Притащила с кладбища

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Суиратон Просмотров: 444 Комментарии: 3 +14 Вчера, 20:14 by

Случилось эта история со мной в 2013 году, осенью. Мы всей семьей ездили на кладбище, к могиле моей матери. Привезли с собой цветы, вроде розы или калы, точно не помню. Я решила перелезть через могильную ограду, чтобы положить цветы на могилу, когда перелазила обратно, упала на чужую не огороженную могилу без надгробной плиты.Встала, отряхнулась, вся одежда была в маленьких репейниках, что очень густо растут на кладбищах. Что-то смогла убрать, что-то недоглядела. Прочитала молитву по усопшим (есть специальная сура у мусульман), упомянула в молитве маму и безымянную душу, на чью могилу я упала. Вечером, точнее ночью того же дня началось интересное. Проснулась я ночью от ощущения чьего-то присутствия у входа в комнату, изголовье кровати находилось недалеко от входа. Было страшно встать и посмотреть, лежу, жду и чувствую, что оно тоже стоит там и выжидает, как будто не может на что-то решиться (я не знаю я тогда это так и чувствовала). Потом оно все же решилось и резкими шагами прошло в комнату (я четко слышала шаги и топот ног), и залезло на кровать (я помню, как это продавило матрас, это ни с чем не перепутаешь), и легло у стены. Я тогда спала с полугодовалым сыном на кровати, мы лежали: я, он и дальше стена.Так вот, оно легло прямо у станы, рядом сыном. Тогда мне стало страшно и я, все еще не открывая глаз, проговорила: "Чтобы или кто бы ты ни был, уходи!" А мне в ответ, голос девичий, молодой, один в один как у моей сестренки, отвечает: "Можно я полежу, пожалуйста, можно полежу?" И тут во мне проснулся защитный материнский инстинкт (ничего себе, нечто лежит рядом с моим ребенком!!!), я открываю глаза и резко поворачиваюсь к стене, чтобы увидеть непрошеного гостя. А там... никого, абсолютно НИКОГО!!! Кое-как уснув, на следующий день я прошлась с дымящейся арчой (в Средней Азии, откуда я родом, зажигают ветку арчи, т.е. можжевельника, чтобы очистить пространство и привлечь хорошую энергетику) по квартире и еще раз прочитала молитву по усопшим. Но ночевать в спальне с сыном не стала и поменялась комнатами с сестренкой. В итоге сестренка заняла нашу спальню, она у меня не из пугливых, в мистику не верит и ее ничто и никто не разбудит.Правда, в первое время она жаловалась, что, засыпая, почти каждую ночь слышит жалобный похожий на свой голос, который ей на что-то жалуется и о чем-то рассказывает. Ко мне в комнату сыном никто больше не приходил и не тревожил. Я так и не поняла, что это или кто это был. Предполагаю, что с собой притащила душу из безымянной могилы. Кроме могильного холмика, густо заросшего сорняками, на ней не было ни плиты надгробной, ни ограды, там скапливался мусор. Наверное, родственники усопшей (смею предположить, что там лежала женщина или девушка) как похоронили ее, больше не приезжали или не смогли, поэтому ей было одиноко, что никто не навещает.

Ключевые слова: Призрак кладбище девушка авторская история

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