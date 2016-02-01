Подвал

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

stasiikk Просмотров: 403 Комментарии: 7 +7 Вчера, 22:16 by

Это была зима. На улице дул сильный ветер и был мороз. Нам с подругой было по 14 лет. Некоторые 14 летние девочки хвастались новыми вещами, встречались с парнями, но мы были не из этой категории. Мы всегда хотели приключений: часто ходили на заброшки или просто путешествовали.Моя подруга жила в старом доме, где на первом этаже был вход в подвал (как заходите в подъезд, сразу же дверь). В один из прекрасных дней мы обнаружили, что наши ключи от квартиры подходят к двери от подвала (она была новая, но ненадежная). Открыли дверь, зашли, включили свет. Стали проходить дальше, но там света не было. Нас это не огорчило, поэтому мы включили фонарик, который был всегда с собой, и пошли дальше. Подвал был темный, жуткий, с гниющими дверьми от ячеек. Половина ячеек были либо с замками, либо заколочены. После исследования подвала мы пошли домой. Именно так мы впервые зашли в этот подвал. Но это не самое интересное.Через несколько дней мы обустроили нашу ячейку. Стали часто туда приходить. И в один из дней мы вели себя очень шумно. И вдруг… Стало слышно шаги. Они становились громче, как будто приближались к нам. Естественно, была мысль, что жилец дома услышал шум и решил прогнать того, кто забрался в подвал. Мы стали делать вид, что ходим с фонариком и ищем ячейку с соленьями. Но тогда, когда мы подошли к источнику шума… Шаги резко прекратились.После этого случая было ещё много странностей, например, мы заходили и захлопывали дверь подвала. Мы сидели тихо, потом выходили, а дверь была открыта (когда её открываешь это очень слышно, на весь подъезд и подвал в том числе). Или, например, было ощущение, что в подвале кто-то есть, но мы обходили весь подвал и никого не было!Когда мы услышали шаги в последний раз, то мы не выдержали и быстро покинули подвал. Но тут было кое-что, из-за чего нам надо было вернуться обратно. Мы забыли наш большой фонарь, он был отца моей подруги и если с ним что-то случится, то нам прилетит (маленький фонарик всегда у меня с собой, но его света нам не хватало, поэтому взяли отцовский).По приходу домой, подруга сказала папе, что фонарь забыла у меня и завтра заберёт. Купить в магазине мы его не могли, так как не было денег. Поэтому на следующий день мы решили забрать его.Итак, вооружившись маленьким фонариком, молитвой против нечисти и нашим бесстрашием, мы пошли в подвал. Заходим, закрываем дверь, проходим дальше. Там света нет, и я включаю фонарик. В тусклом свете фонарика я читаю молитву с листочка, а подруга идёт к нашей ячейке. Когда она схватила фонарь, то у меня прямо из руки выпала молитва (не знаю, как так вышло) и в этот же момент из другой ячейки послышался громкий стук, а из конца подвала шаги.Мы настолько сильно перепугались, что выбежали оттуда не глядя. Выключили свет и заперли подвал.Позже, после этого случая, мы часто слышали шаги, а дверь иногда была сама открыта, хотя мы специально её каждый раз закрывали (да, там могли быть соседи, но почему они не включили свет? Мы проверяли, он работал).Что это было? Мистика или что-то объяснимое? Решать вам. Но для меня это до сих пор остаётся загадкой.

Ключевые слова: Подвал шаги фонарь авторская история

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