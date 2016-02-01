Ночной Наблюдатель

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:59

RobertShtirner Просмотров: 771 Комментарии: 4 +9 Вчера, 16:55 by

Лет пять назад, когда я ещё был студентом, меня решили отправить за город в дом моей тети. У меня шли летние каникулы, которые я бесцельно прогуливал за компуктером, а тетка собиралась уехать с мужем на отдых, точно не помню куда, но какие-то жаркие страны. Таким образом я должен был приглядывать за хозяйством, кормить собаку, поливать грядки. Меня такая перспектива не особо радовала, но с другой стороны дома я уже насиделся сполна, а тут и смена локации, ещё и без родителей. В общем, привезли меня в дом тетки, дали еды и деньжат про запас. Надо сказать, дом был немаленький, типичный деревянный, но с хорошим ремонтом. Как снаружи, так и внутри. Во дворе стояло два сарая, один почти напротив крыльца, второй был за домом. В первый день я купил себе чипсиков да пивка и неплохо провел вечер.Ночью я проснулся от резкого удара в калитку. Калитка была сделана ещё в СССР из добротного железа, и удар по ней был довольно звонкий. Сердце у меня начало бешено стучаться, я взял кочергу и, представляя, как я буду ей отбиваться от местных алкашей, вышел на крыльцо. На улице никого не было: ни во дворе, ни снаружи. Я осторожно выглянул за ворота, но увидел лишь широкую улицу, без признаков жизни. Сами ворота так же были без повреждений, но, собственно, на таком толстом металле след могла бы оставить разве что ядерная боеголовка. Тем не менее чувство присутствия меня не покидало до утра. На следующий день после завершения дел по дому я решил поспать, так как из-за тревоги толком ночью не выспался. Мне приснился странный сон. Я смотрел за собой в окне, через узенькую щель между досок в сарае. Я наблюдал за своим завтраком, который в реальной жизни я уже съел часов 5 назад, только теперь со стороны наблюдателя в сарае. Далее, через щель, стало видно, что я ушел в магазин. Кто-то, глазами которого я смотрел в этом сне, вышел из сарая и пошел к дому. На крыльце оно остановилось и посмотрело на ворота дома. За калиткой находилось нечто. Это нечто было очень похоже на человека телосложением, но стояло на четвереньках, а задние ноги были больше похожи на еще одну пару рук, только вместо ладоней длиннющие когтистые лапы. Это нечто держало ручку двери и пыталось ее открыть. Внезапно оно подняло голову на наблюдателя из сарая, показав свою морду, которая была похожа на человеческую, но пасть вытянута, как у собаки. Этот недочеловек (недопёс) начал пятиться на четырех ногах, а потом вовсе развернулся и бросился бежать, скрывшись из виду. Я проснулся, весь в поту. До конца этого дня я прошел весь двор, проверил все сараи, проверил замки на всех дверях.В общем, я провел в том доме примерно две недели, из которых половину ночей просыпался от резкого удара в калитку. Под конец я уже полностью сбил себе режим и спал днями, а ночью смотрел телевизор или занимался ещё какой-нибудь ерундой, чтобы отвлечься. Странных снов больше не было. Я и забыл все это, но вот недавно моя тетя сказала, что они с мужем собираются сносить эти сараи. Вчера они их снесли. А сегодня мы узнали, что утром тётку с мужем нашли мертвыми, причем на их телах множественные укушенные раны. Версия следствия - бродячая собака, которая забралась в дом и покусала семью. Думали даже на хозяйскую собаку, но размер челюсти слишком мал. У меня есть своя версия произошедшего. Вот только рассказать я ее не решусь.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дом сарай тётя

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