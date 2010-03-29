Света, включи свет!

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:19

Сабелька Просмотров: 960 Комментарии: 7 +16 Вчера, 12:19 by

Эта история про мою школьную подругу, рассказанная ею самой. Сразу скажу: Света - человек предельно разумный. Это вам не какая-нибудь творческая эмоциональная натура, которая может нафантазировать что угодно и видит мистическую подоплеку в любой непонятной ситуации. Здесь наоборот. Светка всё пытается объяснить рационально.Мать родила Свету очень рано, да была обманута ухажером. Девятнадцатилетнюю девушку с маленьким ребенком взял под свое крыло успешный 35 - летний мужчина. Вскоре у них родилась общая девочка, Светкина сестра. А далее как в классической сказке: падчерице - работа по дому и на даче, родной дочке - пряники. Света, в отличие от младшей сестры, хорошо училась, с отличием закончила 8 классов и поступила в медицинское училище. У младшей на уме были только тряпки и мальчики.Отчим был настоящим семейным террористом. Не брезговал телесными наказаниями, регулярно загуливал от молодой жены и постоянно попрекал ее старшей дочкой. Через 19 лет брака Светина мать зачахла и умерла от рака, не дожив и до сорока лет. Отчим "попросил" Светку из квартиры, благо в отдельной двушке жила ее родная бабушка по матери. К тому времени девушка уже заканчивала медучилище и начала работать.Жизнь с бабушкой тоже не принесла Свете покоя. Тяжело переживая смерть дочери, бабушка занемогла, потом и у неё обнаружилась онкология.Несколько лет бабушка была прикована к постели, Светка ухаживала за ней и работала в нескольких местах.Света с бабушкой спали в разных комнатах. Бабушка постоянно стонала, девушка не выспалась. Спали при включенном свете в коридоре. Несколько раз за ночь бабка звонила в свой колокольчик (звать голосом не было сил). Светлана в полусне вставала и подходила к бабушке. К моменту ее смерти она была уже предельно измучена физически и психически.Через несколько дней после похорон бабушки и началась собственно история.Очередной ночью Света, как всегда, проснулась от звона колокольчика и, как в сомнамбуле, побрела по освещенному коридору. Она буквально села на пол в ужасе, когда увидела аккуратно застеленную постель. Она только сейчас вспомнила, что бабушки уже нет и что, ложась спать, она выключала свет. Выпив водички и списав все на переутомление, Светка пошла досыпать...Через пару ночей ситуация повторилась. И вновь девушка встала и пошла по светлому коридору на зов колокольчика, в полусне еще успев подумать, что, надо же, какой длинный и реалистичный сон ей сегодня приснился про смерть бабушки... И вновь встала как вкопанная у пустой кровати. Здесь Света смекнула, что у нее, видимо, что-то с головой от переутомления и подумала, что надо бы утром завернуть к друзьям - психиатрам. Но день прошел, а ноги до врачей так и не дошли.Вечером рациональный Светкин мозг не придумал ничего лучше, как, ложась спать, осознанно выключить свет и на всякий случай выкрутить лампочку в прихожей. Проснулась она среди ночи от громкого бабушкиного голоса: "Света! Включи свет!"Она вскочила и выбежала в коридор. И в полутьме увидела зияющую чернотой дыру: входная квартирная дверь была открыта нараспашку. У Светки хватило выдержки закрыть дверь, включить везде свет, ввернуть лампочку в прихожей и провести рекогносцировку квартиры.В ту ночь она больше не спала. Наутро пошла к врачам. Ей прописали успокоительное. А что самое поразительное, ничего странного больше не случилось.

Ключевые слова: Отчим мама бабушка смерть авторская история

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