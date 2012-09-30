Видела деда, который умер

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 545 Комментарии: 7 +12 Вчера, 11:38 by

Расскажу историю, как видела в 12 лет деда, который умер.Я вернулась из школы, было около часа дня. Сидела в своей комнате... И чувствую, что на меня кто-то смотрит. Поворачиваю голову, а в проходе стоит мужская серая, как из плотного дыма, высокая фигура и держится за дверной косяк рукой, и смотрит на меня. Так прошло секунды три. Он вдруг удивился, когда понял, что я его тоже вижу! И резко откинулся, и я услышала звук двух шагов в тапочках по полу коридора – шлеп-шлеп.Просидела в страхе с выпученными глазами минут сорок, осознавала, что видела я его наяву, днём и по-настоящему, и что мир для меня теперь не будет прежним… потому что я теперь знаю, что существует потусторонний мир. Потом позвонил в дверь сосед – за ключами зашел (чтоб открыть ему, надо было пройти через коридор, и я неслась по нему к двери, как бешеная белка).Возвращаться в пустую квартиру с привидением было не вариантом, и я просидела у соседа дома (он мне с детства как брат старший) до самого вечера, смотрела на видике “Назад в будущее” и “Вспомнить всё”, пока мои родители с работы не вернулись.Автор - KotenistheGrace.

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