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Истории из жизни

Звуковые фантомы в квартире

Здравствуйте, моя первая история, немного короткая и нестрашная, но необычная.

Это случилось примерно восемь лет назад одним зимним утром, я находилась на кухне в обычной трехкомнатной квартире обычного дома.

Квартира принадлежала моему другу, и в то время я жила там с ним и его семьей, а также достаточно крупной дружелюбной собакой.

В то утро мы были в квартире втроем: я, друг и собака, и друг ушел ее выгуливать, а я начала готовить на кухне завтрак. Стоя у окна, я наблюдала, как друг вышел из подъезда и медленно пошел в сторону соседней улицы, а когда они с собакой скрылись из вида, отошла от окна и начала заниматься приготовлением кофе или чего-то еще.

С того момента как они ушли прошло примерно 2-3 минуты, и тут я услышала в прихожей звук открываемой двери - дверь в той квартире очень громко дребезжала при открывании замка ключом, поэтому этот специфический звук был слышен очень отчетливо. Удивившись, что друг с собакой вернулся так быстро (обычно они гуляли минимум 15-20 минут, так как собаке нужно время сделать все свои дела), я, не выходя из кухни и не отрываясь от дел, громко спросила, что случилось и почему они уже вернулись? Ответа не последовало, но при этом я услышала, как друг снимает ботинки, вешает в шкаф куртку, а собака, громко царапая пол когтями, бежит ко мне на кухню, чтобы поесть после прогулки. Но вместо того, чтобы, как обычно, забежать на кухню и начать есть корм из стоящей там миски, собака пробежала мимо кухни (проем двери я, к сожалению, не видела, так как стояла в стороне, но отчетливо и очень громко все слышала) и почему-то побежала далее по квартире в комнаты. В этот момент меня еще сильнее стало удивлять отсутствие ответа на мои вопросы, а также странное поведение собаки, и я, все еще повторяя на ходу вопрос о причине быстрого возвращения, направилась в коридор, чтобы встретить друга.

И очень испугалась, так как оказалось, что свет в коридоре выключен, друга там нет, и вся обстановка говорит о том, что никто не приходил.

Далее я побежала в комнаты, в надежде увидеть там собаку, но также никого нигде не обнаружила.

Вернувшись на кухню в полном недоумении, включила телевизор, чтобы было не так страшно, и стала дожидаться друга, который действительно пришел спустя 15 минут.

Моей истории он поверил, но никакого объяснения мы ей не нашли, особенно учитывая то, что ни до, ни после в этой квартире ничего странного ни с кем из его семьи не происходило.

Как вы думаете, что это могло быть?


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:18
Сегодня, 06:18 by Туманный лесПросмотров: 438Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Звуки друг квартира собака авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:36
+3
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Комментариев: 12 701
Учёные говорят что сейчас сутки стали короче, в том смысле что 24 часа ощущаются как 16 часов. То есть время идёт намного быстрее. Вероятнее всего, мистика в том, что время нас торопит. Такие случаи обычно происходят после каких то страшных и не очень событий, но исходя из научных исследований, таких историй в скором времени появится больше, ввиду временных изменений. Другого объяснения случившегося у меня нет.) История понравилась. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:26
+2
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Сбой в матрице.
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#3 написал: Jako tako
Сегодня, 10:48
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Интересная история, есть ощущение, что у меня даже в детстве было подобное. Но что это за странность, я понять не могу.
Первый коммент на счёт времени подходит в качестве разгадки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Туманный лес
Сегодня, 12:40
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Спасибо всем за комментарии и мнения :)
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