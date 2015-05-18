История соседки

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 535 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 08:35 by

История соседки. Она в 1986 году на среднем сроке беременности потеряла ребенка. Получилось это так: уже с достаточно округлившимся животом наша соседка Марина по хозяйству ничего такого не делала, тяжести не таскала, в магазин не ходила и полы не мыла в том числе, береглась.Полы мыла ее мама. Во всей квартире и в парадной у своей двери, у коврика. И вот соседка стоит рядом, мама моет полы у их входной двери, на лестничной клетке, мило беседуют “ни о чем”.Их внимание привлекла странная кучка, лежавшая достаточно близко, сбоку от их дверей, как они проанализировали позже – скорее всего, это был пепел, сложенный в виде фигуры, напоминавшей крест. Мама решила, чтобы грязь не размазывать по полу, замести ее в совок и выкинула дома в мусорное ведро.Этим же вечером мама ушла в ночную смену, оставив беременную Марину одну дома. Никто тогда о плохом даже и не подумал. Странности начались этой же ночью, по словам Марины, кто-то всю ночь ходил именно на 4 лапах по коридору в их квартире и с разбегу бросался на дверь комнаты, в которой Марина от страха тихо сходила с ума.Кто это был? Наша соседка утверждает, что это нечто именно разбегалось и кидалось на дверь, ходило-ходило, потом специально уходило в самый конец коридора и оттуда бегом, увеличивая скорость, с силой бросалось на дверь Марининой комнаты. Естественно, соседка вышла из комнаты только утром, когда стало светло.А следующий поход в женскую консультацию стал для нашей соседки роковым, там она узнала, что плод замер. По приблизительным заключениям врачей, произошло это как раз в те дни, когда в коридоре бегало и бросалось на дверь нечто. Но это приблизительно. Точную дату гибели плода не установили. Но Марина верит, что это произошло той ночью.Пыль, до того найденная ее мамой под дверью, была очень похожа на пепел, и очень легко поднималась в воздух и летала. Что это было? Подклад на смерть? Порча?Автор - Юля.

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