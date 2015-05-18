Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

История соседки

История соседки. Она в 1986 году на среднем сроке беременности потеряла ребенка. Получилось это так: уже с достаточно округлившимся животом наша соседка Марина по хозяйству ничего такого не делала, тяжести не таскала, в магазин не ходила и полы не мыла в том числе, береглась.

Полы мыла ее мама. Во всей квартире и в парадной у своей двери, у коврика. И вот соседка стоит рядом, мама моет полы у их входной двери, на лестничной клетке, мило беседуют “ни о чем”.

Их внимание привлекла странная кучка, лежавшая достаточно близко, сбоку от их дверей, как они проанализировали позже – скорее всего, это был пепел, сложенный в виде фигуры, напоминавшей крест. Мама решила, чтобы грязь не размазывать по полу, замести ее в совок и выкинула дома в мусорное ведро.

Этим же вечером мама ушла в ночную смену, оставив беременную Марину одну дома. Никто тогда о плохом даже и не подумал. Странности начались этой же ночью, по словам Марины, кто-то всю ночь ходил именно на 4 лапах по коридору в их квартире и с разбегу бросался на дверь комнаты, в которой Марина от страха тихо сходила с ума.

Кто это был? Наша соседка утверждает, что это нечто именно разбегалось и кидалось на дверь, ходило-ходило, потом специально уходило в самый конец коридора и оттуда бегом, увеличивая скорость, с силой бросалось на дверь Марининой комнаты. Естественно, соседка вышла из комнаты только утром, когда стало светло.

А следующий поход в женскую консультацию стал для нашей соседки роковым, там она узнала, что плод замер. По приблизительным заключениям врачей, произошло это как раз в те дни, когда в коридоре бегало и бросалось на дверь нечто. Но это приблизительно. Точную дату гибели плода не установили. Но Марина верит, что это произошло той ночью.

Пыль, до того найденная ее мамой под дверью, была очень похожа на пепел, и очень легко поднималась в воздух и летала. Что это было? Подклад на смерть? Порча?

Автор - Юля.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 535Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Соседка беременность потеря ребенок площадка пепел ночь подклад порча нечто

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 10:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1829|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 835
Домой-то зачем с подъезда мусор заносить???
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:42
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (75|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 835
Как -то неожиданно так получилось нехорошо. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Elfin
Сегодня, 11:42
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (110|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 394
Цитата: Talisha
Домой-то зачем с подъезда мусор заносить???

Она поди ещё и этим же веником дома метёт facepalm
Зарегистрирован: 22.03.2013
      
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 693
Бабушка всегда говорила о чём-то подобном, что нужно собрать то, что подкинули, стараясь не дотрагиваться руками, на перекрёсток вынести и там свёрток оставить.
За историю плюс)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 704
В этой истории очень интересно было бы узнать, кто такое сделал.
Момент с чем-то, что долбится в дверь - очень жуткий.
Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Keiyoshi
Сегодня, 13:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 662
Я бы сама померла от страха на месте соседки.Зачем было только этот мусор себе в квартиру тащить unamused +
Зарегистрирован: 17.09.2011
    
#7 написал: акжана
Сегодня, 13:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1201|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 356
Вот и я думаю, как Марина после такого ночного представления с сума не сошла.
Интересно узнать, где был муж Марины, в истории о нем ни слова. +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.