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Истории из жизни

Как это объяснить

Хочу рассказать о том, что происходит у нас в квартире последнее время. Дом построен пленными немцами 1951 вроде года постройки. Построен прочно.

Все происходящее за период около месяца...

Первое, что начала замечать, это с воскресенья на понедельник на верху большого зеркала во весь рост появляются отпечатки пальцев взрослого человека... то есть, чтобы их там оставить, нужно вытянуть руки во всю длину. Это происходит каждую неделю в течение месяца и посейчас.

Хочу заметить, что живем мы вчетвером. Дети маленькие, они и со стула не достанут до того места на зеркале. Гости к нам приезжают раз в полгода, живем далеко ото всех. В этот период никого не было.

Второе, что начали замечать, так это скрип по полу... кто-то идет из зала в коридор и обратно.

Каждую ночь кажется всем членам семьи, что на нас кто-то смотрит, но при этом страха особого нет.

Дети говорят, что их кто-то по ночам гладит, и кто-то маленький будто ходит ночью по одеялу.

Также ночью на кухне шумит посуда. Утром вроде бы все на своих местах.

Когда все укладываются спать, у нас в коридоре за ночь включается свет раза 3-4, сколько успеем заметить, если вдруг просыпаемся.

И в третьих, самое интересное, на мой взгляд... Мой муж услышал, как кто-то зовет его по имени мужским рычащим голосом из коридора днем... и в тот же момент сын услышал, как зовут папу из комнаты, в которой был муж...

Четвертое еще было, чуть не забыла написать... когда я была в ванной и занималась уборкой, мне кто-то нажал на уши и резко отпустил... почувствовала ощущение кого-то рядом.

Не знаем, что это.

Может кто сталкивался?

И что это значит?

Спасибо за внимание.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26 by VologodskayaПросмотров: 439Комментарии: 12
+10

Ключевые слова: Кваритра шаги голос семья авторская история

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Комментарии

#1 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 12:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 136
Здравствуйте, Автор!
Когда прочитала про рычащий голос, вспомнила своего коллегу, с которым давно работали. Он рассказывал, как одевался утром перед работой перед зеркалом в ванной. И вдруг услышал четкий голос покойной бабушки откуда-то из глубины квартиры. Он молча развернулся, выключил свет и пулей вылетел из квартиры. Отлично помню его рассказ, потому что в этот вечер он домой не поехал - остался ночевать на работе.
Зарегистрирован: 5.02.2019
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1250|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 404
Похоже в квартире появился поселенец. Рядом с нами присутствует множество различных форм потусторонней жизни: бесы, астральные существа . Очень неприятно, когда в собственной квартире появляется не пойми что и судя по истории оно становиться с каждым разом более активным и этот потусторонний «сосед», по сути, питаются энергией вашей семьи. Когда у человека хорошее здоровье, приподнятое настроение, сильный характер, утечка энергий не всегда заметна, но это к сожалению вопрос времени. Не стоит медлить , необходима чистка квартиры.
+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:42
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 115
А зеркало старинное? А можно фото? request
Про зов самое страшное, это уже явно не показалось.
Тоже слышала голоса в пустой квартире, но страха почему-то не было. Просто ощущение что так и должно быть +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#4 написал: Vologodskaya
Сегодня, 12:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 95
Цитата: VENDETTA
А зеркало старинное? А можно фото? request
Про зов самое страшное, это уже явно не показалось.
Тоже слышала голоса в пустой квартире, но страха почему-то не было. Просто ощущение что так и должно быть +

зеркалу не так много лет...примерно около 12...не думаем что именно в нем дело...
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|-4)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 915
Отпечатки пальцев взрослого человека могут быть вашего мужа. Или он ещё не взрослый? В смысле не велик ростом.
Суббота и воскресенье - это дни, когда обычно принимают ванную и чаще смотрятся в зеркало. В эти моменты могут поправлять зеркало, висящее на стене или трюмо, чтобы было видно, не образовалась ли лысина сверху и сзади, а потом тихонечко порыдать над утраченной былой великолепной шевелюрой. Это на вскидку, причин на самом деле может быть множество, для чего трогает ваш муж зеркало.
Вы, автор, не описываете всех нюансов, значит не расследовали эту вещь. Дело в том, что можно тихонечко взять отпечатки вашего мужа и сравнить их с отпечатками на зеркале. Это не сделано. Попробовать сравнить их с собственными. Кто знает, может они идентичны. Ведь никому в голову не придёт искать целенаправленно отпечатки пальцев на своём зеркале, когда в гости никто не приезжает и муж невелик ростом, и при этом категорично отрицает собственные робкие прикосновения к зеркалу.
Оцените, пожалуйста, себя, не ищите ли вы чего мистического и запредельного там, где его нет.
Отпечатки пальцев - это всегда жир, влага и соль, то бишь материальный след от живой материи по причине-следствию. Естественно, может быть и мистическое подразумевающее, что ваше зеркало может висеть в каком-то отдалённом времени и привносить след в ваше время. Отпечатки ведь появлялись не единожды. Ведь так? Значит вы тоже можете оставлять след на зеркале для проявления его в том времени. Почему бы вам с пятницы на субботу не нарисовать губной помадой какой-нибудь знак, что-то типа голой женщины или знака зодиака, или 2+2=, или кружку пива? А в понедельник тщательно обследовать поверхность зеркала. Только надо ли вам это? Ведь ваш супруг подумает, что некогда обворожительная жена свихнулась на почве 4стор, хотя на самом деле этого может и не быть. Но это может привести к неожиданным последствиям, что-то по типу от причины, которая толкнёт его к увлечениям на стороне. Или дети будут подозрительно смотреть на усердно увлечённую рисованием маму. Зачем вам это надо? Сейчас ещё не смотрят, когда видят вас, тщательно снимающей отпечатки с зеркала?
Теперь прыгаем дальше... . Вы не написали какой пол. Значит он из деревянных досок. Скрип по такому полу можно объяснить колебанием давления и влажности, либо похождениями соседей сверху или снизу. Ну, не вопрос, конечно. Может что и мистическое. Тогда можно поставить ловушки, тем более включается свет у вас без причины. Жаль, что он только включается раза три-четыре за ночь, но не выключается. Если бы он выключался, вы бы написали. Ведь так? Или я уже начал сомневаться в интеллектуальных способностях авторов?
Дети полностью отпадают для сведений, потому что они могут быть индуцированы взрослыми родителями.
А вот на кухне, если гремит там посуда по ночам, можно поставить камеру, тем более в наше время это не сложно.
Теперь о голосе-зове. Скорее всего, некто рычащий будет звать не единожды и с определённым расписанием. Значит можно включить запись на компьютере. Если зов был один раз, то его можно списать на гипнагогические или гипнопомпические галлюцинации, которые возникают у всех людей. Сведения свидетеля-сына - это индуцированность от отца.
Теперь о субъекте, который зажал ваши уши во время уборки в ванной. Я думаю, что это ваш супруг так с иронией приглашал вас к себе. Нажал и быстренько побежал в постельку и в мечтаниях вас там ждал. А вы не поняли и черкнули сюда эту историю. Его ведь тоже можно понять. Помните, как у Высоцкого, ... пускай одета как уборщица, плевать на это - очень хочется... . Вы как раз убирались и были одеты соответственно. Ну, ведь может быть и такое, не обязательно прикосновение к ушам связано с мистикой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#6 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 95
Цитата: Eifersucht
Отпечатки пальцев взрослого человека могут быть вашего мужа. Или он ещё не взрослый? В смысле не велик ростом.
Суббота и воскресенье - это дни, когда обычно принимают ванную и чаще смотрятся в зеркало. В эти моменты могут поправлять зеркало, висящее на стене или трюмо, чтобы было видно, не образовалась ли лысина сверху и сзади, а потом тихонечко порыдать над утраченной былой великолепной шевелюрой. Это на вскидку, причин на самом деле может быть множество, для чего трогает ваш муж зеркало.
Вы, автор, не описываете всех нюансов, значит не расследовали эту вещь. Дело в том, что можно тихонечко взять отпечатки вашего мужа и сравнить их с отпечатками на зеркале. Это не сделано. Попробовать сравнить их с собственными. Кто знает, может они идентичны. Ведь никому в голову не придёт искать целенаправленно отпечатки пальцев на своём зеркале, когда в гости никто не приезжает и муж невелик ростом, и при этом категорично отрицает собственные робкие прикосновения к зеркалу.
Оцените, пожалуйста, себя, не ищите ли вы чего мистического и запредельного там, где его нет.
Отпечатки пальцев - это всегда жир, влага и соль, то бишь материальный след от живой материи по причине-следствию. Естественно, может быть и мистическое подразумевающее, что ваше зеркало может висеть в каком-то отдалённом времени и привносить след в ваше время. Отпечатки ведь появлялись не единожды. Ведь так? Значит вы тоже можете оставлять след на зеркале для проявления его в том времени. Почему бы вам с пятницы на субботу не нарисовать губной помадой какой-нибудь знак, что-то типа голой женщины или знака зодиака, или 2+2=, или кружку пива? А в понедельник тщательно обследовать поверхность зеркала. Только надо ли вам это? Ведь ваш супруг подумает, что некогда обворожительная жена свихнулась на почве 4стор, хотя на самом деле этого может и не быть. Но это может привести к неожиданным последствиям, что-то по типу от причины, которая толкнёт его к увлечениям на стороне. Или дети будут подозрительно смотреть на усердно увлечённую рисованием маму. Зачем вам это надо? Сейчас ещё не смотрят, когда видят вас, тщательно снимающей отпечатки с зеркала?
Теперь прыгаем дальше... . Вы не написали какой пол. Значит он из деревянных досок. Скрип по такому полу можно объяснить колебанием давления и влажности, либо похождениями соседей сверху или снизу. Ну, не вопрос, конечно. Может что и мистическое. Тогда можно поставить ловушки, тем более включается свет у вас без причины. Жаль, что он только включается раза три-четыре за ночь, но не выключается. Если бы он выключался, вы бы написали. Ведь так? Или я уже начал сомневаться в интеллектуальных способностях авторов?
Дети полностью отпадают для сведений, потому что они могут быть индуцированы взрослыми родителями.
А вот на кухне, если гремит там посуда по ночам, можно поставить камеру, тем более в наше время это не сложно.
Теперь о голосе-зове. Скорее всего, некто рычащий будет звать не единожды и с определённым расписанием. Значит можно включить запись на компьютере. Если зов был один раз, то его можно списать на гипнагогические или гипнопомпические галлюцинации, которые возникают у всех людей. Сведения свидетеля-сына - это индуцированность от отца.
Теперь о субъекте, который зажал ваши уши во время уборки в ванной. Я думаю, что это ваш супруг так с иронией приглашал вас к себе. Нажал и быстренько побежал в постельку и в мечтаниях вас там ждал. А вы не поняли и черкнули сюда эту историю. Его ведь тоже можно понять. Помните, как у Высоцкого, ... пускай одета как уборщица, плевать на это - очень хочется... . Вы как раз убирались и были одеты соответственно. Ну, ведь может быть и такое, не обязательно прикосновение к ушам связано с мистикой.

Зеркало в спальне. И он верх зеркала не достанет, он метр 72. А зеркало 2 с чем-то
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Dezik
Сегодня, 14:29
0
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Спросите у него, что он хочет, пусть спросит тот, кого звали, ваш муж. И выясните, кто умер в вашей квартире.
Зарегистрирован: 5.05.2016
#8 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 95
Цитата: Eifersucht
Отпечатки пальцев взрослого человека могут быть вашего мужа. Или он ещё не взрослый? В смысле не велик ростом.
Суббота и воскресенье - это дни, когда обычно принимают ванную и чаще смотрятся в зеркало. В эти моменты могут поправлять зеркало, висящее на стене или трюмо, чтобы было видно, не образовалась ли лысина сверху и сзади, а потом тихонечко порыдать над утраченной былой великолепной шевелюрой. Это на вскидку, причин на самом деле может быть множество, для чего трогает ваш муж зеркало.
Вы, автор, не описываете всех нюансов, значит не расследовали эту вещь. Дело в том, что можно тихонечко взять отпечатки вашего мужа и сравнить их с отпечатками на зеркале. Это не сделано. Попробовать сравнить их с собственными. Кто знает, может они идентичны. Ведь никому в голову не придёт искать целенаправленно отпечатки пальцев на своём зеркале, когда в гости никто не приезжает и муж невелик ростом, и при этом категорично отрицает собственные робкие прикосновения к зеркалу.
Оцените, пожалуйста, себя, не ищите ли вы чего мистического и запредельного там, где его нет.
Отпечатки пальцев - это всегда жир, влага и соль, то бишь материальный след от живой материи по причине-следствию. Естественно, может быть и мистическое подразумевающее, что ваше зеркало может висеть в каком-то отдалённом времени и привносить след в ваше время. Отпечатки ведь появлялись не единожды. Ведь так? Значит вы тоже можете оставлять след на зеркале для проявления его в том времени. Почему бы вам с пятницы на субботу не нарисовать губной помадой какой-нибудь знак, что-то типа голой женщины или знака зодиака, или 2+2=, или кружку пива? А в понедельник тщательно обследовать поверхность зеркала. Только надо ли вам это? Ведь ваш супруг подумает, что некогда обворожительная жена свихнулась на почве 4стор, хотя на самом деле этого может и не быть. Но это может привести к неожиданным последствиям, что-то по типу от причины, которая толкнёт его к увлечениям на стороне. Или дети будут подозрительно смотреть на усердно увлечённую рисованием маму. Зачем вам это надо? Сейчас ещё не смотрят, когда видят вас, тщательно снимающей отпечатки с зеркала?
Теперь прыгаем дальше... . Вы не написали какой пол. Значит он из деревянных досок. Скрип по такому полу можно объяснить колебанием давления и влажности, либо похождениями соседей сверху или снизу. Ну, не вопрос, конечно. Может что и мистическое. Тогда можно поставить ловушки, тем более включается свет у вас без причины. Жаль, что он только включается раза три-четыре за ночь, но не выключается. Если бы он выключался, вы бы написали. Ведь так? Или я уже начал сомневаться в интеллектуальных способностях авторов?
Дети полностью отпадают для сведений, потому что они могут быть индуцированы взрослыми родителями.
А вот на кухне, если гремит там посуда по ночам, можно поставить камеру, тем более в наше время это не сложно.
Теперь о голосе-зове. Скорее всего, некто рычащий будет звать не единожды и с определённым расписанием. Значит можно включить запись на компьютере. Если зов был один раз, то его можно списать на гипнагогические или гипнопомпические галлюцинации, которые возникают у всех людей. Сведения свидетеля-сына - это индуцированность от отца.
Теперь о субъекте, который зажал ваши уши во время уборки в ванной. Я думаю, что это ваш супруг так с иронией приглашал вас к себе. Нажал и быстренько побежал в постельку и в мечтаниях вас там ждал. А вы не поняли и черкнули сюда эту историю. Его ведь тоже можно понять. Помните, как у Высоцкого, ... пускай одета как уборщица, плевать на это - очень хочется... . Вы как раз убирались и были одеты соответственно. Ну, ведь может быть и такое, не обязательно прикосновение к ушам связано с мистикой.

Соседей снизу нет. первый этаж.

Цитата: Eifersucht
Отпечатки пальцев взрослого человека могут быть вашего мужа. Или он ещё не взрослый? В смысле не велик ростом.
Суббота и воскресенье - это дни, когда обычно принимают ванную и чаще смотрятся в зеркало. В эти моменты могут поправлять зеркало, висящее на стене или трюмо, чтобы было видно, не образовалась ли лысина сверху и сзади, а потом тихонечко порыдать над утраченной былой великолепной шевелюрой. Это на вскидку, причин на самом деле может быть множество, для чего трогает ваш муж зеркало.
Вы, автор, не описываете всех нюансов, значит не расследовали эту вещь. Дело в том, что можно тихонечко взять отпечатки вашего мужа и сравнить их с отпечатками на зеркале. Это не сделано. Попробовать сравнить их с собственными. Кто знает, может они идентичны. Ведь никому в голову не придёт искать целенаправленно отпечатки пальцев на своём зеркале, когда в гости никто не приезжает и муж невелик ростом, и при этом категорично отрицает собственные робкие прикосновения к зеркалу.
Оцените, пожалуйста, себя, не ищите ли вы чего мистического и запредельного там, где его нет.
Отпечатки пальцев - это всегда жир, влага и соль, то бишь материальный след от живой материи по причине-следствию. Естественно, может быть и мистическое подразумевающее, что ваше зеркало может висеть в каком-то отдалённом времени и привносить след в ваше время. Отпечатки ведь появлялись не единожды. Ведь так? Значит вы тоже можете оставлять след на зеркале для проявления его в том времени. Почему бы вам с пятницы на субботу не нарисовать губной помадой какой-нибудь знак, что-то типа голой женщины или знака зодиака, или 2+2=, или кружку пива? А в понедельник тщательно обследовать поверхность зеркала. Только надо ли вам это? Ведь ваш супруг подумает, что некогда обворожительная жена свихнулась на почве 4стор, хотя на самом деле этого может и не быть. Но это может привести к неожиданным последствиям, что-то по типу от причины, которая толкнёт его к увлечениям на стороне. Или дети будут подозрительно смотреть на усердно увлечённую рисованием маму. Зачем вам это надо? Сейчас ещё не смотрят, когда видят вас, тщательно снимающей отпечатки с зеркала?
Теперь прыгаем дальше... . Вы не написали какой пол. Значит он из деревянных досок. Скрип по такому полу можно объяснить колебанием давления и влажности, либо похождениями соседей сверху или снизу. Ну, не вопрос, конечно. Может что и мистическое. Тогда можно поставить ловушки, тем более включается свет у вас без причины. Жаль, что он только включается раза три-четыре за ночь, но не выключается. Если бы он выключался, вы бы написали. Ведь так? Или я уже начал сомневаться в интеллектуальных способностях авторов?
Дети полностью отпадают для сведений, потому что они могут быть индуцированы взрослыми родителями.
А вот на кухне, если гремит там посуда по ночам, можно поставить камеру, тем более в наше время это не сложно.
Теперь о голосе-зове. Скорее всего, некто рычащий будет звать не единожды и с определённым расписанием. Значит можно включить запись на компьютере. Если зов был один раз, то его можно списать на гипнагогические или гипнопомпические галлюцинации, которые возникают у всех людей. Сведения свидетеля-сына - это индуцированность от отца.
Теперь о субъекте, который зажал ваши уши во время уборки в ванной. Я думаю, что это ваш супруг так с иронией приглашал вас к себе. Нажал и быстренько побежал в постельку и в мечтаниях вас там ждал. А вы не поняли и черкнули сюда эту историю. Его ведь тоже можно понять. Помните, как у Высоцкого, ... пускай одета как уборщица, плевать на это - очень хочется... . Вы как раз убирались и были одеты соответственно. Ну, ведь может быть и такое, не обязательно прикосновение к ушам связано с мистикой.

Какие-то доводы не обоснованные, я бы сюда не стала писать, если бы мне муж уши зажимал и бежал).... А свет включается и выключается, если что.

И зеркало находится не в ванной комнате, а в спальне (в комнате).
Зарегистрирован: 20.06.2017
#9 написал: ebegen31
Сегодня, 14:39
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Может быть, все-таки попробовать заменить то самое зеркало на новое?
Зарегистрирован: 5.10.2012
#10 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:44
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Комментариев: 1 915
Цитата: Vologodskaya
Какие-то доводы не обоснованные, я бы сюда не стала писать, если бы мне муж уши зажимал и бежал)....

Вы могли его просто не заметить, он ведь, наверное, быстр... . Оглянулись, а никого нет... . Задумались, наверное, что-то мистическое. Решили сюда написать.

Цитата: Dezik
Спросите у него, что он хочет, пусть спросит тот, кого звали, ваш муж

Я тоже говорю, пускай у мужа спросит, не он ли уши зажимал.

Цитата: Vologodskaya
Зеркало в спальне. И он верх зеркала не достанет, он метр 72. А зеркало 2 с чем-то

Не знаю тогда, может подпрыгнул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#11 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:57
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Комментариев: 95
Цитата: Eifersucht
Цитата: Vologodskaya
Какие-то доводы не обоснованные, я бы сюда не стала писать, если бы мне муж уши зажимал и бежал)....

Вы могли его просто не заметить, он ведь, наверное, быстр... . Оглянулись, а никого нет... . Задумались, наверное, что-то мистическое. Решили сюда написать.

Цитата: Dezik
Спросите у него, что он хочет, пусть спросит тот, кого звали, ваш муж

Я тоже говорю, пускай у мужа спросит, не он ли уши зажимал.

Цитата: Vologodskaya
Зеркало в спальне. И он верх зеркала не достанет, он метр 72. А зеркало 2 с чем-то

Не знаю тогда, может подпрыгнул.

Мужа дома не было. Был на футболе с ребенком, когда в ванне мне кто-то зажал уши.

Цитата: Eifersucht
Цитата: Vologodskaya
Какие-то доводы не обоснованные, я бы сюда не стала писать, если бы мне муж уши зажимал и бежал)....

Вы могли его просто не заметить, он ведь, наверное, быстр... . Оглянулись, а никого нет... . Задумались, наверное, что-то мистическое. Решили сюда написать.

Цитата: Dezik
Спросите у него, что он хочет, пусть спросит тот, кого звали, ваш муж

Я тоже говорю, пускай у мужа спросит, не он ли уши зажимал.

Цитата: Vologodskaya
Зеркало в спальне. И он верх зеркала не достанет, он метр 72. А зеркало 2 с чем-то

Не знаю тогда, может подпрыгнул.

Для чего ж ему подпрыгивать) Необходимости нет этого делать. Я тоже сначала думала ну все это наверное какое-то совпадение, поэтому не писала на сайт, а это в принципе не заканчивается.

Цитата: ebegen31
Может быть, все-таки попробовать заменить то самое зеркало на новое?

Может быть..

Цитата: Dezik
Спросите у него, что он хочет, пусть спросит тот, кого звали, ваш муж. И выясните, кто умер в вашей квартире.

в нашей квартире бабушка недавно умерла наша. Полгода.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#12 написал: Dezik
Сегодня, 15:06
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Комментариев: 2
Вот и ответ, её душа до сих пор здесь, надо выяснить, что вы не сделали, спросите, не бойтесь, ответ получите во сне, сделаете, что просит и все закончится, напишите потом
Зарегистрирован: 5.05.2016
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