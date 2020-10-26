Призрак утопленницы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 698 Комментарии: 5 +6 Вчера, 15:24 by

Эта история случилась со мной в прошлом месяце на работе. Я ездила к частнику на огородно-полевые работы и жила какое-то время в доме, в котором живёт такой же работник, но он старик.Так вот, одним вечером я долгое время не могла уснуть, время пошло за полночь уже (старик, конечно, спал). Я повернулась на другой бок и открыла глаза, а так как в комнату попадал свет от дальних фонарей, то в комнате не было сильно темно. И тут я увидела ее… Это была девочка, наверное, 9-10 лет. Она была в длинной белой ночнушке, с темными волосами ниже плеч и темными кругами вместо глаз. Потому что самих глаз я не видела, но место глазниц было темным, а лицо – мертвенно-белым. Она смотрела в мою сторону (будто я там была одна)…Мне стало не по себе, и я закрыла глаза, подумав, что мне могло показаться или я уснула, не заметив этого. Но когда я снова открыла глаза, то она никуда не пропала, а смотрела уже в окно. Я решила больше не смотреть в ее сторону и с трудом уснула.Потом, когда я рассказала о ней подруге (она тоже работала до меня там же, и ночевала в этом же доме), та сказала, что тоже ее видела и даже попыталась с ней заговорить. Мол, эта девочка утопленница и она показывала на какую-то вещь моей подруге, а эта вещь находится у этого деда в доме и девочке нужна. Но подруга не может понять, что это за вещь.С тех пор я больше в этом доме не остаюсь, я сказала частнику, чтобы забирал меня каждый день домой после работы. Вот такие дела…Автор - Викуська О.

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