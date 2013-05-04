Шутка в соцсети

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ostromir Просмотров: 473 Комментарии: 8 +11 Вчера, 20:35 by

(История, рассказанная соседом по двору)Очень глупая и страшная история. Не ожидаю, что вы поверите, ну и ладно. Короче, как-то мне было скучно, и я решил развлечься в местном паблике в соцсетях. Попросил приятеля ночью залезть во дворе на детскую горку, а сам сфоткал его из окна квартиры. Получилась фотография двора, где на горке в странной позе маячит взрослый силуэт. Затем я немного отредактировал изображение, добавив силуэту то ли рога, то ли уши - в общем, выглядело крипово.Фотографию я запостил в городской паблик с подписью, что уже не первую ночь наблюдаю во дворе вот такое. Скучающие горожане подхватили новость, пост собрал кучу лайков и комментариев, где всерьез обсуждали, правда ли это или нет, обвиняли в монтаже и рассказывали другие интересные истории.Ухахатываясь с прочитанного, я заметил один комментарий, не вписывающийся по стилю в общую ленту шуточек и почему-то мне запомнившийся. Кто-то с закрытого аккаунта написал следующее: "Это Борис. Он там давно ходит. И ему очень не понравится фото".Через пару дней, пост пропал из популярных, и я вспоминал о шутке, лишь открывая папку с макетами, где лежал файл с картинкой, которую я переименовал в "boris.jpg".Вечером третьего или четвертого дня я допоздна засиделся за работой, когда в дверь позвонили. Короткий звонок, которым обычно звонят посторонние, и который больше всего пугает в районе полуночи. С тревогой я подкрался к двери, стараясь не шуметь, и заглянул в глазок. Святые угодники! Перед дверью стояло существо. В пальто, перчатках, с синим шарфом на шее. Но вот лицо у него было совсем не человеческое. Острые длинные уши весьма правдоподобно возвышались над затылком. Помните советский мультик про лисенка и его папу? – он меня в детстве пугал до чертиков рисовкой и атмосферой. Вот примерно такие уши были у этого существа. Ну, еще и глаза без зрачков. Но внимание все-таки привлекали уши. Выделялись на фоне, так сказать.«Это Борис! – пришло мне на ум. – Ему не понравилось фото».Здесь надо было бы совершенно логически предположить, что кто-то из моих друзей сочинил отменную шутку, от которой, как говорится, я наложил кирпичей, и можно уже раскрывать хулиганов. Но тут противоположная дверь на площадке этажа открылась, и оттуда вышел сосед, постоянно бегающий курить на общую лоджию. Сосед равнодушно посмотрел на моего гостя и сказал "здравствуйте". А потом достал из-за уха папиросу и стал спускаться вниз. Зная соседа, я скажу абсолютно уверенно: его нельзя подговорить для розыгрыша. Он бывший военный и вообще годами строчит петиции о демонтаже детской площадки во дворе.Тем временем существо Борис снова потянулось к звонку и так же коротко позвонило еще раз.Обливаясь потом, который у меня, оказывается, выделяется от сильного страха, я отполз от двери и, сломя голову, бросился на кухню. Видимо в поисках оружия для обороны: какого-нибудь ножа или скалки. От волнения я рассыпал столовые приборы - они со страшным грохотом разлетелись по кухне. Борис наверняка услышал мой эпический провал. Он вежливо позвонил еще раз. В панике я застыл посреди кухни с поварешкой в руке, стараясь не дышать. Похоже, я испытал что-то навроде каталепсии. Потому что далее я просто стоял в нелепой позе и не очень понял, сколько времени это длилось. Очнулся я все с той же поварешкой в руках и до боли затекшей поясницей.Еще некоторое время мне понадобилось, чтобы собраться с духом и дойти до двери в прихожей. Заглянув в глазок, я увидел пустую площадку. Я долго рассматривал подъезд, пытаясь извернуться, чтобы увидеть те места, где, по моему мнению, можно укрыться от взора. Наконец дверь напротив распахнулась, и оттуда снова вышел сосед-курильщик для последнего перекура перед сном - это получается, он уже покурил, вернулся и снова захотел покурить. Сосед с интересом взглянул на мою дверь, а затем пошаркал по ступенькам на лоджию.Воодушевившись, я тоже выбежал на площадку. Во всяком случае, пока сосед рядом, бояться нечего. Бориса нигде не было видно. А вот в ручке двери я увидел записку. Это оказалась квитанция из моего почтового ящика. За газ или капремонт – я не разглядел. Внимание привлекла надпись на обратной стороне. Каким-то неестественным детским почерком было начертано: "Не делай так больше". И подпись одной большой печатной буквой "Б".Я и не делал. И Бориса тоже никогда после этого не встречал.(из коллекции Остромира)

Ключевые слова: Сосед шутка нечто авторская история

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