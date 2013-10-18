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Истории из жизни

Игры домового

Читала много о домовых… Было несколько случаев и в моей жизни…

Первый, когда мне было лет 15 жили мы с мамой и братом в однокомнатной квартире. Дом новый современный. Правда до нас жили родственники дед с бабушкой до самой смерти. В квартире вроде тихо спокойно было по началу… А получилось так, что мамина подруга научила в уголок домовому что-нибудь подкладывать и вообще его вызывать при помощи ложечек и бумажек.

И после этого стало тревожно мне в квартире. Однажды мы что-то с мамой заспорили и тут я захожу в зал (а у самой какая-то тревога…) и на меня сзади кто-то набрасывается и начинает душить. Лапы как будто пушистые.

Я закричала, отдёрнулась и просто начала задыхаться. Страшно перепугались. Мама даже схватила телефон, чтобы скорую вызвать, так-как я не могла нормально отдышаться.

Второй случай произошел в другой квартире, мама получила через годы, как мед.работник. Мы в углу устроили место для домового, блюдце и т.д. Какие-то слова нашептали…

Через время маме пришлось забрать к себе своего старенького папу, моего деда. Он дома не любил вообще один оставаться и пришлось мне с маленькой дочкой прийти с ночёвкой к ним, пока мама работала в ночную смену.

Уже было поздно, дедушка уснул и я с малышкой ушла в мамину комнату, закрылась, так как решила телевизор посмотреть. И тут слышу шум какой-то в комнате у деда. Он вроде с кем-то бормочет, а дальше больше… Этот кто-то начинает бегать, прыгать.

Я испытала такой ужас, сейчас вспоминаю аж мурашки по коже… Я еле дождалась, пока брат с работы не пришел, он работал в ночном клубе диджеем. Только тогда всё затихло и я спокойно уснула. Больше вроде бы такого не повторялось.

Третий случай мягко говоря был совсем вопиющий… Мама села пить чай в кухонной зоне, за её спиной как раз располагался тот самый угол с блюдцем.

Я стояла рядом облокотившись на кухонный гарнитур. И тут такое… вот сама бы никогда не поверила честное слово… Закатывается на кухню пушистый тёмно-коричневый круглый комок и катится в тот самый угол.

Я закричала конечно, мама залезла с ногами на сам диванчик. А комок закатился в угол, мама заглянула через диванчик в угол, но там никого не оказалось…Животных, крыс и т.д. у нас не было.

После этого случая мы убрали блюдце и зажгли свечу церковную, стали проходить по углам, дым в углах был черней чем сама чернота…

В том углу вскоре повесили старую бабушкину икону Казанской Божьей Матери. Больше слава Богу ничего подобного не происходило. Сейчас я конечно не знаю, как другим жильцам там живётся, так как с мужем мы давно уехали в Россию, а мама с братом тоже давно перебрались в Беларусь… Спустя годы нашла информацию о том, что домовые и подобные ему, это бесы.

Автор - ОЛЬКА MHCS ROSSII.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 99Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Квартира некто нападение домовой дед шум в комнате пушистый комок свеча чернота бесы

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Комментарии

#1 написал: VicZhou
Сегодня, 13:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 416
Сами вызвали, сами прогнали - вас, женщин, не поймешь))). Представляю афиг домового.
А про то, что бесы,- впервые встречаю такое мнение. Интересно почитать, кто что думает на этот счёт.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: Плюшечка
Сегодня, 13:10
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 66
Вот и корми этих нечистых, потом живи в своей квартире и бойся)
Зарегистрирован: 22.01.2018
#3 написал: Связист
Сегодня, 13:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Афигеть вы бесстрашные! Самим вызывать НИПОЙМИЧТО. ))) По-моему, домовой или есть или его нет в доме. Самый адекватный в этой истории - дед. ))
Зарегистрирован: 26.12.2018
#4 написал: акжана
Сегодня, 13:29
0
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Репутация: (1195|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 342
Вопрос, зачем в первом и в втором случае нашептали и вызывали домового. Без никого никак жизнь не сложилась бы, он у нас, что кризис-менеджер или член семьи по умолчанию.
Домовой как персонаж в последнее время на сайте прям звезда. От меня плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 13:36
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Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 670
Я только единственного не поняла. Почему автор не пошла посмотреть, что происходит с дедушкой в той комнате, где он был. Тем более, он один боялся оставаться. Взрослая тётя, у самой уже ребёнок, а беспомощного деда оставила домовому. Даже как-то жалко его стало (деда конечно).
У этой семьи давно странные отношения с домовым. Что же удивляться, что он так активно себя проявляет. Если подкармливали, значит верили в его существование.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: SAMIDARA
Сегодня, 13:56
0
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Репутация: (33|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 172
Цитата: VicZhou
Сами вызвали, сами прогнали - вас, женщин, не поймешь))). Представляю афиг домового.
А про то, что бесы,- впервые встречаю такое мнение. Интересно почитать, кто что думает на этот счёт.

Про то что бесы - это общеизвестно. Вообще, в славянской традиции многих духов именуют в зависимости от места обитания (банник или водяной, например).
Просто с домовыми бесами, как правило, никто не хотел иметь конфликтов, по этому их называли "добрыми" и всячески задабривали небольшими жертвоприношениями (чаще всего сладостями), надеясь на какую-нибудь от них помощь. Или хотя бы на отсутствие от них проблем.
Зарегистрирован: 1.06.2016
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