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Истории из жизни

Нюхач

Историю рассказала одна знакомая, в детстве мы дружили, потом она с родителями переехала, но мы до сих пор общаемся, хотя и не часто, зато продуктивно. Дальше буду рассказывать (точнее пересказывать) от первого лица.

5 лет назад. Я уже проснулась, просто глаза не открыла. Лежу, слышу как муж встал с кровати, открыл дверь на балкон. Курить пошел. Открыл балконное окно (балкон застеклен), чиркнул зажигалкой, и... Чувствую с улицы кто-то, а точнее что-то запрыгнуло в комнату и, приземлившись на пол, затаилось. Слышу, муж закрыл балконную дверь, чтоб дым от его сигареты не попадал в комнату, видимо даже не заметил, что кого-то запустил в дом.

Гость, поняв, что муж его не видит, в два прыжка преодолел расстояние до кровати (на которой еще нежусь или уже прислушиваюсь я). В один прыжок перепрыгнул спинку кровати (она сплошная деревянная высотой 80 см) и оказался над моей головой. Жуть меня сковала, еще минуту назад я перевернулась с боку на бок, а сейчас всё тело будто онемело. Теперь я уже боялась открыть глаза и увидеть ЭТО. А ОНО стало меня обнюхивать, прям в лицо. Казалось, наяву я слышала и даже чувствовала кожей его дыхание пока оно, склонившись надо мной, обнюхивало моё лицо, почти касаясь его.

Я машинально начала отворачиваться от ЭТОГО, пытаясь, наверное, спрятаться, уткнувшись в подушку, которая лежала под моей головой. Но мои жалкие попытки не увенчались успехом. Страх сковывал, не смотря на то, что мой защитник был совсем рядом — на балконе. Кажется, никогда больше, ни до, ни после, я не чувствовала того, что ощущала в эти секунды, показавшиеся мне вечностью.

Но в какой-то момент, когда открылась балконная дверь, и в комнату вошел муж, я смогла шевелиться. Оцепенение прошло, я уткнулась в подушку, и страх тут же исчез. Я уселась на кровати, пытаясь переварить произошедшее. Муж посмотрел на меня и спросил всё ли со мной в порядке, что-то я бледная.

И я бы и не вспомнила эту историю, если бы не произошедшее недавно.

2 недели назад. Так уж вышло, что ночевала я одна, муж работал в ночь (я не боюсь ночевать одна и ночую ночь через две). Я проснулась от какого-то страшного сна (обычно, проснувшись я понимаю, что это был всего лишь сон и, перевернувшись на другой бок, быстро засыпаю). Но не тут то было. По привычке глянула на часы, было около 2-х ночи. Перевернулась с боку на бок, не раз и не два, сходила попила воды, опять легла, в надежде уснуть. Но прокрутилась, провертелась еще несколько часов. Последний раз глянула на часы, было уже 5 утра. Все же решила закрыть глаза и попытаться уснуть.

Слышу, как прошел первый автобус (балкон моей комнаты выходит на дорогу, по которой движется общественный транспорт). Где то заиграла музыка, у кого-то из соседей, как я думала (это позже я осознала, что звук был, будто музыка играла рядом со мной, не громко, но четко, внятно, не приглушенно, не как от соседей). Поет приятный мужской голос с хрипотцой, не на русском языке. Слов я не могу разобрать, от того, что язык мне не знаком, но ритм мне нравится. Я даже пытаюсь подпевать припев (так на уровне ля-ля-ля, на-на-на) и качать ногой, свисающей с кровати, под ритм песни. Слышу, опять автобус проехал, решила - тот же вернулся после разворота на конечной остановке (около моего дома находится предпоследняя остановка маршрута, следующая - конечная). В какой-то момент прислушалась и поняла, что со стороны балкона доносится какой-то звук, похожий на пошкрябывания по стеклу. Помню, еще задумалась: что может создавать такой звук. Вразумительного ответа не придумала. Песня закончилась, но я её еще напевала (знаете как бывает: услышишь песню, а после того как она закончится, мурлычешь её себе под нос).

Тут чувствую, кто-то просунул руку мне под спину (лежу на спине), чуть ниже лопаток (вот как, когда спящего ребенка берут на руки, чтоб переложить на другое место, такое же чувство). И ощущение, что под моей спиной рука настолько реально, что даже её объем и тепло четко почувствовала. И тут же ЭТО склонилось надо мной. И как и в прошлый раз я ощутила ЕГО дыхание на своем лице. ОНО меня нюхало.

Причем, если в прошлый раз было ощущение будто гость размером с кошку (не знаю, почему так решила, просто так почувствовала), то сейчас оно было гораздо больше, может размером с человека.

И опять меня обуял непонятный страх, я не могла пошевелиться и боялась открыть глаза, боялась его увидеть. Слышала, как хлопнула входная дверь в квартиру. Потом открылась дверь в спальню (у меня привычка закрывать дверь на ночь, чтоб котэ не мешал спать). Ощущение кого-то рядом пропало в момент открывания комнатной двери. Я открыла глаза. Это муж зашел в комнату.

Пришел с работы раньше времени. Удивился, почему я не сплю (обычно дрыхну и не слышу его возвращения с ночной смены), и, посмотрев на меня, внимательно спросил всё ли в порядке, ведь я опять была бледнее поганки.

Что это за гость (или гости), и зачем он (они) меня нюхает(ют)?


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15 by Скептик 2012Просмотров: 255Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Гость сон квартира звуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Beautiful Monster
Сегодня, 12:03
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 62
Интересная история. Похоже на сонный паралич.
Зарегистрирован: 26.06.2020
#2 написал: Alisha134
Сегодня, 13:40
+1
Онлайн
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Да уж. Тут разное может быть. Диагностировать нужно, почему эта сущь вами заинтересовалась. Нечисть часто может принимать облик кошки, это можно увидеть во сне или почувствовать во время просоночного состояния, как вы (это проще всего, так как они сами, обычно мохнатые, когтистые, с большими, странными глазами) или очертания человека, чаще всего, мужчины, без лица, просто какая-то серая фигура, да хоть предметом неодушевленным может прикинуться, в общем, любой вид. В это время, ваше состояние может сопровождаться "сонным параличом" (по сути, это воздействие сущности, чтобы вас обездвижить). Я бы посоветовала вам прислушаться к своей интуиции, что могло произойти в вашей жизни, не так давно и привлечь эту сущность, ведь вы её, явно заинтересовали (оно как зверь вас обнюхивало, то ли знакомилось, то ли пыталось определить, пришло ли оно по верному адресу smirk ). Не было ли у вас недавно каких-нибудь ссор, скандалов, проблем дома или на работе? Кстати, как вы спите? Какие сны вам снятся? Если снятся тяжелые, странные сны, вы просыпаетесь уставшей (кроме тех случаев с этой сущностью), то это признак серьезного негатива или даже, магического воздействия (не стоит удивляться, в мире много завистливых и злых людей, вы даже сами можете не знать, что у вас существуют тайные враги, которые желают вам зла). У меня был случай, одна моя знакомая, как-то в порыве чувств выпалила, что она на меня делала всякие магические вещи, типа порч и прочего. Я вообще офигела, ведь мы с ней, далеко не близкие люди, видимся очень редко, один-максимум два раза в год, где-нибудь в магазине пересечемся случайно, она мне про жизнь свою рассказывала, ну и всё на этом. А ей и этого хватало, оказывается, завидовала мне, что у меня дела лучше, чем у неё confused
Если ничего такого не было, стоит всё равно поставить, на всякий случай, защиту на себя и семью, почистить дом. Можно позвать батюшку и освятить квартиру, прочитать оберегающие молитвы и псалмы (Отче наш, Псалом 90, молитва Кресту, Акафист Киприану и Иустине, акафист Архангелу Михаилу).
Если вы мусульманка-пригласите домой имама, прочитайте сами дома молитвы, суры и аяты из Корана от злых духов (это есть всё в интернете, либо можете обратиться в мечеть с этим вопросом).
Помогает выявить недоброжелателей, свечка поставленная в церкви за здравие (именно только за здравие!) врагов, даже если вы не знаете, кто это, просто произнесите: "ставлю свечу за здравие моих врагов и всех тех, кто желает зла мне и моей семье". Они, обычно, в тот же день или на следующий объявляются. Начинают писать, звонить, пытаться встретиться или на глаза попасться, короче, как таракашки из щелей вылезают smile Та моя знакомая, когда я даже не знала, что она мне что-то делает, на следующий день, после того, как я поставила свечу в церкви, вдруг, ни с того, ни с сего, начала мне писать смс на телефон, как я ей нравлюсь, что я, чуть ли не самый замечательный в мире человек, по её мнению smile Такого никогда не было, на неё вообще это не было похоже smirk Я, в тот момент, всё же сомневалась на её счет, мало ли, совпадение, хотя весьма странное, знала, конечно, что она человек конфликтный, постоянно на всё жалующийся, даже в какой-то мере неприятный, но так как реакция была не отрицательной, я пребывала в сомнениях, ровно до тех пор, пока она мне сама не призналась через пару лет. Так что, даже положительная реакция, с "признанием в любви"-тоже показатель smile
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