Люди в окне

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 253 Комментарии: 0 +10 Сегодня, 15:03 by

Как-то раз поехал я со своим дядей к одному писателю картин в его коттеджик, была зима, холодно. Ну приехали мы к нему, они (дядя с художником) что-то отмечали, веселились, а я – мне на тот момент было лет четырнадцать, может пятнадцать – не знал, чем мне заняться и к тому же на тот момент я уже курил, ну, скажем так, баловался сигаретами.Ну и вот, я тогда захотел покурить, и думаю – скажу им, что пойду прогуляюсь. Ну я пошел, вышел за участок, покурил и думаю: «А что мне там еще делать?». Решил я чем-то заняться, а я всегда любил наводить порядок, своего рода перфекционист. Нашел лопату и решил прочистить от снега дорогу от коттеджа до бани.Начал чистить, почистил примерно метр участка, два, три, четыре, оборачиваюсь и вижу – в окне дома они стоят. Очертания одного из мужчин очень хорошо запомнились: пожилой, лет пятидесяти, в белой водолазке и черных джинсах, а второй был одет во что-то черное, уже не помню. И один из них махал мне рукой.Ну я не придал этому значения: вдруг они там обсуждают какой я молодец, то, что сам решил почистить тропинку от снега. Ну дочистил я ее, захожу в дом и спрашиваю дядю с художником: «А чего вы мне махали?». Они ответили вопросом на вопрос: «В смысле мы тебе махали?».И вот после того, как я обратил внимание на их одежду, я испугался. Потому что ни на ком нет белой водолазки, и вообще черной одежды на них почти нет, только если штаны. На художнике была надета легкая майка, а на моем дяде была оранжевая кофта. Я до сих пор не понимаю, что произошло и кто эти люди в окне.Автор - BuTterBrod3213.

Ключевые слова: Зима поездка дядя художник коттедж уборка снега окно силуэты мужчины удивление страх

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