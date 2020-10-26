Выбросило

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:37

VicZhou Просмотров: 685 Комментарии: 4 +6 Вчера, 16:37 by

Несколько лет назад на каком-то потустороннем сабреддите наткнулся на историю, которая меня очень впечатлила, и решил перевести, чтоб поделиться с близкими. Заранее прошу прощения у отряда гуманитарных карателей за пунктуационные и стилистические ошибки.До сих пор я никому этой истории не рассказывал. Да и не знаю, стоит ли в самом деле... Ну что ж... Я изменил имена своих друзей, которые стали свидетелями всего этого. Чувствую себя чертовски странно, даже когда просто думаю обо всём этом.Не помню точной даты, мне тогда было 14 или 15 лет. Каждый день я общался с двумя моими лучшими друзьями, будем называть их Женя и Дима, они были примерно того же возраста. Почти каждый день мы уходили в лес на "Наше Место". Просто бродили и болтали. Мы никогда не употребляли психотропных веществ или чего-то такого, так что это не объясняет случившегося.Однажды после школы мы решили пойти отдохнуть в лесу. И вдруг, по пути к нашему месту, Женя начал плакать. Ни он, ни мы не понимали почему. Он не был чем-то расстроен, слёзы просто лились из его глаз. Это уже случалось раньше, каждый раз, когда мы говорили о призраках или паранормальных явлениях, глаза его начинали слезиться. Мне всегда нравилось пугать людей, поэтому я сказал что-то вроде: "Наверное поблизости бродит демон, ничего страшного". Это заставило его улыбнуться. Тут Димон сказал: "Черт! Эта собака напугала меня до усрачки". Я проследил за его взглядом и увидел средних размеров белоснежного пса, стоящего посреди тропинки прямо перед нами, он просто стоял и не шевелился. Меня обуял неестественный страх, казалось, он смотрел прямо на Женю. Не вилял хвостом, вообще не шевелился. Дима присел и попытался привлечь его внимание "Ко мне, ко мне, дружок!" - но безрезультатно. Пёс продолжал смотреть в ту же точку.Может быть, мы просто мешали ему пройти? Обычно мы не убегаем от собак, которые на нас смотрят, но в этот раз это казалось хорошей идеей, и все мы согласились уйти. Я оглядывался несколько раз и видел, что пёс сидел на том же самом месте и глядел в нашу сторону. Мы вернулись к Жене домой и проторчали там весь пятничный вечер.Мы говорили об этой собаке и Женьке, который плакал пару раз за ночь. Но по большей части мы просто играли в Марио и ели вафельные трубочки со сгущенкой (его мама делала вкуснейшие трубочки). Обычно мы просыпались очень поздно, когда оставались на ночёвку у Жени. Было позже полудня, когда мы решили уехать. Мы все чувствовали себя довольно странно и не хотели идти обратно в лес, поэтому мы решили пойти в парк. Я не помню, кто прошел по ней и обнаружил ее, но один из нас наступил на люк на обочине улицы и почувствовал, как он шевельнулся. Кто бы это ни был, он попробовал еще раз и увидел, что он не закрыт наглухо. Мы осмотрели его. Всю крышку можно было снять. Обычно такие штуки сваривают, но эта почему-то болтается. Естественно, мы подняли крышку и залезли внутрь, а затем задвинули ее обратно, чтобы никто не заметил. Это было просто потрясающе. Там было удивительно чисто, и мы бродили там в течение часа или 2, слушая музыку на моем кассетнике с динамиком.В коллекторе была приличного размера дыра. Она выглядела типа как воронка, узкий вход метров 7 в длину, а потом расширяется. Было похоже, что с другой стороны была кирпичная стена. Мы сыграли в "чур не я" и Димону пришлось втиснуться и рассказать нам, что было на другой стороне. Она вела в канализацию. Мы прямо-таки знали, что обязаны спуститься туда. К сожалению, там было довольно высоко до дна. К кирпичу были прикреплены металлические прутья, что-то вроде лестницы. Однако эта лестница спускалась только наполовину.Мы вернулись к первой части водостока, и Женя сходил домой, чтобы взять веревку. Когда он вернулся, с ним был его маленький 10-летний брат. Никто не хотел с ним возиться, мы знали, что он расскажет родителям, если мы не разрешим ему болтаться с нами.Димон привязал веревку к верхней металлической перекладине в этой дыре. Он ходил в секцию скалолазания или что-то такое, и мы решили, что он будет лучшим в этом деле. Он выполз обратно и сказал нам, что не хочет спускаться первым. Мы снова сыграли в "чур не я", и Женя проиграл. Он пролез внутрь, ухватился за веревку и начал спускаться, упираясь ногами в стены. Я полез за ним и тоже спустился. Это было не трудно. Димон спустился следующим. Младший брат Жени, несколько раз вслух громко сказал "хорошо, моя очередь" и, наконец, тоже спустился вниз.Этот тоннель был сырой и очень неровный, всё дно в мелких и больших камнях, но это было обалденно. Там были две большие трубы, которые шли в разные стороны. По стенкам росли какие-то грибы, и это почему-то беспокоило Димона, он не брезгливый, но в тот день всё было странным. У Жени всегда была с собой связка ключей, и на этой связке был маленький фонарик. Удачно, ведь никто из нас не собирался вылезать обратно в ближайшее время. Он посветил фонарем в каждый туннель, и мы постарались рассмотреть его как можно лучше. Мы выбрали тот, который выглядел самым чистым, и начали спускаться по нему. Мы прошли всего метров 5, когда брат Жени начал жаловаться. "Я не хочу быть замыкающим. Я не думаю, что это хорошая идея. Я хочу домой". Мы заверили его, что пробудем там недолго, и если он останется последним в цепочке, то сможет выбраться быстрее всех на тот случай, если мы наткнемся на канализационное чудовище.Я не знаю, как далеко мы прошли по этому туннелю, но явно очень далеко. Свет фонаря в обе стороны не показывал ничего, кроме темноты, и мы начали слышать писк крыс впереди. Мы решили развернуться обратно, немного разочарованные тем, что не нашли ничего интересного. Через несколько секунд после того, как мы развернулись, мы заметили, что ручеек воды под нами начал расширяться и превращался в хороший такой поток. Полная паника. Димон отталкивает младшего брата Жени с дороги и бегом летит к выходу. Мы несёмся за ним, матерясь и чертыхаясь. Мы слышим мощный удар грома и начинаем двигаться еще быстрее. Я хотел просто отпихнуть мелкого брата с дороги, но не сделал этого. Вода текла все быстрее и быстрее. Нам приходилось широко расставлять ноги, чтобы не намочить штаны, чтоб родители ничего не узнали. Это заняло несколько минут, но мы добрались до дыры, и Димон уже прыгал на веревке, пробираясь вверх, опираясь ногами о стены. Солнце больше не светило в открытые части люка. Сквозь них падала вода. Из дыры, через которую нам пришлось лезть обратно, хлестал огромный поток. Димон промок насквозь, пытаясь забраться наверх. Вода лилась ему на голову. Мы стали кричать на него, говоря ему поторопиться. Это была плохая идея. Все это было плохой идеей. Какого хрена мы это сделали? Он ухватился за край дыры, и его рука тут же соскользнула. Он не издал ни звука, пока не долетел до дна. Он громко взвизгнул, приземлившись плашмя на спину. Он лежал там и хрипел, прежде чем начал нормально дышать, а затем заплакал. Мы не знали, что делать. Брат Жени продолжал плакать, что хочет к маме, и Женя сам выглядел так, будто вот-вот заплачет. Я опустился на колени и спросил Димона, где болит, и он закричал: "Не трогай меня! Не прикасайся ко мне! Позови моего папу!"Мы все еще страшно паникуем, но начинаем карабкаться вверх. Брат Жени поднимается первым, причём довольно быстро, но долго пытается пролезть в дыру. Течение очень сильное, но он пробивается. Я лезу следом и вижу, как брат Жени с другой стороны пытается открыть крышку люка, но он был слишком мал, чтобы сделать это. Я пролезаю через течение в дыре и добираюсь до него. Как только я добираюсь до него, я кладу руки на крышку и начинаю толкать. Она не поддается. Я смотрю в отверстие на люке и чувствую то, что считаю одним из худших чувств, которые у меня были когда либо. Машина припаркована на обочине половиной колеса прямо на этом люке. Пиздец. Женя залез к нам и спросил, почему мы не открываем. - Там чертова машина!.. Я уже вовсю реаел. Младший брат звал свою мамочку, и кто, черт возьми, знает, о чем думал Дима. Его лицо к тому времени уже могло быть под водой.Дальше воспоминания очень нечёткие. Всё летит кувырком. Я помню, как мы все кричали, но гроза была слишком громкой, чтобы кто-нибудь мог нас услышать. Я помню, как Женя пытается открыть крышку, рыдая навзрыд. И последнее, что я помню, была темнота. Плыву в темноте и не могу дышать. Я почувствовал движение у своих ног... Вероятно, это Женя и его брат барахтались, пытаясь найти воздух. А потом - ничего. Я не чувствовал абсолютно ничего в течение какого-то времени. А затем, внезапное ощущение того, что меня засасывает в свет. Только так я могу это описать.Вспышка света, и мы с Женей и Димой оказались в лесу. Я смотрю на Женю, а Дима на белую собаку, идущую по тропе впереди нас. Наши глаза не открылись вдруг, не было никакого пробуждения или типа того. Мы просто были тут снова. Мы все посмотрели на собаку, а потом Женя задрожал, и слезы хлынули из его глаз. Мы с Димоном оба ревели. Я не знаю, сколько времени нам потребовалось, чтобы заговорить, но когда мы это сделали, то почти ничего не смогли сказать. Мы все знали, что произошло. Мы все это испытали. Мы все были в замешательстве. Мы все умерли. В какой-то момент собака ушла. Никто из нас не видел, как она ушла, но она ушла. Когда мы пришли в себя, мы все просто вернулись домой. Мы обещали поговорить об этом на следующий день, но так и не поговорили. Примерно в 4 или 5 часов произошло наводнение. То самое, которое убило нас.Мы говорили об этом несколько раз после того, как это случилось, но так и не смогли найти объяснений произошедшему. Я пыталась рассказать об этом маме, но она решила, что я сошел с ума. Она отправила меня к психотерапевту на несколько месяцев. Я не разговаривал с Женей или Димой до сих пор.Автор - неизвестен.

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