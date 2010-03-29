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Истории из жизни

Света, включи свет!

Эта история про мою школьную подругу, рассказанная ею самой. Сразу скажу: Света - человек предельно разумный. Это вам не какая-нибудь творческая эмоциональная натура, которая может нафантазировать что угодно и видит мистическую подоплеку в любой непонятной ситуации. Здесь наоборот. Светка всё пытается объяснить рационально.

Мать родила Свету очень рано, да была обманута ухажером. Девятнадцатилетнюю девушку с маленьким ребенком взял под свое крыло успешный 35 - летний мужчина. Вскоре у них родилась общая девочка, Светкина сестра. А далее как в классической сказке: падчерице - работа по дому и на даче, родной дочке - пряники. Света, в отличие от младшей сестры, хорошо училась, с отличием закончила 8 классов и поступила в медицинское училище. У младшей на уме были только тряпки и мальчики.

Отчим был настоящим семейным террористом. Не брезговал телесными наказаниями, регулярно загуливал от молодой жены и постоянно попрекал ее старшей дочкой. Через 19 лет брака Светина мать зачахла и умерла от рака, не дожив и до сорока лет. Отчим "попросил" Светку из квартиры, благо в отдельной двушке жила ее родная бабушка по матери. К тому времени девушка уже заканчивала медучилище и начала работать.

Жизнь с бабушкой тоже не принесла Свете покоя. Тяжело переживая смерть дочери, бабушка занемогла, потом и у неё обнаружилась онкология.

Несколько лет бабушка была прикована к постели, Светка ухаживала за ней и работала в нескольких местах.

Света с бабушкой спали в разных комнатах. Бабушка постоянно стонала, девушка не выспалась. Спали при включенном свете в коридоре. Несколько раз за ночь бабка звонила в свой колокольчик (звать голосом не было сил). Светлана в полусне вставала и подходила к бабушке. К моменту ее смерти она была уже предельно измучена физически и психически.

Через несколько дней после похорон бабушки и началась собственно история.

Очередной ночью Света, как всегда, проснулась от звона колокольчика и, как в сомнамбуле, побрела по освещенному коридору. Она буквально села на пол в ужасе, когда увидела аккуратно застеленную постель. Она только сейчас вспомнила, что бабушки уже нет и что, ложась спать, она выключала свет. Выпив водички и списав все на переутомление, Светка пошла досыпать...

Через пару ночей ситуация повторилась. И вновь девушка встала и пошла по светлому коридору на зов колокольчика, в полусне еще успев подумать, что, надо же, какой длинный и реалистичный сон ей сегодня приснился про смерть бабушки... И вновь встала как вкопанная у пустой кровати. Здесь Света смекнула, что у нее, видимо, что-то с головой от переутомления и подумала, что надо бы утром завернуть к друзьям - психиатрам. Но день прошел, а ноги до врачей так и не дошли.

Вечером рациональный Светкин мозг не придумал ничего лучше, как, ложась спать, осознанно выключить свет и на всякий случай выкрутить лампочку в прихожей. Проснулась она среди ночи от громкого бабушкиного голоса: "Света! Включи свет!"

Она вскочила и выбежала в коридор. И в полутьме увидела зияющую чернотой дыру: входная квартирная дверь была открыта нараспашку. У Светки хватило выдержки закрыть дверь, включить везде свет, ввернуть лампочку в прихожей и провести рекогносцировку квартиры.

В ту ночь она больше не спала. Наутро пошла к врачам. Ей прописали успокоительное. А что самое поразительное, ничего странного больше не случилось.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:19
Вчера, 12:19 by СабелькаПросмотров: 960Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Отчим мама бабушка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Вчера, 12:49
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 120
mmm mmm mmm про дверь вообще жесть +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#2 написал: Ель
Вчера, 15:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 132
Может сама не закрыла дверь, сильное переутомление, бывает. А остальное запросто.....
Зарегистрирован: 19.05.2020
#3 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Вчера, 17:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 139
Списываю на переутомление. Если ваша Света и правда медработник, то она обязана это знать. Мозг - интересная штука. То, что нам иногда предстает перед глазами - удивительно, порой страшно. Она просто очень устала.
Я в свое время тоже видела своего кота, на следующее утро после его смерти. У меня была дикая истерика и заснула я в слезах. И, как бы мне не хотелось, чтобы это был он, это была всего лишь картинка моего измученного мозга. Другое я понять не могу. У меня фотографическая память. То есть, я могу запоминать и воспроизводить моменты из жизни как картинки у себя в голове. Сны мои такие же, они отрывочны, как картинки. Но вот Сеня был как будто живой и двигался, как живой. Я с детства, сколько не пытаюсь представить динамичную картинку - не могу. А тут. Верю автору, но думаю, устала Светик.
Зарегистрирован: 5.02.2019
#4 написал: Ель
Вчера, 18:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 132
Цитата: shiny_pumpkin_of_little_stars
Списываю на переутомление. Если ваша Света и правда медработник, то она обязана это знать. Мозг - интересная штука. То, что нам иногда предстает перед глазами - удивительно, порой страшно. Она просто очень устала.
Я в свое время тоже видела своего кота, на следующее утро после его смерти. У меня была дикая истерика и заснула я в слезах. И, как бы мне не хотелось, чтобы это был он, это была всего лишь картинка моего измученного мозга. Другое я понять не могу. У меня фотографическая память. То есть, я могу запоминать и воспроизводить моменты из жизни как картинки у себя в голове. Сны мои такие же, они отрывочны, как картинки. Но вот Сеня был как будто живой и двигался, как живой. Я с детства, сколько не пытаюсь представить динамичную картинку - не могу. А тут. Верю автору, но думаю, устала Светик.

А просто поверить, что кошак домой пришел к любимой хозяйке трудно (по привычке) ? А Вы увидели его, бывает. Способности есть значит
Зарегистрирован: 19.05.2020
#5 написал: Luminary
Вчера, 19:23
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 424
тут страшнее то, чтот ее мать, в 19 лет пошла жить со старпером, в то время как могла остаться жить у своей матери в 2 комнатной квартире и не бежать быстро выходить замуж лишь бы общество не осудило, да еще и рожать второй раз. Как это похоже на наших женщин и как их жаль.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 21:41
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Хорошо, что все хорошо закончилось.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 23:46
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Публикаций: 0
Комментариев: 462
Интересная история +
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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