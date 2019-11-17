Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Вор

Эту историю рассказала мне одна знакомая, которая когда-то работала директором профилактория в маленьком городке ещё в советское время. Рассказ с её слов, от себя ничего не добавлял.

Как-то к ним в профилакторий пригнали новенькую служебную машину – “Волгу”. Не успели поставить машину на учёт, как этой же ночью её угнали с территории из служебного гаража. В ГАИ сказали, что вряд ли найдут без номеров, да и автомобиль не успели зарегистрировать. Кто-то из знакомых посоветовал съездить к одной бабке в деревню, говорят, она очень хорошо помогала искать пропавших людей, деньги и т.д., да и вообще много знала.

Поехала. Первое что удивило, когда бабка к ней вышла, то сразу назвала женщине цель её визита – знаю, зачем ты приехала – машину у вас угнали. Затем пригласила в дом. Потом бабка сказала, что сможет помочь, и вор сам придет с повинной. Но необходимо кое-что проделать. Нужно поймать “мыша” (то есть мышку), зашить ему глаза ниткой, пока живой, и закопать на перекрестке в определенное время.

В общем, моя знакомая так и сделала. Поскольку она работала в медицинском учреждении, то достала немного хлороформа, поставила мышеловку, поймала мышь, усыпила. Затем крохотной иголкой с ниткой зашила веки мышке, пока она спала, положила в коробку и отвезла к какому-то сельскому перекрёстку, где и закопала, как было сказано.

Через сутки вор сам пришел в отделение милиции сдаваться. Им оказался какой-то родственник одного из работников профилактория. “Волгу” хотел продать по запчастям, но не успел. Испугался, так как ослеп. Машину вернул, но зрение не вернулось.

Автор - Павел Л.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:37
Вчера, 15:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 834Комментарии: 11
+8

Ключевые слова: Знакомая профилакторий служебная машина угон деревня бабка обряд вор зрение

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Olesya.dinara.
Вчера, 16:08
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Мышку жалко...
Зарегистрирован: 17.11.2019
#2 написал: Плюшечка
Вчера, 16:24
+7
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 71
Ох, никогда бы не смогла зашить кому-то глаза scream
Зарегистрирован: 22.01.2018
#3 написал: Холодная роса
Вчера, 16:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Ну не хрена се! Надо эту историю в милицейской газете напечатать. Очень поучительная
Зарегистрирован: 25.05.2020
#4 написал: Елена Лис
Вчера, 17:07
+5
Группа: V.I.P.
Репутация: (263|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 271
Бедные мыши disappointed_relieved
Вечно им от людей достаётся. И опыты на них ставят и эксперименты проводят, даже бабушки-ведуньи в качестве жертв выбирают:(

За историю +
Зарегистрирован: 26.10.2020
#5 написал: Марго Ограм
Вчера, 17:36
+6
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Странная история, живой мышке глаза зашить 466 , а мужик, когда ослеп, не в больницу пошел, а в милицию 418
Зарегистрирован: 19.01.2020
#6 написал: Глаз Пожирателя фей
Вчера, 20:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Поскольку она работала в медицинском учреждении, то достала немного хлороформа, поставила мышеловку, поймала мышь, усыпила.

Том нервно курит в сторонке...
Зарегистрирован: 22.01.2021
#7 написал: Goroshinka
Вчера, 21:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Сверх жестокость..мышь то за что пострадала?
Зарегистрирован: 19.10.2020
#8 написал: Шахерезада
Вчера, 22:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 023
Поступок героини более мерзок по сравнению с угоном машины, это какое нужно сердце иметь чтобы сотворить такое!?
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 22:21
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3021|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 123
Вообще по нонешним законам за такое надругательство над мышой полагается статья. С обновленной Конституцией у нас теперича строго.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#10 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 177
Херасе заговор! С такими заговорами у нас полстраны бы ослепло)
Зарегистрирован: 11.02.2016
#11 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 688
Жалко животинку... Я б так не смогла. За историю плюс. Мышка послужила как кукла Вуду...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.