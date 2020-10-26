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Истории из жизни

Призрак утопленницы

Эта история случилась со мной в прошлом месяце на работе. Я ездила к частнику на огородно-полевые работы и жила какое-то время в доме, в котором живёт такой же работник, но он старик.

Так вот, одним вечером я долгое время не могла уснуть, время пошло за полночь уже (старик, конечно, спал). Я повернулась на другой бок и открыла глаза, а так как в комнату попадал свет от дальних фонарей, то в комнате не было сильно темно. И тут я увидела ее… Это была девочка, наверное, 9-10 лет. Она была в длинной белой ночнушке, с темными волосами ниже плеч и темными кругами вместо глаз. Потому что самих глаз я не видела, но место глазниц было темным, а лицо – мертвенно-белым. Она смотрела в мою сторону (будто я там была одна)…

Мне стало не по себе, и я закрыла глаза, подумав, что мне могло показаться или я уснула, не заметив этого. Но когда я снова открыла глаза, то она никуда не пропала, а смотрела уже в окно. Я решила больше не смотреть в ее сторону и с трудом уснула.

Потом, когда я рассказала о ней подруге (она тоже работала до меня там же, и ночевала в этом же доме), та сказала, что тоже ее видела и даже попыталась с ней заговорить. Мол, эта девочка утопленница и она показывала на какую-то вещь моей подруге, а эта вещь находится у этого деда в доме и девочке нужна. Но подруга не может понять, что это за вещь.

С тех пор я больше в этом доме не остаюсь, я сказала частнику, чтобы забирал меня каждый день домой после работы. Вот такие дела…

Автор - Викуська О.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:24
Вчера, 15:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 698Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Работа частник огородно-полевые работы дом ночь. девочка призрак утопленница вещь страх

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Вчера, 17:09
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (263|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 271
Как же так? Все призрак девочки видят, а помочь ей никто не может или не хочет?
Зарегистрирован: 26.10.2020
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 17:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 831
Честно говоря, я иногда очень удивляюсь глупости слабого пола. История написана изящно и правдиво, но она прошита идиотизмом.
Вот почему нельзя пойти на контакт и понять человека, пускай даже в виде фантома. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Nlo
Вчера, 18:26
+3
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Фильм "Звонок" продолжает будоражить нервы, хотя сколько уж времени прошло
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: vikki z
Сегодня, 01:09
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Публикаций: 22
Комментариев: 181
Честно сказать если такое увидеть, я не представляю как впринципе можно уснуть. Это же очень страшно. Видимо вы очень смелая! За историю +++ но но вот немного на выдумку похоже. И клеше с белой ночнушкой, может уже хоть кто-то будет в пижаме с микки маусом.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 688
Цитата: Eifersucht
Честно говоря, я иногда очень удивляюсь глупости слабого пола. История написана изящно и правдиво, но она прошита идиотизмом.
Вот почему нельзя пойти на контакт и понять человека, пускай даже в виде фантома. Плюсанул.

Позвольте встать в защиту слабого пола. Прямо так легко взять и с призраком на контакт пойти? Я бы, честно говоря, наверно не скоро из обморока вернулась... Не обижайте девушек, пожалуйста... Тем более, что там и мужчина живёт, судя по рассказу, тоже ведь может помочь наверняка...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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