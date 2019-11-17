Вор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 834 Комментарии: 11 +8 Вчера, 15:37 by

Эту историю рассказала мне одна знакомая, которая когда-то работала директором профилактория в маленьком городке ещё в советское время. Рассказ с её слов, от себя ничего не добавлял.Как-то к ним в профилакторий пригнали новенькую служебную машину – “Волгу”. Не успели поставить машину на учёт, как этой же ночью её угнали с территории из служебного гаража. В ГАИ сказали, что вряд ли найдут без номеров, да и автомобиль не успели зарегистрировать. Кто-то из знакомых посоветовал съездить к одной бабке в деревню, говорят, она очень хорошо помогала искать пропавших людей, деньги и т.д., да и вообще много знала.Поехала. Первое что удивило, когда бабка к ней вышла, то сразу назвала женщине цель её визита – знаю, зачем ты приехала – машину у вас угнали. Затем пригласила в дом. Потом бабка сказала, что сможет помочь, и вор сам придет с повинной. Но необходимо кое-что проделать. Нужно поймать “мыша” (то есть мышку), зашить ему глаза ниткой, пока живой, и закопать на перекрестке в определенное время.В общем, моя знакомая так и сделала. Поскольку она работала в медицинском учреждении, то достала немного хлороформа, поставила мышеловку, поймала мышь, усыпила. Затем крохотной иголкой с ниткой зашила веки мышке, пока она спала, положила в коробку и отвезла к какому-то сельскому перекрёстку, где и закопала, как было сказано.Через сутки вор сам пришел в отделение милиции сдаваться. Им оказался какой-то родственник одного из работников профилактория. “Волгу” хотел продать по запчастям, но не успел. Испугался, так как ослеп. Машину вернул, но зрение не вернулось.Автор - Павел Л.

Ключевые слова: Знакомая профилакторий служебная машина угон деревня бабка обряд вор зрение

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