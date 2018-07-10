Странное совпадение

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 964 Комментарии: 8 +27 Вчера, 10:27 by

Хочу поделиться с Вами рассказом, прочитанным в интернете, с подписью автора “мама Оли”. Автор до сих пор мучается сомнениями по поводу случившегося и поэтому выложила свой рассказ на обсуждение читателям.Повествование буду вести от лица рассказчика.“Случилось всё это почти 20 лет назад… Сильно болел сын. С самого его рождения и до исполнения ему трёх лет мы буквально жили в больницах. Проблемы были с лёгкими. Окончательно был поставлен диагноз “бронхиальная астма” какой-то там атопической формы, ну, типа, аллергическая. В общем, от любой простуды, ангины, простого насморка – ребёнок задыхался. Были реанимации, стояли на учёте у пульмонолога.Мы старались, лечили, берегли ребёнка, как могли. Однажды, после очередной госпитализации и выписки домой, бабушка предложила сходить к “бабке”. Ну да, даже до этого дошло… Хотя люди мы верующие, не фанаты, но всё же… Я действительно уже находилась в отчаянии. Ну никакое лечение не помогало. Из больниц мы не вылазили. И я решила сходить. Хуже, думала, не будет, максимум – время потеряю.Ну, с бабками я как-то раньше дела не имела, объявления только видела, а вот про целителя одного, в нашей области обитающего, слышала – Колган звали. Довольно известный был. Рекламы не было, просто слух про него ходил, что правда, мол, многое может. Короче, собралась я, поехала. Вошла на территорию. За высоким бетонным забором огромный дом из красного кирпича. Обстановка показалась немного угнетающей. Встретили меня на террасе два амбала в наколках. Проводили они меня через длинные сени в комнату к Колгану, где он принимал. Там тоже ничего необычного, разве что полумрак и икон много. А так – обычная обстановка: столы, стулья, мебель современная, никаких тебе свечей и шаров, и прочего “колдовского” атрибута. И Колган оказался с виду обычным мужиком – в рубахе, штанах, безо всяких там балахонов, в меру упитанный такой, широкоплечий. Я на порог – а он мне, не спросив даже ничего, с порога, заявляет:– В тебе дело. Пацан ни при чём. Иди, принеси мне банку воды трёхлитровую и 12 свечей церковных. Помогу.Я, если честно, ошалела немного. Ведь и сказать ничего толком не успела, кроме “здравствуйте”… А он мне такое.Вышла за ворота, отправилась искать, где банку взять. Колонку с водой я по дороге видела, частный сектор ведь. Думаю, на обратном пути наберу, чтоб не таскать. Банку купила в местном магазине, за свечами отправилась в церковь, её купола виднелись за крышами домов. В церкви, прямо на входе, находилась иконная лавка. Там девушка торговала в платочке. А недалеко от неё батюшка крутился, что-то хлопотал. Я когда к девушке подошла, попросила дать мне двенадцать свечек, батюшка как раз рядом и очутился, услышал. И задал мне вопрос: “А почему вам именно двенадцать нужно?” Не знаю, почему он на меня внимание обратил, почему подошёл, но тем не менее подошёл. И я ему почему-то честно всё выложила: про то, что к колдуну местному пришла, и он меня за свечами послал. Про то, что сын болеет. Как на духу всё рассказала. И батюшка меня отговорил к Колгану идти:– Ты, лучше, доченька, за сына помолись хорошенько здесь. И я помолюсь. И иди свечку за здравие поставь хорошему доброму человеку, кого знаешь. Так оно лучше будет. Для тебя, для сына. Не ходи к колдуну. Не от Бога они. Не бери грех на душу.Долго говорил батюшка, убедительно. И я послушалась. Сделала, как он сказал. Прочитала молитву, единственную, какую знала – “Отче Наш”. Свечку за здравие поставила Светке. Она у нас на работе мастером была. Очень хорошая женщина – добродушная, весёлая, справедливая. Всегда помогала, если что, перед начальством могла постоять за любого. Уважали её рабочие. Не могу сказать, почему я в тот момент именно Светку вспомнила. Ведь много людей хороших знала. Но подумала тогда именно о ней и свечу за здравие ей поставила. Потом, попрощавшись и поблагодарив батюшку, отправилась я домой. Банку там же, у церкви, оставила.На следующий день мне нужно было на работу съездить. Попроситься хотела на смену с незакрытым ещё больничным, за наличку. Так у нас на работе можно было. И деньги тогда очень были нужны. Сын же чувствовал себя лучше, из больницы нас выписали, и я хотела оставить его с бабушкой, она всегда помогала нам. В общем, поехала. А на работе узнала я ужасную новость. Светка вчера УМЕРЛА… Прямо в вагончике, во время обеда… За книгой. Внезапно. Говорили, вроде, сердце остановилось. Но странно. Молодая, здоровая…Я тогда себя почувствовала, будто на меня ушат с ледяной водой вылили. Ведь именно в обед я вчера Светке в церкви свечку за здравие ставила. И молилась, отказавшись от визита к Колгану…Долго мне этот случай покоя не давал. Да и до сих пор иногда вспоминается, забыть никак не могу. Странное, согласитесь, совпадение. Неприятное такое чувство гложет, будто я на Светку беду накликала… Типа, колдун таким образом отомстил, что я к нему не пришла… Бред полный, согласна. Но всё равно, что-то гложет. И почему я именно о Светке тогда подумала, не знаю. Странно всё это.А сын, кстати, тогда болеть перестал. Может, перерос… Может, наши совместные с бабушкой и докторами усилия наконец-то дали результат. Конечно, бывает у него изредка простуда, но так, как и у всех, ничего серьёзного больше не было.Правда, после всего произошедшего тогда, 20 лет назад, я своё отношение ко всему странному и необъяснимому несколько изменила. Теперь допускаю, что существуют вещи, которые находятся выше нашего понимания и привычного представления о жизни. Хотя, может, это и совпадение… Хотите верьте, хотите – нет, но это действительно БЫЛО… Мне очень нужно было поделиться, как говорится, душу облегчить. А что Вы, уважаемые читатели, думаете обо всём этом?”Автор - Елена.

Ключевые слова: Сын болезнь диагноз целитель вода свечи батюшка молитва за здравие смерть выздоровление

Другие, подобные истории: