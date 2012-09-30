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Истории из жизни

Видела деда, который умер

Расскажу историю, как видела в 12 лет деда, который умер.

Я вернулась из школы, было около часа дня. Сидела в своей комнате... И чувствую, что на меня кто-то смотрит. Поворачиваю голову, а в проходе стоит мужская серая, как из плотного дыма, высокая фигура и держится за дверной косяк рукой, и смотрит на меня. Так прошло секунды три. Он вдруг удивился, когда понял, что я его тоже вижу! И резко откинулся, и я услышала звук двух шагов в тапочках по полу коридора – шлеп-шлеп.

Просидела в страхе с выпученными глазами минут сорок, осознавала, что видела я его наяву, днём и по-настоящему, и что мир для меня теперь не будет прежним… потому что я теперь знаю, что существует потусторонний мир. Потом позвонил в дверь сосед – за ключами зашел (чтоб открыть ему, надо было пройти через коридор, и я неслась по нему к двери, как бешеная белка).

Возвращаться в пустую квартиру с привидением было не вариантом, и я просидела у соседа дома (он мне с детства как брат старший) до самого вечера, смотрела на видике “Назад в будущее” и “Вспомнить всё”, пока мои родители с работы не вернулись.

Автор - KotenistheGrace.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:38
Вчера, 11:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 545Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Детство школа дед фигура плотный дым видение страх

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Комментарии

#1 написал: Sinoptik
Вчера, 12:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 377
Очень интересно. Кратко и лаконично.
Зарегистрирован: 30.09.2012
   
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 12:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 60
вот интересно , бывает так? хочется верить , что правда
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Jako tako
Вчера, 12:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 738
Я верю истории. Единственное, я первый раз встречаю такое описание пришедших мертвых. Вопрос больше в пустоту, но почему он был серым?.. получается, лицо и весь образ был четко различим, если гг узнала деда (своего или чужого, кстати, непонятно).
Я поставила плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Tigger power
Вчера, 12:56
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2675|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 657
Цитата: Jako tako
почему он был серым?..

В цвете больше энергии нужно, чего уж щеголять то, тем более если дед думал, что его не видно. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Jako tako
Вчера, 13:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 738
Цитата: Tigger power

В цвете больше энергии нужно, чего уж щеголять то, тем более если дед думал, что его не видно. +

Да я даже не про цвет, а про бесцветный белый. Он в таких историях уже привычный.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: ebegen31
Вчера, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 193
Дети и подростки видят больше, чем взрослые. У них просто, так сказать, еще не замылился внутренний глаз.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 20:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 866
Плюсанул. У меня жена видела своего деда сразу после похорон. Она была ещё девочкой 10-12 лет, перед сном увидела почившего в воздухе, он был по пояс виден в цвете, от чего-то сосредоточенно отмахивался. Внучка сказала об этом бабушке, лежащей рядом, та ответила, что это кажется, никого на самом деле нет. Внучка так и спокойно заснула.
Для истории слишком мало, в комментариях в самый раз.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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