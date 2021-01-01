Похоронные приметы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

РАСМУС Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:10 by

Соседка моей свекрови при встрече сказала, что подъезд у них какой-то проклятый! Но место встречи не располагало к дальнейшей беседе, ибо встретились мы на ступенях той самой больницы, от которой живу я недалеко, и куда пришли мы с мужем холодным осенним вечером навестить моего свекра. В то время он лежал в больнице, врачи пытались поддержать его здоровье.Соседка очень эмоционально об этом сказала, после приветствий и этой короткой фразы она сообщила о цели своего визита в больницу, спросила о свекре и, собственно, на этом каждый пошел своей дорогой. Дома я спросила мужа, что она имела в виду, и он рассказал.После смерти мужа (соседка уже несколько лет вдова), здоровье ее пошатнулось. Стала плохо себя чувствовать, а в последнее время, что называется, обезножила. Врач установил, что у нее разрушились коленные суставы, нужна дорогостоящая операция по замене сустава, если я правильно поняла. Позже ее прооперировали и сейчас она на реабилитации.Соседка утверждает, что смертность в этом подъезде в последние годы очень велика. Уже умерли почти все взрослые мужчины, да и женщин смерть не жалует, как и молодежь тоже. Муж соседки умер от онкологии, у него была обнаружена 4 стадия рака, состояние уже было неоперабельным, и стоял вопрос об облегчении последних месяцев жизни. Я помню этого крепкого и здорового мужчину, очень жизнерадостного и веселого, был очень общительным и приветливым. Муж ездил с ним в соседнее государство за покупками. Мужчина был до последнего времени за рулем, еще не стар и довольно бодр. Думаю, что к такому его состоянию привели его семейные проблемы с женой и детьми, пресловутый жилищный вопрос. Одно время эта семейная пара была в разводе, и мужчина даже сожительствовал с другой женщиной, но вернулся к жене. Говорят, что что-то не поделил с новой пассией, и это ее месть, якобы.Когда отцу стало совсем нехорошо, дочь супругов стала активно претендовать на жилплощадь родителей, с угрозой пыталась вытребовать свою долю. К этому времени она жила с парнем в другом конце города, пыталась заняться предпринимательством, но не удачно, задолжала крупную сумму денег, которую брала на развитие бизнеса, и отец, когда был здоровым, помогал ей выплачивать. Дочь боялась, что квартира достанется ее семейному брату. Он тоже жил отдельно, с сестрой не враждовал, но и от наследства в виде квартиры отказываться не хотел.Видимо, в какой - то момент отец все же пообещал дочери, что квартира достанется ей. Но не факт. Во время болезни отца мать не раз умоляла дочь отказаться от вражды, попросить у больного отца прощения, т.к. девушка совсем потеряла голову, в пьяном угаре во всех своих неудачах винила родителей и требовала отдать жилье ей. Она была не слишком успешной в жизни, первое ее замужество закончилось побоями мужа, второй мужчина не спешил с ней строить серьезные отношения, беременность сорвалась, потом забеременеть не удавалось. Сконцентрировавшись на своих проблемах, она не заботилась, где будет жить ее мать после смерти отца. Квартиру она хотела продать. Наверное, долг ее был просто огромен, раз требовались такие деньги.Отец умер. На похороны девушка явилась пьяной, и когда мать посоветовала хоть перед покойным отцом попросить прощения, сорвала с головы черный траурный платок и швырнула его в гроб. Что-то при этом сказала, но что именно, мы не знаем. Это видели все и были шокированы таким поведением.Прошло 4 месяца после смерти отца, и его дочь стала жаловаться на сильнейшие головные боли. Возили к врачам и к бабкам. Нашли опухоль головного мозга, болезнь развивалась стремительно, девушка скончалась в течение года после смерти ее отца, просто в какой-то момент не проснулась.Спустя пару недель после встречи с соседкой, умер мой свекор. Его в больницу забрали с дачи, где он на воздухе и природе любил проводить время. Там ему становилось значительно лучше. Вся эта тема с «короной» и его нахождение на даче весь дачный сезон не позволили нам вовремя обратить внимание на тревожные звоночки. Он лежал в больнице зимой и, думаю, уже был болен, но врачи сразу после нового года выписали его домой, и родители мужа уехали через пару месяцев на дачу. В общем, в больнице, когда сделали все анализы, врач нам сообщил, что есть очаги в печени, и сейчас надо забрать его домой. Привезете его позже, как будет готов решающий анализ. Свекор был дома неполную ночь, и его забрали в реанимацию. Наутро его не стало. У него была 4 стадия, онкология в печени и легких.После похорон свекра моей свекрови приснился сон, что приехала она в село, как в молодости. Село, где жили родители ее мужа. Управившись по хозяйству, наклонилась она над колонкой, чтобы обмыть лицо. Утерла платком влажное лицо, и в платке остались кровоточащие зубы.Зубы и кровь во сне символизируют близкую родню, как известно. Так и получилось. У моего свекра было 2 сестры и брат. Помню, брат на похоронах убивался более всего, потеря для него была неожиданной и болезненной. Помню, как лились его слезы в гроб к свекру, когда он наклонился прощаться. И все же даже мысли не было, что такое может случиться. В общем, не прошло и полгода с похорон свекра (хоронили 8 октября), как мы провожали его брата (22 февраля, если не ошибаюсь).Еще на похоронах свекра я обратила внимание на такую деталь: его друг или хороший знакомый намекнул, что стоять нашему батьке в воротах и охранять до следующего покойника. В тот день многие жители небольшой дачной деревни пришли с ним проститься. Мой свекор недолго ожидал «на воротах», через две недели его деревенский приятель отправился за ним на погост, а потом еще и еще. Много поумирало в эту осень старых жителей деревни. Совсем деревня обезлюдела.Простите, получился очень длинный рассказ. Особо не оформляла, записала, как слышала и видела. Может, и нет особой мистики, просто пугающие совпадения.

Ключевые слова: Смерть похоронные приметы совпадения авторская история

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