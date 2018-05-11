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Истории из жизни

Не дал в обиду

Всё детство в родном селе Ольховка мы провели одной дружной и весёлой компанией. Среди всех ребят особенно выделялся Женя. Он всегда отличался обостренным чувством справедливости, никогда и никого из своих друзей не давал в обиду, всегда поддерживал и защищал, помогал и подбадривал.

После наступления 18 лет Женя ушёл в армию и на целый год пропал из нашего круга общения. Служил он на Кавказе. Тяжело было поддерживать связь и видеться, так как нас разделяло огромное расстояние.

После одной из вечеринок, которые проходили в нашей тесной компании, Юля решила пойти домой поздно ночью, и, невзирая на уговоры друзей остаться, отправилась в дорогу. Идти ей предстояло через тёмный проулок, но, не желая делать круг и обходить это место, Юля пошла прямиком по этому пути.

Дойдя почти до конца проулка, девушка услышала быстро приближающиеся шаги и пустилась было бежать, но крепкие руки тут же схватили её сзади и потянули к себе. Незнакомых парней было двое. Юля начала паниковать и кричать, но на улице никого не было, никто не мог ей помочь.

Надежды вырваться почти не осталось, как вдруг в конце переулка появился силуэт и быстро направился к месту действия. Это был Женя, но выглядел он очень странно: оборванные клочки одежды висели на худом теле, а на шее болтался кусок верёвки. Нападавшие, испугавшись, разбежались в разные стороны. Юля хотела было обнять Женю и поблагодарить за спасение, но того уже и след простыл.

Юля прибежала домой и тут же принялась рассказывать маме историю о чудесном спасении, но, поймав её взгляд, от которого пробежали мурашки по коже, вдруг замолчала.

Мама рассказала, что Женю сегодня утром нашли мёртвым в воинской части. Он был повешен. Позднее выяснилось, что сослуживцы задушили его подушкой, а затем, чтоб скрыть следы, повесили.

Юля была ошарашена и не могла произнести ни слова. Она точно знала, что спас её именно Женя, который, как и при жизни, не дал в обиду своего друга.

Автор - Никита.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 466Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: Служба в армии девушка переулок парень силуэт воинская часть смерть друг

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Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 143
Не армия, а зона какая-то
Позднее выяснилось, что сослуживцы задушили его подушкой, а затем, чтоб скрыть следы, повесили.
. Жуть.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 10:06
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 352
Самые страшные-это истории из реальной жизни .Нет никого страшнее живого человека.Ад с потусторонним миром нервно курят в сторонке...

Цитата: Лист лавровый
Не армия, а зона какая-то
Позднее выяснилось, что сослуживцы задушили его подушкой, а затем, чтоб скрыть следы, повесили.
. Жуть.

А армия от зоны ничем не отличается-то же лишение свободы,та же баланда,нары,иерархия.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#3 написал: DRUID
Сегодня, 10:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (139|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 741
Каааааак- бы дать Юле по башке.
Что-бы по ночам не шарахолась.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 704
Круто Женя обидчиков распугал, даже с того света на помощь пришел! Повезло девчонке, сильный товарищ был у нее в друзьях. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
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