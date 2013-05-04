Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Шутка в соцсети

(История, рассказанная соседом по двору)

Очень глупая и страшная история. Не ожидаю, что вы поверите, ну и ладно. Короче, как-то мне было скучно, и я решил развлечься в местном паблике в соцсетях. Попросил приятеля ночью залезть во дворе на детскую горку, а сам сфоткал его из окна квартиры. Получилась фотография двора, где на горке в странной позе маячит взрослый силуэт. Затем я немного отредактировал изображение, добавив силуэту то ли рога, то ли уши - в общем, выглядело крипово.

Фотографию я запостил в городской паблик с подписью, что уже не первую ночь наблюдаю во дворе вот такое. Скучающие горожане подхватили новость, пост собрал кучу лайков и комментариев, где всерьез обсуждали, правда ли это или нет, обвиняли в монтаже и рассказывали другие интересные истории.

Ухахатываясь с прочитанного, я заметил один комментарий, не вписывающийся по стилю в общую ленту шуточек и почему-то мне запомнившийся. Кто-то с закрытого аккаунта написал следующее: "Это Борис. Он там давно ходит. И ему очень не понравится фото".

Через пару дней, пост пропал из популярных, и я вспоминал о шутке, лишь открывая папку с макетами, где лежал файл с картинкой, которую я переименовал в "boris.jpg".

Вечером третьего или четвертого дня я допоздна засиделся за работой, когда в дверь позвонили. Короткий звонок, которым обычно звонят посторонние, и который больше всего пугает в районе полуночи. С тревогой я подкрался к двери, стараясь не шуметь, и заглянул в глазок. Святые угодники! Перед дверью стояло существо. В пальто, перчатках, с синим шарфом на шее. Но вот лицо у него было совсем не человеческое. Острые длинные уши весьма правдоподобно возвышались над затылком. Помните советский мультик про лисенка и его папу? – он меня в детстве пугал до чертиков рисовкой и атмосферой. Вот примерно такие уши были у этого существа. Ну, еще и глаза без зрачков. Но внимание все-таки привлекали уши. Выделялись на фоне, так сказать.

«Это Борис! – пришло мне на ум. – Ему не понравилось фото».

Здесь надо было бы совершенно логически предположить, что кто-то из моих друзей сочинил отменную шутку, от которой, как говорится, я наложил кирпичей, и можно уже раскрывать хулиганов. Но тут противоположная дверь на площадке этажа открылась, и оттуда вышел сосед, постоянно бегающий курить на общую лоджию. Сосед равнодушно посмотрел на моего гостя и сказал "здравствуйте". А потом достал из-за уха папиросу и стал спускаться вниз. Зная соседа, я скажу абсолютно уверенно: его нельзя подговорить для розыгрыша. Он бывший военный и вообще годами строчит петиции о демонтаже детской площадки во дворе.

Тем временем существо Борис снова потянулось к звонку и так же коротко позвонило еще раз.

Обливаясь потом, который у меня, оказывается, выделяется от сильного страха, я отполз от двери и, сломя голову, бросился на кухню. Видимо в поисках оружия для обороны: какого-нибудь ножа или скалки. От волнения я рассыпал столовые приборы - они со страшным грохотом разлетелись по кухне. Борис наверняка услышал мой эпический провал. Он вежливо позвонил еще раз. В панике я застыл посреди кухни с поварешкой в руке, стараясь не дышать. Похоже, я испытал что-то навроде каталепсии. Потому что далее я просто стоял в нелепой позе и не очень понял, сколько времени это длилось. Очнулся я все с той же поварешкой в руках и до боли затекшей поясницей.

Еще некоторое время мне понадобилось, чтобы собраться с духом и дойти до двери в прихожей. Заглянув в глазок, я увидел пустую площадку. Я долго рассматривал подъезд, пытаясь извернуться, чтобы увидеть те места, где, по моему мнению, можно укрыться от взора. Наконец дверь напротив распахнулась, и оттуда снова вышел сосед-курильщик для последнего перекура перед сном - это получается, он уже покурил, вернулся и снова захотел покурить. Сосед с интересом взглянул на мою дверь, а затем пошаркал по ступенькам на лоджию.

Воодушевившись, я тоже выбежал на площадку. Во всяком случае, пока сосед рядом, бояться нечего. Бориса нигде не было видно. А вот в ручке двери я увидел записку. Это оказалась квитанция из моего почтового ящика. За газ или капремонт – я не разглядел. Внимание привлекла надпись на обратной стороне. Каким-то неестественным детским почерком было начертано: "Не делай так больше". И подпись одной большой печатной буквой "Б".

Я и не делал. И Бориса тоже никогда после этого не встречал.

(из коллекции Остромира)


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:35 by OstromirПросмотров: 473Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Сосед шутка нечто авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ostromir
Вчера, 20:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 55
Всем привет, кто помнит, мои истории.
Я по некоторым причинам готовлю переиздание электронной книги (бесплатной) "Коллекция Остромира", куда добавляю несколько ранее не публиковавшихся страшилок, поэтому закинул и сюда что-то вроде анонса. Ведь на этом портальчике я собственно и начал выкладывать коллекцию.
Ссылку на книгу я дам чуть позже на форуме.
Интересно, старожилы, которые бомбили меня критикой, еще здесь?
Зарегистрирован: 4.05.2013
 
#2 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (359|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 765
История понравилась. Страшно. Я вообще боюсь в глазок смотреть, у нас он всегда закрыт. Лучше спросить кто там.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:38
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2662|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 644
Глаза без зрачков это какие, одни белки или радужка сплошная, я не совсем поняла. Как наличие зрачка можно рассмотреть через глазок. Еще вопрос, у соседа не интересовались кого он видел и как тот тип выглядел? Ну и учитывая мирный тон записки, мне интересно что бы Борис вам сказал, открой вы дверь, типа пожурил наверное) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: ebegen31
Вчера, 21:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 175
История по-хорошему смешная, но и страшноватая. Я бы уже от одного полуночного звонка испугался бы так, что хватило бы на историю - неважно, кто бы там стоял за дверью
Зарегистрирован: 5.10.2012
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:00
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 434
О, а я помню Остромира как что-то интересное обычно. Но эта так себе история. Или уже старость наступила негаданно. 60
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Алла Магомедова
Вчера, 23:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Всю мистику обломил сосед, поздоровавшись с Борисом.Может это такой же блогер, снимающий страшилки, и живущий по соседству?
Зарегистрирован: 26.02.2021
#7 написал: Славянин777
Вчера, 23:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (468|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 376
Цитата: Мать_Драконов
История понравилась. Страшно. Я вообще боюсь в глазок смотреть, у нас он всегда закрыт. Лучше спросить кто там.

Здравствуйте!
Вспомнилось... А если не в глазок посмотреть, а в окно?)
Мой тесть (Царство ему Небесное!) жил в частном доме. С соседями дружил Хорошо ещё с молодости.
Белый день. Тесть занимается своими делами в доме и вдруг слышит стук в окно его комнаты... Подходит он к окну. Возле окна стоит скрюченная бабка в ветхом одеянии. В руке у старушки клюка, которой она не прекращая стучит в окно. Голова бабуси покрыта серым платком и опущена вниз, лица не видно.
Тесть стоя возле окна, интересуется у "гостьи" о цели визита?
И тут бабушка услышав вопрос тестя, прекращает тарабанить в окно своей клюкой и скрипучим голосом изрекает:
- А я за тобой пришла Милок,- и после этих слов припадает к окну своим "фейсом"...
Тесть увидев открывшееся лицо Гюльчатай пришёл в неимоверный Ужас!!!
За окном по словам тестя, стояло истинное порождение преисподней. Лицо у бабки было серое и всё в ужасных шрамах от ожегов. Нос крючком, ну вылитый Фредди Крюгер!
Тесть в ужасе отпрянул от окна всматриваясь в Нечто...
Бабка стоя за окном начала шипеть и что-то бормотать смотря на тестя.
И тут тесть пришёл в себя...
Поняв, что отступать уже некуда, мой дом - моя крепость, тесть приступил к обороне.
И тут на голову бабуси такие словесные "угощения" посыпались с пирогами и блинами и сушёными грибами, к которым она явно не была готова... Гнал он бабусю через стекло окна по всем фронтам и направлениям, не скупясь на фразы и жестикуляцию...
И тут бабуся сдалась. Вначале она разразилась неимоверным хохотом, а после и вовсе в девицу красу превратилась, сорвав с лица уродливую резиновую маску.
Тесть обомлел, потеряв повторно дар речи... Возле окна стояла его соседка вытирая слезы от смеха. Как же они потом вместе смеялись подкладывая друг друга.)))
На деле оказалось, что сын соседки принёс домой маску. Она увидев её примерила потехи ради. Бесподобно! И тут же ей пришло в голову разыграть соседа, то бишь тестя, прикинувшись костлявой. Загримировалась как подобает и зайдя с огорода постучала тестю в окно...)))
За Основную Историю Плюс!
Момент своеобразный если честно. Раз Вы увидели Нечто в глазок, то почему сосед и бровью не повёл в сторону "пришельца"?
Хотя каждый из нас видит Мир по Своему...
Может быть Автора тоже разыграли?)
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#8 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 184
Цитата: Славянин777
Цитата: Мать_Драконов
История понравилась. Страшно. Я вообще боюсь в глазок смотреть, у нас он всегда закрыт. Лучше спросить кто там.

Здравствуйте!
Вспомнилось... А если не в глазок посмотреть, а в окно?)
Мой тесть (Царство ему Небесное!) жил в частном доме. С соседями дружил Хорошо ещё с молодости.
Белый день. Тесть занимается своими делами в доме и вдруг слышит стук в окно его комнаты... Подходит он к окну. Возле окна стоит скрюченная бабка в ветхом одеянии. В руке у старушки клюка, которой она не прекращая стучит в окно. Голова бабуси покрыта серым платком и опущена вниз, лица не видно.
Тесть стоя возле окна, интересуется у "гостьи" о цели визита?
И тут бабушка услышав вопрос тестя, прекращает тарабанить в окно своей клюкой и скрипучим голосом изрекает:
- А я за тобой пришла Милок,- и после этих слов припадает к окну своим "фейсом"...
Тесть увидев открывшееся лицо Гюльчатай пришёл в неимоверный Ужас!!!
За окном по словам тестя, стояло истинное порождение преисподней. Лицо у бабки было серое и всё в ужасных шрамах от ожегов. Нос крючком, ну вылитый Фредди Крюгер!
Тесть в ужасе отпрянул от окна всматриваясь в Нечто...
Бабка стоя за окном начала шипеть и что-то бормотать смотря на тестя.
И тут тесть пришёл в себя...
Поняв, что отступать уже некуда, мой дом - моя крепость, тесть приступил к обороне.
И тут на голову бабуси такие словесные "угощения" посыпались с пирогами и блинами и сушёными грибами, к которым она явно не была готова... Гнал он бабусю через стекло окна по всем фронтам и направлениям, не скупясь на фразы и жестикуляцию...
И тут бабуся сдалась. Вначале она разразилась неимоверным хохотом, а после и вовсе в девицу красу превратилась, сорвав с лица уродливую резиновую маску.
Тесть обомлел, потеряв повторно дар речи... Возле окна стояла его соседка вытирая слезы от смеха. Как же они потом вместе смеялись подкладывая друг друга.)))
На деле оказалось, что сын соседки принёс домой маску. Она увидев её примерила потехи ради. Бесподобно! И тут же ей пришло в голову разыграть соседа, то бишь тестя, прикинувшись костлявой. Загримировалась как подобает и зайдя с огорода постучала тестю в окно...)))
За Основную Историю Плюс!
Момент своеобразный если честно. Раз Вы увидели Нечто в глазок, то почему сосед и бровью не повёл в сторону "пришельца"?
Хотя каждый из нас видит Мир по Своему...
Может быть Автора тоже разыграли?)

Да так и заикой можно остаться, от такого то соседкого розыгрыша
Зарегистрирован: 11.02.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.