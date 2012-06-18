Гостья из будущего?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:49

максик83 Просмотров: 328 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 14:49 by

Я знал, что у меня есть троюродная сестра Рита, но в упор не помнил, как она выглядит, уверен был лишь в том, что она на пару лет постарше. А эта такая забавная, глаза – пуговицы. На вид лет пятнадцать, а говорит, что моя ровесница. И стрижка до чего дурацкая – чуть ли не ёжик. Хотя есть какое-то семейное сходство со мной.- Жалко бабу Зою. Она, конечно, суровая женщина была, но справедливая.Я лишь как маленький мальчик утёр слезу. Хотя мне на тот момент было уже за двадцать, но к бабульке был очень привязан. Всё детство возле неё, пока родители строили карьеру. И вот нет теперь моей опоры.- Я знаю, что ты сильно переживаешь. Она тебе и за маму, и за папу. Но ведь она теперь в лучшем из миров.- Откуда ты знаешь?- Я много что знаю. Например, что – она перевела взгляд на часы – примерно через полчаса наш непьющий дед Максим так наклюкается, что ты с отцом повезёшь его домой, а он всю дорогу будет плакать, как маленький. Ты потом вернись, я тебе ещё много чего расскажу.Я посмотрел на неё скептически. Дед Макс с юности не пьёт. То есть в принципе. Он выпивает две рюмки водки и больше не пьёт. За свою жизнь пьяным его ни разу не видел не только я, но и папа, которому он приходится дядькой.Прошло уже около часа, я думал, что малявка меня обдурила, когда отец спросил:- Сань, ты выпивал?- Нет, развозить же ещё.- Вот и отлично. Поехали, деда Максима с бабой Раей домой отвезём. Что-то он перебрал. Впервые в жизни такое вижу.Стоит ли говорить, что, когда я вернулся, первым делом стал искать сестрицу.- Откуда ты знала?Она лишь пожала плечами.- Я много что знаю, а вот откуда – это большой вопрос. Что ещё рассказать? Что с завтрашнего дня дожди начнутся?- Ну уж это точно дудки. Зной стоит неделю и ещё как минимум на неделю по прогнозу хорошая погода.- Ну не верь. В общем, начнутся дожди, и будет такая влажность, что на девять дней фотография бабы Зои, стоящая на серванте, свернётся в трубочку и слетит с этого самого серванта, чем напугает мелких, бесящихся в комнате. Но это из ближнего. А вот ещё ближе, к тебе сегодня Лена приедет.- Мы с ней расстались. Не приедет.- Приедет-приедет, ей Антон сказал, что у тебя горе. А она всё ещё тебя любит. Ну не знаю, что ещё сказать: родители через год машину сменят, она будет сиреневая, дурацкий цвет, но в отличие от нынешней – надёжная. Тебе в следующем году работу предложат лучше, чем нынешняя, будешь мотаться по командировкам. С женой у вас родится дочь. Может потом кто ещё родится, но дочь первая.- Прям, Ванга какая-то, а не родственница. Не думаешь, что раз ты мне приоткрыла завесу будущего, я сам буду подгонять обстоятельства под твоё пророчество?- Нет. Ты скорее всего всё забудешь, а потом будешь вспоминать по мере того, как всё начнёт сбываться. Но я об одном попрошу, вот очень серьёзно. Поклянись самым дорогим, что есть, что, когда полетишь в командировку за границу, ты ни за что не сядешь в белую машину. Хоть пешком иди, но не надо ехать на ней в гостиницу.- А что, разобьюсь?- Не могу сказать. Мы же родственники. Плохого точно не посоветую. Очень важно, клянись. Бабе Зое обещала взять с тебя эту клятву.- Ну раз бабе Зое, то клянусь. Чем угодно.- Спасибо. И Кирюхе своему денег не давай в долг. Ленка права, он не отдаст.- Учту, но обещать не буду.Так мы ещё долго болтали с ней. Обменялись номерами. Договорились общаться. О будущем она больше не говорила.Когда я подъехал к дому, на скамейке меня ждала Лена. Звонить заранее не стала. Боялась, что я её пошлю попросту. А я ей обрадовался. Хотя до последнего не верил в дар сестрицы.Но, словно по цепочке, продолжали происходить предсказанные события. Началось всё с фотографии, которая действительно напугала до жути, бесившихся в тот день мелких родственников. Ну и Кирилл, правда, не отдал долг. Ошиблась предсказательница только в одном. Я никак не мог забыть всё, что она сказала.Стоит ли говорить, что с Ритой мы ни разу не созвонились. Всё не до того.Командировок за границу не было. Но даже приезжая в чужие города, я отказывался от поездок на белых машинах.Время шло. Дочка росла. Умненькая и любознательная девочка. Всё свободное время я посвящал ей. А она, что очень странно, просто обожала слушать семейные истории. А предметом особой страсти были старые фотографии. По которым она уже и сама могла рассказывать семейные тайны.Спустя несколько лет нас с коллегами в Германию впервые послали на обучение. Мы с ребятами (коллегами) так рады были. От аэропорта к заказанным для нас авто шли и болтали, что я даже и не заметил, куда сел. Когда машина набрала приличную скорость, мне как наяву привиделась Рита:- Клянись.И мне аж плохо стало. Я заорал, попросил остановить машину, выскочил. Хорошо, что ещё на мост въехать не успели. Коллеги ржали надо мной, как кони. А я сказал, что пешком до отеля доберусь. Немецкий ни черта не знаю, кое как через четыре часа нашел нужное место. Парней ни в нашем, ни в соседнем номере не было.К вечеру пришла информация, что они разбились на скоростной магистрали…В тот вечер я по ходу, впервые плакал после смерти бабушки и рождения дочки.По возвращении домой стал набирать Риту. Но вместо этого попал на телефонный номер своей дочери. Как выяснилось, пока я был в отъезде моя малышка потеряла свой телефон, и Лена купила ей новый с новым номером. К тому моменту я уже перестал верить в такие совпадения.Когда через кучу родни наконец-то удалось добыть номер троюродной сестры, она сказала, что на похоронах бабули не была, так как уже тогда переехала с родителями в другой город. Помню, после этого разговора, долго стоял с прислонённым к уху телефоном. Не мог найти логического объяснения всему.В этом году моей дочке, Мире, исполняется пятнадцать. Она очень похожа на меня в юности. Она носит длинные волосы. Но я постоянно ловлю себя на мысли, что, если бы у неё была короткая стрижка – у неё одно лицо с той самой Ритой.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Предсказание похороны сестра совпадение

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