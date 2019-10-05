Сигарета мелькает во тьме...

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:17

Я.Р.В. Просмотров: 525 Комментарии: 9 0 Вчера, 12:17 by

Начну из далека.Примерно полтора года назад я, и компания моих друзей прогуливались по железной дороге, которая находится недалеко от нашей деревни. Повздорив с одним из друзей, я решив показать свои принципы - по темноте побрёл в заброшенную деревенскую психушку. Испугавшись чего-то бродившего по второму этажу и не докурив сигарету, я, в компании увязавшейся за мной собаки, вернулся обратно к друзьям. Они в это время находились у сцены местного сельского совета. Когда я подошёл и рассказал о случившемся, было принято решение зайти за собакой друга и пойти в лес неподалёку, дабы погреться у костра.Время подходило к часу ночи. Придя на место и разведя костёр, мы начали заниматься своими делами. Кто-то грелся, кто-то слушал музыку, а кто-то бродил, собирая дрова. В это время собака, которая пришла со мной, играла с собакой моего друга. Ну и, наверное наигравшись, решила убежать в чащу леса. Я в свою очередь побежал за ней ( да, я у мамы индивид, так что попёрся за собакой хотя, в принципе, мог этого и не делать). Где-то через две сотни метров, она остановилась. Я догнал её, сел и начал гладить. Прошло минут пять, как собака убежала, и вдруг я заметил, что кусты рядом со мной зашевелились. Собака не отреагировала на это. Ещё через пол минуты в тех самых кустах чиркнула зажигалка, и зажглась сигарета, но так как было темно, я никого не увидел. Напуганный фактом того, что единственный путь через лес был в другой стороне от этих кустов и кому-то проходящему мимо не было смысла прятаться в них, чтобы покурить, я рванул к друзьям, а следом и та самая собака. Прибежав к костру, я впопыхах рассказал всю ситуацию товарищам, на что получил кучу нелестных отзывов в свой адрес, так как ранее уже напугал их одной историей. Естественно мне никто не поверил. Тогда я попросил друга обернуться со мной в ту сторону, откуда только что прибежал. Посмотрев, мы ничего не заметили. Но стоило мне повернуться к костру, как я почувствовал, что друг потянул меня за футболку и тихо проговорил всего два слова - "смотри" и "бежим". В нескольких метрах от нас мы заметили парящий в воздухе тлеющий окурок. Но главное, что нас испугало, было то, что в свете костра мы не увидели даже намёка на то, что там кто-то был. Мы ринулись подальше от этого места, только потом заметив ещё одно странное обстоятельство - бойцовская собака друга, которая рычала даже на нас, никак не среагировала на это нечто.

Ключевые слова: Друзья ночь собака костер окурок авторская история

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