Как это объяснить

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:26

Vologodskaya Просмотров: 439 Комментарии: 12 +10 Сегодня, 11:26 by

Хочу рассказать о том, что происходит у нас в квартире последнее время. Дом построен пленными немцами 1951 вроде года постройки. Построен прочно.Все происходящее за период около месяца...Первое, что начала замечать, это с воскресенья на понедельник на верху большого зеркала во весь рост появляются отпечатки пальцев взрослого человека... то есть, чтобы их там оставить, нужно вытянуть руки во всю длину. Это происходит каждую неделю в течение месяца и посейчас.Хочу заметить, что живем мы вчетвером. Дети маленькие, они и со стула не достанут до того места на зеркале. Гости к нам приезжают раз в полгода, живем далеко ото всех. В этот период никого не было.Второе, что начали замечать, так это скрип по полу... кто-то идет из зала в коридор и обратно.Каждую ночь кажется всем членам семьи, что на нас кто-то смотрит, но при этом страха особого нет.Дети говорят, что их кто-то по ночам гладит, и кто-то маленький будто ходит ночью по одеялу.Также ночью на кухне шумит посуда. Утром вроде бы все на своих местах.Когда все укладываются спать, у нас в коридоре за ночь включается свет раза 3-4, сколько успеем заметить, если вдруг просыпаемся.И в третьих, самое интересное, на мой взгляд... Мой муж услышал, как кто-то зовет его по имени мужским рычащим голосом из коридора днем... и в тот же момент сын услышал, как зовут папу из комнаты, в которой был муж...Четвертое еще было, чуть не забыла написать... когда я была в ванной и занималась уборкой, мне кто-то нажал на уши и резко отпустил... почувствовала ощущение кого-то рядом.Не знаем, что это.Может кто сталкивался?И что это значит?Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Кваритра шаги голос семья авторская история

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