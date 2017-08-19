Звуковые фантомы в квартире

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:18

Туманный лес Просмотров: 438 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 06:18 by

Здравствуйте, моя первая история, немного короткая и нестрашная, но необычная.Это случилось примерно восемь лет назад одним зимним утром, я находилась на кухне в обычной трехкомнатной квартире обычного дома.Квартира принадлежала моему другу, и в то время я жила там с ним и его семьей, а также достаточно крупной дружелюбной собакой.В то утро мы были в квартире втроем: я, друг и собака, и друг ушел ее выгуливать, а я начала готовить на кухне завтрак. Стоя у окна, я наблюдала, как друг вышел из подъезда и медленно пошел в сторону соседней улицы, а когда они с собакой скрылись из вида, отошла от окна и начала заниматься приготовлением кофе или чего-то еще.С того момента как они ушли прошло примерно 2-3 минуты, и тут я услышала в прихожей звук открываемой двери - дверь в той квартире очень громко дребезжала при открывании замка ключом, поэтому этот специфический звук был слышен очень отчетливо. Удивившись, что друг с собакой вернулся так быстро (обычно они гуляли минимум 15-20 минут, так как собаке нужно время сделать все свои дела), я, не выходя из кухни и не отрываясь от дел, громко спросила, что случилось и почему они уже вернулись? Ответа не последовало, но при этом я услышала, как друг снимает ботинки, вешает в шкаф куртку, а собака, громко царапая пол когтями, бежит ко мне на кухню, чтобы поесть после прогулки. Но вместо того, чтобы, как обычно, забежать на кухню и начать есть корм из стоящей там миски, собака пробежала мимо кухни (проем двери я, к сожалению, не видела, так как стояла в стороне, но отчетливо и очень громко все слышала) и почему-то побежала далее по квартире в комнаты. В этот момент меня еще сильнее стало удивлять отсутствие ответа на мои вопросы, а также странное поведение собаки, и я, все еще повторяя на ходу вопрос о причине быстрого возвращения, направилась в коридор, чтобы встретить друга.И очень испугалась, так как оказалось, что свет в коридоре выключен, друга там нет, и вся обстановка говорит о том, что никто не приходил.Далее я побежала в комнаты, в надежде увидеть там собаку, но также никого нигде не обнаружила.Вернувшись на кухню в полном недоумении, включила телевизор, чтобы было не так страшно, и стала дожидаться друга, который действительно пришел спустя 15 минут.Моей истории он поверил, но никакого объяснения мы ей не нашли, особенно учитывая то, что ни до, ни после в этой квартире ничего странного ни с кем из его семьи не происходило.Как вы думаете, что это могло быть?

Ключевые слова: Звуки друг квартира собака авторская история

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