-то рядом пропало в момент открывания комнатной двери. Я открыла глаза. Это муж зашел в комнату.Пришел с работы раньше времени. Удивился, почему я не сплю (обычно дрыхну и не слышу его возвращения с ночной смены), и, посмотрев на меня, внимательно спросил всё ли в порядке, ведь я опять была бледнее поганки.Что это за гость (или гости), и зачем он (они) меня нюхает(ют)?

Ключевые слова: Гость сон квартира звуки авторская история

Другие, подобные истории: