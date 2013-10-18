Игры домового

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 12:17 by

Читала много о домовых… Было несколько случаев и в моей жизни…Первый, когда мне было лет 15 жили мы с мамой и братом в однокомнатной квартире. Дом новый современный. Правда до нас жили родственники дед с бабушкой до самой смерти. В квартире вроде тихо спокойно было по началу… А получилось так, что мамина подруга научила в уголок домовому что-нибудь подкладывать и вообще его вызывать при помощи ложечек и бумажек.И после этого стало тревожно мне в квартире. Однажды мы что-то с мамой заспорили и тут я захожу в зал (а у самой какая-то тревога…) и на меня сзади кто-то набрасывается и начинает душить. Лапы как будто пушистые.Я закричала, отдёрнулась и просто начала задыхаться. Страшно перепугались. Мама даже схватила телефон, чтобы скорую вызвать, так-как я не могла нормально отдышаться.Второй случай произошел в другой квартире, мама получила через годы, как мед.работник. Мы в углу устроили место для домового, блюдце и т.д. Какие-то слова нашептали…Через время маме пришлось забрать к себе своего старенького папу, моего деда. Он дома не любил вообще один оставаться и пришлось мне с маленькой дочкой прийти с ночёвкой к ним, пока мама работала в ночную смену.Уже было поздно, дедушка уснул и я с малышкой ушла в мамину комнату, закрылась, так как решила телевизор посмотреть. И тут слышу шум какой-то в комнате у деда. Он вроде с кем-то бормочет, а дальше больше… Этот кто-то начинает бегать, прыгать.Я испытала такой ужас, сейчас вспоминаю аж мурашки по коже… Я еле дождалась, пока брат с работы не пришел, он работал в ночном клубе диджеем. Только тогда всё затихло и я спокойно уснула. Больше вроде бы такого не повторялось.Третий случай мягко говоря был совсем вопиющий… Мама села пить чай в кухонной зоне, за её спиной как раз располагался тот самый угол с блюдцем.Я стояла рядом облокотившись на кухонный гарнитур. И тут такое… вот сама бы никогда не поверила честное слово… Закатывается на кухню пушистый тёмно-коричневый круглый комок и катится в тот самый угол.Я закричала конечно, мама залезла с ногами на сам диванчик. А комок закатился в угол, мама заглянула через диванчик в угол, но там никого не оказалось…Животных, крыс и т.д. у нас не было.После этого случая мы убрали блюдце и зажгли свечу церковную, стали проходить по углам, дым в углах был черней чем сама чернота…В том углу вскоре повесили старую бабушкину икону Казанской Божьей Матери. Больше слава Богу ничего подобного не происходило. Сейчас я конечно не знаю, как другим жильцам там живётся, так как с мужем мы давно уехали в Россию, а мама с братом тоже давно перебрались в Беларусь… Спустя годы нашла информацию о том, что домовые и подобные ему, это бесы.Автор - ОЛЬКА MHCS ROSSII.

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