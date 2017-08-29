В вечернем и ночном небе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Пирожок с картошкой Просмотров: 611 Комментарии: 6 +9 Вчера, 20:16 by

Несколько случаев, которые наблюдались мною 8-9 лет назад:1. Жил я в доме, из которого мы вскоре переехали. Был, наверное, самый конец осени, час ночи, я уже собирался спать. И подошёл посмотреть в окно, что там за погода - до утра она вряд ли сильно изменится, а вставать на учёбу в институт мне в 6-00. Потеплее ли одеться - это я продумывал перед сном, утром скорее всё накидывал и убегал на автобус. Будильник был, как водится, "впритык", на дальше ставить нельзя, тогда точно опоздаешь. Погода была мрачная, было пасмурно, небо обложено тучами, и дул очень сильный ветер, порывами. Помню, слушал в тот день в наушниках Цоя, "Закрой за мной дверь, я ухожу" - очень такая ноябрьско-непогожая песня, ну, для меня. В правой части окна улица, за ней цепочка домов, а за ними расположено футбольное поле, ночью его уже не видно. Недалеко рос широкий грецкий орех, который это поле собою от меня заслонял. И вот я вижу, как шатаются его ветви от ветра (не сильно, они мощные), а вот за деревом на этом поле происходит движение какого-то беловатого дымчатого объекта. Я вглядываюсь и ничего не понимаю. Подумал тогда - что за ерунда, и заснул. С трудом описываю: это было чем-то похоже на второй такой же грецкий орех, но полностью белого цвета, и он стоял посреди поля (откуда, оно же футбольное). Самое интересное - и его ветви также качались от ветра, но гораздо сильнее, их медленно раскачивало чуть ли не от верхушки и до земли. Дерево оно напоминало приблизительно, как будто его нарисовал тот, кто рисовать не умеет, какая-то "кракозябра", только высотой метров в 8-10. Утром я еще раз посмотрел в окно - поле как поле, пустое. Что эта вещь делала там той ночью, загадка.2. Было уже темно, у нас на крыльце горел свет. Это точно было 13-й год и 9 мая, т.к. я тогда ждал, что кто-нибудь начнёт запускать салют. Так всегда кто-нибудь делает в конце этого дня, в честь праздника. Было десять вечера. Я отошел от света в темноту, чтобы лучше видеть небо на случай салюта. И обратил внимание, что опять же над тем самым полем, за тем же орехом снова какое-то движение. На этот раз описывать мне ещё труднее, но попробую. Это было похоже на то, как если бы над полем висел огромный дымчатый вентилятор, который еле видно, но видно. Вертятся лопасти, но вы видите только кусок, небольшой сектор верчения, остальное закрыто. И лопасти, одна за другой - раз, два, три, четыре - медленно проносятся. Потом как будто "стоп", и ничего нет несколько секунд. Затем опять видно, как лопасти одна за одной вертятся в кусочке неба. Размерами они были длиннее футбольных ворот, бывают ли вообще такие лопасти, разве что в турбинах ГЭС. Я поглядел с мыслью "ничего себе" и ушёл. Видимо, тогда были планы прогуляться, покататься или что-то подобное, и я про это сразу забыл, а потом вспомнил. Обычно к чему-то мистическому я так и старался относиться: да, удивительно и страшно, но у нас и своя жизнь тоже идёт, и прежде всего мы заняты ею, надолго разве будешь сильно отвлекаться на всякое неведомое, если ты не "охотник за привидениями".3. Помню, что тоже зачем-то стоял у окна и смотрел вдаль, это был точно 2013-й год и лето. Был вечер и закат. Вдруг прямо над крышей соседнего дома, метрах в трёх над крышей, сам собой загорелся огонёк, прямо из воздуха. Я долго потом думал, на что же он был похож. Самое ближайшее сходство - светильник из гильзы артиллерийского снаряда, которые можно было видеть в фильмах о войне, вот такое же свечение, широкий низ у пламени, а сверху острое. Цвет - вполне цвет огня, желто-красный. Секунд десять погорел и исчез. Огонёк этот случился над домом, с которым была связана ещё одна история, она не столько мистическая, сколько вызывает жалость. Там жила семья, с ними - старая бабушка. Жила тихо, её не видно было и не слышно, как будто и нет совсем. На улице я её видел, наверное, один раз за три года. Её окно как раз было напротив моего. Однажды, уже дело к ночи, я в своей комнате слышу какие-то короткие звонкие выкрики. Сначала подумал, что это какие-то девочки играют на улице - голос такой высокий. Но время уже скоро полночь, дети все дома уже. Крик звонкий, но и глуховатый, так кричат в закрытом помещении. Потом понял, что вот эта бабуля кричит. У неё в комнате горит свет, и я вижу тень, которая мечется вдоль окна, покрикивает и подёргивает занавески, они дрожат. Это была бабуля. Я думал, что она уже и не ходила совсем, а она, оказывается, бегала, да ещё как. Потом появились зять с женой, они отодвинули занавески, открыли окно, запустили свежего воздуха и стали махать полотенцем на бабулю, которая уже лежала на кровати. Что с ней было - не знаю, не спрашивал, стыдно было спрашивать, соседи люди больше молчаливые, я тоже малоразговорчив с ними. Может, это были некие "видения", которые, как говорят, иногда посещают пожилых людей, может, проявления какой-то болезни.4. Недалеко от нас, км в 30-40, начинается город, в котором живёт вот уже больше миллиона жителей. Там я и учился, и работаю, только не проживаю. Те, кто живёт недалеко от больших городов, наверное, иногда видят красноватое или розовое свечение от такого города по ночам, обычно оно занимает небольшой участок неба. В самом городе, как я потом убедился, ночное небо часто таким и бывает - розово-красным. Это временами бывает очень красиво, особенно когда на небе бурная облачность, тогда свечение становится почти похожим на рассвет или закат, правда, во время дождя пропадает. А в детстве я так и думал, когда разглядывал это свечение. Мне тогда казалось, что это солнце "недозашло", и поэтому оно ещё немного продолжает светить всю ночь. Или мечталось, что это свет от какого-то таинственного города типа град Китеж, который никто не видит, виден только свет от него. Но потом конечно последовало разочарование, всё стало физически объяснимо.Также было у меня и со странными звуками, похожими на космические из советских мультиков о космосе, такие дребезжаще-вибрирующие. Я думал, что это так посылают нам сигналы какая-то космическая цивилизация или НЛО. А моя бабушка ответила мне просто: "Да это трасса шумит". Опять разочарование. Недалеко ведь проходит федеральная трасса, и звуки с неё прилетают сюда в основном шипящими, а порой и похожими на космические. Так вот, насчёт ночного свечения города: в нём (то есть в пределах свечения, которые мне доступно видеть) я раз 10-15 видел очень странный круглый объект, такого же дымчато-белого цвета, как в предыдущие случаи. Он, не спеша, мотался туда-сюда "на фоне" этого свечения, от края до края, но никогда не заходя за края. Это были 2012-2013 годы. И всегда ночью, виден он был только в темноте. Похоже на то, как будто где-то вдали установлен прожектор, который просвечивает небо. Но тогда должен быть столб света, а не "шарик". В первый раз я его увидел в ночь на Рождество 12-го года. Я испугался и решил - вот, привидение прилетело. Тогда он находился визуально поближе ко мне, выглядел больше и был овалом. В следующие разы стал дальше и "шариком". Однажды летом, помню, ночью я стоял, грыз арбузную корку и наблюдал за шариком, прекратит он там вообще мотаться или нет. Он не собирался прекращать, и я пошёл спать. Сейчас я его уже давно не наблюдаю в небе. Один раз я только попытался показать его своему товарищу, он долго вглядывался, и смог только сказать неопределенно - ну да, что-то видно, но непонятно. А чтобы снять всё это на камеру, и на хорошую - камеры не было такой никогда, я не фотограф совсем. И на телефоне камера была такая, что выхватывала из тьмы только фонари, Луну и глаза кошки. Да и как-то лень было бы снимать. Это всё к рассуждениям о том, что почему, как только люди видят необычное, они это не снимают, или снимают "на тапок" в ужасном качестве. Ну вот, или не повезло в данный момент, или блаженные лентяи.

Ключевые слова: Дерево свечение НЛО авторская история

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