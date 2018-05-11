Не дал в обиду

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 466 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 09:20 by

Всё детство в родном селе Ольховка мы провели одной дружной и весёлой компанией. Среди всех ребят особенно выделялся Женя. Он всегда отличался обостренным чувством справедливости, никогда и никого из своих друзей не давал в обиду, всегда поддерживал и защищал, помогал и подбадривал.После наступления 18 лет Женя ушёл в армию и на целый год пропал из нашего круга общения. Служил он на Кавказе. Тяжело было поддерживать связь и видеться, так как нас разделяло огромное расстояние.После одной из вечеринок, которые проходили в нашей тесной компании, Юля решила пойти домой поздно ночью, и, невзирая на уговоры друзей остаться, отправилась в дорогу. Идти ей предстояло через тёмный проулок, но, не желая делать круг и обходить это место, Юля пошла прямиком по этому пути.Дойдя почти до конца проулка, девушка услышала быстро приближающиеся шаги и пустилась было бежать, но крепкие руки тут же схватили её сзади и потянули к себе. Незнакомых парней было двое. Юля начала паниковать и кричать, но на улице никого не было, никто не мог ей помочь.Надежды вырваться почти не осталось, как вдруг в конце переулка появился силуэт и быстро направился к месту действия. Это был Женя, но выглядел он очень странно: оборванные клочки одежды висели на худом теле, а на шее болтался кусок верёвки. Нападавшие, испугавшись, разбежались в разные стороны. Юля хотела было обнять Женю и поблагодарить за спасение, но того уже и след простыл.Юля прибежала домой и тут же принялась рассказывать маме историю о чудесном спасении, но, поймав её взгляд, от которого пробежали мурашки по коже, вдруг замолчала.Мама рассказала, что Женю сегодня утром нашли мёртвым в воинской части. Он был повешен. Позднее выяснилось, что сослуживцы задушили его подушкой, а затем, чтоб скрыть следы, повесили.Юля была ошарашена и не могла произнести ни слова. Она точно знала, что спас её именно Женя, который, как и при жизни, не дал в обиду своего друга.Автор - Никита.

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