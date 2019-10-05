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Истории из жизни

Сигарета мелькает во тьме...

Начну из далека.

Примерно полтора года назад я, и компания моих друзей прогуливались по железной дороге, которая находится недалеко от нашей деревни. Повздорив с одним из друзей, я решив показать свои принципы - по темноте побрёл в заброшенную деревенскую психушку. Испугавшись чего-то бродившего по второму этажу и не докурив сигарету, я, в компании увязавшейся за мной собаки, вернулся обратно к друзьям. Они в это время находились у сцены местного сельского совета. Когда я подошёл и рассказал о случившемся, было принято решение зайти за собакой друга и пойти в лес неподалёку, дабы погреться у костра.

Время подходило к часу ночи. Придя на место и разведя костёр, мы начали заниматься своими делами. Кто-то грелся, кто-то слушал музыку, а кто-то бродил, собирая дрова. В это время собака, которая пришла со мной, играла с собакой моего друга. Ну и, наверное наигравшись, решила убежать в чащу леса. Я в свою очередь побежал за ней ( да, я у мамы индивид, так что попёрся за собакой хотя, в принципе, мог этого и не делать). Где-то через две сотни метров, она остановилась. Я догнал её, сел и начал гладить. Прошло минут пять, как собака убежала, и вдруг я заметил, что кусты рядом со мной зашевелились. Собака не отреагировала на это. Ещё через пол минуты в тех самых кустах чиркнула зажигалка, и зажглась сигарета, но так как было темно, я никого не увидел. Напуганный фактом того, что единственный путь через лес был в другой стороне от этих кустов и кому-то проходящему мимо не было смысла прятаться в них, чтобы покурить, я рванул к друзьям, а следом и та самая собака. Прибежав к костру, я впопыхах рассказал всю ситуацию товарищам, на что получил кучу нелестных отзывов в свой адрес, так как ранее уже напугал их одной историей. Естественно мне никто не поверил. Тогда я попросил друга обернуться со мной в ту сторону, откуда только что прибежал. Посмотрев, мы ничего не заметили. Но стоило мне повернуться к костру, как я почувствовал, что друг потянул меня за футболку и тихо проговорил всего два слова - "смотри" и "бежим". В нескольких метрах от нас мы заметили парящий в воздухе тлеющий окурок. Но главное, что нас испугало, было то, что в свете костра мы не увидели даже намёка на то, что там кто-то был. Мы ринулись подальше от этого места, только потом заметив ещё одно странное обстоятельство - бойцовская собака друга, которая рычала даже на нас, никак не среагировала на это нечто.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:17
Вчера, 12:17 by Я.Р.В.Просмотров: 525Комментарии: 9
0

Ключевые слова: Друзья ночь собака костер окурок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 12:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (236|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 345
Может в кустах кто-то присел, и только сигарету подкурил (ночью, один, в лесной чаще!), как тут вас черти принесли, да ещё с псом.
Некоторое впечатление, что две последние истории писали кровные родственники.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 13:02
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 075
Видимо таких как вы - шатающихся ночью по лесу в вашем городе немало
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Vologodskaya
Вчера, 14:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 64
Цитата: Kinigos
Может в кустах кто-то присел, и только сигарету подкурил (ночью, один, в лесной чаще!), как тут вас черти принесли, да ещё с псом.
Некоторое впечатление, что две последние истории писали кровные родственники.

автор один и тот же

как-то не мистично...окурок полетел..может просто белки игрались...
Зарегистрирован: 20.06.2017
#4 написал: Arhip
Вчера, 14:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1749|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 642
Цитата: Kinigos
Может в кустах кто-то присел, и только сигарету подкурил (ночью, один, в лесной чаще!), как тут вас черти принесли, да ещё с псом.


Да, а потом решил посмотреть, кто такой впечатлительный от него ломанулся. А находясь в освещенном месте невозможно разглядеть того, кто в темноте. Поэтому только сигарету и увидели.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Павел Ярый
Вчера, 14:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Ничего непонятно, да и не очень интересно. Пока дело дошло до окурка - мозг, от неразберихи, начал плыть.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#6 написал: Vologodskaya
Вчера, 14:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 64
Цитата: Павел Ярый
Ничего непонятно, да и не очень интересно. Пока дело дошло до окурка - мозг, от неразберихи, начал плыть.

вот это точно
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Дама в черном
Вчера, 19:53
-1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 368
А я не разделяю критику вышеотписавшихся, мне понравилась история, описание хорошее и складное. Исходя из описания, вполне можно предположить мистику, по крайней мере что то странное есть и реакция автора видится мне адекватной. Ещё, видимо автор хороший человек, любит животных, раз пошел за собачкой. От меня конечно +
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
#8 написал: Kinigos
Вчера, 19:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (236|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 345
Цитата: Дама в черном
А я не разделяю критику

Мне сам автор понравился, его простота и детская непосредственность. Такой уж суматошный.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#9 написал: Дама в черном
Вчера, 20:07
-1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 368
Цитата: Kinigos
Цитата: Дама в черном
А я не разделяю критику

Мне сам автор понравился, его простота и детская непосредственность. Такой уж суматошный.

И мне, это тоже
Зарегистрирован: 4.08.2014
 
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